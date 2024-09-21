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Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024

Украина

Верес - Ингулец. Прогноз и анонс матча ⋉ 22.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024

nkveres.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередной домашний матч для "Вереса". И очередной выездной для "Ингульца". Какая команда возьмёт верх в противостоянии двух аутсайдеров текущего розыгрыша УПЛ?

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"Верес" - "Ингулец" 13:00

VBET Лига. 7-й тур

22 сентября. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Верес": последние новости

После многообещающей концовки прошлого сезона и озвученных амбициозных планов от руководства, на "Вереса" многими возлагалась надежда как на потенциального середняка чемпионата. На данный момент ровенчане ожидания явно не оправдывают.

Несмотря на 4 сыгранных домашних матча из 6, на счету подопечных Шандрука всего лишь 4 очка из 18 возможных. Причём, единственная победа была одержана на выезде над кризисным "Колосом".

Начал кампанию "Верес" с нулевой ничьи с "Карпатами", затем уступил двум грандам ("Кривбассом" и "Динамо") и новичку УПЛ "Левому Берегу". Причём, в игре с последними "красно-чёрные" могли уверенно вести по счёту ещё в первом тайме, но просто растрынькали все свои моменты, а потом и вовсе посыпались.

Ну а последний поединок против "Полесья" (1:2) так вообще запомнился громким скандалом, по итогам которого УАФ официально признало ошибку арбитра при назначении пенальти в ворота "Вереса".

Ориентировочный состав: Кожухарь, Протасевич, Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Шарай, Куция, Яго, Дахновский, Гайдучик, Степанюк

"Ингулец": последние новости

В отличие от "Вереса", "Ингулец" так вообще ни разу в этом сезоне ещё не побеждал. Как и не выступал на домашнем стадионе.

В связи с последним фактором президента клуба Александр Поворознюк даже грозился снятием с чемпионата, но впоследствии было решено, что первый круг петровцы доиграют на выезде, а сами будут заниматься подготовкой документальную базы для эксплуатации новой арены.

По итогам 6 туров "Ингулец" мог сейчас иметь на два балла больше, но обидно пропустил решающие голы на последних минутах матчей против "Зари" и "Черноморца".

Не поможет "Ингульцу" в следующем поединке из-за дисквалификации левый защитник Максим Мельничук.

Ориентировочный состав: Паламарчук, Дубилей, Малыш, Шершень, Сидоренко, Белоцерковец, Волохатый, Лисняк, Пятов, Богунов, Козак

"Верес" - "Ингулец". Последние матчи

"Верес":

  • 15.09 "Полесье" - "Верес" 2:1 (УПЛ)
  • 01.09 "Верес" - "Левый Берег" 1:3 (УПЛ)
  • 26.08 "Колос" - "Верес" 0:1 (УПЛ)
  • 22.08 "Металлист 1925" - "Верес" 0:4 (Кубок Украины)
  • 18.08 "Верес" - "Кривбасс" 0:2 (УПЛ)

"Ингулец":

  • 14.09 "Черноморец" - "Ингулец" 1:0 (УПЛ)
  • 07.09 "Ингулец" - "Александрия" 1:1 (спарринг)
  • 30.08 "Рух" - "Ингулец" 5:0 (УПЛ)
  • 25.08 "Кривбасс" - "Ингулец" 1:1 (УПЛ)
  • 21.08 "Пробой - "Ингулец" 2:2 (4:2 пен, Кубок)

Личные встречи

За девять лет команды успели сыграть между собой 7 раз (причём, помимо 3 играх в УПЛ по 2 матча было сыграно в рамках Первой и Второй лиг). Четырежды победу праздновал "Верес", дважды - "Ингулец", и один поединок завершился вничью.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 4ФК Александрия

 6 5 1 0 12-5 16
2

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 5Динамо

 5 5 0 0 11-3 15
3

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 6Полесье

 5 4 1 0 12-3 13
4

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 7ЛНЗ

 6 3 1 2 7-6 10
5

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 8Кривбасс

 5 3 1 1 5-4 10
6

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 9Рух

 5 3 1 1 13-3 10
7

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 10Шахтер

 5 3 0 2 14-7 9
8

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 11Заря

 6 3 0 3 6-8 9
9

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 12Карпаты

 7 2 2 3 9-11 8
10

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 13Ворскла

 6 2 2 2 7-9 8
11

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 14Левый Берег

 7 2 0 5 4-9 6
12

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 15Черноморец

 7 2 0 5 3-8 6
13

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 16Верес

 6 1 1 4 4-9 4
14

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 17Колос

 6 0 3 3 4-7 3
15

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 18Ингулец

 6 0 3 3 3-10 3
16

Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024 - изображение 19Оболонь

 6 0 2 4 2-14 2

Ставки и коэффициенты

Favbet
2.21
3.45
3.50
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"Верес" - "Ингулец". Прогноз от UA-Футбол

Ничья 1:1. Обеим командам крайне нужны очки, но в то же время феерии в атаке ждать не стоит - у обеих команд на данный момент показатели результативности явно хромают.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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