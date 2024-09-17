Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024
Динамо - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Оксана Васильєва
Матч не просто с изюминкой, а со стратегически важным подтекстом. "Динамо" пока – третье в турнирной таблице, но единственное, кто идет в этом чемпионате без потерь. Киевляне не находятся на вершине именно потому, что имеют два не сыгранных вовремя матча в запасе. И вот время для одного из них пришло. Если команда Александра Шовковского обыграет "Ворсклу", то закономерно возглавит таблицу со стопроцентным результатом. Немалая мотивация. Но ведь "Ворскла" – соперник, умеющий огрызаться.
УПЛ. Перенесенный матч 4-го тура
Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского
Арбитр в поле - Владимир Новохатний
"Динамо" 18:00 "Ворскла"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УПЛ ТВ, 2+2
Новости "Динамо"
До сих пор проблем у "Динамо" в чемпионате Украины не было. Среди четырех побед, добытых на стартовом отрезке турнира, ни одной не было с разгромным счетом, но по качеству игры "Динамо" превосходило всех. "Сдержанные" счета во встречах с участием "Динамо" можно объяснить рациональностью, взвешенностью, которые команде прививает тренерский штаб Александра Шовковского. Не забываем также, что летом "Динамо" добывало свои очки в УПЛ параллельно с выступлениями в изнурительной квалификации Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Эту квалификацию в итоге преодолеть не удалось, но "Динамо" все равно обеспечило себе основной раунд еврокубков. Секрет в том, что киевляне выступят в обновленной Лиге Европы. Изменился не только формат, но и календарь еврокубков, поэтому первая осенняя неделя УЕФА содержит в расписании только матчи Лиги чемпионов. Окном "Динамо" воспользовалось для того, чтобы провести один из двух не сыгранных вовремя матчей в УПЛ.
Еще одна изюминка этого матча – возможный дебют за "Динамо" Эдуардо Герреро. Панамец перешел в состав киевской команды во время паузы сборных, но в первом после нее матче играть возможности не имел из-за трансферных договоренностей с "Зарей". А вот перед Полтавой препятствий нет.
Вероятно, не сыграет против "Ворсклы" Денис Попов, который продолжает восстанавливаться после травмы. Есть вопросы по Михавко. Возможно, наступит время новичка "Динамо" Себальоса.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тымчик, Биловар, Себальос, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко, Буяльский - Волошин, Кабаев - Ванат
Новости "Ворсклы"
"Ворскла" на старте сезона звезд с неба не хватает, но выступает и не так плохо, как могли ожидать скептики. Точечные трансферы немного помогли тренерскому штабу разнообразить состав, что вместе с привычным неуступчивым характером держит "Ворсклу" на плаву. Да, было поражение 0:5 от "Шахтера", но дальше – две победы и две ничьих подряд. Достойная реабилитация.
В частности, вничью "Ворскла" сыграла и в хронологически последнем туре – 0:0 с "Рухом". Несмотря на домашний статус матча, одно добытое очко можно считать успехом для команды Долганского. "Рух" – претендент на высокие позиции в таблице, а "Ворскла" играла в меньшинстве (и не проиграла). Поэтому настроение перед "Динамо" точно не плохое.
Портит его разве что дисквалификация Александра Скляра. Именно в матче с "Рухом" он получил две желтых карточки и против "Динамо" теперь точно не сыграет.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко - Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута - Нестеренко, Хрипчук, Челядин - Кане, Мякушко - Иеде
"Динамо" – "Ворскла". Статистика личных встреч
Это противостояние – одно из старейших в УПЛ, ведь сформировано из команд-старожилов элиты. "Динамо" и "Ворскла" сыграли между собой более 60-ти матчей, большинство из которых выиграла киевская команда. Последний раз, когда "Ворскла" не проигрывала "Динамо" – это октябрь 2022-го года (ничья 1:1).
"Динамо" – "Ворскла". Последние матчи команд
Начало сезона для "Динамо" можно считать удачным. Четыре победы в УПЛ и три – в квалификации Лиги чемпионов. Там, правда, было и поражение, но это, как говорил классик, совсем другой турнир.
"Ворскла" быстро пришла в себя после разгрома от "Шахтера" и сейчас имеет серию из четырех подряд матчей без поражений.
"Динамо" – "Ворскла". Турнирное положение команд
Победа выведет "Динамо" в единоличные лидеры турнира, также у киевлян останется еще один матч в запасе по сравнению со многими другими участниками УПЛ. "Ворскла" – типичный середняк таблицы.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|12-3
|13
|2
|ФК Александрия
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|3
|Динамо
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|4
|Рух
|5
|3
|1
|1
|13-3
|10
|5
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5-4
|10
|6
|Шахтер
|5
|3
|0
|2
|14-7
|9
|7
|ЛНЗ
|5
|3
|0
|2
|6-5
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6-8
|9
|9
|Ворскла
|5
|2
|2
|1
|6-6
|8
|10
|Левый Берег
|6
|2
|0
|4
|4-7
|6
|11
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|3-7
|6
|12
|Карпаты
|6
|1
|2
|3
|8-11
|5
|13
|Верес
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3-10
|3
|15
|Колос
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
"Динамо" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Динамо" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Динамо" 2:0. Класс команд разный, игровых проблем у "Динамо" нет, с настроем тоже все в порядке. Не видно факторов, которые бы помешали киевлянам в этом матче взять три очка. Но снова делаем ставку на сдержанную победу подопечных Шовковского. Разница в счете не будет больше, чем два мяча.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Новый формат Лиги чемпионов - крутой! Турнир уже давно нужно было спасать
- Ничья Колоса и ЛНЗ, назначение Вирта, потеря Интера перед ЛЧ. Главные новости за 16 сентября
- Колос - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.09.2024
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
Комментарии 1