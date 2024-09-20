Черноморец - Карпаты. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 21.09.2024



Украинская Премьер-лига 2024/25, седьмой тур

21 сентября 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 13:00 "Карпаты" Львов

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Черноморцу" и "Карпатам" пока тяжело даются очки. Три победы на двоих после шести туров, места во второй половине таблицы – болельщики обеих команд, помня о славном прошлом, хотели бы видеть большего. Однако реальность такова, как есть.

Новости Черноморца

Благодаря "Ингульцу", который продолжает возиться со своим стадионом, одесский клуб проводит второй подряд матч на своем поле. Сама игра с "Ингульцом" завершилась минимальной победой благодаря красивому голу воспитанника клуба, 18-летнего Александра Пшеничнюка.

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Тренер "Черноморца" Александр Бабич признал после матча, что местами его команде трудно давалась игра, в частности тренеру одесситов не нравилось, как его команда распоряжалась мячом в атаке. Тем не менее во втором тайме "Черноморец" сумел прибавить, и забить столь важный для себя гол.

В игре с "Ингульцом" из-за травм не играли Шпорн, Удод и Ермаков. Последние двое должны вернуться в основную группу, возвращение Шпорна ожидается позже. Остается травмированным Арсич.

Новости Карпат

В отличие от "Черноморца", "Карпаты" проиграли в прошлом туре УПЛ. Новичку чемпионата досталось много критики за матч с "Шахтером". Якобы с гегемоном чемпионата не надо было играть в авантюрный футбол, рисковать, пытаться действовать первым номером. В итоге, план "Карпат" действительно не сработал – команда проиграла 2:5. Однако Лупашко решил защитить свои методы.

"Мы это попробовали. Наш путь таков, что мы должны быть смелыми. Но понимаем, что если не будет агрессии, не будет спринтов, то этот прессинг очень легко будут преодолевать такие команды, как "Шахтер". Была бы сегодня против нас другая команда – им бы тяжеловато давалось выходить".

"Возможно, кто-то будет это осуждать, возможно, будут болельщики и эксперты говорить, что невозможно и не нужно это делать. Но мы хотим изменить понимание того, что дебютант УПЛ может пытаться играть первым номером против "Шахтера", – отметил тренер "Карпат".

Победа над "Кривбассом" 11 августа пока остается для львовского клуба единственной в сезоне УПЛ.

Статистика команд, цифры и факты

Пять из шести матчей "Черноморца" в УПЛ завершились со счетом 1:0. Дважды "моряки" побеждали с таким счетом и трижды уступали.

Матчи с участием "Карпат" являются едва ли не самыми результативными в Премьер-Лиге. В общем болельщики увидели 19 голов в матчах "львов".

Безничейная серия Черноморца продолжается в УПЛ 19 игр: пять побед и 14 поражений.

На своем поле "Черноморец" обходится без ничьих на протяжении рекордных для клуба 15-ти игр УПЛ: шесть побед и девять поражений.

Голевая серия Карпат длится в УПЛ пять игр – восемь голов.

Последние официальные матчи Черноморца и Карпат

Черноморец

14.09 "Ингулец" 1:0 (УПЛ)

31.08 "Полесье" 1:4 (УПЛ)

26.08 "Левый берег" 0:1 (УПЛ)

21.08 "Карпаты" 0:3 (Кубок Украины)

16.08 "Колос" 1:0 (УПЛ)

Карпаты

14.09 "Шахтер" 2:5 (УПЛ)

31.08 "Ворскла" 1:1 (УПЛ)

26.08 "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)

21.08 "Черноморец" 3:0 (Кубок Украины)

17.08 "Динамо" Киев 1:3 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 5 5 0 0 11-3 15 2 Полесье 5 4 1 0 12-3 13 3 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Рух 5 3 1 1 13-3 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Ворскла 6 2 2 2 7-9 8 10 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Колос 6 0 3 3 4-7 3 15 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Личные встречи

Месяц назад "Карпаты" и "Черноморец" встречались в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины. Одесситы играли во Львове не основным составом и проиграли 0:3. Голами отметились Очеретько, Кузык и Чачуа.

Ставки и Коэффициенты на матч Черноморец – Карпаты

Прогноз на матч Черноморец – Карпаты от UA-Football

"Карпаты" имеют небольшое преимущество в линии перед "Черноморцем". Возможно из-за того, что львовская команда играет в более зрелищный и результативный футбол? Как бы там ни было, "Черноморец" остается без ничьих, и долго это продолжаться не может. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.