Верес - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024

Очередной домашний матч для "Вереса". И очередной выездной для "Ингульца". Какая команда возьмёт верх в противостоянии двух аутсайдеров текущего розыгрыша УПЛ?

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"Верес" - "Ингулец" 13:00

VBET Лига. 7-й тур

22 сентября. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Верес": последние новости

После многообещающей концовки прошлого сезона и озвученных амбициозных планов от руководства, на "Вереса" многими возлагалась надежда как на потенциального середняка чемпионата. На данный момент ровенчане ожидания явно не оправдывают.

Несмотря на 4 сыгранных домашних матча из 6, на счету подопечных Шандрука всего лишь 4 очка из 18 возможных. Причём, единственная победа была одержана на выезде над кризисным "Колосом".

Начал кампанию "Верес" с нулевой ничьи с "Карпатами", затем уступил двум грандам ("Кривбассом" и "Динамо") и новичку УПЛ "Левому Берегу". Причём, в игре с последними "красно-чёрные" могли уверенно вести по счёту ещё в первом тайме, но просто растрынькали все свои моменты, а потом и вовсе посыпались.

Ну а последний поединок против "Полесья" (1:2) так вообще запомнился громким скандалом, по итогам которого УАФ официально признало ошибку арбитра при назначении пенальти в ворота "Вереса".

Ориентировочный состав: Кожухарь, Протасевич, Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Шарай, Куция, Яго, Дахновский, Гайдучик, Степанюк

"Ингулец": последние новости

В отличие от "Вереса", "Ингулец" так вообще ни разу в этом сезоне ещё не побеждал. Как и не выступал на домашнем стадионе.

В связи с последним фактором президента клуба Александр Поворознюк даже грозился снятием с чемпионата, но впоследствии было решено, что первый круг петровцы доиграют на выезде, а сами будут заниматься подготовкой документальную базы для эксплуатации новой арены.

По итогам 6 туров "Ингулец" мог сейчас иметь на два балла больше, но обидно пропустил решающие голы на последних минутах матчей против "Зари" и "Черноморца".

Не поможет "Ингульцу" в следующем поединке из-за дисквалификации левый защитник Максим Мельничук.

Ориентировочный состав: Паламарчук, Дубилей, Малыш, Шершень, Сидоренко, Белоцерковец, Волохатый, Лисняк, Пятов, Богунов, Козак

"Верес" - "Ингулец". Последние матчи

"Верес":

15.09 "Полесье" - "Верес" 2:1 (УПЛ)

01.09 "Верес" - "Левый Берег" 1:3 (УПЛ)

26.08 "Колос" - "Верес" 0:1 (УПЛ)

22.08 "Металлист 1925" - "Верес" 0:4 (Кубок Украины)

18.08 "Верес" - "Кривбасс" 0:2 (УПЛ)

"Ингулец":

14.09 "Черноморец" - "Ингулец" 1:0 (УПЛ)

07.09 "Ингулец" - "Александрия" 1:1 (спарринг)

30.08 "Рух" - "Ингулец" 5:0 (УПЛ)

25.08 "Кривбасс" - "Ингулец" 1:1 (УПЛ)

21.08 "Пробой - "Ингулец" 2:2 (4:2 пен, Кубок)

Личные встречи

За девять лет команды успели сыграть между собой 7 раз (причём, помимо 3 играх в УПЛ по 2 матча было сыграно в рамках Первой и Второй лиг). Четырежды победу праздновал "Верес", дважды - "Ингулец", и один поединок завершился вничью.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16 2 Динамо 5 5 0 0 11-3 15 3 Полесье 5 4 1 0 12-3 13 4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Рух 5 3 1 1 13-3 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 10 Ворскла 6 2 2 2 7-9 8 11 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Колос 6 0 3 3 4-7 3 15 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Ставки и коэффициенты

"Верес" - "Ингулец". Прогноз от UA-Футбол

Ничья 1:1. Обеим командам крайне нужны очки, но в то же время феерии в атаке ждать не стоит - у обеих команд на данный момент показатели результативности явно хромают.