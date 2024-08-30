Черноморец - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.08.2024

Второй игровой день 5-го тура чемпионата Украины очным противостоянием будут закрывать "моряки" и "волки". В частности, команда Александра Бабича в Одессе будет принимать подопечных Имада Ашура. Для "Черноморца" это шанс реабилитироваться на смазанный старт сезона, а для "Полесья" - это возможность закрепиться на лидирующих позициях в турнирной таблице.

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5-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 31-е августа

Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Афанасьев Александр

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Черноморец": последние новости

Пока как-то никак. Не сказать, что "моряки" прям тотально проваливаются, но кроме своей апатии и безыдейности в начале этого сезона ничем больше не запомнились. За 4 тура "Черноморец" под руководством Александра Бабича добыл лишь 3 зачетных балла, одолев на своем поле ковалевский "Колос" (1:0). Казалось, что после этого поединка одесситов как раз прорвет, однако не тут-то было. И в прошлом туре "моряки" ничего не сумели предложить абсолютному дебютанту УПЛ в лице "Левого Берега" (0:1).

Еще были матчи с криворожским "Кривбассом" и луганской "Зарей". Оба закончились со счетом 0:1 не в пользу "Черноморца".

Однако, последние результаты - это не самое худшее в этом контексте. Огорчает то, что пока вообще не видно, что именно хочет построить Бабич в Одессе. Ни конкретного игрового стиля, ни какой-то задумки или определенной ставки на какой-то компонент. "Надежно в обороне, впереди - как получится" - кажется, что пока все работает (не работает) по такому шаблону.

Одесситам нужно выходить из этого идейного кризиса. И прежде всего здесь свою компетентность должен продемонстрировать 45-летний наставник "моряков".

"Я считаю, что нужно отталкиваться от 2-го тайма, но немного уверенности и качества нам не хватает впереди. Надо сыграть было спокойнее, хладнокровнее в тех позициях, в которых у нас во 2-й половине 2-го тайма были моменты у ворот "Левого Берега". Но это футбол. Значит так оно есть. Мы этот результат принимаем и двигаемся дальше. Строим команду. Конечно, все расстроены. Мастерства, правильного солидного хладнокровия, опыта где-то не хватило", - так Бабич прокомментировал поражение от "Левого Берега".

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Кисель, Гомес, Удод, Бутко, Пшеничнюк, Шпорн, Белошевский, Габелок, Петряк, Хобленко, Попов.

"Полесье": последние новости

"Сбросив" бремя еврокубковой квалификации "волки" начали раскрываться на полную в рамках украинского первенства. Сначала, "Полесье" сенсационно одолело донецкий "Шахтер" Марино Пушича (1:0), а в предыдущем туре житомиряне поиздевались над киевской "Оболонью" Валерия Иващенко (4:0). Атакующая линия "Полесья" делала в матче с "пивоварами" все что хотела, и в итоге отгрузила им сразу 4 забитых мяча.

Да, между поединками против "горняков" и "пивоваров" случилась еще домашняя ничья с "Ингульцом", который привыкает к баталиям УПЛ после возвращения из трясины Первой лиги (1:1). Однако, там как раз нужно отмечать хорошо организованную игру в обороне от команды Василия Кобина.

В общем, у "Полесья" все хорошо, в порядке как минимум. Процесс перестройки и адаптации под требования нового наставника идет по плану. И главное, что прогресс и вправду прослеживается.

По сути матч против "Оболони" стал хрестоматийным в плане того, что именно хочет видеть Имад Ашур от своих игроков. Именно не по результату, а по почерку и формации игры. "Полесье" действовало по всей ширине поля и резко переключало общий темп. Эту тенденцию признает и сам 37-летний специалист.

"Мы ничего не меняем от матча к матчу с точки зрения того, в каком направлении мы хотим работать. Это очень важно, потому что только так мы сможем добраться до какой-то целостной картины. Я уже сегодня говорил, что надо обратить внимание на слова нашего президента после игры с "Шахтером". Он говорил, что мы только что-то строим и на какие-то результаты можно будет смотреть во втором круге. Сейчас результаты будут разными, как бы мы не хотели выигрывать все, но надо это принимать и двигаться дальше. Рано или поздно будет картина, которую уже можно будет называть минимально целостной", - рассказал после игры с киевлянами Имад Ашур.

Ориентировочный состав "Полесье": Волынец, Смоляков, Чоботенко, Виалле, Тейлор, Бабенко, Крушинский, Назаренко, Таллес Коста, Гуцуляк, Пайшао.

"Черноморец" - "Полесье". Личные встречи

Между собой "моряки" и "волки" провели 19 очных поединков. Пересекались на футбольном поле "Черноморец" и "Полесье" в совершенно разных турнирах.

Если же брать годы независимой Украины, то в целом на официальном уровне коллективы сыграли 10 игр. Общая статистика именно на стороне одесситов. К тому же, как правило, поединки между этими командами получаются результативными.

Статистика очных поединков:

Победы: 10:6

10:6 Забитые мячи: 37:23

37:23 В среднем голов за матч: 1.95 - 1.21

1.95 - 1.21 Самая большая победа: 7:1 - 1:4

"Черноморец" - "Полесье". Последние официальные матчи

"Черноморец":

"Полесье":

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Турнирное положение команд

Подопечные Имада Ашура пока успели провести лишь 3 матча в рамках текущей кампании родной УПЛ, одержав 2 победы. В свою очередь, футболисты Александра Бабича полностью отыграли все 4 тура, однако потерпели при этом сразу 3 поражения.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9 3 Полесье 3 2 1 0 6-1 7 4 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 5 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 6 Рух 3 2 0 1 8-3 6 7 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 8 Заря 4 2 0 2 4-6 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 10 Карпаты 4 1 1 2 5-5 4 11 Верес 4 1 1 2 2-4 4 12 Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3 13 Ингулец 4 0 3 1 3-4 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1-3 3 15 Колос 4 0 2 2 2-4 2 16 Оболонь 4 0 1 3 2-12 1

"Черноморец" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Довольно ожидаемо, что даже несмотря на домашний статус поединка, букмекеры отдают явное предпочтение "волкам". В их пользу говорит и подбор исполнителей, и текущая игровая форма. А вот "Черноморец" пребывает в определенной безыдейной яме. От Александра Бабича нужно что-то действительно оригинальное, чтобы переломить данную тенденцию. А так, по всем параметрам, "Полесье" - фаворит этой пары.