Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024

После многообещающей концовки прошлого сезона и озвученных амбициозных планов от руководства, на "Вереса" многими возлагалась надежда как на потенциального середняка чемпионата. На данный момент ровенчане ожидания явно не оправдывают.
Несмотря на 4 сыгранных домашних матча из 6, на счету подопечных Шандрука всего лишь 4 очка из 18 возможных. Причём, единственная победа была одержана на выезде над кризисным "Колосом".
Начал кампанию "Верес" с нулевой ничьи с "Карпатами", затем уступил двум грандам ("Кривбассом" и "Динамо") и новичку УПЛ "Левому Берегу". Причём, в игре с последними "красно-чёрные" могли уверенно вести по счёту ещё в первом тайме, но просто растрынькали все свои моменты, а потом и вовсе посыпались.
Ну а последний поединок против "Полесья" (1:2) так вообще запомнился громким скандалом, по итогам которого УАФ официально признало ошибку арбитра при назначении пенальти в ворота "Вереса".
В отличие от "Вереса", "Ингулец" так вообще ни разу в этом сезоне ещё не побеждал. Как и не выступал на домашнем стадионе.
В связи с последним фактором президента клуба Александр Поворознюк даже грозился снятием с чемпионата, но впоследствии было решено, что первый круг петровцы доиграют на выезде, а сами будут заниматься подготовкой документальную базы для эксплуатации новой арены.
По итогам 6 туров "Ингулец" мог сейчас иметь на два балла больше, но обидно пропустил решающие голы на последних минутах матчей против "Зари" и "Черноморца".
Не поможет "Ингульцу" в следующем поединке из-за дисквалификации левый защитник Максим Мельничук.
За девять лет команды успели сыграть между собой 7 раз (причём, помимо 3 играх в УПЛ по 2 матча было сыграно в рамках Первой и Второй лиг). Четырежды победу праздновал "Верес", дважды - "Ингулец", и один поединок завершился вничью.