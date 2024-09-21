Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024

"Кривбасс" в матче 7-го тура примет полтавскую "Ворсклу".

Пока что главной "изюминкой" поединка является тот факт, что матч состоится в Кривом Роге на стадионе "Горняк". Все мы помним скандальный поединок криворожцев позапрошлого тура с "Шахтером", который так и не был доигран из-за воздушных тревог. И надеемся, что нынешний матч команды все-таки смогут доиграть.

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Ну и возвращаясь именно к футболу, пробуем разобраться, с чем команды подходят к очному противостоянию.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Ворскла" (Полтава)

VBET Лига. 7-й тур

22 сентября, Кривой Рог, стадион "Горняк", 15:30

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

"Кривбасс", последние новости:

"Кривбасс" после скандального поединка с "Шахтером", который так и не был доигран, снова возвращается на домашний стадион "Горняк", где в воскресенье проведет календарный поединок УПЛ с "Ворсклой". Интересно, что УПЛ и криворожский клуб кое-какие выводы из матча с "Шахтером" сделали – матч начнется в 15:30, а не в 18:00, как почти всегда было ранее. Что ж, будем надеяться, что команды все-таки доиграют этот матч, хотя шансы, что поединок пройдет без тревог – мизерные. В Днепропетровской области воздушные тревоги очень частые, и если бы букмекеры принимали ставки на то, что матч будет прерываться, мы бы точно знали, на что ставить.

В прошлом туре "Кривбасс" на выезде с минимальным счетом 1:0 обыграл "Левый Берег", однако игра команды Вернидуба не оставила целостного впечатления. "Левый Берег" почти весь матч довольно удачно сдерживал наскоки бронзового призера и только удачная замена Задераки и единственный просчет обороны киевлян принесли гостям три очка.

Игра команды Вернидуба сейчас оставляет больше вопросов. Казалось бы, после паузы на матчи сборных команда должны была отдохнуть от выматывающих еврокубковых матчей, но в матче с ЛБ криворожцы выглядели довольно тяжело, и главное, безыдейно в атаке.

Из кадровых новостей - в матче с "Левым Берегом" "Кривбасс" из-за травмы потерял одного из лучших своих игроков Ивана Дибанго, которому уже сделали операцию и который пропустит 3-4 недели. Также продолжается история со Стецьковым, которого клуб за нежелание продлевать контракт отлучил от обеих команд (в том числе и от юношеской) и отправил в ссылку тренироваться индивидуально.

Из новостей со знаком плюс – в команду вернулся Хрвое Илич, который на неделе должен был присоединиться к тренировкам.

Также на днях клуб назначил нового директора своей футбольной академии, которым стал 30-летний специалист из Греции Мариос Александрис.

В целом же, "Кривбасс" подходит к матчу с "Ворсклой" в полной боевой готовности и главная проблема команды перед матчем – травма Дибанго и возможные воздушные тревоги в Кривом Роге.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Кузык, Драмбаев, Романчук, Бандейра, Вакулко, Бизимана, Лунев, Микитишин, Задерака, Соса

"Ворскла", последние новости:

"Ворскла" на неделе провела перенесенный матч 4-го тура УПЛ с "Динамо". В целом, киевляне выглядели солиднее и закономерно победили со счетом 3:1. Ничего экстраординарного в этом матче и результате нет, но нюанс для полтавчан может быть в том, насколько команда после игры с киевлянами успеет восстановиться к игре с криворожцами. Играть два матча в неделю наши клубы (за исключением грандов) не очень-то привыкли.

Еще одна из интересных новостей от полтавчан – "Ворскла" все-таки начала менять газон на своем домашнем стадионе имени Бутовского. Следующий домашний матч у полтавчан запланирован на 6 октября, когда "Ворскла" в рамках УПЛ будут принимать "Полесье". Надеемся, к тому моменту поменять газон клуб успеет и все эти скандалы с поляной затихнут.

Из кадровых проблем полтавчан перед матчем с "Кривбассом" - подозрение на перелом носа у Гучека, которое он получил в матче с "Динамо". Какое состояние у словенца на данный момент – клуб не информировал, но есть подозрение, что в матче с криворожцами на поле он не выйдет.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Черноморец, Челядин, Крупский, Павлюк, Скляр, Кулаковский, Мякушко, Кане, Иеде

Турнирная таблица

"Ворскла" после 6 сыгранных матчей чемпионата идет с абсолютно усредненным показателем – 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. 8 очков в багаже и закономерное 9-е место в середине турнирной таблицы.

У "Кривбасса" старт сезона выдался не лучшим (это касается как еврокубков, так и внутреннего чемпионата), но в последних матчах команда Вернидуба постепенно набирает. Пусть набирает очки, а не игру, но тем не менее... У криворожцев после 5 сыгранных матчей 10 набранных очков и 5-е место в таблице.

Последние матчи

"Кривбасс" в последних шести матчах добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и 3 матча проиграл с разницей мячей 4:7.

"Верес" – "Кривбасс" 0:2

"Кривбасс" - "Бетис" 0:2

"Кривбасс" - "Ингулец" 1:1

"Бетис" - "Кривбасс" 3:0

"Кривбасс" - "Шахтер" 0:1 (матч не доигран)

"Левый Берег" – "Кривбасс" 0:1

В шести последних матчах у "Ворсклы" 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения, разницей мячей 7:9.

"Ворскла" – "Шахтер" 0:5

"Левый Берег" – "Ворскла" 0:3

"Ворскла" – "Оболонь" 2:0

"Карпаты" – "Ворскла" 1:1

"Ворскла" – "Рух" 0:0

"Динамо" – "Ворскла" 3:1

"Кривбасс" - "Левый Берег": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Левый Берег" от UA-Футбол

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом матча "Кривбасс" с коэффициентом на победу криворожцев 1.77. В целом, с этим можно согласиться, однако вряд ли победа хозяев выглядит настолько легкой.

"Ворскла" точно не отдаст матч просто так, а игровые проблемы "Кривбасса" никуда не делись, в чем мы могли убедиться в поединке с "Левым Берегом". Матч точно не будет "проходным" для хозяев. К тому же, велика вероятность, что поединок будет прерываться из-за воздушных тревог.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что при фаворитизме "Кривбасса" разрыв в счете не будет большим. Да и в целом много голов ждать не стоит, особенно в первом тайме, когда команды еще будут привыкать друг к другу.

Прогноз UA-Футбол: Тотал 1-го тайма меньше 1.5 за 1.37

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.