Верес - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.09.2024

В прошлом туре обе команды одержали свои первые победы в этой кампании украинского первенства. Для команды Виталия Первака этот триумф вообще стал историческим - дебютным в истории клуба в рамках элитного дивизиона. В первый день сентября ровенский "Верес" в очном противостоянии будет принимать "Левый Берег".

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5-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 1-е сентября

Ровно, арена "Авангард"

Арбитр: Райда Михаил

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Верес": последние новости

Погром харьковского "Металлиста 1925" (4:0) в национальном Кубке добавил "Вересу" уверенности и в прошлом туре ровенчан наконец-то прорвало. В выездном матче "Верес" минимально обыграл кризисный ковалевский "Колос" (1:0). Эта победа стала первой для подопечных Олега Шандрука в этом сезоне. Примечательно, что это также и первая победа для "красных" над ковалевцами в УПЛ. К тому же, "Вересу" удалось поразить ворота "Колоса" впервые аж с 2017-го года!

До этого были поражения от серебряного и бронзового призеров: от киевского "Динамо" (1:2) и криворожского "Кривбасса" (0:2). Кстати, против команды Александра Шовковского "Верес" выглядел достойно и боролся до конца. Ну а в первом туре этой УПЛ ровенский коллектив на своем поле расписал нулевую ничью с львовскими "Карпатами", которые вернулись в элиту.

Делать какие-то выводы пока рано. Определенный уровень "Вереса" понятен, однако показательным будет как раз противостояние с "Левым Берегом". Учитывая примерно равный класс подбор исполнителей и домашние стены, команда Шандрука должна забирать три очка. Иначе, это будет определенным провалом. Конечно, если ровенчане не хотят болтаться среди числа аутсайдеров и падать в зону вылета.

"Мы победили в двух матчах подряд. Это придает позитива. Завтра ребята отдыхают, а со среды мы начинаем подготовку к игре с "Левым Берегом". Понимаем, что в домашних стенах порадовать собственных болельщиков", - рассказал Шандрук после матча с "Колосом".

Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Куция, Шарай, Луан, Степанюк, Гайдучик.

"Левый Берег": последние новости

В минувший уик-энд "Левый Берег" в домашних стенах одержал исторический триумф. Первая победа в элитном дивизионе - это всегда знаковое событие. Тем более, когда добываешь результат, по делу переиграв своего соперника.

В частности, в предыдущем туре киевляне минимально обыграли одесский "Черноморец" Александра Бабича (1:0). "Аисты", усилиями Якимива, открыли счет на экваторе первого тайма, а дальше уже методично нивелировали угрозу, которая поступала от "моряков".

У банды Виталия Первака однозначно есть характер и устойчивость. Однако, что самое главное - структура и организованность. Дебютант УПЛ умеет достаточно хорошо компактно садиться в низкий блок и при случае выбегать вперед. Как и для "Вереса", так и для "Левого Берега", эта встреча станет показательной. По результату этого поединка станет понятна реальная сила команды.

Сам же Виталий Первак понимает, что период адаптации к УПЛ все еще продолжается.

"Эмоции вышли на первый план. Самое главное - результат. Об игре говорить вообще не хочется, потому что ошибок было очень много. Нас вратарь выручал и героические усилия приложила вся команда. Хочется на этом поставить точку", - рассказал наставник "аистов" после поединка с "моряками".

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Сидней, Самар, Якимов, Соколов, Дедух, Банада, И. Когут, Спиваков, Синица, Сухоручко.

"Верес" - "Левый Берег". Личные встречи

По очевидным причинам это будет первая встреча этих коллективов. До этого ровенчане и киевляне ни разу не пересекались на футбольном поле, ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

"Верес" - "Левый Берег". Последние официальные матчи

"Верес":

"Левый Берег":

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Турнирное положение команд

На данном этапе сезона команды Олега Шандрука и Виталия Первака являются соседями по турнирной таблице. В активе первых есть 4 зачетных балла, у других - 3 очка.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 3 3 0 0 8-4 9 2 Рух 4 3 0 1 13-3 9 3 ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9 4 Заря 5 3 0 2 6-6 9 5 Полесье 3 2 1 0 6-1 7 6 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 7 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 8 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 9 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 10 Карпаты 5 1 2 2 6-6 5 11 Верес 4 1 1 2 2-4 4 12 Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3 13 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1-3 3 15 Колос 4 0 2 2 2-4 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

"Верес" - "Левый Берег". Ставка и коэффициенты

"Верес" - "Левый Берег". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Хотя и команды выглядят достаточно ровно, как по игре, так и по результатам, букмекеры считают фаворитом именно хозяев. Учитывая опыт и домашний статус поединка, вполне ожидаемо. Впрочем, уверены, что подопечные Первака дадут бой.