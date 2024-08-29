Рух - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.08.2024

Команды из разных частей турнирной таблицы и адепты диаметрально разных игровых стилей. В рамках очередного тура родной УПЛ атакующая команда Виталия Пономарева на своем поле будет принимать оборонительный "Ингулец" Василия Кобина.

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5-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 30-е августа

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Панчишин Дмитрий

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Рух": последние новости

На данный момент у львовян одна из лучших атакующих линий украинского первенства. Конечно, во внимание в этом компоненте берем именно результативность. В 3-х сыгранных турах подопечные Виталия Пономарева сумели поразить ворота своих соперников сразу 8 раз!

"Рух" пропагандирует агрессивный игровой стиль с высокой линией обороны и не чурается идти большими силами вперед. К тому же, львовская команда любит действовать со стороны силы, играя первым номером. Прямым подтверждением этому являются разгромные победы над киевской "Оболонью" и луганской "Зарей": 4:0 на выезде и 3:0 в домашних стенах, соответственно.

Впрочем, иногда этот драйв и в хорошем смысле "безголовость" играют со "львами" злую шутку. Как это например было во встрече против черкасского ЛНЗ (1:3). Футболисты Пономарева первыми открыли счет в той встрече, но слишком рано поверили в свой успех, в итоге пропустив трижды... Это и признает сам Виталий Пономарев.

"В игре нашей команды сейчас есть как много положительных моментов, так и отрицательных. Есть много ошибок и мы работаем, чтобы их устранить. Это только начало сезона, а он будет длинным, поэтому могут случаться разные ситуации. Наша задача - минимизировать количество ошибок, развиваться и двигаться вперед", - рассказал коуч "Руха" перед противостоянием с командой Кобина.

В любом случае, "Рух" точно выглядит интереснее и сильнее "Ингульца". Не только на бумаге, но и очевидно по игре. Хотя, и команда Василия Кобина своими результатами доказала, что может ломать и выгрызать очки у фаворитов. Как это и было уже, на секунду, с командами из еврокубков. Речь идет о житомирском "Полесье" Имада Ашура и криворожском "Кривбассе" Юрия Вернидуба - обе игры по 1:1.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Холод, Дидык, Рунич, Роман, Пидгурский, Федор, Притула, Квасница, Карабин, Краснопир.

"Ингулец": последние новости

При всем уважении, "Ингулец" пока откровенно мучается. Героически, упорно, да. Без сомнения! Защитное звено с лидером в лице вратаря Паламарчука и вправду выдает мощные перформансы. Но, вот с атакой пока все ну очень блекло.

Однако, радует на самом деле радует то, что команда Василия Кобина без раскачки подстроилась под темп и ритм УПЛ. Да и никто особых чудес от них не ждал, поэтому это точно достижение на данной стадии сезона.

Также в принципе понравилась реакция "Ингульца". После гостевого поражения в стартовом туре чемпионата от луганской "Зари" Юрия Коваля последовали сразу 3 ничьи.

Речь идет о нулях с ковалевским "Колосом", и, что уже более показательно, матчах с житомирским "Полесьем" и криворожским "Кривбассом". Как уже было упомянуто выше, и поединок с "волками", и игра с бронзовым призером украинского первенства, закончились с идентичным счетом - 1:1. И при этом, в обоих этих спаррингах футболисты "Ингульца" первыми открывали счет. Хотя и в итоге, теряли преимущество.

"Мы хорошо подготовились к матчу, были уверены в своих силах. В первом тайме мы в определенной степени преобладали "Кривбасс". Мы были агрессивными и злыми, играли в тот футбол, о котором договаривались. Надо отдать должное "Кривбассу" - они сделали 3 замены, выдержали темп, начали добавлять и к такому футболу мы не были готовы. Второй тайм немного не удался. 1:1 - справедливый результат. Мы могли забить второй мяч, и "Кривбасс" мог. Их подвела реализация и нас подвела реализация", - рассказал Кобин после поединка с "Кривбассом".

Подытоживая, этот "Ингулец" точно знает свои сильные аспекты. Но нужно больше создавать впереди.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Дубилей, Малыш, Шершень, Мельничук, Петько, Пятов, Волохатый, Белоцерковец, Богунов, Козак.

"Рух" - "Ингулец". Личные встречи

Для многих наверняка будет сюрпризом, однако общая статистика очных поединков именно на стороне "Ингульца". В общем, на официальном уровне команды провели между собой 10 встреч. Последний раз коллективы пересекались в кампании УПЛ 2022/23 - тогда, в мае разгромную победу в своем стиле одержал "Рух" (3:0).

Статистика очных поединков:

Победы: 2:3

2:3 Забитые мячи: 8:7

8:7 В среднем голов за матч: 0.80 - 0.70

0.80 - 0.70 Самая большая победа: 3:0 - 0:1

"Рух" - "Ингулец". Последние официальные матчи

"Рух":

"Ингулец":

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Турнирное положение команд

Львовская команда успела провести пока лишь три матча регулярного первенства, набрав в этих поединках 6 зачетных баллов. В свою очередь, представитель поселка Петрово успел расписать сразу 3 ничьи и добыть 3 очка, соответственно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9 3 Полесье 3 2 1 0 6-1 7 4 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 5 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 6 Рух 3 2 0 1 8-3 6 7 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 8 Заря 4 2 0 2 4-6 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 10 Карпаты 4 1 1 2 5-5 4 11 Верес 4 1 1 2 2-4 4 12 Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3 13 Ингулец 4 0 3 1 3-4 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1-3 3 15 Колос 4 0 2 2 2-4 2 16 Оболонь 4 0 1 3 2-12 1

"Рух" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:1. В принципе все факторы говорят в пользу львовян. Абсолютно без сюрпризов - букмекеры такого же мнения. Тем более, подопечные Виталия Пономарева будут играть на своем поле. "Ингулец" Василия Кобина точно даст бой, однако хватит ли ему сил успешно отбиваться и при этом не забывать об атаке...? Большой вопрос.