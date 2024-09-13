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Шахтер - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024
Шахтер - Карпаты. Прогноз и анонс матча ⋉ 14.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Несмотря на номинальный статус гостей, по сути этот поединок лишь формально является "выездным" для "львов". Субботний игровой день очередного тура УПЛ очным противостоянием закроют действующий чемпион Украины и "новичок" элитного дивизиона. В частности, донецкий "Шахтер" под руководством Марино Пушича будет принимать львовский "Карпаты" Владислава Лупашко.
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6-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 14-е Шахтерня
"Арена Львов", Львов
Арбитр: Коваленко Андрей
"Шахтер" 18:00 "Карпаты"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Шахтер": последние новости
Пока чемпион, откровенно буксует. Победы буквально чередуются с поражениями. Стартовали в этой кампании "горняки" очень уверенно, сокрушив на выезде финалиста прошлого розыгрыша национального Кубка - полтавскую "Ворсклу" (5:0). Тем не менее, далее последовало блеклое минимальное поражение от житомирского "Полесья" (0:1). После того уже была снова победа, тоже минимальная и далеко непростая, хоть и в соперниках был абсолютный дебютант УПЛ в лице "Левого Берега" Виталия Первака.
Еще была прям хрестоматийная и показательная со многих сторон голевая перестрелка с "Александрией" Руслана Ротаня. При этом донецкая команда еще до экватора первого тайма ввела в счете 2:0. Однако, после этого "горняки" ощутимо подсели и в определенном смысле посыпались. Хотя, по сути, для донецкого коллектива игра была сделана. Нужно было лишь методично довести все до логического завершения. Однако, есть ощущение, что причина банальна - определенные футболисты "Шахтера" просто-напросто расслабились на старте сезона и слишком поверили в себя. За что и были наказаны "горожанами".
А перед поединками сборных была еще встреча с криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба. Но анализировать здесь что-то трудно, поскольку поединок не был доигран из-за воздушных тревог в Кривом Роге. Поэтому, целостной картинки и комплексного впечатления не сложилось. По сути команды сыграли только один тайм, под занавес которого отличился ветеран "горняков" Степаненко. Пока с этого поединка все.
Одним словом, на данном этапе чемпион не убеждает и выглядит для своих мерок слишком нестабильно. А на носу, на секунду, стартовый тур обновленного формата Лиги чемпионов против сенсации прошлого сезона Серии А - итальянской "Болоньи", где очки нужно брать точно. По сути, поединок против "Карпаты" является финальной репетицией для "Шахтера" перед главным еврокубком. Здесь уже отмазок не будет.
С другой стороны возвращение к матчам в родном первенстве это и есть шанс для сборников реабилитироваться после, мягко говоря, неудачных поединков Лиги наций. Поэтому, для команды Марино Пушича и футболистов "Шахтера" - это точно не рядовой матч регулярного чемпионата. Нестабильные показатели в УПЛ, подготовка к ЛЧ и эмоциональная накачка - это все в настоящее время ключевые аспекты давления на "Шахтер". Особенно, в ментальном плане.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Степаненко, Судаков, Крыськив, Эгиналду, Сикан, Педриньо.
"Карпаты": последние новости
У львовян тоже ситуация пока хаотичная. Но ведь у "Карпат" и другой статус. Первый сезон после длительного перерыва вне элиты украинского футбола. Поэтому, команда Владислав Лупашко только ищет себя и адаптируется под требования и темп УПЛ. К тому же, также стоит отметить, что "львам" иногда действительно банально не везет, да и календарь непростой.
В частности, "Карпаты" стартовали в чемпионате с нулевой ничьей с ровенским "Вересом", а в последнем туре на своем поле разошлись миром с полтавской "Воркслой" (1:1). Были еще поражения от киевского "Динамо" (1:3) и черкасского ЛНЗ (1:2). А лучшей по игре и непосредственно по результату пока для подопечных Лупашко остается встреча с бронзовым призером - во Львове "Карпаты" довольно неожиданно одолели криворожан со счетом 3:0.
Из этих первых 5-ти туров можно сделать промежуточный вывод, что запас прочности и определенный уровень мастерства у этих "Карпат" есть. Однако, очень пока не хватает именно стабильности. Кажется, что Лупашко все еще находится в поисках той самой игровой концепции и стилистики. Подтверждением этого тезиса как раз и являются диаметральные результаты: как вот например нули с аутсайдером и победа над третьей командой прошлой кампании УПЛ. "Львы" стараются пропагандировать атакующий футбол и точно не „сушат“ игру, а наоборот нацелены на ворота. Впрочем, пока чего-то не хватает.
Время быстро течет, тем более в нынешних условиях. Поэтому, времени на поиски себя остается все меньше. Сезон уже в самом разгаре - нужно регулярно добывать результат, хотя и сделать это, даже с довольно кризисными "горняками", будет нетривиальной задачей.
Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Очеретько, Альварес, Чачуа, Пидлепенец, Игорь Невес, Шах.
"Шахтер" - "Карпаты". Личные встречи
"Горняки" и "львы" имеют богатую историю очных противостояний. На разных уровнях и в разных турнирах "Шахтер" и "Карпаты" провели между собой сразу 78 поединков. 54 среди них - именно в рамках элитного украинского дивизиона. Абсолютно ожидаемо, учитывая статусы коллективов, что общая статистика с большим перевесом на стороне донецкой команды.
Статистика очных поединков:
- Победы: 48:15
- Забитые мячи: 147:59
- В среднем голов за матч: 1.88 - 0.76
- Самая большая победа: 6:1 - 0:4
"Шахтер" - "Карпаты". Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Как бы это не было странно, но на данном этапе сезона "горняки" и "львы" соседствуют по турнирной таблице, а именно по нижней части этой самой таблицы. Примечательно, что в активе "Шахтера" лишь на один зачетный балл больше. Впрочем, у команды Марино Пушича и есть при этом матч в запасе.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|4
|4
|0
|0
|10-5
|12
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10-2
|10
|3
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|4
|ЛНЗ
|5
|3
|0
|2
|6-5
|9
|5
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|6
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|7
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|8
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|9
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|10
|Левый Берег
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|11
|Карпаты
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|12
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|13
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2-7
|3
|14
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|15
|Колос
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2-14
|1
"Шахтер" - "Карпаты". Ставка и коэффициенты
"Шахтер" - "Карпаты". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:1. Конечно, букмекеры считают абсолютным фаворитом именно действующего чемпиона. Не можем не согласиться. По факту все будет зависеть именно от самих "горняков". Впрочем, здесь вопрос как раз заключается в том, насколько "голодными" являются подопечные боснийского специалиста. Сборникам "Шахтера" нужно отойти от матчей Лиги наций, а самой команде исправлять ситуацию в УПЛ и готовиться к выступлениям на евроарене.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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