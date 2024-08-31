Карпаты - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 31.08.2024



Украинская Премьер-лига 2024/25, пятый тур

31 августа 2024 года. Львов, "Украина"

"Карпаты" Львов 13:00 "Ворскла" Полтава

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Карпаты" получили дисквалификацию стадиона на одну игру за проведение матча "Динамо" с большим количеством болельщиков, чем это было разрешено. Без своих фанатов новичку УПЛ будет сложнее победить "Ворсклу", которая взяла шесть очков из шести возможных в последних двух турах.

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Новости Карпат

"Карпаты" набрали четыре очка в первых двух турах УПЛ, но затем два проиграли – сначала в домашнем матче с "Динамо" Киев, а затем на выезде черкасскому "ЛНЗ".

В последней игре "Карпаты" неплохо провели первый тайм, и были впереди благодаря мячу Чачуа, но после перерыва дважды пропустили. Главный тренер львовян Владислав Лупашко объяснил поражение усталостью. "Нам не хватило сил. Был переезд, была кубковая игра на неделе. ЛНЗ взамен пропускал кубковый матч. И мы видели, что начали подсаживаться. Игроки, которые очень часто выдерживают 90 минут, начали проседать где-то на 50-й минуте", – рассказывал после игры Лупашко.

Игра с "Ворсклой" станет для "Карпат" шестой в августе. Это слишком требовательный темп для команды, которая еще строится, и для тренера, который еще изучает возможности своих футболистов.

Новости Ворсклы

"Ворскла" начала новый сезон с поражения "Шахтеру" со счетом 0:5. Тогда казалось, что для полтавчан все плохое только начинается, а чемпион просто не будет замечать соперников. Однако "Шахтер" уже успел проиграть дважды, а "Ворскла" победила в двух последних турах с общим счетом 5:0, и выровняла свою разницу мячей.

Однако будет преувеличением сказать, что в двух победах "Ворсклы" все было очевидно и предсказуемо. В игре с "Левым берегом" команда Долганского эффективно действовала в атаке и воспользовалась определенной наивностью соперника, который еще делает свои первые шаги в УПЛ. А в игре с "Оболонью" полтавчанам повезло с определенными судейскими решениями, а также паузами в игре, которые позволили "Ворскле" переломить ход игры. Об этом говорил и сам Долганский после матча.

"Перерыв пошел нам на пользу, потому что ничего не получалось с мячом. Команда соперника хорошо нас накрывала и мы теряли очень много мячей, проигрывали борьбу. Уже во время перерыва мы немного перестроились, начали играть по-другому, больше длинными передачами и накрывать соперников уже на их половине поля и это нам принесло пользу. У нас мало что получалось конструктивно с мячом. Качество поля не очень и соперник очень агрессивный, за счет характера и бойцовских качеств мы смогли сегодня победить".

Статистика команд, цифры и факты

Новые "Карпаты" и "Ворскла" ранее не встречались в официальных турнирах.

Серия без ничьих "Ворсклы" длится в УПЛ 10 игр: три победы и семь поражений.

В предыдущих двух турах в УПЛ "Карпаты" забивали первыми, но проигрывали.

"Карпаты" при Владиславе Лупашко дома в УПЛ вничью еще не играли – по одной победе и поражению.

"Карпаты" и "Ворскла" перед личной встречей имеют одинаковую разницу мячей: по пять забитых голов и пять пропущенных.

Последние официальные матчи Карпат и Ворсклы

Карпаты

26.08 "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)

21.08 "Черноморец" 3:0 (Кубок Украины)

17.08 "Динамо" Киев 1:3 (УПЛ)

11.08 "Кривбасс" 3:0 (УПЛ)

03.08 "Верес" 0:0 (УПЛ)

Ворскла

16.08 "Оболонь" 2:0 (УПЛ)

09.08 "Левый берег" 3:0 (УПЛ)

04.08 "Шахтер" 0:5 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 Рух 4 3 0 1 13-3 9 3 ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9 4 Заря 5 3 0 2 6-6 9 5 Полесье 3 2 1 0 6-1 7 6 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 7 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 8 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 10 Карпаты 4 1 1 2 5-5 4 11 Верес 4 1 1 2 2-4 4 12 Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3 13 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1-3 3 15 Колос 4 0 2 2 2-4 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

Личные встречи

Команды впервые сыграют между собой в УПЛ.

Ставки и Коэффициенты на матч Карпаты – Ворскла

Прогноз на матч Карпаты – Ворскла от UA-Football

Целостное впечатление относительно "Карпат" и "Ворсклы" составить еще трудно. Львовяне имеют определенные проблемы с физической подготовкой, "Ворскле" непросто создавать голевые моменты. Фактор отсутствия болельщиков не играет в пользу "Карпат". Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.