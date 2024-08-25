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Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.08.2024
Феерия в Кубке расправит крылья для выступлений в чемпионате?
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В истории личных встреч "Верес" лишь однажды побеждал "Колос" (если брать во внимание только официальные матчи). Это был поединок в Кубке Украины. А вот в чемпионатах ривненчане никак не могут пробить ковалевскую стену. Всегда почему-то проблемы. Возможно эта серия наконец-то прервется в понедельник? Не исключено. Проблемы "Колоса" могут дать о себе знать...
УПЛ, 4-й тур
26.08.2024. Стадион "Колос" (Ковалевка)
Главный арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
"Колос" - "Верес". 18:00
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Колос
В последнее время дела у ковалевцев идут не лучшим образом. В новом сезоне команда еще не побеждала. Сыграла 2 ничьи - с "Оболонью" (2:2) и "Ингульцом" (0:0), проиграла "Черноморцу" (0:1) и вылетела из Кубка Украины после первой игры.
В Кубке "Колос" уступил "Оболони". За 120 минут счет на табло так и не изменился - 0:0. Пришлось бить пенальти. В серии одиннадцатиметровых более точными были киевляне.
Также очень хочется остановиться на матче с "Черноморцем" в Одессе. Футболисты "Колоса" пропустили гол на 35-й минуте, а дальше, вместо того чтобы отыгрываться, просто бегали по полю. Бесхарактерность и отсутствие желания побеждать просто удивляла. Нехватка идей в атаке пока является катастрофической проблемой.
А в дополнение к этому всему недавно присоединилась еще и ситуация с Харатином. По информации комментатора и ютубера Михаила Спиваковского, полузащитник был отстранен от первой команды и переведен к тренировкам с U19. Источник отмечает, что группа игроков во главе с Харатиным решила бунтовать против главного тренера Поздеева. Однако, это лишь одна из версий. По другой, в команде началась борьба за распределение влияния между новыми игроками и старыми.
В любом случае, атмосфера в "Колосе", похоже, плохая. Посмотрим как ковалевцы будут выступать в понедельник.
Верес
У ровенчан все стабильно. Летом клуб разорвал контракты с немалым количеством игроков, подавляющее большинство которых составляли опытные исполнители (30+ назовем). Как бы из года в год руководство не говорило о ставке на молодежь из команды U19, почему-то эта идея так и не реализуется. В стартовом составе начали наигрывать только 19-летнего защитника Протасевича. А в предыдущих сезонах стабильную игровую практику не давали никому.
Трансферные достижения в летнее межсезонье оценить трудно. Степанюк и Гончаренко это хорошо, но только на них не вывезешь. На этом, похоже, возможности пригласить еще каких-то топов по украинским меркам закончились. Видим, что "Верес" подписывает много легионеров - аж пятеро присоединилось к команде в это трансферное окно. Конечно, мы не знаем их умений, поэтому будем наблюдать.
Старт сезона для ривненчан получился тяжелым. Где-то это можно объяснить непростым календарем. За 3 стартовых тура - только одно добытое очко. Была ничья с "Карпатами" (0:0) и поражения от "Динамо" (1:2) и "Кривбасса" (0:2). Понятно, что против двух последних "Вересу" бороться тяжело. Ну очень разные возможности у команд...
А вот выступление "красно-черных" в Кубке Украины порадовало. Казалось, в соперниках солидный "Металлист 1925", у которого, возможно, даже лучший подбор исполнителей, чем у "Вереса". Но события на поле сказали о другом. Ровенчане просто смели соперника со своего пути - победа 4:0. Стоит отметить, что Олег Шандрук решил играть основным составом. Пока что ротации почти нет.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Колоса:
21.08. Колос - Оболонь 0:0, 4:5 после пен. (Кубок Украины)
16.08. Черноморец - Колос 1:0 (УПЛ)
10.08. Колос - Ингулец 0:0 (УПЛ)
- Последние 3 встречи Вереса:
22.08. Металлист 1925 - Верес 0:4 (Кубок Украины)
18.08. Верес - Кривбасс 0:2 (УПЛ)
09.08. Верес - Динамо 1:2 (УПЛ)
- Последние очные встречи:
21.07. Колос - Верес 1:1 (Контрольный матч)
21.07. Колос - Верес 3:0 (Контрольный матч)
25.02. Верес - Колос 0:2 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|3
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|5
|ЛНЗ
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|6
|Заря
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|7
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|8
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|9
|Карпаты
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|10
|Рух
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|11
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|12
|Колос
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|13
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|14
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|15
|Оболонь
|4
|0
|1
|3
|2-12
|1
|16
|Левый Берег
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Колос - Верес от UA-Футбол
"Колос" всегда был неприятным соперником для "Вереса". Тем более в Ковалевке. Но последние их матчи не внушают оптимизм. Да, ровенчане тоже не могут похвастаться огромными успехами, однако победа в Кубке, возможно, должна дать команде положительный толчок. Поставим на ничью. Первые пока не «на коне», а вторые как раз этим могут воспользоваться.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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