Александрия - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.08.2024

Начало сезона для команд сложилось совершенно по-разному. Подтвердит ли "Александрия" свои высокие амбиции в матче с одним из нынешних аутсайдеров УПЛ - "Колосом"?

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"Александрия" – "Колос" 15:30

VBET Лига. 5-й тур

31 августа. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Александрия": последние новости

Дела у "Александрии" на данный момент идут как нельзя лучше. Пока несколько команд уже начали 5-й тур, "жёлто-чёрным" хватило лишь трёх побед в трёх матчах, чтобы забраться на вершину турнирной таблицы.

Начали сезон подопечные Ротаня победой в игре с ЛНЗ (2:0), затем обыграли "Зарю" (2:1), а в прошлом туре так вообще совершили своего рода подвиг, одержав верх над действующим чемпионом "Шахтёром" (4:3).

Таким образом, "Александрия" стала пятой командой, которая забила "Шахтеру" четыре гола в истории УПЛ. Также выдающимся достижением отличился и центрфорвард "жёлто-чёрных" Филиппов - Александр стал лишь третьим игроком, оформившим хет-трик в ворота "горняков" в рамках чемпионата Украины.

Судя по нынешней форме "Александрии", этот коллектив вполне может рассчитывать на повторение пути "Кривбасса" образца прошлого сезона и претендентовать на бронзовые медали.

Ориентировочный состав: Ермаков, Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк, Шостак, Калюжный, Ковалец, Безерра, Шулянский, Филиппов.

"Колос": последние новости

"Колос" же, в отличие от своего будущего соперника, крайне неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ, в четырех матчах потерпев два поражения (с "Вересом" и "Черноморцем") и дважды сыграв вничью ("Ингульцом" и "Оболонью").

Причём, уровень команд, с которым ковалёвцы добыли такие результаты, явно оставляет желать лучшего. Высока вероятность, что вышеуказанные коллективы в течение чемпионата будут болтаться вблизи зоны вылета.

В дополнение к этому, "Колос" также вылетел из Кубка Украины уже после первого поединка, уступив всё той же "Оболони" по пенальти.

Также недавно стало известно, что президент "Колоса" Андрей Засуха может ввести финансовые санкции к игрокам команды из-за плохих результатов. В частности, речь идёт о полной отмене премий, а в случае двух поражений за месяц – уменьшении заработной платы на 50%.

Катастрофическую ситуацию в нападении "Колоса" призван исправить венесуэльский новичок из "Альбасете" Джованни Боливар. Правда, рассчитывать на него ковалёвцы смогут уже лишь в следующих играх.

Ориентировочный состав: Мысак, Поправка, Бондаренко, Бурда, Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ориховский, Велетень, Ильин, Безбородько

"Александрия" - "Колос". Последние матчи

"Александрия":

24.08 "Александрия" - "Шахтёр 4:3 (УПЛ)

17.08 "Заря" - "Александрия" 0:2 (УПЛ)

15.08 ЛНЗ - "Александрия" 0:2 (УПЛ)

27.07. "Александрия" - "Яруд" 2:2 (товарищеский матч)

27.07 "Александрия" - "Черноморец" 2:0 (товарищеский матч)

"Колос":

26.08. "Колос" - "Верес" 0:1 (УПЛ)

21.08. "Колос" - "Оболонь" 0:0, 4:5 по пен. (Кубок Украины)

16.08. "Черноморец" - "Колос" 1:0 (УПЛ)

10.08. "Колос" - "Ингулец" 0:0 (УПЛ)

04.08 "Оболонь" - "Колос" 2:2 (УПЛ)

Личные встречи

Команды провели между собой 11 очных встреч. 4 раза победу праздновала "Александрия", столько же "Колос", и ещё 3 поединка были сведены вничью.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 Рух 4 3 0 1 13-3 9 3 ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9 4 Заря 5 3 0 2 6-6 9 5 Полесье 3 2 1 0 6-1 7 6 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 7 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 8 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 10 Карпаты 4 1 1 2 5-5 4 11 Верес 4 1 1 2 2-4 4 12 Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3 13 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1-3 3 15 Колос 4 0 2 2 2-4 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

Ставки и коэффициенты

"Александрия" - "Колос". Прогноз от UA-Футбол

На данный момент соперники пребывают в совершенно разных кондициях, так что будет весьма удивительно, если нынешняя "Александрия" в родных стенах не обыграет кризисный "Колос". Можно даже взять индивидуальный тотал "Александрии" больше 1,5 с коэффициентом 2,22.