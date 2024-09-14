Левый Берег - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.09.2024

После перерыва на матчи сборных родная УПЛ возвращается и в одном из матчей 6-го тура "Левый Берег" будет принимать "Криабасс".

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Кому из команд этот перерыв пошел на пользу, и с чем соперники подходят к очному поединку – будем разбираться в нашем материале.

"Левый Берег" (Киев) – "Кривбасс" (Кривой Рог)

VBET Лига. 6-й тур

15 сентября, Киевская область, стадион "Арена Левый Берег", 15:30

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

"Левый Берег", последние новости:

Киевская команда после не самого удачного старта в УПЛ, казалось, наконец-то сумела найти свою игру, взяв в двух последних матчах чемпионата 6 очков и переместившись в середину турнирной таблицы.

Поэтому формально команде Первака, которая была в накате, перерыв на матчи сборных был не совсем с руки. Но, календарь есть календарь, и в воскресенье киевлянам играть с "бронзовым" "Кривбассом", и это будет серьезным испытанием для "Левого Берега".

За паузу на матчи сборных клуб успел подписать Богдана Кобзаря из "Александрии" и отпустить свободным агентом Алексея Литовченко.

Также паузу на матчи сборных киевляне заполнили спаррингом с соседями из "Колоса", который закончился вничью 1:1.

В целом, в команде все довольно спокойно и стабильно – настроение после двух побед отличное. Как говорит главный тренер Виталий Первак, у команды постепенно появилась уверенность, что она может бросать вызов старожилам Премьер-лиги, однако без эйфории.

"Постепенно появилась уверенность, что можем бросать вызов старожилам Премьер-лиги. Меня устраивает то количество очков, которые мы набрали и место в турнирной таблице, хотя по налаживанию командной игры есть над чем работать, что совершенствовать. Против таких соперников, как "Кривбасс", не надо дополнительно настраивать игроков. От двух подряд побед в команде нет эйфории. Двигаемся согласно плану", - говорил Первак.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Семенов, Самар, Дударено, Дедух, Банада, Спиваков, Синица, Когут, Сухоручко

"Кривбасс", последние новости:

"Кривбасс" со своим сверхплотным графиком наконец-то дождался паузы на матчи сборных, во время которых должен был привести в порядок физиологические кондиции. К тому же команда вылетела из еврокубков и теперь может сосредоточится исключительно на внутреннем первенстве.

Также напомним, что домашний матч 5-го тура криворожцев с "Шахтером" закончился некоторым скандалом. Поединок начался в 18:00, но был прерван из-за затяжной воздушной тревоги и так и не был доигран. Судьба матча подвисла в воздухе, клубы в СМИ обменивались колкостями, болельщики разделились на два лагеря. Впрочем, после "блестящего" выступления нашей сборной в Лиге наций скандал с этим матчем уже несколько забылся.

Еще один внутренний скандальчик в "Кривбассе" – Тимур Стецьков был отстранен от тренировок с первой и юношеской командами из-за отказа продлить контракт. Защитник хочет сменить клуб и работает над этим со своим агентом. В "Кривбассе" же заявили, что не могут рассчитывать на игрока, который не хочет играть за команду. Чем разрешится ситуация – пока что неизвестно.

Еще из трансферных новостей – криворожцы подписали двух нигерийских полузащитников: 18-летнего Ичока Чинеда Самсона и 19-летнего Чиджоке Узома Принцевила. Но это все на перспективу, так как стартовать парни будут с команды U-19.

Главный же итог паузы в УПЛ – "Кривбасс" наконец-то отдохнул после серии мучительных матчей еврокубков и теперь готов снова покорять УПЛ. И рассчитывает это начать делать уже в матче с новичком Лиги "Левым Берегом".

"Да, команда немного передохнула, все же за месяц сыграли девять официальных матчей. Нам была нужна эта перезагрузка. Все встретились с семьями, набрались новых сил, эмоций. Теперь готовы к новым испытаниям", - говорил защитник "Кривбасса" Александр Романчук.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Дибанго, Стецьков, Бандейра, Вакулко, Бизимана, Кузык, Лунев, Твердохлеб, Драмбаев, Кожушко

Турнирная таблица

"Кривбасс" начал сезон не лучшим образом – команда с разъездами на матчи еврокубков теряла необязательные очки и в чемпионате. После 4-х сыгранных поединков у криворожцев 7 набранных очков и на данный момент 8-е место в турнирной таблице.

У "Левого Берега" ситуация несколько иная, хотя положение в таблице близкое к "Кривбассу". Новичок УПЛ стартовал с трех поражений подряд, но зато набрал 6 очков в двух последних матчах чемпионата. На данный момент команда Первака занимает 10-е место в таблице.

Конечно, пауза на матчи сборных больше пошла на пользу "Кривбассу", но формально команды соседствуют в турнирной таблице – все остальное, как говорят перед матчами, домыслы и прогнозы.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 2 Полесье 4 3 1 0 10-2 10 3 Рух 4 3 0 1 13-3 9 4 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 5 Динамо 3 3 0 0 6-2 9 6 Заря 5 3 0 2 6-6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 8 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 9 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 10 Левый Берег 5 2 0 3 4-6 6 11 Карпаты 5 1 2 2 6-6 5 12 Верес 5 1 1 3 3-7 4 13 Черноморец 5 1 0 4 2-7 3 14 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Последние матчи

В шести последних матчах у "Левого Берега" 2 победы и 4 поражения, разницей мячей 6:9.

ЛНЗ - "Левый Берег" 1:0

"Левый Берег" - "Ворскла" 0:3

"Кудровка" - "Левый Берег" 3:2

"Левый Берег" - "Шахтер" 0:1

"Левый Берег" - "Черноморец" 1:0

"Верес" - "Левый Берег" 1:3

"Кривбасс" в последних шести матчах добыл 4 победу, 1 раз сыграл вничью и 4 матча проиграл с разницей мячей 3:8.

"Виктория" – "Кривбасс" 1:0

"Верес" – "Кривбасс" 0:2

"Кривбасс" - "Бетис" 0:2

"Кривбасс" - "Ингулец" 1:1

"Бетис" - "Кривбасс" 3:0

"Кривбасс" - "Шахтер" 0:1 (матч не доигран)

"Левый Берег" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Левый Берег" - "Кривбасс" от UA-Футбол

По коэффициентам букмекеров – "Кривбасс" явный фаворит матча с "рабочим" коэффициентом в районе 1.80.

И с этим можно согласиться. Отдохнувший и гораздо лучше укомплектованный бронзовый призер приедет в гости к абсолютному новичку. Почти не сомневаюсь, что "Левый Берег" будет играть от обороны, но и команда Вернидуба в прошлом сезоне показала, что может решать и такие задачи.

Поэтому кажется, что помешать победить "Кривбассу" может только сам "Кривбасс".

Конечно, хозяева упрутся и будут создавать опор, поэтому поединок вряд ли выйдет результативным, что дает шансы на нижний тотал, особенно в первом тайме.

Прогноз UA-Футбол: Победа "Кривбасса" за 1.80.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.