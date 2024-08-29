Оболонь - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.08.2024

На повестке дня в УПЛ имеем 5-й тур. В стартовой игре встретятся "Оболонь" и "Заря". Обе команды не могут найти положительную стабильность. Очный поединок продемонстрирует, кто имеет больше проблем, а кто по-немногу их исправляет.

УПЛ, 5-й тур

30 августа. "Оболонь Арена" (Киев)

Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)

Оболонь - Заря. 15:30

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Оболонь

Безвыигрышная серия "Оболони" в УПЛ достигла 7-ми матчей (2 ничьи и 5 поражений). Причем пока еще и продолжается проигрышная клубная антирекордная серия (3 игры подряд). Невооруженным глазом заметно, что киевляне провалили старт сезона. После 4-х туров - последнее место в таблице.

Команда в откровенно плохой форме. Главная проблема - защита. За 4 игры пропустить 12 голов, это... Игроки ошибаются просто на ровном месте, что соперники такого класса как "Полесье" или "Рух" не прощают. Кстати, этим двум "пивовары" проиграли по 0:4. Полный провал.

Кто-то может сказать, что у "Оболони" ограниченные кадровые возможности. Где-то так и есть. Но эта команда выжимала в прошлом сезоне максимум из того, что имела. Борьба до последней секунды не давала расслабиться даже топам чемпионата. В августе мы пока такого не видим. Тренерскому штабу нужно искать причины столь неудачных выступлений.

"Здесь надо быть мужчинами, надо быть одним целым. Собраться, пообщаться в чем проблема, какие-то ошибки вынести из этого всего. И двигаться дальше, бороться", - сказал после последнего матча полузащитник Игорь Мединский. Надеемся, что "пивовары" начнут выбираться из своего положения хотя бы так.

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Заря

Луганчане на старте сезона являются одними из главных ньюсмейкеров в чемпионате. Они ими становятся благодаря событиям в клубе, которые уже нам рассказывают инсайдеры. Во-первых, панамский нападающий Эдуардо Герреро конфликтует с тренерским штабом луганчан. Но звезду команды приходится выпускать на поле, потому что клуб собирается его выгодно продать. Во-вторых, на этой неделе президент "Зари" уволил главного тренера Юрия Коваля. Коучу давали несколько матчей на исправление ситуации, но особых изменений не произошло. К игре с "Оболонью" команду готовит Младен Бартулович.

В новом сезоне луганчане стартовали с 2-х побед (над "Ингульцом" и "Черноморцем") и 2-х поражений (от "Александрии" и "Руха"). Это нам говорит о том, что с более сложными командами у "Зари" есть проблемы. А провал в последнем матче против "Руха" (0:3) вообще немного удивил.

Вот что радует, так это подписание нападающего Филиппа Будковского. Этот человек точно усилит команду. Да, в первой игре после возвращения Филипп ничего особенного не показал, но для этого нужно немного времени, чтобы привыкнуть и привыкнуть к партнерам. Как раз должен заменить травмированного Владислава Вакулу.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Оболони:

25.08. Полесье - Оболонь 0:4 (УПЛ)

21.08. Колос - Оболонь 0:0, 4:5 - после пен. (Кубок Украины)

16.08. Ворскла - Оболонь 2:0 (УПЛ)

Последние 3 встречи Зари:

25.08. Рух - Заря 3:0 (УПЛ)

21.08. Олимпия Савинцы - Заря 1:4 (Кубок Украины)

17.08. Заря - Александрия 1:2 (УПЛ)

Последние очные встречи:

28.04. Заря - Оболонь 0:0 (УПЛ)

23.03. Оболонь - Заря 1:2 (Контрольный матч)

2023. Оболонь - Заря 2:4 (УПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9 3 Полесье 3 2 1 0 6-1 7 4 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 5 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 6 Рух 3 2 0 1 8-3 6 7 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 8 Заря 4 2 0 2 4-6 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 10 Карпаты 4 1 1 2 5-5 4 11 Верес 4 1 1 2 2-4 4 12 Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3 13 Ингулец 4 0 3 1 3-4 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1-3 3 15 Колос 4 0 2 2 2-4 2 16 Оболонь 4 0 1 3 2-12 1

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Оболонь - Заря от UA-Футбол

"Пивовары" находятся в непростом морально-психологическом состоянии. Трудно прогнозировать получится ли тренерскому штабу улучшить игру в матче против крепкого соперника. У "Зари" тоже есть слабые стороны. На игру команда выйдет уже с новым руководителем, и мы тоже не можем знать будут ли кардинальные изменения в построении игры. В любом случае, гости сейчас выглядят немного угрожающе. Герреро и Будковский должны использовать большие проблемы в обороне киевлян. Прогнозируем победу "Зари".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша