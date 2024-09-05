Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина U-21 – Сербия U-21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 06.09.2024
Украина U-21 - Сербия U-21: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.09.2024 ⋊ Отбор ЧЕ-2025 на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
В Риге молодежная сборная Украины в рамках отбора к Евро-2025 будет принимать сверстников из Сербии. Пока что наша сборная очков не теряла и надеемся, что в пятницу эта победная серия продолжится.
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
06.09.2024. 19:00. Рига. LNK Sporta Parks
Украина U-21 - Сербия U-21
Видеотрансляция — Общественное
Украина U-21: последние новости
Наша молодежная сборная в квалификации на Евро проявляет себя с лучшей стороны. Подопечные Мельгосы выиграли все шесть матчей, в которых забили 15 голов и пропустили всего два. За игрой украинцев в большинстве противостояний было приятно наблюдать. Наши ребята, несмотря на уровень соперника, пытаются играть с позиции силы. Сборная Украины научилась добиваться результата за счет класса. Безусловно, в некоторых противостояниях были вопросы к игре в заключительной трети поля, но результат на табло. Предыдущий раз украинцы играли в конце марта. Тогда подопечные Мельгосы у Баку разгромили Азербайджан – 3:0. Забивали Яцык, Очеретько и Рубчинский.
Под вопросом участие в матче Максима Хланя, получившего повреждение в своем клубе. К сожалению, не сможет помочь нашей команде защитник "Динамо" Константин Вивчаренко. Свой дебютный вызов в сборную получил представитель "Руха" Ярослав Карабин. Других кадровых проблем нет. Тренерскому штабу удалось вызвать всех сильнейших на данный момент.
Ориентировочный состав сборной Украины U-21: Фесюн – Салюк, Батагов, Роман, Смоляков – Очеретько, Рубчинский, Брагару – Волошин, Краснопир, Квасница.
Сербия U-21: последние новости
Молодежная сборная Сербии не слишком успешно выступает в этом отборе. Подопечные Друловича за семь матчей набрали всего десять очков. В марте сербы у себя дома умудрились уступить Северной Ирландии. Это поражение для команды стало третьим в нынешней квалификации. Последний раз Сербия побеждала в ноябре 2023 года, когда дома разобралась с Люксембургом – 2:0. Безусловно, также стоит вспомнить матч против Англии, когда по сборной Сербии проехались катком – 1:9. В защите у сербов существенные проблемы – 16 пропущенных мячей.
Среди лидеров этой сборной стоит отметить нападающего "Вероны" Стефана Митровича, нападающего "Аталанты" Ваню Влаховича, а также хавбека Алексу Матича.
Ориентировочный состав Сербии U-21: Илич – Петрович, Дрезгич, Ковачевич, Мимович – Васич, Матич, Лукич – Пантович, Влахович, Митрович
Факты и цифры
Молодежная сборная Украины в предыдущие шесть матчей выиграла;
Украинцы пропустили всего два гола в квалификации;
Сборная Сербии последний раз выигрывала в ноябре 2024 года;
Сербия в нынешнем отборе пропустила 16 мячей.
Украина U-21 – Сербия U-21. Турнирное положение команд
|
Команда
|
И
|
П
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Украина
|
6
|
6
|
0
|
0
|
15—2
|
18
|
2
|
Англия
|
7
|
6
|
0
|
1
|
32—5
|
18
|
3
|
Сербия
|
7
|
3
|
1
|
3
|
9—16
|
10
|
4
|
Северная Ирландия
|
6
|
2
|
0
|
4
|
4—8
|
6
|
5
|
Люксембург
|
8
|
1
|
1
|
6
|
4—23
|
4
|
6
|
Азербайджан
|
6
|
1
|
0
|
5
|
4—14
|
3
Украина U-21 – Сербия U-21. Ставка и коэффициенты
Украина U-21 – Сербия U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры считают фаворитом противостояния сборной Украины. С этим можно согласиться, если посмотреть предыдущие матчи подопечных Мельгосы. Однако сейчас сложно прогнозировать в какой форме будут украинцы в первой игре после паузы. Легко против Сербии нам не будет, ведь в этой сборной есть ряд квалифицированных футболистов. Можно не сомневаться, что моментов у подопечных Мельгосы будет достаточно, но главное их реализовать. Сыграть на ноль против сербов нашим ребятам будет непросто. Прогноз – обе забьют (1.73).
Популярное сейчас
- Официально. Украинский клуб снялся с чемпионата
- Если Милан уволит Фонсеку, то будет платить трем тренерам одновременно
- Бывший центрхав Динамо завершил карьеру
- Официально. Оболонь представила нового главного тренера
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах