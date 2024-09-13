Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024

В прошлом сезоне "Динамо" без проблем разобралось с "Зарёй" как дома, так и на выезде. Навяжет ли луганский коллектив борьбу киевлянам в текущей кампании?

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Динамо Смотреть трансляцию

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Заря" – "Динамо" 15:30

VBET Лига. 6-й тур

14 сентября. Киев. Стадион имени Валерия Лобановского

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Заря": последние новости

Старт чемпионата вышел для "Зари" довольно неоднозначным. С другой стороны, "чёрно-белые" обыграли те команды, которые должны были (новичка УПЛ "Ингулец" с кризисными "Оболонью" и "Черноморцем"), но при этом уступили своим потенциальным конкурентам в турнирной таблице - "Руху" и "Александрии".

Причём, именно после тех поражений произошла перестановка на тренерском мостике "Зари". Юрий Коваль ушёл с должности наставника, и остался только в роли спортивного директора, а на его место был назначен Младен Бартулович.

В перерыве на международную паузу луганчане сыграли товарищеский поединок против житомирского "Полесье", в котором одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Будковского и Бенито.

Также за это время "Заря" отпустила Герреро в "Динамо" и Бугая в "Металлист 1925". На место панамского легионера из всё того же "Динамо" на правах аренды перешёл Супряга.

Ориентировочный состав: Турбаевский, Тронтель, Башич, Джордан, Вантух, Антюх, Дрышлюк, Яцык, Мичин, Бенито, Будковский.

"Динамо": последние новости

Из-за насыщенного графика на счету "бело-синих" на данный момент наименьшее количество матчей (3) среди участников УПЛ.

Тем не менее, к шестому туру "Динамо" подходит, находясь в топ-5 турнирной таблицы. Всё благодаря выездным победам над "Вересом" и "Карпаты" с одинаковым счётом 3:1 и минимальным триумфом в домашней игре с ЛНЗ (1:0).

На поединки сборных киевляне отправили целую обойму в ряды национальной украинской сборной (Бущан, Тымчик, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Кабаев и Ярмоленко) и молодёжной команды U-21 (Нещерет, Михавко, Брагару, Рыбчинский и Волошин).

В этот промежуток "Динамо" провело спарринг против аматорского "Полесья" из Ставок. Всё закончилось сверхуверенным триумфом подопечных Шовковского со счётом 8:1.

Помимо вышеупомянутого прихода Герреро и ухода Супряги, "Динамо" также отправило в аренду в израильский "Хапоэль" до конца сезона сенегальца Самбо Диалло.

Герреро, между прочим, дебютировать за киевлян в матче против бывшего клуба не сможет из-за договорённостей между сторонами в рамках трансфера.

Ориентировочный состав: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Ванат.

"Заря" - "Динамо". Последние матчи

"Заря":

30.08. Оболонь - Заря 0:2 (УПЛ)

25.08. Рух - Заря 3:0 (УПЛ)

21.08. Олимпия Савинцы - Заря 1:4 (Кубок Украины)

17.08. Заря - Александрия 1:2 (УПЛ)

10.08. Черноморец - Заря 0:1 (УПЛ)

"Динамо":

01.09. Динамо - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

27.08. Зальцбург - Динамо 1:1 (ЛЧ)

21.08. Динамо - Зальцбург 0:2 (ЛЧ)

17.08. Карпаты - Динамо 1:3 (УПЛ)

13.08. Рейнджерс - Динамо 0:2 (УПЛ)

Личные встречи

В 88 очных противостояниях 55 раз победа оставалась за "Динамо", 10 раз - за "Зарёй", и ещё в 23 матчах была зафиксирована ничья.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 4 4 0 0 10-5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10-2 10 3 Рух 4 3 0 1 13-3 9 4 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 5 Динамо 3 3 0 0 6-2 9 6 Заря 5 3 0 2 6-6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 8 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 9 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 10 Левый Берег 5 2 0 3 4-6 6 11 Карпаты 5 1 2 2 6-6 5 12 Верес 5 1 1 3 3-7 4 13 Черноморец 5 1 0 4 2-7 3 14 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

Ставки и коэффициенты

"Заря" - "Динамо". Прогноз от UA-Футбол

Игроки "Зари" наверняка будут пытаться как можно лучше зарекомендовать себя перед Бартуловичем, в то время как у соперника половина состава уезжала на матчи сборных. Так что легко "Динамо" не будет.

Наш прогноз - фора (+1,5) на "Зарю" с коэффициентом 1,65.