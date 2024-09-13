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Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024

Украина
Обновлено

Заря-Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне "Динамо" без проблем разобралось с "Зарёй" как дома, так и на выезде. Навяжет ли луганский коллектив борьбу киевлянам в текущей кампании?

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Содержание

"Заря" – "Динамо" 15:30

VBET Лига. 6-й тур

14 сентября. Киев. Стадион имени Валерия Лобановского

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Заря": последние новости

Старт чемпионата вышел для "Зари" довольно неоднозначным. С другой стороны, "чёрно-белые" обыграли те команды, которые должны были (новичка УПЛ "Ингулец" с кризисными "Оболонью" и "Черноморцем"), но при этом уступили своим потенциальным конкурентам в турнирной таблице - "Руху" и "Александрии".

Причём, именно после тех поражений произошла перестановка на тренерском мостике "Зари". Юрий Коваль ушёл с должности наставника, и остался только в роли спортивного директора, а на его место был назначен Младен Бартулович.

В перерыве на международную паузу луганчане сыграли товарищеский поединок против житомирского "Полесье", в котором одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Будковского и Бенито.

Также за это время "Заря" отпустила Герреро в "Динамо" и Бугая в "Металлист 1925". На место панамского легионера из всё того же "Динамо" на правах аренды перешёл Супряга.

Ориентировочный состав: Турбаевский, Тронтель, Башич, Джордан, Вантух, Антюх, Дрышлюк, Яцык, Мичин, Бенито, Будковский.

"Динамо": последние новости

Из-за насыщенного графика на счету "бело-синих" на данный момент наименьшее количество матчей (3) среди участников УПЛ.

Тем не менее, к шестому туру "Динамо" подходит, находясь в топ-5 турнирной таблицы. Всё благодаря выездным победам над "Вересом" и "Карпаты" с одинаковым счётом 3:1 и минимальным триумфом в домашней игре с ЛНЗ (1:0).

На поединки сборных киевляне отправили целую обойму в ряды национальной украинской сборной (Бущан, Тымчик, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Кабаев и Ярмоленко) и молодёжной команды U-21 (Нещерет, Михавко, Брагару, Рыбчинский и Волошин).

В этот промежуток "Динамо" провело спарринг против аматорского "Полесья" из Ставок. Всё закончилось сверхуверенным триумфом подопечных Шовковского со счётом 8:1.

Помимо вышеупомянутого прихода Герреро и ухода Супряги, "Динамо" также отправило в аренду в израильский "Хапоэль" до конца сезона сенегальца Самбо Диалло.

Герреро, между прочим, дебютировать за киевлян в матче против бывшего клуба не сможет из-за договорённостей между сторонами в рамках трансфера.

Ориентировочный состав: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Ванат.

"Заря" - "Динамо". Последние матчи

"Заря":

  • 30.08. Оболонь - Заря 0:2 (УПЛ)
  • 25.08. Рух - Заря 3:0 (УПЛ)
  • 21.08. Олимпия Савинцы - Заря 1:4 (Кубок Украины)
  • 17.08. Заря - Александрия 1:2 (УПЛ)
  • 10.08. Черноморец - Заря 0:1 (УПЛ)

"Динамо":

  • 01.09. Динамо - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
  • 27.08. Зальцбург - Динамо 1:1 (ЛЧ)
  • 21.08. Динамо - Зальцбург 0:2 (ЛЧ)
  • 17.08. Карпаты - Динамо 1:3 (УПЛ)
  • 13.08. Рейнджерс - Динамо 0:2 (УПЛ)

Личные встречи

В 88 очных противостояниях 55 раз победа оставалась за "Динамо", 10 раз - за "Зарёй", и ещё в 23 матчах была зафиксирована ничья.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 4ФК Александрия

 4 4 0 0 10-5 12
2

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 5Полесье

 4 3 1 0 10-2 10
3

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 6Рух

 4 3 0 1 13-3 9
4

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 7ЛНЗ

 5 3 0 2 6-5 9
5

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 8Динамо

 3 3 0 0 6-2 9
6

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 9Заря

 5 3 0 2 6-6 9
7

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 10Ворскла

 4 2 1 1 6-6 7
8

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 11Кривбасс

 4 2 1 1 4-4 7
9

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 12Шахтер

 4 2 0 2 9-5 6
10

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 13Левый Берег

 5 2 0 3 4-6 6
11

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 14Карпаты

 5 1 2 2 6-6 5
12

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 15Верес

 5 1 1 3 3-7 4
13

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 16Черноморец

 5 1 0 4 2-7 3
14

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 17Ингулец

 5 0 3 2 3-9 3
15

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 18Колос

 5 0 2 3 3-6 2
16

Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024 - изображение 19Оболонь

 5 0 1 4 2-14 1

Ставки и коэффициенты

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6.80
4.50
1.51
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"Заря" - "Динамо". Прогноз от UA-Футбол

Игроки "Зари" наверняка будут пытаться как можно лучше зарекомендовать себя перед Бартуловичем, в то время как у соперника половина состава уезжала на матчи сборных. Так что легко "Динамо" не будет.

Наш прогноз - фора (+1,5) на "Зарю" с коэффициентом 1,65.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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