Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024

Матч не просто с изюминкой, а со стратегически важным подтекстом. "Динамо" пока – третье в турнирной таблице, но единственное, кто идет в этом чемпионате без потерь. Киевляне не находятся на вершине именно потому, что имеют два не сыгранных вовремя матча в запасе. И вот время для одного из них пришло. Если команда Александра Шовковского обыграет "Ворсклу", то закономерно возглавит таблицу со стопроцентным результатом. Немалая мотивация. Но ведь "Ворскла" – соперник, умеющий огрызаться.

УПЛ. Перенесенный матч 4-го тура

Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского

Арбитр в поле - Владимир Новохатний

"Динамо" 18:00 "Ворскла"

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Новости "Динамо"

До сих пор проблем у "Динамо" в чемпионате Украины не было. Среди четырех побед, добытых на стартовом отрезке турнира, ни одной не было с разгромным счетом, но по качеству игры "Динамо" превосходило всех. "Сдержанные" счета во встречах с участием "Динамо" можно объяснить рациональностью, взвешенностью, которые команде прививает тренерский штаб Александра Шовковского. Не забываем также, что летом "Динамо" добывало свои очки в УПЛ параллельно с выступлениями в изнурительной квалификации Лиги чемпионов.

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Эту квалификацию в итоге преодолеть не удалось, но "Динамо" все равно обеспечило себе основной раунд еврокубков. Секрет в том, что киевляне выступят в обновленной Лиге Европы. Изменился не только формат, но и календарь еврокубков, поэтому первая осенняя неделя УЕФА содержит в расписании только матчи Лиги чемпионов. Окном "Динамо" воспользовалось для того, чтобы провести один из двух не сыгранных вовремя матчей в УПЛ.

Еще одна изюминка этого матча – возможный дебют за "Динамо" Эдуардо Герреро. Панамец перешел в состав киевской команды во время паузы сборных, но в первом после нее матче играть возможности не имел из-за трансферных договоренностей с "Зарей". А вот перед Полтавой препятствий нет.

Вероятно, не сыграет против "Ворсклы" Денис Попов, который продолжает восстанавливаться после травмы. Есть вопросы по Михавко. Возможно, наступит время новичка "Динамо" Себальоса.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тымчик, Биловар, Себальос, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко, Буяльский - Волошин, Кабаев - Ванат

Новости "Ворсклы"

"Ворскла" на старте сезона звезд с неба не хватает, но выступает и не так плохо, как могли ожидать скептики. Точечные трансферы немного помогли тренерскому штабу разнообразить состав, что вместе с привычным неуступчивым характером держит "Ворсклу" на плаву. Да, было поражение 0:5 от "Шахтера", но дальше – две победы и две ничьих подряд. Достойная реабилитация.

В частности, вничью "Ворскла" сыграла и в хронологически последнем туре – 0:0 с "Рухом". Несмотря на домашний статус матча, одно добытое очко можно считать успехом для команды Долганского. "Рух" – претендент на высокие позиции в таблице, а "Ворскла" играла в меньшинстве (и не проиграла). Поэтому настроение перед "Динамо" точно не плохое.

Портит его разве что дисквалификация Александра Скляра. Именно в матче с "Рухом" он получил две желтых карточки и против "Динамо" теперь точно не сыграет.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко - Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута - Нестеренко, Хрипчук, Челядин - Кане, Мякушко - Иеде

"Динамо" – "Ворскла". Статистика личных встреч

Это противостояние – одно из старейших в УПЛ, ведь сформировано из команд-старожилов элиты. "Динамо" и "Ворскла" сыграли между собой более 60-ти матчей, большинство из которых выиграла киевская команда. Последний раз, когда "Ворскла" не проигрывала "Динамо" – это октябрь 2022-го года (ничья 1:1).

"Динамо" – "Ворскла". Последние матчи команд

Начало сезона для "Динамо" можно считать удачным. Четыре победы в УПЛ и три – в квалификации Лиги чемпионов. Там, правда, было и поражение, но это, как говорил классик, совсем другой турнир.

"Ворскла" быстро пришла в себя после разгрома от "Шахтера" и сейчас имеет серию из четырех подряд матчей без поражений.

"Динамо" – "Ворскла". Турнирное положение команд

Победа выведет "Динамо" в единоличные лидеры турнира, также у киевлян останется еще один матч в запасе по сравнению со многими другими участниками УПЛ. "Ворскла" – типичный середняк таблицы.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Полесье 5 4 1 0 12-3 13 2 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 3 Динамо 4 4 0 0 8-2 12 4 Рух 5 3 1 1 13-3 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 7 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Ворскла 5 2 2 1 6-6 8 10 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

"Динамо" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 2:0. Класс команд разный, игровых проблем у "Динамо" нет, с настроем тоже все в порядке. Не видно факторов, которые бы помешали киевлянам в этом матче взять три очка. Но снова делаем ставку на сдержанную победу подопечных Шовковского. Разница в счете не будет больше, чем два мяча.