Колос - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.09.2024

Завершение 6-го тура в родной УПЛ ознаменуется очным противостоянием команд из разных частей турнирной таблицы: ковалевского "Колоса" Александра Поздеева и черкасского ЛНЗ Каррилло Карраско. Ковалевцы выступят в роли хозяина поединка.

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6-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 16-е сентября

Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Когут Олег

"Колос" 18:00 ЛНЗ

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Колос": последние новости

У "Колоса" пока все плохо. Даже ужасно, что же тут греха таить. Проигрышная серия ковалевцев в чемпионате Украины насчитывает уже три матча подряд: на выезде проиграли для одесского "Черноморца" Александра Бабича (0:1) и уступили для "Александрии" Руслана Ротаня (1:2).

Хотя и стартовали в этой кампании подопечные Александра Поздеева более-менее "неплохо", расписав результативную ничью с киевской "Оболонью" (2:2). На тот момент еще под руководством Валерия Иващенко. Да еще были нули во втором туре с "Ингульцом" Василия Кобина, который только вернулся в элиту.

Трудно назвать какую-то конкретную или одну причину такой безыдейной игры и откровенно провальных результатов "Колоса" в этом сезоне. Ведь на бумаге состав ковалевцев точно не выглядит на статус аутсайдера или команды, которая должна бороться за выживание. Потому что, даже при таком общем унынии, "Колос" достаточно мало пропускает. Что в принципе доказывает определенный уровень индивидуального мастерства исполнителей. А вот во что хочет играть команда впереди? Вот это уже загадка.

Текущая версия ковалевской команды максимально эмоционально скована и безыдейна. Даже в товарищеской игре во время перерыва на матчи сборных "Колос" не сумел ничего интересного предложить "Левому Берегу". Результат ведь не давит, и статус соперника позволяет, можно же не бояться. Но нет, футболисты Поздеева сумели отличиться лишь с пенальти...

И здесь остается лишь открытым вопросом, насколько еще времени хватит терпения у президента клуба Андрея Засухи, и какой уровень кредита доверия остался у Александра Поздеева ... Потому что, пока, вообще не просматривается какой-то свет в конце туннеля.

Ориентировочный состав "Колоса": Горох, Поправка, Шершень, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ореховский, Великан, Третьяков, Паулаускас.

ЛНЗ: последние новости

У ЛНЗ все намного интереснее. Команда испанского специалиста бежит, предлагает различные сценарии соперникам и всегда нацелена на ворота. Одним словом - живая! Этого аспекта как раз катастрофически не хватает блеклым ковалевцам...

По сути черкасский коллектив терял очки в этой кампании только в поединках с лидерами. Речь идет о поражении от "Александрии" (0:2) и фиаско в игре с киевским "Динамо" Александра Шовковского (0:1). Во всех же других противостояниях непременно фиксировались победы. Три домашние игры - три победы. В частности, ЛНЗ минимально обыграл "Левый Берег" Виталия Первака (1:0), победил львовский "Рух" Виталия Пономарева (3:1) и забрал три зачетных балла у львовских "Карпат" Владислава Лупашко (2:1).

В общем, все у ЛНЗ хорошо. Подтверждением уровня футболистов черкасского клуба служит то, что в сентябрьскую паузу клуб делегировал в ряды различных сборных сразу трех своих игроков. Серьезный показатель для середняка, на самом деле.

Впрочем, при этом Каррилло Карраско понимает, что не все идеально и есть еще куда расти.

"Ни одного удара в створ против "Динамо"? Очевидно, что это не соответствует уровню наших амбиций. Мы хотим быть лучшими. Мы понимали, что играем против "Динамо". Дома они очень хорошая команда, они имеют качество. Это все знают. Но мы должны быть лучше. План был использовать качество наших игроков в группе атаки, давать больше пространства и пытаться быстро выходить вперед. Дело в том, что наши нападающие были не в лучших позициях, и нам было трудно использовать это", - рассказал 46-летний испанец после игры с киевлянами.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Пасич, Боек, Ноникашвили, Яшари, Момо, Молло.

"Колос" - ЛНЗ. Личные встречи

Учитывая, так сказать, юный возраст клубов, вполне ожидаемо, что "Колос" и ЛНЗ имеют очень скромную историю очных встреч. Дважды эти команды пересекались в формате товарищеских матчей, и еще два раза - в рамках элитного украинского дивизиона.

Общая статистика полностью на стороне черкащан. Ковалевцам вообще никогда не удавалось обыграть ЛНЗ.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:3

0:3 Забитые мячи: 3:7

3:7 В среднем голов за матч: 0.75 - 1.75

0.75 - 1.75 Самая большая победа: 1:3

"Колос" - ЛНЗ. Последние официальные матчи

"Колос":

ЛНЗ:

Турнирное положение команд

Сейчас ковалевцы и черкащане расположились в разных эшелонах таблицы. "Колос" идет в зоне вылета и пока не одержал ни одной победы. А ЛНЗ наоборот уже успел выиграть три поединка и находится в числе лидеров.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 2 Динамо 4 4 0 0 8-2 12 3 Рух 5 3 1 1 13-3 10 4 Полесье 4 3 1 0 10-2 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 7 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Ворскла 5 2 2 1 6-6 8 10 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5 13 Верес 5 1 1 3 3-7 4 14 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

"Колос" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Колос" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа ЛНЗ 1:2. Команду Александра Поздеева не спасают даже домашние стены. Все факторы говорят против ковалевцев. Даже букмекеры, несмотря на гостевой статус поединка для черкасского коллектива, отдают, хоть и минимальное, но преимущество именно ЛНЗ. И если честно, то принимая во внимание результаты и игру "Колоса" на старте этой кампании, в их успех верится чрезвычайно сложно.