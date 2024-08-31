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Динамо - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2024
Киевлян ожидает очень непростой матч
fcdynamo.com
В 5-м туре УПЛ "Динамо" примет ЛНЗ. Интересно, что это будет первый домашний матч чемпионата в сезоне и одновременно первый выездной поединок ЛНЗ.
"Динамо" завершило свои еврокубковые матчи квалификации и теперь некоторое время может сосредоточиться исключительно на внутренней арене. ЛНЗ, в свою очередь, мощно начал сезон, поэтому матч ожидается интересный.
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Разбираемся, кто из команд с чем подходит к очному поединку.
"Динамо" (Киев) – ЛНЗ (Черкассы)
VBET Лига. 5-й тур
01 сентября, Киев, стадион "Динамо", 15:30
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ, 2+2, YouTube-канал Football Hub
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Динамо", последние новости:
"Динамо" завершило свои выступления в квалификации еврокубков. Киевляне не смогли пробиться в Лигу чемпионов, тем не менее, квалифицировавшись в Лигу Европы. Матчи основного раунда ЛЕ начнутся в конце сентября, поэтому у киевлян есть возможность некоторое время сосредоточиться на внутренней арене.
В чемпионате "Динамо" идет пока что без потерь, взяв 6 очков в двух сыгранных матчах.
Киевляне играли в четверг матч отбора ЛЧ с "Зальцбургом", но вряд ли Шовковский будет делать ротацию на матч с ЛНЗ, разве что точечную. Черкащане также мощно начали сезон и сейчас команда Карраско точно не является "проходным" соперником.
Возможно, Шовковский даст отдохнуть Ярмоленко, возможно, выйдет Нещерет и будет некоторая ротация центрбеков, но в целом – ждем вполне боевой состав.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Кабаев, Шапаренко, Пихаленок, Буяльский, Ванат
ЛНЗ, последние новости:
ЛНЗ мощно начал сезон, одержав в четырех первых матчах три победы. Интересно, что все эти матчи волею календаря команда проводила на домашнем стадионе в Черкассах. Теперь же ЛНЗ предстоит первый выезд в сезоне, и сразу – к "Динамо".
Главная проблема черкащан перед матчем с "Динамо" - отсутствие основного форварда Ассинора, который на долгий период выбыл из-за травмы. На замену ему ЛНЗ на неделе подписал фактурного израильского форварда Халайлы, но неизвестно, рискнет ли Карраско сразу же поставить его в основу, да еще и на такой матч.
В целом же, атмосфера в команде хорошая, но в то же время игроки понимают и принимают ответственность матча с "Динамо".
"Команда в отличном настроении, 4 игры, 9 очков – отличный результат, тем более играли дома, при своих болельщиках. К "Динамо" будем ехать и будем играть, может, и заберем очки", – говорил на неделе Геннадий Пасич.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайку, Пасич, Яшари, Тилль, Молло, Кучеренко, Муравский, Ноникашвили
Турнирная таблица
Номинально перед очным матчем ЛНЗ находится выше "Динамо" в таблице – 3 место и 9 очков после четырех сыгранных матчей.
У киевлян два перенесенных матчей и 100% показатель в чемпионате – 8 место и 6 очков после двух сыгранных матчей.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|3
|ЛНЗ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|5
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|6
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|7
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|8
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|10
|Карпаты
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|12
|Левый Берег
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|13
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1-3
|3
|15
|Колос
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2-14
|1
Последние матчи
В шести последних матчах у "Динамо" 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение с разницей мячей 9:6.
- "Динамо" – "Рейнджерс" 1:1
- "Верес" – "Динамо" 1:2
- "Рейнджерс" – "Динамо" 0:2
- "Карпаты" – "Динамо" 1:3
- "Динамо" - "Зальцбург" 0:2
- "Зальцбург" – "Динамо" 1:1
ЛНЗ в последних шести матчах добыл 4 победs и 2 матч проиграл с разницей мячей 9:8.
- "Оболонь" - ЛНЗ 2:0
- ЛНЗ - "Александрия" 2:1
- ЛНЗ - "Левый Берег" 2:1
- ЛНЗ - "Александрия" 0:2
- ЛНЗ - "Рух" 3:1
- ЛНЗ - "Карпаты" 2:1
Всего между собой команды сыграли 2 матча: 1 победа "Динамо" и 1 ничья с разницей мячей 5:3.
"Динамо" может пропустить 650-й гол в чемпионатах (еще 2 мяча).
Безничейная серия "Динамо" продолжается в УПЛ 11 игр: 10 побед и поражение.
1-й домашний матч "Динамо" с начала чемпионата.
Беспроигрышная серия "Динамо" на своем поле продолжается в УПЛ 10 игр: 9 побед и ничья.
Голевая домашняя серия "Динамо" продолжается в УПЛ 10 игр – 26 голов.
1-й гостевой матч ЛНЗ при Андресе Карраско в УПЛ.
Безничейная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в УПЛ 11 игр: 8 побед и 3 поражения.
ЛНЗ пропускает в 6 матчах УПЛ подряд – 6 голов.
100-й матч за карьеру может провести Владислав Ванат ("Динамо").
50-й матч в УПЛ может провести Виталий Бойко (ЛНЗ).
15-й гол в УПЛ может забить Назар Волошин ("Динамо"), Геннадий Пасич (ЛНЗ), 10-й - Николай Михайленко ("Динамо").
"Динамо" - ЛНЗ: трансляция матча
"Динамо" - ЛНЗ: ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Динамо" - ЛНЗ от UA-Футбол
Букмекеры видят явным фаворитом матча "Динамо", и это прогнозировано. Впрочем, можно смело предположить, что легким матч для киевлян не будет – ЛНЗ сейчас на ходу и смотрится в чемпионате вполне уверенно.
Конечно, победа "Динамо" выглядит приоритетом, но вряд ли это будет разгром. С некоторым риском берем фору на ЛНЗ.
Прогноз UA-Футбол: Фора ЛНЗ +2 за 1.49.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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