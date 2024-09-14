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Левый Берег - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.09.2024
Отдохнувший бронзовый призер едет к абсолютному новичку УПЛ
После перерыва на матчи сборных родная УПЛ возвращается и в одном из матчей 6-го тура "Левый Берег" будет принимать "Криабасс".
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Кому из команд этот перерыв пошел на пользу, и с чем соперники подходят к очному поединку – будем разбираться в нашем материале.
"Левый Берег" (Киев) – "Кривбасс" (Кривой Рог)
VBET Лига. 6-й тур
15 сентября, Киевская область, стадион "Арена Левый Берег", 15:30
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Левый Берег", последние новости:
Киевская команда после не самого удачного старта в УПЛ, казалось, наконец-то сумела найти свою игру, взяв в двух последних матчах чемпионата 6 очков и переместившись в середину турнирной таблицы.
Поэтому формально команде Первака, которая была в накате, перерыв на матчи сборных был не совсем с руки. Но, календарь есть календарь, и в воскресенье киевлянам играть с "бронзовым" "Кривбассом", и это будет серьезным испытанием для "Левого Берега".
За паузу на матчи сборных клуб успел подписать Богдана Кобзаря из "Александрии" и отпустить свободным агентом Алексея Литовченко.
Также паузу на матчи сборных киевляне заполнили спаррингом с соседями из "Колоса", который закончился вничью 1:1.
В целом, в команде все довольно спокойно и стабильно – настроение после двух побед отличное. Как говорит главный тренер Виталий Первак, у команды постепенно появилась уверенность, что она может бросать вызов старожилам Премьер-лиги, однако без эйфории.
"Постепенно появилась уверенность, что можем бросать вызов старожилам Премьер-лиги.
Меня устраивает то количество очков, которые мы набрали и место в турнирной таблице, хотя по налаживанию командной игры есть над чем работать, что совершенствовать.
Против таких соперников, как "Кривбасс", не надо дополнительно настраивать игроков. От двух подряд побед в команде нет эйфории. Двигаемся согласно плану", - говорил Первак.
Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Семенов, Самар, Дударено, Дедух, Банада, Спиваков, Синица, Когут, Сухоручко
"Кривбасс", последние новости:
"Кривбасс" со своим сверхплотным графиком наконец-то дождался паузы на матчи сборных, во время которых должен был привести в порядок физиологические кондиции. К тому же команда вылетела из еврокубков и теперь может сосредоточится исключительно на внутреннем первенстве.
Также напомним, что домашний матч 5-го тура криворожцев с "Шахтером" закончился некоторым скандалом. Поединок начался в 18:00, но был прерван из-за затяжной воздушной тревоги и так и не был доигран. Судьба матча подвисла в воздухе, клубы в СМИ обменивались колкостями, болельщики разделились на два лагеря. Впрочем, после "блестящего" выступления нашей сборной в Лиге наций скандал с этим матчем уже несколько забылся.
Еще один внутренний скандальчик в "Кривбассе" – Тимур Стецьков был отстранен от тренировок с первой и юношеской командами из-за отказа продлить контракт. Защитник хочет сменить клуб и работает над этим со своим агентом. В "Кривбассе" же заявили, что не могут рассчитывать на игрока, который не хочет играть за команду. Чем разрешится ситуация – пока что неизвестно.
Еще из трансферных новостей – криворожцы подписали двух нигерийских полузащитников: 18-летнего Ичока Чинеда Самсона и 19-летнего Чиджоке Узома Принцевила. Но это все на перспективу, так как стартовать парни будут с команды U-19.
Главный же итог паузы в УПЛ – "Кривбасс" наконец-то отдохнул после серии мучительных матчей еврокубков и теперь готов снова покорять УПЛ. И рассчитывает это начать делать уже в матче с новичком Лиги "Левым Берегом".
"Да, команда немного передохнула, все же за месяц сыграли девять официальных матчей. Нам была нужна эта перезагрузка. Все встретились с семьями, набрались новых сил, эмоций. Теперь готовы к новым испытаниям", - говорил защитник "Кривбасса" Александр Романчук.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Дибанго, Стецьков, Бандейра, Вакулко, Бизимана, Кузык, Лунев, Твердохлеб, Драмбаев, Кожушко
Турнирная таблица
"Кривбасс" начал сезон не лучшим образом – команда с разъездами на матчи еврокубков теряла необязательные очки и в чемпионате. После 4-х сыгранных поединков у криворожцев 7 набранных очков и на данный момент 8-е место в турнирной таблице.
У "Левого Берега" ситуация несколько иная, хотя положение в таблице близкое к "Кривбассу". Новичок УПЛ стартовал с трех поражений подряд, но зато набрал 6 очков в двух последних матчах чемпионата. На данный момент команда Первака занимает 10-е место в таблице.
Конечно, пауза на матчи сборных больше пошла на пользу "Кривбассу", но формально команды соседствуют в турнирной таблице – все остальное, как говорят перед матчами, домыслы и прогнозы.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10-2
|10
|3
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|4
|ЛНЗ
|5
|3
|0
|2
|6-5
|9
|5
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|6
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|7
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|8
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|9
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|10
|Левый Берег
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|11
|Карпаты
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|12
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|13
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2-7
|3
|14
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|15
|Колос
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
Последние матчи
В шести последних матчах у "Левого Берега" 2 победы и 4 поражения, разницей мячей 6:9.
- ЛНЗ - "Левый Берег" 1:0
- "Левый Берег" - "Ворскла" 0:3
- "Кудровка" - "Левый Берег" 3:2
- "Левый Берег" - "Шахтер" 0:1
- "Левый Берег" - "Черноморец" 1:0
- "Верес" - "Левый Берег" 1:3
"Кривбасс" в последних шести матчах добыл 4 победу, 1 раз сыграл вничью и 4 матча проиграл с разницей мячей 3:8.
- "Виктория" – "Кривбасс" 1:0
- "Верес" – "Кривбасс" 0:2
- "Кривбасс" - "Бетис" 0:2
- "Кривбасс" - "Ингулец" 1:1
- "Бетис" - "Кривбасс" 3:0
- "Кривбасс" - "Шахтер" 0:1 (матч не доигран)
"Левый Берег" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Левый Берег" - "Кривбасс" от UA-Футбол
По коэффициентам букмекеров – "Кривбасс" явный фаворит матча с "рабочим" коэффициентом в районе 1.80.
И с этим можно согласиться. Отдохнувший и гораздо лучше укомплектованный бронзовый призер приедет в гости к абсолютному новичку. Почти не сомневаюсь, что "Левый Берег" будет играть от обороны, но и команда Вернидуба в прошлом сезоне показала, что может решать и такие задачи.
Поэтому кажется, что помешать победить "Кривбассу" может только сам "Кривбасс".
Конечно, хозяева упрутся и будут создавать опор, поэтому поединок вряд ли выйдет результативным, что дает шансы на нижний тотал, особенно в первом тайме.
Прогноз UA-Футбол: Победа "Кривбасса" за 1.80.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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