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Оболонь - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.08.2024
У киевлян новое испытание
Фото: Оболонь
На повестке дня в УПЛ имеем 5-й тур. В стартовой игре встретятся "Оболонь" и "Заря". Обе команды не могут найти положительную стабильность. Очный поединок продемонстрирует, кто имеет больше проблем, а кто по-немногу их исправляет.
УПЛ, 5-й тур
30 августа. "Оболонь Арена" (Киев)
Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)
Оболонь - Заря. 15:30
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Оболонь
Безвыигрышная серия "Оболони" в УПЛ достигла 7-ми матчей (2 ничьи и 5 поражений). Причем пока еще и продолжается проигрышная клубная антирекордная серия (3 игры подряд). Невооруженным глазом заметно, что киевляне провалили старт сезона. После 4-х туров - последнее место в таблице.
Команда в откровенно плохой форме. Главная проблема - защита. За 4 игры пропустить 12 голов, это... Игроки ошибаются просто на ровном месте, что соперники такого класса как "Полесье" или "Рух" не прощают. Кстати, этим двум "пивовары" проиграли по 0:4. Полный провал.
Кто-то может сказать, что у "Оболони" ограниченные кадровые возможности. Где-то так и есть. Но эта команда выжимала в прошлом сезоне максимум из того, что имела. Борьба до последней секунды не давала расслабиться даже топам чемпионата. В августе мы пока такого не видим. Тренерскому штабу нужно искать причины столь неудачных выступлений.
"Здесь надо быть мужчинами, надо быть одним целым. Собраться, пообщаться в чем проблема, какие-то ошибки вынести из этого всего. И двигаться дальше, бороться", - сказал после последнего матча полузащитник Игорь Мединский. Надеемся, что "пивовары" начнут выбираться из своего положения хотя бы так.
Заря
Луганчане на старте сезона являются одними из главных ньюсмейкеров в чемпионате. Они ими становятся благодаря событиям в клубе, которые уже нам рассказывают инсайдеры. Во-первых, панамский нападающий Эдуардо Герреро конфликтует с тренерским штабом луганчан. Но звезду команды приходится выпускать на поле, потому что клуб собирается его выгодно продать. Во-вторых, на этой неделе президент "Зари" уволил главного тренера Юрия Коваля. Коучу давали несколько матчей на исправление ситуации, но особых изменений не произошло. К игре с "Оболонью" команду готовит Младен Бартулович.
В новом сезоне луганчане стартовали с 2-х побед (над "Ингульцом" и "Черноморцем") и 2-х поражений (от "Александрии" и "Руха"). Это нам говорит о том, что с более сложными командами у "Зари" есть проблемы. А провал в последнем матче против "Руха" (0:3) вообще немного удивил.
Вот что радует, так это подписание нападающего Филиппа Будковского. Этот человек точно усилит команду. Да, в первой игре после возвращения Филипп ничего особенного не показал, но для этого нужно немного времени, чтобы привыкнуть и привыкнуть к партнерам. Как раз должен заменить травмированного Владислава Вакулу.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Оболони:
25.08. Полесье - Оболонь 0:4 (УПЛ)
21.08. Колос - Оболонь 0:0, 4:5 - после пен. (Кубок Украины)
16.08. Ворскла - Оболонь 2:0 (УПЛ)
- Последние 3 встречи Зари:
25.08. Рух - Заря 3:0 (УПЛ)
21.08. Олимпия Савинцы - Заря 1:4 (Кубок Украины)
17.08. Заря - Александрия 1:2 (УПЛ)
- Последние очные встречи:
28.04. Заря - Оболонь 0:0 (УПЛ)
23.03. Оболонь - Заря 1:2 (Контрольный матч)
2023. Оболонь - Заря 2:4 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|ЛНЗ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|3
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|4
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|5
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|6
|Рух
|3
|2
|0
|1
|8-3
|6
|7
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|8
|Заря
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|10
|Карпаты
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|12
|Левый Берег
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|13
|Ингулец
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1-3
|3
|15
|Колос
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16
|Оболонь
|4
|0
|1
|3
|2-12
|1
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Оболонь - Заря от UA-Футбол
"Пивовары" находятся в непростом морально-психологическом состоянии. Трудно прогнозировать получится ли тренерскому штабу улучшить игру в матче против крепкого соперника. У "Зари" тоже есть слабые стороны. На игру команда выйдет уже с новым руководителем, и мы тоже не можем знать будут ли кардинальные изменения в построении игры. В любом случае, гости сейчас выглядят немного угрожающе. Герреро и Будковский должны использовать большие проблемы в обороне киевлян. Прогнозируем победу "Зари".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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