Кривбасс – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2024

В Кривом Роге сыграют самый ожидаемый матч пятого тура, в котором "Кривбасс" будет принимать "Шахтер". Обе команды не в лучшем состоянии подходят к очному противостоянию.

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01.09.2024. 18:00. Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" - "Шахтер"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Кривбасс": последние новости

В УПЛ подопечные Юрия Вернидуба набрали семь очков и пока находятся в верхней части турнирной таблицы. "Кривбасс" в чемпионате провалил всего одну игру – 0:3 уступил "Карпатам". А вот в еврокубках ситуация плачевная. Коллектив из Кривого Рога проиграл все четыре игры и забил всего один мяч. К игре "Кривбасса" остается много вопросов. Еврокубки продемонстрировали, что класса и опыта этой команде не хватает. Слишком много ошибались подопечные Юрия Вернидуба в простых ситуациях, а также проваливали определенные игровые отрезки, после чего уже о положительном результате нельзя было говорить. В заключительной трети поля было много сумбура. Позиционный футбол не сильная сторона "Кривбасса", но и в контригре эта команда ничем не запомнилась на евроарене.

Слишком велик контраст между УПЛ и даже третьим по рангу еврокубком. В чемпионате соперники за ошибки иногда прощают, а в еврокуках – нет. В матче против "Бетиса" украинцы провалили концовку первого тайма - за три минуты пропустили три гола. Это очень горький, но очень необходимый опыт дальнейшего роста.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук - Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра - Вакулко (к), Бизимана - Драмбаев, Лунев, Кузык - Кожушко

"Шахтер": последние новости

Сложно объяснить, что происходит с чемпионами Украины на старте сезона. "Шахтер" за четыре тура набрал всего шесть очков. Подопечные Пушича уступили "Полесью" и "Александрии". Отметим, что за весь прошлый чемпионат "Шахтер" проиграл всего три игры. В прошлом туре "горняки" вообще шокировали собственных болельщиков. Как можно было выигрывать у "Александрии" 2:0, а затем проиграть 3:4? Очень много вопросов к защите команды. Однако и в атаке футболисты "Шахтера" не выглядят убедительно. В большинстве игровых эпизодах они не знают, что делать в заключительной трети поля. Слишком медленно и прямолинейно играют горняки. Очень много вопросов есть к тренерскому штабу, ведь с кадровым потенциалом у команды проблем нет.

Забивать пока удается за счет индивидуального мастерства футболистов, а вот командной игры нет. Также есть вопросы к Дмитрию Ризныку, который не всегда играет уверенно. С таким уровнем игры даже страшно представить что "Шахтер" ожидает в Лиге чемпионов.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Судаков, Педриньо, Кевин, Сикан

"Кривбасс" – "Шахтер". Личные встречи

В новейшей истории команды сыграли между собой четыре игры: три победы "Шахтера" и одна ничья. В прошлом сезоне "Шахтер" дома победил 5:2, а в Кривом Роге игра завершилась со счетом 3:3.

Последние матчи команд

"Кривбасс"

29.08. "Бетис" - "Кривбасс" 3:0

25.08. "Кривбасс" - "Ингулец" 1:1 (УПЛ)

22.08 "Кривбасс" – "Бетис" 0:2 (квалификация ЛК)

18.08 "Верес" - "Кривбасс" 0:2 (УПЛ)

15.08 "Виктория" Пльзень - "Кривбасс" 1:0 (квалификация ЛЕ)

"Шахтер"

"Александрия" – "Шахтер" 4:3

"Левый Берег" – "Шахтер" 0:1

"Шахтер" – "Мариуполь" 3:0

"Шахтер" - "Полесье" 0:1

"Шахтер" - "Ворскла" 5:0

Факты и цифры

"Шахтер" повторил клубный антирекорд, пропустив 4 гола в одной игре УПЛ, причем впервые проиграв со счетом 3:4;

В прошлом туре в УПЛ дебютировал защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас;

"Кривбасс" во всех турнирах не может выиграть три матча подряд: два поражения и ничья;

Безничейная серия "Кривбасса" длится в УПЛ 9 игр: 5 побед и 4 поражения.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" – "Шахтер" от UA-Футбол

У букмекеров "Шахтер" считается очевидным фаворитом. Однако "горняки" своей игрой в предыдущих турах не заслуживают этого статуса. Слишком много игровых проблем у подопечных Пушича в защите и атаке. Безусловно, криворожцы тоже не радуют своих болельщиков, но легкой прогулки против подопечных Вернидуба у гостей точно не будет. Убеждены, что в контригре у "Кривбасса" будут шансы. Прогноз – обе команды забьют (1.89).