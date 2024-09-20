Александрия – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.09.2024

В случае победы подопечные Руслана Ротаня смогут подняться на первое место. Однако против неуступчивого "Левого Берега" не стоит ожидать легкой прогулки. Киевляне способны навязать борьбу фавориту.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

21 сентября, 15:30. Александрия. КСК "Ника"

Главный арбитр: Денис Шурман

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

"Александрия": последние новости

В прошлом туре прервалась победная серия подопечных Руслана Ротаня. "Александрия" сыграла вничью с "Оболонью" (0:0) и таким образом впервые в сезоне потеряла очки. Таких результатов на старте сезона от "Александрии" вряд ли кто-то ожидал, если проанализировать выступления команды в прошлом чемпионате. Коллектив из Александрии начал более эффективно играть в заключительной трети сезона – десять забитых мячей. Подопечные Ротаня пропустили пять мячей, но три с них от "Шахтера".

Против "Оболони" в Киеве "горожане" впервые в нынешнем чемпионате не забили. Это была явно не самая лучшая игра подопечных Руслана Ротаня. В позиционном футболе ощущались существенные проблемы в "Александрии". Третья команда после шестого тура УПЛ не смогла даже однажды в створ пробить.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Беззера, Ковалец, Шостак, Шулянский – Филиппов

"Левый Берег": последние новости

Киевляне перед этим туром имели в своем активе шесть очков и занимали десятое место. Неделю назад подопечные Первака прервали свою серию из двух побед подряд. "Левый Берег" дома минимально уступил "Кривбассу". Все решило индивидуальное мастерство Задераки. По игре киевляне на поражение не заслужили, но потеряли концентрацию и пропустили. Следует отметить качественную игру дебютанта УПЛ в защите, а вот с конструктивом существенные проблемы. Очень мало моментов создают подопечные Первака. К тому же, в большинстве эпизодах они боятся брать инициативу на себя и не пробивают.

После матча Виталий Первак сказал, что пауза на матчи сборных оказала негативное влияние на его команду. "Левый Берег" не привык к таким паузам и футболисты потеряли игровой тонус. Однако также были и положительные моменты, ведь травмированные футболисты успели восстановиться. Ожидаем, что в Александрии киевляне смогут сыграть лучше.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Якымив, Семенов, Дударенко, Дедух, Банада, Приходько, Синица, Николай Когут, Сухоручко

Последние матчи команд

"Александрия"

13.09. "Оболонь" – "Александрия" 0:0 (УПЛ)

07.09. Александрия – Ворскла 1:3 (ТМ)

07.09. Александрия – Ингулец 1:1 (ТМ)

31.08. Александрия – Колосс 2:1 (УПЛ)

24.08. Александрия – Шахтер 4:3 (УПЛ)

"Левый Берег"

"Кудровка" – "Левый Берег" 3:2

"Левый Берег" – "Шахтер" 0:1

"Левый Берег" – "Черноморец" 1:0

"Верес" - "Левый Берег" 1:3

"Левый Берег" – "Кривбасс" 0:1

Факты и цифры

В прошлом туре "Александрия" впервые в нынешнем чемпионате потеряла очки и не забила;

"Левый Берег" в УПЛ обходится без ничьих — в 6-ти играх: 2 победы и 4 поражения;

Беспроигрышная серия "Александрии" проходит в УПЛ 10 игр: 6 побед и 4 ничьи.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 5 5 0 0 11-3 15 2 Полесье 5 4 1 0 12-3 13 3 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Рух 5 3 1 1 13-3 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Ворскла 6 2 2 2 7-9 8 10 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Колос 6 0 3 3 4-7 3 15 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Ставки и коэффициенты на матч Александрия – Левый Берег

Прогноз на матч "Александрия" – "Левый Берег" от UA-Футбол

Безусловно, подопечные Руслана Ротаня по праву считаются фаворитами противостояния, ведь в нынешнем сезоне они достигли существенного прогресса. Тем не менее, легко против "Левого Берега" тоно не будет. Киевляне хоть и немного создают в атаке, но в защите играют достаточно неплохо. Учитывая это, не ожидаем большого количества голов. Прогноз – тотал голов меньше 2.5 (1.79).