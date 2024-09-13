Шахтер - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024

Несмотря на номинальный статус гостей, по сути этот поединок лишь формально является "выездным" для "львов". Субботний игровой день очередного тура УПЛ очным противостоянием закроют действующий чемпион Украины и "новичок" элитного дивизиона. В частности, донецкий "Шахтер" под руководством Марино Пушича будет принимать львовский "Карпаты" Владислава Лупашко.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

6-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 14-е Шахтерня

"Арена Львов", Львов

Арбитр: Коваленко Андрей

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Шахтер": последние новости

Пока чемпион, откровенно буксует. Победы буквально чередуются с поражениями. Стартовали в этой кампании "горняки" очень уверенно, сокрушив на выезде финалиста прошлого розыгрыша национального Кубка - полтавскую "Ворсклу" (5:0). Тем не менее, далее последовало блеклое минимальное поражение от житомирского "Полесья" (0:1). После того уже была снова победа, тоже минимальная и далеко непростая, хоть и в соперниках был абсолютный дебютант УПЛ в лице "Левого Берега" Виталия Первака.

Еще была прям хрестоматийная и показательная со многих сторон голевая перестрелка с "Александрией" Руслана Ротаня. При этом донецкая команда еще до экватора первого тайма ввела в счете 2:0. Однако, после этого "горняки" ощутимо подсели и в определенном смысле посыпались. Хотя, по сути, для донецкого коллектива игра была сделана. Нужно было лишь методично довести все до логического завершения. Однако, есть ощущение, что причина банальна - определенные футболисты "Шахтера" просто-напросто расслабились на старте сезона и слишком поверили в себя. За что и были наказаны "горожанами".

А перед поединками сборных была еще встреча с криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба. Но анализировать здесь что-то трудно, поскольку поединок не был доигран из-за воздушных тревог в Кривом Роге. Поэтому, целостной картинки и комплексного впечатления не сложилось. По сути команды сыграли только один тайм, под занавес которого отличился ветеран "горняков" Степаненко. Пока с этого поединка все.

Одним словом, на данном этапе чемпион не убеждает и выглядит для своих мерок слишком нестабильно. А на носу, на секунду, стартовый тур обновленного формата Лиги чемпионов против сенсации прошлого сезона Серии А - итальянской "Болоньи", где очки нужно брать точно. По сути, поединок против "Карпаты" является финальной репетицией для "Шахтера" перед главным еврокубком. Здесь уже отмазок не будет.

С другой стороны возвращение к матчам в родном первенстве это и есть шанс для сборников реабилитироваться после, мягко говоря, неудачных поединков Лиги наций. Поэтому, для команды Марино Пушича и футболистов "Шахтера" - это точно не рядовой матч регулярного чемпионата. Нестабильные показатели в УПЛ, подготовка к ЛЧ и эмоциональная накачка - это все в настоящее время ключевые аспекты давления на "Шахтер". Особенно, в ментальном плане.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Степаненко, Судаков, Крыськив, Эгиналду, Сикан, Педриньо.

"Карпаты": последние новости

У львовян тоже ситуация пока хаотичная. Но ведь у "Карпат" и другой статус. Первый сезон после длительного перерыва вне элиты украинского футбола. Поэтому, команда Владислав Лупашко только ищет себя и адаптируется под требования и темп УПЛ. К тому же, также стоит отметить, что "львам" иногда действительно банально не везет, да и календарь непростой.

В частности, "Карпаты" стартовали в чемпионате с нулевой ничьей с ровенским "Вересом", а в последнем туре на своем поле разошлись миром с полтавской "Воркслой" (1:1). Были еще поражения от киевского "Динамо" (1:3) и черкасского ЛНЗ (1:2). А лучшей по игре и непосредственно по результату пока для подопечных Лупашко остается встреча с бронзовым призером - во Львове "Карпаты" довольно неожиданно одолели криворожан со счетом 3:0.

Из этих первых 5-ти туров можно сделать промежуточный вывод, что запас прочности и определенный уровень мастерства у этих "Карпат" есть. Однако, очень пока не хватает именно стабильности. Кажется, что Лупашко все еще находится в поисках той самой игровой концепции и стилистики. Подтверждением этого тезиса как раз и являются диаметральные результаты: как вот например нули с аутсайдером и победа над третьей командой прошлой кампании УПЛ. "Львы" стараются пропагандировать атакующий футбол и точно не „сушат“ игру, а наоборот нацелены на ворота. Впрочем, пока чего-то не хватает.

Время быстро течет, тем более в нынешних условиях. Поэтому, времени на поиски себя остается все меньше. Сезон уже в самом разгаре - нужно регулярно добывать результат, хотя и сделать это, даже с довольно кризисными "горняками", будет нетривиальной задачей.

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Очеретько, Альварес, Чачуа, Пидлепенец, Игорь Невес, Шах.

"Шахтер" - "Карпаты". Личные встречи

"Горняки" и "львы" имеют богатую историю очных противостояний. На разных уровнях и в разных турнирах "Шахтер" и "Карпаты" провели между собой сразу 78 поединков. 54 среди них - именно в рамках элитного украинского дивизиона. Абсолютно ожидаемо, учитывая статусы коллективов, что общая статистика с большим перевесом на стороне донецкой команды.

Статистика очных поединков:

Победы: 48:15

48:15 Забитые мячи: 147:59

147:59 В среднем голов за матч: 1.88 - 0.76

1.88 - 0.76 Самая большая победа: 6:1 - 0:4

"Шахтер" - "Карпаты". Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Карпаты":

Турнирное положение команд

Как бы это не было странно, но на данном этапе сезона "горняки" и "львы" соседствуют по турнирной таблице, а именно по нижней части этой самой таблицы. Примечательно, что в активе "Шахтера" лишь на один зачетный балл больше. Впрочем, у команды Марино Пушича и есть при этом матч в запасе.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 4 4 0 0 10-5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10-2 10 3 Рух 4 3 0 1 13-3 9 4 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 5 Динамо 3 3 0 0 6-2 9 6 Заря 5 3 0 2 6-6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 8 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 9 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 10 Левый Берег 5 2 0 3 4-6 6 11 Карпаты 5 1 2 2 6-6 5 12 Верес 5 1 1 3 3-7 4 13 Черноморец 5 1 0 4 2-7 3 14 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

"Шахтер" - "Карпаты". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Карпаты". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:1. Конечно, букмекеры считают абсолютным фаворитом именно действующего чемпиона. Не можем не согласиться. По факту все будет зависеть именно от самих "горняков". Впрочем, здесь вопрос как раз заключается в том, насколько "голодными" являются подопечные боснийского специалиста. Сборникам "Шахтера" нужно отойти от матчей Лиги наций, а самой команде исправлять ситуацию в УПЛ и готовиться к выступлениям на евроарене.