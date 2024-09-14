Ворскла – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.09.2024

Львовяне перед шестым туром занимали третье место, и это свидетельствует о хороших игровых кондициях команды. Однако от выезда в Полтаву гостям не стоило ожидать легкой прогулки, ведь "Ворскла" непростой соперник для любой команды.

Украинская Премьер-лига 2024/25, шестой тур

15.09.2024. 13:00. Полтава. Стадион "им. Алексея Бутовского"

"Ворскла" - "Рух"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Ворскла": последние новости

Полтавчане начали сезон с разгромного поражения от "Шахтера" – 0:5. Казалось, что команда не в лучшем состоянии подошла к старту чемпионата, но после этого подопечные Долганского не проигрывали. "Ворскла" обыграла "Левый Берег" и "Оболонь" и сыграла вничью с "Карпатами" во Львове. Такими результатами команда должна быть удовлетворена. Однако игру полтавчан нельзя назвать идеальной. Стильности футболистам "Ворсклы" не хватает. К тому же, есть определенные проблемы в игре с мячом. Позиционный футбол – это не сильная сторона полтавской команды.

Во Львове полтавчанам помог не проиграть вертикальный футбол. Во втором тайме подопечные Долганского много загружали мяч в штрафную и это сработало. "Ворскла" снова провалила первый тайм, но после перерыва добавила. Однако если "Ворсклала" продолжит не уверенно играть с первых минут, то у нее будут проблемы.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Крупский, Гучек, Черноморец, Корниенко – Павлюк, Скляр, Челядин – Кане, Ковталюк, Мякушко

"Рух": последние новости

Девять очков после четырех матчей – хороший результат для львовской команды. Подопечные Пономарева уступили только ЛНЗ, а остальные три матча выиграли. "Рух" пропагандирует агрессивный игровой стиль с высокой линией обороны и не боится большими силами идти в атаку. За четыре матча львовяне забили 13 голов. Команда Пономарева – лидер текущего первенства по количеству забитых мячей. За игрой этой команды приятно смотреть, ведь в заключительной трети поля они играют максимально эффективно.

В прошлом туре "Рух" проехался катком по "Ингульцу" - 5:0. Обращаем внимание на дубль Краснопира, который постепенно становится лидером львовского коллектива. Львовяне не останавливались на достигнутом и хотели забить как можно больше. Такая атакующая направленность не может не нравиться. Смогут ли после паузы на матче сборных подопечные Пономарева сыграть в свой лучший футбол?

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Холод, Дидык, Рунич, Роман, Пидгурский, Федор, Притула, Квасница, Карабин, Краснопир.

Последние матчи команд

"Ворскла"

"Александрия" 3:1 (спарринг)

"Карпаты" 1:1 (УПЛ)

"Оболонь" 2:0 (УПЛ)

"Левый Берег" 3:0 (УПЛ)

"Шахтер" 0:5 (УПЛ)

"Рух"

"Ингулец" 5:0 (УПЛ)

"Заря" 3:0 (УПЛ)

ЛНЗ 1:3 (УПЛ)

"Оболонь" 4:0 (УПЛ)

"Агробизнес" 2:0 (спарринг)

Личные встречи

Команды между собой сыграли восемь матчей: две победы "Руха", две победы "Ворсклы" и четыре ничьих. В декабре 2023 года игра между этими соперниками завершилась вничью 1:1.

Факты и цифры

В прошлом туре "Рух" одержал свою наиболее крупною победу в УПЛ - 5:0;

"Рух" – наиболее результативная команды нынешнего сезона – 13-ть голов;

"Ворскла" три матча не проигрывает: две победы и ничья.

"Ворскла" - "Рух". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры не могут выделить очевидного фаворита этого противостояния. Однако по игре более уверенно смотрятся львовяне. Если подопечные Долганского снова провалят начало встречи, то рассчитывать на положительный результат им будет сложно. Смогут ли защитники "Ворсклы" сдержать лучшее нападение нынешнего сезона? Ожидаем, что обе команды обменяются голами. Прогноз – обе забьют (1.80).