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Динамо - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.09.2024
Динамо - Рух. Прогноз и анонс матча ⋉ 16.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинских болельщиков ожидает центральный матч субботнего игрового дня 7-го тура чемпионат Украины. Дерби Киева и Львова. В украинской столице киевское "Динамо" Александра Шовковского будет принимать львовский "Рух" Виталия Пономарева. Обе команды являются лидерами турнирной таблицы, а "бело-синие" вообще возглавляют эту самую таблицу.
Примечательно, что в своих последних матчах киевский и львовский коллективы встречались именно с полтавской "Ворсклой". Динамовцы переиграли подопечных Сергея Долганского, а "львы" - расписали нулевую ничью.
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7-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 21-е сентября
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Романов Виталий
"Динамо" 18:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляци матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Динамо": последние новости
Второй матч за четыре дня. А на носу еще старт в обновленном формате второго по рангу еврокубка - выезд в немецкий Гамбург для поединка против римского "Лацио". Поэтому, скорее всего наставник "бело-синих" Александр Шовковский снова проведет определенную ротацию своего состава. Хотя, с другой стороны, нужно и наиграть боевую основу перед поединком с "орлами".
И с этим проблем возникнуть не должно. Коуч динамовцев это уже не раз доказывал по ходу этой кампании УПЛ. В частности, и в матче против полтавской "Ворсклы" Сергея Долганского на этой неделе (3:1), который "Динамо" успешно выиграло резервным и экспериментальным составом. Что говорить, с первых минут против "зеленых" в центре обороны киевлян вышла пара Себальос-Биловар. Для колумбийского центрбека это вообще была первая игра в основе в футболке вице-чемпиона Украины. По крайней мере, в рамках украинского регулярного чемпионата запас прочности у "Динамо" есть, это факт.
Пока, у команды СаШо все прекрасно. Тренер и футболисты умело подстраиваются под соперников, часто меняют состав и формации. И при этом, что является главным, "Динамо" на этом отрезке сезона демонстрирует, что не имеет критической зависимости от кого-то из лидеров. Разве что, от Шапаренко, но и здесь у столичного коллектива есть варианты. Возможно, по игре возникали сложности, однако на результатах это никак не отражалось.
Сейчас у динамовцев 5/5 побед в УПЛ. Речь идет о домашних триумфах над черкасским ЛНЗ (1:0) и вышеупомянутой полтавской "Ворсклой" (3:1) в перенесенном поединке 4-го тура и гостевых победах над ровенским "Вересом" на старте этой кампании (1:0), львовскими "Карпатами" (3:1) и луганской "Зарей" (2:0).
"Рух" Виталия Пономарева - крепкий орешек по меркам украинского элитного дивизиона. Тем не менее, львовская команда пропагандирует комбинационный атакующий и открытый футбол, что вполне на руку (ногу) быстрым флангам "Динамо".
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Себальйос, Михавко, Вивчаренко, Пихаленок, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Брагару, Ванат.
"Рух": последние новости
Банда Виталия Пономарева на хорошем ходу. Чего только стоят разгромные победы в начале этой кампании в матчах с киевской "Оболонью", на тот момент еще под руководством Валерия Иващенко (4:0), и луганской "Зарей" Юрия Коваля (3:0). Также во Львове было уничтожение "Ингульца" Василия Кобина (5:0). Статистика в этих поединках действительно впечатляет! "Рух" поразил ворота своих соперников сразу 12 раз, а пропустил при этом 0!
Но не все так идеально, как бы хотелось для Пономарева и его подопечных. Все же, в силу очень молодого общего возраста команды, случаются определенные пробелы. Как это было в игре против не самого сильного черкасского ЛНЗ - 1:3. Или же, как в матче с полтавской "Ворсклой" в последнем туре. Против команды Сергея Долганского львовяне откровенно забуксовали и расписали максимально безыдейные "нули". Тем не менее, это все исправляется. Опыт придет с ошибками. Главное - команда понимает свою силу и действительно хочет играть.
В общем, у львовского "Руха" на старте сезона все в порядке. Новички хорошо проходят процесс адаптации и вливаются в коллектив, а игровая концепция прекрасно работает. Хотя, и бывают иногда проблемы со стабильностью. Это и подтвердил сам Виталий Пономарев, перед противостоянием с "Динамо".
"Пока что я доволен тем, как выглядел "Рух" на старте сезона, учитывая, какие кадровые проблемы были у нас. Конечно, хочется всегда побеждать и демонстрировать лучшую игру. Но есть определенные обстоятельства, поэтому случались и неудачные матчи. Нам есть что совершенствовать и в чем прогрессировать. Вся команда постепенно развивается, но сейчас этот процесс еще нестабилен, поэтому могут быть как отличные игры, так и не совсем удачные. Главное - извлекать урок из любого результата и тогда можно прогрессировать, это важно для молодежи", - поделился мыслями наставник львовской команды.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Холод, Дидык, Сыч, Пидгурский, Карабин, Федор, Притула, Квасница, Краснопир.
"Динамо" - "Рух". Личные встречи
7 раз команды пересекались на официальном уровне, еще однажды коллективы встретились в рамках товарищеской игры - в которой была зафиксирована ничья. В рамках же УПЛ "Динамо" имеет тотальное и абсолютное преимущество в очных поединках над львовянами - 6/7 побед. При этом "Руху" ни разу не удалось переиграть динамовцев.
Статистика очных поединков:
"Динамо" - "Рух". Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
И подопечные Александра Шовковского, и команда Виталия Пономарева пока успели провести лишь 5 матчей из 6-ти. Впрочем, даже это позволило "Динамо" единолично возглавить турнирную таблицу, а "Руху" - закрепиться среди числа лидеров.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|5
|5
|0
|0
|11-3
|15
|2
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|12-3
|13
|3
|ФК Александрия
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|4
|ЛНЗ
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|5
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5-4
|10
|6
|Рух
|5
|3
|1
|1
|13-3
|10
|7
|Шахтер
|5
|3
|0
|2
|14-7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6-8
|9
|9
|Ворскла
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|10
|Левый Берег
|6
|2
|0
|4
|4-7
|6
|11
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|3-7
|6
|12
|Карпаты
|6
|1
|2
|3
|8-11
|5
|13
|Верес
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|14
|Колос
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|15
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3-10
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
"Динамо" - "Рух". Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Динамо" 3:1. В принципе, "Динамо" является фаворитом в этой паре по всем параметрам. В пользу киевлян говорит и их игровая форма, и подбор исполнителей. Что по факту отражено в турнирной таблице. Такого же мнения и букмекеры. Команды Шовковского и Пономарева действуют в достаточно схожей манере в рамках УПЛ, с единственным нюансом - столичный коллектив делает это немного лучше и что самое ключевое - стабильнее добывает нужный результат, несмотря на обстоятельства.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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