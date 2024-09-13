Черноморец – Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024

Противостояние между этими командами должно было пройти в Петровом, но новая арена "Ингульца" еще не готова к проведению матчей УПЛ. Таким образом было принято решение перенести встречу в Одессу.

Шестой тур. Премьер-лига

14.09.2024. 13:00. Одесса. "Черноморец"

"Черноморец" - "Ингулец"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Черноморец": последние новости

Обновленный одесский клуб пока не радует своих болельщиков результатами. Подопечные Александра Бабича перед паузой на матчи сборных без шансов уступили "Полесью" - 1:4. За пять туров "Черноморец" под руководством Александра Бабича набрал всего 3 зачетных балла, одолев на своем поле кузнечный "Колос" (1:0). С атакой у команды все очень плачевно – всего два забитых мяча. Во время матчей не заметно, за счет чего одесситы хотят забивать. Безыдейность в заключительной трети поля прослеживается от тура к туру.

Александр Бабич основной акцент делает на игре в защите, но и здесь существенные проблемы. Возможно, последние трансферы пойдут одесситам на пользу. "Черноморец" подписал защитника Евгения Скибу, голкипера Максима Набита, нападающего Илью Шевцова. Также клуб объявил о подписании контрактов с двумя африканскими игроками: с нигерийским вратарем Аниагбоссо Кингсли и с гамбийским защитником Мозесом Джарджу.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько, Кисель, Гомес, Удод, Бутко, Пшеничнюк, Шпорн, Белошевский, Габелок, Петряк, Хобленко, Попов

"Ингулец": последние новости

Александр Поворознюк угрожал УПЛ снятием своей команды с соревнований из-за невозможности играть на новой домашней арене. Однако ультиматум одиозного президента "Ингульца" не сработал. Таким образом, петровцы к зиме будут играть на резервном стадионе и будут готовить всю необходимую документальную базу для эксплуатации новой арены.

С результатами у "Ингульца" на старте сезона существенные проблемы. Всего три зачетных пункта набрала команда. Разгромное поражение 0:5 от "Руха" подтвердило, что подопечные Кобина находятся в игровом кризисе. Пока эта команда откровенно мучается, а не играет.

"Ингулец" в нынешнем сезоне еще не побеждал - три ничьих и два поражения. Среди позитива отметим ничьи с "Кривбассом" и "Полесьем". Безусловно, петровцам улыбалась фортуна, но результат на табло. В атаке у команды проблемы и пока не видно их решения. До прошлого тура казалось, что "Ингулец" Кобина неплохо играет в защите, но сразу пять пропущенных мячей. Отметим, что из-за дисквалификации эту игру будет пропускать Василий Кобин.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Дубилей, Малыш, Шершень, Мельничук, Петько, Пятов, Волохатый, Белоцерковец, Богунов, Козак

Последние матчи команд

"Черноморец"

"Черноморец" - "Полесье" 1:4

"Левый Берег" – "Черноморец" 0:1

"Карпаты" – "Черноморец" 3:0 (Кубок)

"Черноморец" - "Колос" 0:1

"Черноморец" – "Заря" 0:1

"Ингулец"

"Ингулец" - "Александрия" 1:1 (спарринг)

"Ингулец" - "Рух" 0:5

"Кривбасс" - "Ингулец" 1:1

"Пробой - "Ингулец" 2:2 (4:2 пен, Кубок)

"Ингулец" - "Полесье" 1:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли семь матчей: одна победа "Черноморца", три победы "Ингульца" и три ничьи. В июле соперники встречались в контрольном матче. Тогда победили петровцы – 2:1.

Факты и цифры

В прошлом туре произошло повторение крупнейшего поражения "Ингульца" в УПЛ (0:5);

На своем поле "Черноморец" обходится без ничьих на протяжении рекордных для клуба 14 игр УПЛ: 5 побед и 9 поражений;

Завершилась ничейная клубная рекордная серия "Ингульца", продолжавшаяся в УПЛ 3 игры.

"Черноморец" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды переживают не лучшие времена и заслуженно занимают места в нижней части турнирной таблицы. "Черноморец" все еще находится в поиске своего оптимального состава, тренерский штаб продолжает усиливаться. Не ожидаем от этого матча большого количества голов, ведь в атаке у соперников большие проблемы. Букмекеры отдают предпочтения одесситам, но гостей не стоит недооценивать. Прогноз – тотал меньше 2.5 (2.17).