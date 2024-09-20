Динамо - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.09.2024

Украинских болельщиков ожидает центральный матч субботнего игрового дня 7-го тура чемпионат Украины. Дерби Киева и Львова. В украинской столице киевское "Динамо" Александра Шовковского будет принимать львовский "Рух" Виталия Пономарева. Обе команды являются лидерами турнирной таблицы, а "бело-синие" вообще возглавляют эту самую таблицу.

Примечательно, что в своих последних матчах киевский и львовский коллективы встречались именно с полтавской "Ворсклой". Динамовцы переиграли подопечных Сергея Долганского, а "львы" - расписали нулевую ничью.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

7-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 21-е сентября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Романов Виталий

Текстовая онлайн-трансляци матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Динамо": последние новости

Второй матч за четыре дня. А на носу еще старт в обновленном формате второго по рангу еврокубка - выезд в немецкий Гамбург для поединка против римского "Лацио". Поэтому, скорее всего наставник "бело-синих" Александр Шовковский снова проведет определенную ротацию своего состава. Хотя, с другой стороны, нужно и наиграть боевую основу перед поединком с "орлами".

И с этим проблем возникнуть не должно. Коуч динамовцев это уже не раз доказывал по ходу этой кампании УПЛ. В частности, и в матче против полтавской "Ворсклы" Сергея Долганского на этой неделе (3:1), который "Динамо" успешно выиграло резервным и экспериментальным составом. Что говорить, с первых минут против "зеленых" в центре обороны киевлян вышла пара Себальос-Биловар. Для колумбийского центрбека это вообще была первая игра в основе в футболке вице-чемпиона Украины. По крайней мере, в рамках украинского регулярного чемпионата запас прочности у "Динамо" есть, это факт.

Пока, у команды СаШо все прекрасно. Тренер и футболисты умело подстраиваются под соперников, часто меняют состав и формации. И при этом, что является главным, "Динамо" на этом отрезке сезона демонстрирует, что не имеет критической зависимости от кого-то из лидеров. Разве что, от Шапаренко, но и здесь у столичного коллектива есть варианты. Возможно, по игре возникали сложности, однако на результатах это никак не отражалось.

Сейчас у динамовцев 5/5 побед в УПЛ. Речь идет о домашних триумфах над черкасским ЛНЗ (1:0) и вышеупомянутой полтавской "Ворсклой" (3:1) в перенесенном поединке 4-го тура и гостевых победах над ровенским "Вересом" на старте этой кампании (1:0), львовскими "Карпатами" (3:1) и луганской "Зарей" (2:0).

"Рух" Виталия Пономарева - крепкий орешек по меркам украинского элитного дивизиона. Тем не менее, львовская команда пропагандирует комбинационный атакующий и открытый футбол, что вполне на руку (ногу) быстрым флангам "Динамо".

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Себальйос, Михавко, Вивчаренко, Пихаленок, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Брагару, Ванат.

"Рух": последние новости

Банда Виталия Пономарева на хорошем ходу. Чего только стоят разгромные победы в начале этой кампании в матчах с киевской "Оболонью", на тот момент еще под руководством Валерия Иващенко (4:0), и луганской "Зарей" Юрия Коваля (3:0). Также во Львове было уничтожение "Ингульца" Василия Кобина (5:0). Статистика в этих поединках действительно впечатляет! "Рух" поразил ворота своих соперников сразу 12 раз, а пропустил при этом 0!

Но не все так идеально, как бы хотелось для Пономарева и его подопечных. Все же, в силу очень молодого общего возраста команды, случаются определенные пробелы. Как это было в игре против не самого сильного черкасского ЛНЗ - 1:3. Или же, как в матче с полтавской "Ворсклой" в последнем туре. Против команды Сергея Долганского львовяне откровенно забуксовали и расписали максимально безыдейные "нули". Тем не менее, это все исправляется. Опыт придет с ошибками. Главное - команда понимает свою силу и действительно хочет играть.

В общем, у львовского "Руха" на старте сезона все в порядке. Новички хорошо проходят процесс адаптации и вливаются в коллектив, а игровая концепция прекрасно работает. Хотя, и бывают иногда проблемы со стабильностью. Это и подтвердил сам Виталий Пономарев, перед противостоянием с "Динамо".

"Пока что я доволен тем, как выглядел "Рух" на старте сезона, учитывая, какие кадровые проблемы были у нас. Конечно, хочется всегда побеждать и демонстрировать лучшую игру. Но есть определенные обстоятельства, поэтому случались и неудачные матчи. Нам есть что совершенствовать и в чем прогрессировать. Вся команда постепенно развивается, но сейчас этот процесс еще нестабилен, поэтому могут быть как отличные игры, так и не совсем удачные. Главное - извлекать урок из любого результата и тогда можно прогрессировать, это важно для молодежи", - поделился мыслями наставник львовской команды.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Холод, Дидык, Сыч, Пидгурский, Карабин, Федор, Притула, Квасница, Краснопир.

"Динамо" - "Рух" . Личные встречи

7 раз команды пересекались на официальном уровне, еще однажды коллективы встретились в рамках товарищеской игры - в которой была зафиксирована ничья. В рамках же УПЛ "Динамо" имеет тотальное и абсолютное преимущество в очных поединках над львовянами - 6/7 побед. При этом "Руху" ни разу не удалось переиграть динамовцев.

Статистика очных поединков:

Победы: 6:0

6:0 Забитые мячи: 15:2

15:2 В среднем голов за матч: 1.88 - 0.25

1.88 - 0.25 Самая большая победа: 3:0

"Динамо" - "Рух" . Последние официальные матчи

"Динамо":

"Рух":

Турнирное положение команд

И подопечные Александра Шовковского, и команда Виталия Пономарева пока успели провести лишь 5 матчей из 6-ти. Впрочем, даже это позволило "Динамо" единолично возглавить турнирную таблицу, а "Руху" - закрепиться среди числа лидеров.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 5 5 0 0 11-3 15 2 Полесье 5 4 1 0 12-3 13 3 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Рух 5 3 1 1 13-3 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Ворскла 6 2 2 2 7-9 8 10 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Колос 6 0 3 3 4-7 3 15 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

"Динамо" - "Рух" . Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Рух" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 3:1. В принципе, "Динамо" является фаворитом в этой паре по всем параметрам. В пользу киевлян говорит и их игровая форма, и подбор исполнителей. Что по факту отражено в турнирной таблице. Такого же мнения и букмекеры. Команды Шовковского и Пономарева действуют в достаточно схожей манере в рамках УПЛ, с единственным нюансом - столичный коллектив делает это немного лучше и что самое ключевое - стабильнее добывает нужный результат, несмотря на обстоятельства.