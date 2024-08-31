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Верес - Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.09.2024
Верес - Левый Берег. Прогноз и анонс матча ⋉ 1.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
nkveres.com
В прошлом туре обе команды одержали свои первые победы в этой кампании украинского первенства. Для команды Виталия Первака этот триумф вообще стал историческим - дебютным в истории клуба в рамках элитного дивизиона. В первый день сентября ровенский "Верес" в очном противостоянии будет принимать "Левый Берег".
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- "Верес" 13:00 "Левый Берег"
- "Верес": последние новости
- "Левый Берег": последние новости
- "Верес" - "Левый Берег". Личные встречи
- "Верес" - "Левый Берег". Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Верес" - "Левый Берег". Ставка и коэффициенты
- "Верес" - "Левый Берег". Прогноз на матч от UA-Футбол
5-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 1-е сентября
Ровно, арена "Авангард"
Арбитр: Райда Михаил
"Верес" 13:00 "Левый Берег"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Верес": последние новости
Погром харьковского "Металлиста 1925" (4:0) в национальном Кубке добавил "Вересу" уверенности и в прошлом туре ровенчан наконец-то прорвало. В выездном матче "Верес" минимально обыграл кризисный ковалевский "Колос" (1:0). Эта победа стала первой для подопечных Олега Шандрука в этом сезоне. Примечательно, что это также и первая победа для "красных" над ковалевцами в УПЛ. К тому же, "Вересу" удалось поразить ворота "Колоса" впервые аж с 2017-го года!
До этого были поражения от серебряного и бронзового призеров: от киевского "Динамо" (1:2) и криворожского "Кривбасса" (0:2). Кстати, против команды Александра Шовковского "Верес" выглядел достойно и боролся до конца. Ну а в первом туре этой УПЛ ровенский коллектив на своем поле расписал нулевую ничью с львовскими "Карпатами", которые вернулись в элиту.
Делать какие-то выводы пока рано. Определенный уровень "Вереса" понятен, однако показательным будет как раз противостояние с "Левым Берегом". Учитывая примерно равный класс подбор исполнителей и домашние стены, команда Шандрука должна забирать три очка. Иначе, это будет определенным провалом. Конечно, если ровенчане не хотят болтаться среди числа аутсайдеров и падать в зону вылета.
"Мы победили в двух матчах подряд. Это придает позитива. Завтра ребята отдыхают, а со среды мы начинаем подготовку к игре с "Левым Берегом". Понимаем, что в домашних стенах порадовать собственных болельщиков", - рассказал Шандрук после матча с "Колосом".
Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Куция, Шарай, Луан, Степанюк, Гайдучик.
"Левый Берег": последние новости
В минувший уик-энд "Левый Берег" в домашних стенах одержал исторический триумф. Первая победа в элитном дивизионе - это всегда знаковое событие. Тем более, когда добываешь результат, по делу переиграв своего соперника.
В частности, в предыдущем туре киевляне минимально обыграли одесский "Черноморец" Александра Бабича (1:0). "Аисты", усилиями Якимива, открыли счет на экваторе первого тайма, а дальше уже методично нивелировали угрозу, которая поступала от "моряков".
У банды Виталия Первака однозначно есть характер и устойчивость. Однако, что самое главное - структура и организованность. Дебютант УПЛ умеет достаточно хорошо компактно садиться в низкий блок и при случае выбегать вперед. Как и для "Вереса", так и для "Левого Берега", эта встреча станет показательной. По результату этого поединка станет понятна реальная сила команды.
Сам же Виталий Первак понимает, что период адаптации к УПЛ все еще продолжается.
"Эмоции вышли на первый план. Самое главное - результат. Об игре говорить вообще не хочется, потому что ошибок было очень много. Нас вратарь выручал и героические усилия приложила вся команда. Хочется на этом поставить точку", - рассказал наставник "аистов" после поединка с "моряками".
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Сидней, Самар, Якимов, Соколов, Дедух, Банада, И. Когут, Спиваков, Синица, Сухоручко.
"Верес" - "Левый Берег". Личные встречи
По очевидным причинам это будет первая встреча этих коллективов. До этого ровенчане и киевляне ни разу не пересекались на футбольном поле, ни в официальных, ни в товарищеских матчах.
"Верес" - "Левый Берег". Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
На данном этапе сезона команды Олега Шандрука и Виталия Первака являются соседями по турнирной таблице. В активе первых есть 4 зачетных балла, у других - 3 очка.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|2
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|3
|ЛНЗ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|5
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|6
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|7
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|8
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|9
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|10
|Карпаты
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|12
|Левый Берег
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|13
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1-3
|3
|15
|Колос
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2-14
|1
"Верес" - "Левый Берег". Ставка и коэффициенты
"Верес" - "Левый Берег". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Хотя и команды выглядят достаточно ровно, как по игре, так и по результатам, букмекеры считают фаворитом именно хозяев. Учитывая опыт и домашний статус поединка, вполне ожидаемо. Впрочем, уверены, что подопечные Первака дадут бой.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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