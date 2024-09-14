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Полесье - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.09.2024
Полесье - Верес. Прогноз и анонс матча ⋉ 15.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Верес
Один из лидеров украинского первенства против аутсайдера. Завершение футбольного уик-энда в УПЛ ознаменуется очным противостоянием житомирского "Полесья" и ровенского "Вереса". В Житомире команда Имада Ашура будет принимать подопечных Олега Шандрука.
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6-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 15-е сентября
Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
Арбитр: Копиевский Виктор
"Полесье" 18:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ
"Полесье": последние новости
В настоящее время у "Полесья" все прекрасно. "Сняв" с себя давление дебютных выступлений в еврокубках житомиряне полностью сконцентрировались на регулярном чемпионате. И пока машина Имада Ашура забуксовала лишь однажды - в третьем туре "волки" на своем поле не сумели вскрыть оборону "Ингульца" и расписали ничью (1:1).
В остальных же поединках непременно фиксировались победы. В частности, на правах хозяина матча "Полесье" уничтожило киевскую "Оболонь" (4:0), на тот момент еще под руководством Валерия Иващенко. А на выезде в Одессе, перед перерывом на поединки сборных был разгромлен "Черноморец" Александра Бабича (4:1). Ну а на самом старте этого первенства подопечные Ашура минимально обыграли самого чемпиона в лице донецкого "Шахтера" Марино Пушича.
Во время сентябрьской паузы еще была товарищеская игра с луганской "Зарей", которую "волки" проиграли. Впрочем, это лишь контрольный спарринг, и результат в нем не является показателем от слова совсем.
Если же говорить именно об игре, а не результатах, то здесь также просматривается ощутимый прогресс. Футболисты все лучше понимают и адаптируются под требования, и игровую стилистику нового наставника. Особенно, это касается атакующей линии команды. Результативность вингеров Назаренко и Гуцуляка не дадут соврать.
Сам же Имад Ашур также понимает, что процесс формирования коллектива и комадной игры все еще продолжается.
"Опять у нас есть существенная разница между таймами. Опять отдаем очень много для того, чтобы навязывать свою игру, чтобы пытаться доминировать так, как мы хотим. И снова во втором тайме пытаемся доминировать, когда мы страдаем. Хотим эту вторую часть со временем убрать, но для этого нужно время. Пока мы только в процессе и можем только пытаться навязывать то, что мы хотим. Я рад за ребят. Есть результат, и я рад, что его получаем благодаря той игре, которую мы себе представляем. Пока не всю игру, но мы много раз говорили о том, что находимся в процессе формирования чего-то нового. И это нормально. Опять же: ребята молодцы, и им спасибо за то, что доминировали в обоих случаях", - рассказал коуч „Полесье“ после победы над „моряками“.
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Тейлор, Виалле, Чоботенко, Михайличенко, Таллес Коста, Бабенко, Крушинский, Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.
"Верес": последние новости
У "Вереса" все традиционно - нестабильно. В активе ровенчан пока только одна победа - над кризисным ковалевским "Колосом" (1:0). Примечательно, что пока это был единственный выездной поединок подопечных Шандрука в этой кампании УПЛ.
На своем же поле народный клуб потерпел три поражения: от серебряного и бронзового призеров, и от абсолютного дебютанта элитного украинского дивизиона. Конечно, речь идет о фиаско с киевским "Динамо" Александра Шовковского, криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба и "Левым Берегом" Виталия Первака. Ну и еще была нулевая ничья в стартовом туре в игре с львовскими "Карпатами" Владислава Лупашко.
Однако, наиболее показательным получился поединок с "аистами" перед самым перерывом на матчи Лиги наций. Футболисты "Вереса" полностью доминировали над подопечными Первака и могли забивать в первом тайме четыре мяча. Но в последней трети той игры сработали замены наставника киевлян и все перевернулось с ног на голову. Из этой встречи можно сделать четкий вывод, что у команды Олега Шандрука точно есть свой почерк и определенный уровень.
Однако, "Вересу", как и в прошлом сезоне, очень не хватает стабильности. Нет, даже не как таковой стабильности, потому что ожидать ее от коллектива, который по факту в каждом сезоне борется за выживание, будет наивным решением. Ровенчане просто-напросто часто тяжело работают, а после этого теряют свое преимущество на ровном месте.
"Могли бы мы получить больше очков при большей удаче? Я сторонник того, что вместо рассчитывать на удачу - нужно систематически работать над собственными ошибками, чтобы их не повторять. У нас были проблемы на завершающей стадии. Мы создавали достаточно моментов, чтобы рассчитывать на большее количество очков в стартовых матчах чемпионата", - поделился мыслями тренер "Вереса" после поражения от новичка УПЛ.
Впрочем, к поединку с "Полесьем" ровенчане подходят в хорошем настроении. Поскольку, на прошлой неделе была минимальная победа над львовскими "Карпатами", хотя и в товарищеской игре.
Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Куция, Яго, Шарай, Степанюк, Дахновский, Гайдучик.
"Полесье" - "Верес". Личные встречи
На разных уровнях житомирская и ровенская команды провели между собой 24 матча. Большинство из них пришлись на выступления в низших украинских дивизионах. А в рамках УПЛ "Полесье" и "Верес" сыграли 2 очные встречи. Общая же статистика противостояний на стороне именно ровенчан.
Статистика очных поединков:
- Победы: 8:13
- Забитые мячи: 27:34
- В среднем голов за матч: 1.13 - 1.42
- Самая большая победа: 4:1 - 0:4
"Полесье" - "Верес". Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
В принципе команды Имада Ашура и Олега Шандрука идут на прогнозируемых местах. "Полесье" с 10-ю зачетными баллами расположилось на второй позиции в турнирной таблице, а "Верес" имеет в своем активе пока только 4 очка и сейчас занимает 12-ю строчку.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10-2
|10
|3
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|4
|ЛНЗ
|5
|3
|0
|2
|6-5
|9
|5
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|6
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|7
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|8
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|9
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|10
|Левый Берег
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|11
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|3-7
|6
|12
|Карпаты
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|13
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3-10
|3
|15
|Колос
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
"Полесье" - "Верес". Ставка и коэффициенты
"Полесье" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:1. По всем игровым параметрам "Полесье" выглядит, как минимум, солиднее. Букмекеры такого же мнения. У ровенчан, откровенно, шансов мало, хотя и команда Олега Шандрука может навязать борьбу. Но добудет ли "Верес" очки в Житомире, это большой вопрос.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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