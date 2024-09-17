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Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024

Украина

Динамо - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024

Фото: Оксана Васильєва

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч не просто с изюминкой, а со стратегически важным подтекстом. "Динамо" пока – третье в турнирной таблице, но единственное, кто идет в этом чемпионате без потерь. Киевляне не находятся на вершине именно потому, что имеют два не сыгранных вовремя матча в запасе. И вот время для одного из них пришло. Если команда Александра Шовковского обыграет "Ворсклу", то закономерно возглавит таблицу со стопроцентным результатом. Немалая мотивация. Но ведь "Ворскла" – соперник, умеющий огрызаться.

Содержание

УПЛ. Перенесенный матч 4-го тура
Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского
Арбитр в поле - Владимир Новохатний

"Динамо" 18:00 "Ворскла"

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Новости "Динамо"

До сих пор проблем у "Динамо" в чемпионате Украины не было. Среди четырех побед, добытых на стартовом отрезке турнира, ни одной не было с разгромным счетом, но по качеству игры "Динамо" превосходило всех. "Сдержанные" счета во встречах с участием "Динамо" можно объяснить рациональностью, взвешенностью, которые команде прививает тренерский штаб Александра Шовковского. Не забываем также, что летом "Динамо" добывало свои очки в УПЛ параллельно с выступлениями в изнурительной квалификации Лиги чемпионов.

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Эту квалификацию в итоге преодолеть не удалось, но "Динамо" все равно обеспечило себе основной раунд еврокубков. Секрет в том, что киевляне выступят в обновленной Лиге Европы. Изменился не только формат, но и календарь еврокубков, поэтому первая осенняя неделя УЕФА содержит в расписании только матчи Лиги чемпионов. Окном "Динамо" воспользовалось для того, чтобы провести один из двух не сыгранных вовремя матчей в УПЛ.

Еще одна изюминка этого матча – возможный дебют за "Динамо" Эдуардо Герреро. Панамец перешел в состав киевской команды во время паузы сборных, но в первом после нее матче играть возможности не имел из-за трансферных договоренностей с "Зарей". А вот перед Полтавой препятствий нет.

Вероятно, не сыграет против "Ворсклы" Денис Попов, который продолжает восстанавливаться после травмы. Есть вопросы по Михавко. Возможно, наступит время новичка "Динамо" Себальоса.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тымчик, Биловар, Себальос, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко, Буяльский - Волошин, Кабаев - Ванат

Новости "Ворсклы"

"Ворскла" на старте сезона звезд с неба не хватает, но выступает и не так плохо, как могли ожидать скептики. Точечные трансферы немного помогли тренерскому штабу разнообразить состав, что вместе с привычным неуступчивым характером держит "Ворсклу" на плаву. Да, было поражение 0:5 от "Шахтера", но дальше – две победы и две ничьих подряд. Достойная реабилитация.

В частности, вничью "Ворскла" сыграла и в хронологически последнем туре – 0:0 с "Рухом". Несмотря на домашний статус матча, одно добытое очко можно считать успехом для команды Долганского. "Рух" – претендент на высокие позиции в таблице, а "Ворскла" играла в меньшинстве (и не проиграла). Поэтому настроение перед "Динамо" точно не плохое.

Портит его разве что дисквалификация Александра Скляра. Именно в матче с "Рухом" он получил две желтых карточки и против "Динамо" теперь точно не сыграет.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко - Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута - Нестеренко, Хрипчук, Челядин - Кане, Мякушко - Иеде

"Динамо" – "Ворскла". Статистика личных встреч

Это противостояние – одно из старейших в УПЛ, ведь сформировано из команд-старожилов элиты. "Динамо" и "Ворскла" сыграли между собой более 60-ти матчей, большинство из которых выиграла киевская команда. Последний раз, когда "Ворскла" не проигрывала "Динамо" – это октябрь 2022-го года (ничья 1:1).

Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024 - изображение 4

"Динамо" – "Ворскла". Последние матчи команд

Начало сезона для "Динамо" можно считать удачным. Четыре победы в УПЛ и три – в квалификации Лиги чемпионов. Там, правда, было и поражение, но это, как говорил классик, совсем другой турнир.

Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024 - изображение 5

"Ворскла" быстро пришла в себя после разгрома от "Шахтера" и сейчас имеет серию из четырех подряд матчей без поражений.

Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024 - изображение 6

"Динамо" – "Ворскла". Турнирное положение команд

Победа выведет "Динамо" в единоличные лидеры турнира, также у киевлян останется еще один матч в запасе по сравнению со многими другими участниками УПЛ. "Ворскла" – типичный середняк таблицы.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Полесье Полесье 5 4 1 0 12-3 13
2 ФК Александрия ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13
3 Динамо Динамо 4 4 0 0 8-2 12
4 Рух Рух 5 3 1 1 13-3 10
5 Кривбасс Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10
6 Шахтер Шахтер 5 3 0 2 14-7 9
7 ЛНЗ ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9
8 Заря Заря 6 3 0 3 6-8 9
9 Ворскла Ворскла 5 2 2 1 6-6 8
10 Левый Берег Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6
11 Черноморец Черноморец 6 2 0 4 3-7 6
12 Карпаты Карпаты 6 1 2 3 8-11 5
13 Верес Верес 6 1 1 4 4-9 4
14 Ингулец Ингулец 6 0 3 3 3-10 3
15 Колос Колос 5 0 2 3 3-6 2
16 Оболонь Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

"Динамо" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

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"Динамо" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 2:0. Класс команд разный, игровых проблем у "Динамо" нет, с настроем тоже все в порядке. Не видно факторов, которые бы помешали киевлянам в этом матче взять три очка. Но снова делаем ставку на сдержанную победу подопечных Шовковского. Разница в счете не будет больше, чем два мяча.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Прогнозы
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.09.2024 в 13:35
Клас то команд дійсно різний, як і графік та кількість травмованих Подивимося що вигадає тренерський штаб СаШо, щоб перемогти приберігши і гравців основи від зайвих перевантажень та травм, і нерви! Не "рятувати ТРИ бали" в останні п'ять... десять хвилин, а мати перевагу у два, три м'ячі вже до середини другого тайму. Попереду ще багато матчів і з більш сильними суперниками. Одним складом не витягнути, а на два у братків "Просто денег НЕТ!"
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
17.09.2024 в 13:35
Клас то команд дійсно різний, як і графік та кількість травмованих Подивимося що вигадає тренерський штаб СаШо, щоб перемогти приберігши і гравців основи від зайвих перевантажень та травм, і нерви! Не "рятувати ТРИ бали" в останні п'ять... десять хвилин, а мати перевагу у два, три м'ячі вже до середини другого тайму. Попереду ще багато матчів і з більш сильними суперниками. Одним складом не витягнути, а на два у братків "Просто денег НЕТ!"
Ответить
0
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