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Черноморец - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.08.2024
Черноморец - Полесье. Прогноз и анонс матча ⋉ 31.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
УПЛ
Второй игровой день 5-го тура чемпионата Украины очным противостоянием будут закрывать "моряки" и "волки". В частности, команда Александра Бабича в Одессе будет принимать подопечных Имада Ашура. Для "Черноморца" это шанс реабилитироваться на смазанный старт сезона, а для "Полесья" - это возможность закрепиться на лидирующих позициях в турнирной таблице.
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- "Черноморец" 18:00 "Полесье"
- "Черноморец": последние новости
- "Полесье": последние новости
- "Черноморец" - "Полесье". Личные встречи
- "Черноморец" - "Полесье". Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Черноморец" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
- "Черноморец" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
5-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 31-е августа
Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: Афанасьев Александр
"Черноморец" 18:00 "Полесье"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Черноморец": последние новости
Пока как-то никак. Не сказать, что "моряки" прям тотально проваливаются, но кроме своей апатии и безыдейности в начале этого сезона ничем больше не запомнились. За 4 тура "Черноморец" под руководством Александра Бабича добыл лишь 3 зачетных балла, одолев на своем поле ковалевский "Колос" (1:0). Казалось, что после этого поединка одесситов как раз прорвет, однако не тут-то было. И в прошлом туре "моряки" ничего не сумели предложить абсолютному дебютанту УПЛ в лице "Левого Берега" (0:1).
Еще были матчи с криворожским "Кривбассом" и луганской "Зарей". Оба закончились со счетом 0:1 не в пользу "Черноморца".
Однако, последние результаты - это не самое худшее в этом контексте. Огорчает то, что пока вообще не видно, что именно хочет построить Бабич в Одессе. Ни конкретного игрового стиля, ни какой-то задумки или определенной ставки на какой-то компонент. "Надежно в обороне, впереди - как получится" - кажется, что пока все работает (не работает) по такому шаблону.
Одесситам нужно выходить из этого идейного кризиса. И прежде всего здесь свою компетентность должен продемонстрировать 45-летний наставник "моряков".
"Я считаю, что нужно отталкиваться от 2-го тайма, но немного уверенности и качества нам не хватает впереди. Надо сыграть было спокойнее, хладнокровнее в тех позициях, в которых у нас во 2-й половине 2-го тайма были моменты у ворот "Левого Берега".
Но это футбол. Значит так оно есть. Мы этот результат принимаем и двигаемся дальше. Строим команду. Конечно, все расстроены. Мастерства, правильного солидного хладнокровия, опыта где-то не хватило", - так Бабич прокомментировал поражение от "Левого Берега".
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Кисель, Гомес, Удод, Бутко, Пшеничнюк, Шпорн, Белошевский, Габелок, Петряк, Хобленко, Попов.
"Полесье": последние новости
"Сбросив" бремя еврокубковой квалификации "волки" начали раскрываться на полную в рамках украинского первенства. Сначала, "Полесье" сенсационно одолело донецкий "Шахтер" Марино Пушича (1:0), а в предыдущем туре житомиряне поиздевались над киевской "Оболонью" Валерия Иващенко (4:0). Атакующая линия "Полесья" делала в матче с "пивоварами" все что хотела, и в итоге отгрузила им сразу 4 забитых мяча.
Да, между поединками против "горняков" и "пивоваров" случилась еще домашняя ничья с "Ингульцом", который привыкает к баталиям УПЛ после возвращения из трясины Первой лиги (1:1). Однако, там как раз нужно отмечать хорошо организованную игру в обороне от команды Василия Кобина.
В общем, у "Полесья" все хорошо, в порядке как минимум. Процесс перестройки и адаптации под требования нового наставника идет по плану. И главное, что прогресс и вправду прослеживается.
По сути матч против "Оболони" стал хрестоматийным в плане того, что именно хочет видеть Имад Ашур от своих игроков. Именно не по результату, а по почерку и формации игры. "Полесье" действовало по всей ширине поля и резко переключало общий темп. Эту тенденцию признает и сам 37-летний специалист.
"Мы ничего не меняем от матча к матчу с точки зрения того, в каком направлении мы хотим работать. Это очень важно, потому что только так мы сможем добраться до какой-то целостной картины. Я уже сегодня говорил, что надо обратить внимание на слова нашего президента после игры с "Шахтером". Он говорил, что мы только что-то строим и на какие-то результаты можно будет смотреть во втором круге. Сейчас результаты будут разными, как бы мы не хотели выигрывать все, но надо это принимать и двигаться дальше. Рано или поздно будет картина, которую уже можно будет называть минимально целостной", - рассказал после игры с киевлянами Имад Ашур.
Ориентировочный состав "Полесье": Волынец, Смоляков, Чоботенко, Виалле, Тейлор, Бабенко, Крушинский, Назаренко, Таллес Коста, Гуцуляк, Пайшао.
"Черноморец" - "Полесье". Личные встречи
Между собой "моряки" и "волки" провели 19 очных поединков. Пересекались на футбольном поле "Черноморец" и "Полесье" в совершенно разных турнирах.
Если же брать годы независимой Украины, то в целом на официальном уровне коллективы сыграли 10 игр. Общая статистика именно на стороне одесситов. К тому же, как правило, поединки между этими командами получаются результативными.
Статистика очных поединков:
- Победы: 10:6
- Забитые мячи: 37:23
- В среднем голов за матч: 1.95 - 1.21
- Самая большая победа: 7:1 - 1:4
"Черноморец" - "Полесье". Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Подопечные Имада Ашура пока успели провести лишь 3 матча в рамках текущей кампании родной УПЛ, одержав 2 победы. В свою очередь, футболисты Александра Бабича полностью отыграли все 4 тура, однако потерпели при этом сразу 3 поражения.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|ЛНЗ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|3
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|4
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|5
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|6
|Рух
|3
|2
|0
|1
|8-3
|6
|7
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|8
|Заря
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|10
|Карпаты
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|12
|Левый Берег
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|13
|Ингулец
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1-3
|3
|15
|Колос
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16
|Оболонь
|4
|0
|1
|3
|2-12
|1
"Черноморец" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
"Черноморец" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:2. Довольно ожидаемо, что даже несмотря на домашний статус поединка, букмекеры отдают явное предпочтение "волкам". В их пользу говорит и подбор исполнителей, и текущая игровая форма. А вот "Черноморец" пребывает в определенной безыдейной яме. От Александра Бабича нужно что-то действительно оригинальное, чтобы переломить данную тенденцию. А так, по всем параметрам, "Полесье" - фаворит этой пары.
Даний прогноз - тільки один з можливих варіантів розвитку подій; він не гарантує виграшу.
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