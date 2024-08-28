Бетис - Кривбасс. Анонс и прогноз матча квалификации ЛК на 29.08.2024

0:2 - еще не приговор. Если брать во внимание именно результат. В истории еврокубков было множество подобных камбэков. Однако, как показала игра в словацком Кошице: как раз по игре - это был приговор. А тут еще и гостевой матч. Будем откровенны, для получения путевки в групповой этап Лиги конференций подопечным Юрия Вернидуба нужно сотворить чудо. Нет, не так. Настоящее чудо!

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4-й раунд квалификации Лиги конференций

Четверг, 29-е августа

Испания, Севилья. "Эстадио Бенито Вильямарин"

Арбитр: Иван Михаль (Хорватия)

"Бетис" 22:00 "Кривбасс"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Бетис": последние новости

Подопечные Мануэля Пеллегрини полностью раскатали криворожан в первом матче. Что называется на чистом классе. И при этом складывалось четкое ощущение, что испанцы даже далеко не включались на полную мощность. Результат в Словакии для "Бетиса" обеспечили голы Авилы и Родри.

"Верди-бланкос" провели по голу в каждом из таймов, хотя этих самых голов могло быть значительно больше... По сути каждая атака "Бетиса" в той встрече заканчивалась или дальним выстрелом, или входом в штрафную площадку криворожан. Однако, к счастью, 6 сейвов Клищука спасли бронзового призера УПЛ от погрома.

В минувший уик-энд в Ла Лиге "Бетис" расписал довольно блеклую нулевую ничью с "Алавесом", который доиграл матч в меньшинстве. Впрочем, это ни о чем не говорит. В первом поединке против "Кривбасса" Фекир и компания показали абсолютный разрыв в классе. И как бы это обидно не звучало для украинских болельщиков, практически нет сомнений, что тоже самое команда чилийского специалиста сделает и в ответном матче.

Тем более, опытный Пеллегрини настроен хладнокровно довести это противостояние до закономерного конца.

"Мы должны избегать сюрпризов в ответном матче, играя не на удержание счета. Конечно, это помогает - иметь преимущество в два гола, но если вы играете, думая об этом, вы теряете характеристики игры. Дома мы должны играть с первой минуты и стараться выиграть. У соперника было немного ударов по нашим воротам, Руи Силва не сделал ни одного важного сейва, но именно потому, что защита была хорошей, мы сократили разрывы, избежали ударов и выиграли", - поделился мыслями после победы над "Кривбассом" 70-летний наставник.

Ориентировочный состав "Бетиса": Силва, Бельерин, Льоренте, Натан, Пьерро, Кардосо, Алтимира, Родри, Фекир, Абде, Авила.

"Кривбасс": последние новости

Ну что тут скажешь... Конечно, все всё понимают. Никто не будет критиковать или ругать команду Юрия Вернидуба. Опыт и класс, бесспорно, на стороне их соперника. Остается верить.

Впрочем, матчи в национальном первенстве Украины тоже особо не убеждают в этом контексте в последнее время. Опять же, и здесь не столько имеется в виду сам результат, как игра.

После поражения от "Бетиса", криворожане встречались в УПЛ с "Ингульцом" и пропустили уже на 6-й минуте поединка. Да, в итоге, "Кривбасс", усилиями Кожушко отыгрался. Но, это же все равно ничья с командой, которая только что вернулась из трясины Первой лиги. В общем, сейчас у криворожской команды 7 зачетных баллов за 4 тура родного чемпионата.

Все же, слишком большой контраст между УПЛ и даже третьим по рангу еврокубком. Если в матчах регулярного первенства у "Кривбасса" хромает реализация, то против европейских коллективов до той приславутой реализации и толком не доходит.

И совершенно без сюрпризов, сам Юрий Вернидуб целиком и полностью признает эту тотальную разницу (даже пропасть) в классе.

"Соперники нам достались не очень легкие, что "Виктория", что "Бетис". На сегодняшний день мы слабее этих соперников. Нам есть к чему стремиться. Другого пути нет: только труд и тренировки. Спасибо своим футболистам за эти матчи, мне нечего им сказать плохого. Очень надеюсь, что после этих еврокубковых поединков мы станем еще лучше играть в УПЛ. Ведь такие матчи должны быть толчком для каждого из них, а также для меня, как для тренера", - рассказал тренер "Кривбасса" после поражения от "Бетиса".

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Вакулко, Бизимана, Лунев, Соса, Кузык, Кожушко.

"Бетис" - "Кривбасс". Личные встречи

Игра в Словакии и стала первой в истории очных противостояний для обоих коллективов. Это вполне ожидаемо, поскольку "Кривбасс" до этого сезона выступал на евроарене еще по сути в прошлой жизни.

"Бетис" - "Кривбасс". Последние официальные матчи

"Бетис":

"Кривбасс":

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"Бетис" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Бетис" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Коэффициент на победу "Кривбасса" - 17,5! Рай для азартных людей, однако не для истинных болельщиков. И это даже не на проход криворожского клуба в основной этап Лиги конференций, а только на победу в этой конкретно встрече. Трудно что-то добавить, действительно. Надежда умирает последней, однако шансы призрачные...