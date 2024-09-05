Украина U-21 – Сербия U-21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 06.09.2024

В Риге молодежная сборная Украины в рамках отбора к Евро-2025 будет принимать сверстников из Сербии. Пока что наша сборная очков не теряла и надеемся, что в пятницу эта победная серия продолжится.

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Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

06.09.2024. 19:00. Рига. LNK Sporta Parks

Украина U-21 - Сербия U-21

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Украина U-21: последние новости

Наша молодежная сборная в квалификации на Евро проявляет себя с лучшей стороны. Подопечные Мельгосы выиграли все шесть матчей, в которых забили 15 голов и пропустили всего два. За игрой украинцев в большинстве противостояний было приятно наблюдать. Наши ребята, несмотря на уровень соперника, пытаются играть с позиции силы. Сборная Украины научилась добиваться результата за счет класса. Безусловно, в некоторых противостояниях были вопросы к игре в заключительной трети поля, но результат на табло. Предыдущий раз украинцы играли в конце марта. Тогда подопечные Мельгосы у Баку разгромили Азербайджан – 3:0. Забивали Яцык, Очеретько и Рубчинский.

Под вопросом участие в матче Максима Хланя, получившего повреждение в своем клубе. К сожалению, не сможет помочь нашей команде защитник "Динамо" Константин Вивчаренко. Свой дебютный вызов в сборную получил представитель "Руха" Ярослав Карабин. Других кадровых проблем нет. Тренерскому штабу удалось вызвать всех сильнейших на данный момент.

Ориентировочный состав сборной Украины U-21: Фесюн – Салюк, Батагов, Роман, Смоляков – Очеретько, Рубчинский, Брагару – Волошин, Краснопир, Квасница.

Сербия U-21: последние новости

Молодежная сборная Сербии не слишком успешно выступает в этом отборе. Подопечные Друловича за семь матчей набрали всего десять очков. В марте сербы у себя дома умудрились уступить Северной Ирландии. Это поражение для команды стало третьим в нынешней квалификации. Последний раз Сербия побеждала в ноябре 2023 года, когда дома разобралась с Люксембургом – 2:0. Безусловно, также стоит вспомнить матч против Англии, когда по сборной Сербии проехались катком – 1:9. В защите у сербов существенные проблемы – 16 пропущенных мячей.

Среди лидеров этой сборной стоит отметить нападающего "Вероны" Стефана Митровича, нападающего "Аталанты" Ваню Влаховича, а также хавбека Алексу Матича.

Ориентировочный состав Сербии U-21: Илич – Петрович, Дрезгич, Ковачевич, Мимович – Васич, Матич, Лукич – Пантович, Влахович, Митрович

Факты и цифры

Молодежная сборная Украины в предыдущие шесть матчей выиграла;

Украинцы пропустили всего два гола в квалификации;

Сборная Сербии последний раз выигрывала в ноябре 2024 года;

Сербия в нынешнем отборе пропустила 16 мячей.



Украина U-21 – Сербия U-21. Турнирное положение команд

Команда И П Н П М О 1 Украина 6 6 0 0 15—2 18 2 Англия 7 6 0 1 32—5 18 3 Сербия 7 3 1 3 9—16 10 4 Северная Ирландия 6 2 0 4 4—8 6 5 Люксембург 8 1 1 6 4—23 4 6 Азербайджан 6 1 0 5 4—14 3

Украина U-21 – Сербия U-21. Ставка и коэффициенты

Украина U-21 – Сербия U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитом противостояния сборной Украины. С этим можно согласиться, если посмотреть предыдущие матчи подопечных Мельгосы. Однако сейчас сложно прогнозировать в какой форме будут украинцы в первой игре после паузы. Легко против Сербии нам не будет, ведь в этой сборной есть ряд квалифицированных футболистов. Можно не сомневаться, что моментов у подопечных Мельгосы будет достаточно, но главное их реализовать. Сыграть на ноль против сербов нашим ребятам будет непросто. Прогноз – обе забьют (1.73).