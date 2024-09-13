Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.09.2024

Старт чемпионата вышел для "Зари" довольно неоднозначным. С другой стороны, "чёрно-белые" обыграли те команды, которые должны были (новичка УПЛ "Ингулец" с кризисными "Оболонью" и "Черноморцем"), но при этом уступили своим потенциальным конкурентам в турнирной таблице - "Руху" и "Александрии".
Причём, именно после тех поражений произошла перестановка на тренерском мостике "Зари". Юрий Коваль ушёл с должности наставника, и остался только в роли спортивного директора, а на его место был назначен Младен Бартулович.
В перерыве на международную паузу луганчане сыграли товарищеский поединок против житомирского "Полесье", в котором одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Будковского и Бенито.
Также за это время "Заря" отпустила Герреро в "Динамо" и Бугая в "Металлист 1925". На место панамского легионера из всё того же "Динамо" на правах аренды перешёл Супряга.
Из-за насыщенного графика на счету "бело-синих" на данный момент наименьшее количество матчей (3) среди участников УПЛ.
Тем не менее, к шестому туру "Динамо" подходит, находясь в топ-5 турнирной таблицы. Всё благодаря выездным победам над "Вересом" и "Карпаты" с одинаковым счётом 3:1 и минимальным триумфом в домашней игре с ЛНЗ (1:0).
На поединки сборных киевляне отправили целую обойму в ряды национальной украинской сборной (Бущан, Тымчик, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Кабаев и Ярмоленко) и молодёжной команды U-21 (Нещерет, Михавко, Брагару, Рыбчинский и Волошин).
В этот промежуток "Динамо" провело спарринг против аматорского "Полесья" из Ставок. Всё закончилось сверхуверенным триумфом подопечных Шовковского со счётом 8:1.
Помимо вышеупомянутого прихода Герреро и ухода Супряги, "Динамо" также отправило в аренду в израильский "Хапоэль" до конца сезона сенегальца Самбо Диалло.
Герреро, между прочим, дебютировать за киевлян в матче против бывшего клуба не сможет из-за договорённостей между сторонами в рамках трансфера.