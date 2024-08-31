Динамо - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2024

В 5-м туре УПЛ "Динамо" примет ЛНЗ. Интересно, что это будет первый домашний матч чемпионата в сезоне и одновременно первый выездной поединок ЛНЗ.

"Динамо" завершило свои еврокубковые матчи квалификации и теперь некоторое время может сосредоточиться исключительно на внутренней арене. ЛНЗ, в свою очередь, мощно начал сезон, поэтому матч ожидается интересный.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Разбираемся, кто из команд с чем подходит к очному поединку.

"Динамо" (Киев) – ЛНЗ (Черкассы)

VBET Лига. 5-й тур

01 сентября, Киев, стадион "Динамо", 15:30

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ, 2+2, YouTube-канал Football Hub

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Динамо", последние новости:

"Динамо" завершило свои выступления в квалификации еврокубков. Киевляне не смогли пробиться в Лигу чемпионов, тем не менее, квалифицировавшись в Лигу Европы. Матчи основного раунда ЛЕ начнутся в конце сентября, поэтому у киевлян есть возможность некоторое время сосредоточиться на внутренней арене.

В чемпионате "Динамо" идет пока что без потерь, взяв 6 очков в двух сыгранных матчах.

Киевляне играли в четверг матч отбора ЛЧ с "Зальцбургом", но вряд ли Шовковский будет делать ротацию на матч с ЛНЗ, разве что точечную. Черкащане также мощно начали сезон и сейчас команда Карраско точно не является "проходным" соперником.

Возможно, Шовковский даст отдохнуть Ярмоленко, возможно, выйдет Нещерет и будет некоторая ротация центрбеков, но в целом – ждем вполне боевой состав.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Кабаев, Шапаренко, Пихаленок, Буяльский, Ванат

ЛНЗ, последние новости:

ЛНЗ мощно начал сезон, одержав в четырех первых матчах три победы. Интересно, что все эти матчи волею календаря команда проводила на домашнем стадионе в Черкассах. Теперь же ЛНЗ предстоит первый выезд в сезоне, и сразу – к "Динамо".

Главная проблема черкащан перед матчем с "Динамо" - отсутствие основного форварда Ассинора, который на долгий период выбыл из-за травмы. На замену ему ЛНЗ на неделе подписал фактурного израильского форварда Халайлы, но неизвестно, рискнет ли Карраско сразу же поставить его в основу, да еще и на такой матч.

В целом же, атмосфера в команде хорошая, но в то же время игроки понимают и принимают ответственность матча с "Динамо".

"Команда в отличном настроении, 4 игры, 9 очков – отличный результат, тем более играли дома, при своих болельщиках. К "Динамо" будем ехать и будем играть, может, и заберем очки", – говорил на неделе Геннадий Пасич.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайку, Пасич, Яшари, Тилль, Молло, Кучеренко, Муравский, Ноникашвили

Турнирная таблица

Номинально перед очным матчем ЛНЗ находится выше "Динамо" в таблице – 3 место и 9 очков после четырех сыгранных матчей.

У киевлян два перенесенных матчей и 100% показатель в чемпионате – 8 место и 6 очков после двух сыгранных матчей.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 Рух 4 3 0 1 13-3 9 3 ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9 4 Заря 5 3 0 2 6-6 9 5 Полесье 3 2 1 0 6-1 7 6 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 7 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 8 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 10 Карпаты 4 1 1 2 5-5 4 11 Верес 4 1 1 2 2-4 4 12 Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3 13 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1-3 3 15 Колос 4 0 2 2 2-4 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

Последние матчи

В шести последних матчах у "Динамо" 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение с разницей мячей 9:6.

"Динамо" – "Рейнджерс" 1:1

"Верес" – "Динамо" 1:2

"Рейнджерс" – "Динамо" 0:2

"Карпаты" – "Динамо" 1:3

"Динамо" - "Зальцбург" 0:2

"Зальцбург" – "Динамо" 1:1

ЛНЗ в последних шести матчах добыл 4 победs и 2 матч проиграл с разницей мячей 9:8.

"Оболонь" - ЛНЗ 2:0

ЛНЗ - "Александрия" 2:1

ЛНЗ - "Левый Берег" 2:1

ЛНЗ - "Александрия" 0:2

ЛНЗ - "Рух" 3:1

ЛНЗ - "Карпаты" 2:1

Всего между собой команды сыграли 2 матча: 1 победа "Динамо" и 1 ничья с разницей мячей 5:3.

"Динамо" может пропустить 650-й гол в чемпионатах (еще 2 мяча).

Безничейная серия "Динамо" продолжается в УПЛ 11 игр: 10 побед и поражение.

1-й домашний матч "Динамо" с начала чемпионата.

Беспроигрышная серия "Динамо" на своем поле продолжается в УПЛ 10 игр: 9 побед и ничья.

Голевая домашняя серия "Динамо" продолжается в УПЛ 10 игр – 26 голов.

1-й гостевой матч ЛНЗ при Андресе Карраско в УПЛ.

Безничейная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в УПЛ 11 игр: 8 побед и 3 поражения.

ЛНЗ пропускает в 6 матчах УПЛ подряд – 6 голов.

100-й матч за карьеру может провести Владислав Ванат ("Динамо").

50-й матч в УПЛ может провести Виталий Бойко (ЛНЗ).

15-й гол в УПЛ может забить Назар Волошин ("Динамо"), Геннадий Пасич (ЛНЗ), 10-й - Николай Михайленко ("Динамо").

"Динамо" - ЛНЗ: трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Динамо" — "ЛНЗ" Смотреть трансляцию

"Динамо" - ЛНЗ: ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" - ЛНЗ от UA-Футбол

Букмекеры видят явным фаворитом матча "Динамо", и это прогнозировано. Впрочем, можно смело предположить, что легким матч для киевлян не будет – ЛНЗ сейчас на ходу и смотрится в чемпионате вполне уверенно.

Конечно, победа "Динамо" выглядит приоритетом, но вряд ли это будет разгром. С некоторым риском берем фору на ЛНЗ.

Прогноз UA-Футбол: Фора ЛНЗ +2 за 1.49.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.