Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 10.09.2024

Завтра в Баллимин на стадионе "Шоуграундс" молодежная сборная Украины будет играть против сверстников из Северной Ирландии. Надеемся, что победная серия подопечных Мельгосы продолжится во вторник.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

10.09.2024. 21:45. Баллимин. "Шоуграундс"

Северная Ирландия U-21 - Украина U-21

Видеотрансляция - не запланирована



Украина U-21: последние новости

Сине-желтые продолжают лидировать в своей группе. Подопечные Мельгосы выиграли все семь матчей и пропустили всего три гола. В пятницу украинцы в вольвом стиле переиграли Сербию – 2:1. Игра была сложной для нашей команды, особенно это касается первого тайма. В заключительной трети поля у игроков нашей молодежки мало что получалось, но за счет индивидуальных действий все же удалось сначала отыграться, а затем выйти вперед. В конце встречи наши ребята получили больше свободных зон для быстрых атак, но закрепить свое преимущество не смогли. Эта игра показала, что подопечные Мельгосы могут терпеть и добиваться результата в матчах, где далеко не все у них получается.

Таким образом, молодежная сборная Украины уже гарантировала себе минимум плей-офф. В то же время, если "сине-желтые" по итогам всей квалификации попадут в тройку лучших вторых мест (очень большая вероятность), то тоже напрямую выйдут на чемпионат Европы. Чтобы занять первое место в группе, нужно побеждать Северную Ирландию и Сербию.

Ориентировочный состав сборной Украины U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский, Ярмолюк, Рубчинский, Очеретько, Н. Волошин, Краснопир, Квасница

Северная Ирландия U-21: последние новости

Подопечные Томми Райта в 2024 году приятно удивляют даже собственных болельщиков. Северная Ирландия на выезде победила Сербию, а на прошлой неделе сенсационно сыграла вничью с Англией – 0:0. Футболисты Северной Ирландии 20% игрового времени владели мячом, но они смогли сдержать натиск соперника и добились желаемого результата. Пройти организованную защиту сборной очень непросто. "Зелено-белые" играют достаточно организованно и рассчитывают на контатаки и стандарты. Отметим, что в составе сборной Северной Ирландии 80% легионеров. Настоящих звезд, которым предсказывают большое будущее в этой команде нет, она пытается брать свое по причине коллективных действий, жесткой дисциплине, умением разыгрывать стандарты.

Последние результаты Северной Ирландии говорят о том, что недооценивать этого соперника точно не стоит. Турнирных задач эта сборная уже не решает, но продолжают отбирать очков у фаворитов.

Факты и цифры

Молодежная сборная Украины предыдущие семь матчей выиграла;

Украинцы пропустили всего три гола в квалификации;

Подопечные Мельгосы гарантировали себе как минимум второе место;

Северная Ирландия два матча не проигрывает (победа над Сербией и ничья с Англией);

В Попраде украинцы во втором тайме все же дожали "зелено-белых".

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21. Турнирное положение команд

1. Украина - 21 очко (7 матчей), 17:3 (разница голов)

2. Англия - 19 (8), 32:5

3. Сербия - 10 (8), 10:18

4. Люксембург - 7 (9), 6:23

5. Северная Ирландия - 7 (7), 4:8

6. Азербайджан - 3 (7), 4:16

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Ставка и коэффициенты

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Год назад украинцы лишь на 70-й минуте забили победный мяч, который принес нашей команде три очка. С тех пор сборная Северной Ирландии достигла прогресса и легко подопечным Мельгосы точно не будет. Необходимо настраиваться на сложнейшую игру, в которой много моментов не будет. К тому же, нашим ребятам следует максимально осторожно играть во время стандартов. Прогноз – тотал матча меньше 2.5 (2.00).