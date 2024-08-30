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Александрия - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.08.2024
Александрия - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 31.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
Начало сезона для команд сложилось совершенно по-разному. Подтвердит ли "Александрия" свои высокие амбиции в матче с одним из нынешних аутсайдеров УПЛ - "Колосом"?
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"Александрия" – "Колос" 15:30
VBET Лига. 5-й тур
31 августа. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр: Клим Заброда (Сумы)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Александрия": последние новости
Дела у "Александрии" на данный момент идут как нельзя лучше. Пока несколько команд уже начали 5-й тур, "жёлто-чёрным" хватило лишь трёх побед в трёх матчах, чтобы забраться на вершину турнирной таблицы.
Начали сезон подопечные Ротаня победой в игре с ЛНЗ (2:0), затем обыграли "Зарю" (2:1), а в прошлом туре так вообще совершили своего рода подвиг, одержав верх над действующим чемпионом "Шахтёром" (4:3).
Таким образом, "Александрия" стала пятой командой, которая забила "Шахтеру" четыре гола в истории УПЛ. Также выдающимся достижением отличился и центрфорвард "жёлто-чёрных" Филиппов - Александр стал лишь третьим игроком, оформившим хет-трик в ворота "горняков" в рамках чемпионата Украины.
Судя по нынешней форме "Александрии", этот коллектив вполне может рассчитывать на повторение пути "Кривбасса" образца прошлого сезона и претендентовать на бронзовые медали.
Ориентировочный состав: Ермаков, Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк, Шостак, Калюжный, Ковалец, Безерра, Шулянский, Филиппов.
"Колос": последние новости
"Колос" же, в отличие от своего будущего соперника, крайне неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ, в четырех матчах потерпев два поражения (с "Вересом" и "Черноморцем") и дважды сыграв вничью ("Ингульцом" и "Оболонью").
Причём, уровень команд, с которым ковалёвцы добыли такие результаты, явно оставляет желать лучшего. Высока вероятность, что вышеуказанные коллективы в течение чемпионата будут болтаться вблизи зоны вылета.
В дополнение к этому, "Колос" также вылетел из Кубка Украины уже после первого поединка, уступив всё той же "Оболони" по пенальти.
Также недавно стало известно, что президент "Колоса" Андрей Засуха может ввести финансовые санкции к игрокам команды из-за плохих результатов. В частности, речь идёт о полной отмене премий, а в случае двух поражений за месяц – уменьшении заработной платы на 50%.
Катастрофическую ситуацию в нападении "Колоса" призван исправить венесуэльский новичок из "Альбасете" Джованни Боливар. Правда, рассчитывать на него ковалёвцы смогут уже лишь в следующих играх.
Ориентировочный состав: Мысак, Поправка, Бондаренко, Бурда, Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ориховский, Велетень, Ильин, Безбородько
"Александрия" - "Колос". Последние матчи
"Александрия":
- 24.08 "Александрия" - "Шахтёр 4:3 (УПЛ)
- 17.08 "Заря" - "Александрия" 0:2 (УПЛ)
- 15.08 ЛНЗ - "Александрия" 0:2 (УПЛ)
- 27.07. "Александрия" - "Яруд" 2:2 (товарищеский матч)
- 27.07 "Александрия" - "Черноморец" 2:0 (товарищеский матч)
"Колос":
- 26.08. "Колос" - "Верес" 0:1 (УПЛ)
- 21.08. "Колос" - "Оболонь" 0:0, 4:5 по пен. (Кубок Украины)
- 16.08. "Черноморец" - "Колос" 1:0 (УПЛ)
- 10.08. "Колос" - "Ингулец" 0:0 (УПЛ)
- 04.08 "Оболонь" - "Колос" 2:2 (УПЛ)
Личные встречи
Команды провели между собой 11 очных встреч. 4 раза победу праздновала "Александрия", столько же "Колос", и ещё 3 поединка были сведены вничью.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|3
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|5
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|6
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|7
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|8
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|9
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|10
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|11
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|12
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|13
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|14
|4
|1
|0
|3
|1-3
|3
|15
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16
|5
|0
|1
|4
|2-14
|1
Ставки и коэффициенты
"Александрия" - "Колос". Прогноз от UA-Футбол
На данный момент соперники пребывают в совершенно разных кондициях, так что будет весьма удивительно, если нынешняя "Александрия" в родных стенах не обыграет кризисный "Колос". Можно даже взять индивидуальный тотал "Александрии" больше 1,5 с коэффициентом 2,22.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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