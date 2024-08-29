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Рух - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.08.2024
Рух - Ингулец. Прогноз и анонс матча ⋉ 30.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Команды из разных частей турнирной таблицы и адепты диаметрально разных игровых стилей. В рамках очередного тура родной УПЛ атакующая команда Виталия Пономарева на своем поле будет принимать оборонительный "Ингулец" Василия Кобина.
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5-й тур УПЛ сезона 2024/25
Пятница, 30-е августа
Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Панчишин Дмитрий
"Рух" 18:00 "Ингулец"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Рух": последние новости
На данный момент у львовян одна из лучших атакующих линий украинского первенства. Конечно, во внимание в этом компоненте берем именно результативность. В 3-х сыгранных турах подопечные Виталия Пономарева сумели поразить ворота своих соперников сразу 8 раз!
"Рух" пропагандирует агрессивный игровой стиль с высокой линией обороны и не чурается идти большими силами вперед. К тому же, львовская команда любит действовать со стороны силы, играя первым номером. Прямым подтверждением этому являются разгромные победы над киевской "Оболонью" и луганской "Зарей": 4:0 на выезде и 3:0 в домашних стенах, соответственно.
Впрочем, иногда этот драйв и в хорошем смысле "безголовость" играют со "львами" злую шутку. Как это например было во встрече против черкасского ЛНЗ (1:3). Футболисты Пономарева первыми открыли счет в той встрече, но слишком рано поверили в свой успех, в итоге пропустив трижды... Это и признает сам Виталий Пономарев.
"В игре нашей команды сейчас есть как много положительных моментов, так и отрицательных. Есть много ошибок и мы работаем, чтобы их устранить. Это только начало сезона, а он будет длинным, поэтому могут случаться разные ситуации. Наша задача - минимизировать количество ошибок, развиваться и двигаться вперед", - рассказал коуч "Руха" перед противостоянием с командой Кобина.
В любом случае, "Рух" точно выглядит интереснее и сильнее "Ингульца". Не только на бумаге, но и очевидно по игре. Хотя, и команда Василия Кобина своими результатами доказала, что может ломать и выгрызать очки у фаворитов. Как это и было уже, на секунду, с командами из еврокубков. Речь идет о житомирском "Полесье" Имада Ашура и криворожском "Кривбассе" Юрия Вернидуба - обе игры по 1:1.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Холод, Дидык, Рунич, Роман, Пидгурский, Федор, Притула, Квасница, Карабин, Краснопир.
"Ингулец": последние новости
При всем уважении, "Ингулец" пока откровенно мучается. Героически, упорно, да. Без сомнения! Защитное звено с лидером в лице вратаря Паламарчука и вправду выдает мощные перформансы. Но, вот с атакой пока все ну очень блекло.
Однако, радует на самом деле радует то, что команда Василия Кобина без раскачки подстроилась под темп и ритм УПЛ. Да и никто особых чудес от них не ждал, поэтому это точно достижение на данной стадии сезона.
Также в принципе понравилась реакция "Ингульца". После гостевого поражения в стартовом туре чемпионата от луганской "Зари" Юрия Коваля последовали сразу 3 ничьи.
Речь идет о нулях с ковалевским "Колосом", и, что уже более показательно, матчах с житомирским "Полесьем" и криворожским "Кривбассом". Как уже было упомянуто выше, и поединок с "волками", и игра с бронзовым призером украинского первенства, закончились с идентичным счетом - 1:1. И при этом, в обоих этих спаррингах футболисты "Ингульца" первыми открывали счет. Хотя и в итоге, теряли преимущество.
"Мы хорошо подготовились к матчу, были уверены в своих силах. В первом тайме мы в определенной степени преобладали "Кривбасс". Мы были агрессивными и злыми, играли в тот футбол, о котором договаривались. Надо отдать должное "Кривбассу" - они сделали 3 замены, выдержали темп, начали добавлять и к такому футболу мы не были готовы. Второй тайм немного не удался. 1:1 - справедливый результат. Мы могли забить второй мяч, и "Кривбасс" мог. Их подвела реализация и нас подвела реализация", - рассказал Кобин после поединка с "Кривбассом".
Подытоживая, этот "Ингулец" точно знает свои сильные аспекты. Но нужно больше создавать впереди.
Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Дубилей, Малыш, Шершень, Мельничук, Петько, Пятов, Волохатый, Белоцерковец, Богунов, Козак.
"Рух" - "Ингулец". Личные встречи
Для многих наверняка будет сюрпризом, однако общая статистика очных поединков именно на стороне "Ингульца". В общем, на официальном уровне команды провели между собой 10 встреч. Последний раз коллективы пересекались в кампании УПЛ 2022/23 - тогда, в мае разгромную победу в своем стиле одержал "Рух" (3:0).
Статистика очных поединков:
"Рух" - "Ингулец". Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Львовская команда успела провести пока лишь три матча регулярного первенства, набрав в этих поединках 6 зачетных баллов. В свою очередь, представитель поселка Петрово успел расписать сразу 3 ничьи и добыть 3 очка, соответственно.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|ЛНЗ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|3
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|4
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|5
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|6
|Рух
|3
|2
|0
|1
|8-3
|6
|7
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|8
|Заря
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|10
|Карпаты
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|12
|Левый Берег
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|13
|Ингулец
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1-3
|3
|15
|Колос
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16
|Оболонь
|4
|0
|1
|3
|2-12
|1
"Рух" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты
"Рух" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:1. В принципе все факторы говорят в пользу львовян. Абсолютно без сюрпризов - букмекеры такого же мнения. Тем более, подопечные Виталия Пономарева будут играть на своем поле. "Ингулец" Василия Кобина точно даст бой, однако хватит ли ему сил успешно отбиваться и при этом не забывать об атаке...? Большой вопрос.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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