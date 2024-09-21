Полесье - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024

Битва одних из лидеров турнирной таблицы, на данный момент. Воскресный игровой день очным противостоянием закроют житомирское "Полесье" Имада Ашура и черкасский ЛНЗ Каррило Карраско. Хозяином встречи выступят "волки".

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7-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 22-е сентября

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Панчишин Дмитрий

"Полесье" 18:00 ЛНЗ

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"Полесье": последние новости

Пока житомиряне дали осечку лишь однажды - в домашней игре 3-го тура против "Ингульца" Василия Кобина. "Волки" первыми пропустили, сравняли счет, но в итоге не сумели дожать соперника - 1:1.

В других же поединках, с участием "Полесье", фиксировались только победы. В частности, подопечные Имада Ашура на старте этого сезона на выезде минимально одолели самого действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера" Марино Пушича (1:0) и в гостях разгромили одесский "Черноморец" Александра Бабича (4:1). А на своем поле житомирские "волки" не заметили киевскую "Оболонь" (4:0), на тот момент еще под руководством Валерия Иващенко.

Что касается последнего тура, то в минувший уик-энд "Полесье" принимало ровенский "Верес". Подопечные Олега Шандрука первыми размочили счет в том матче, но после этого житомирская команда собралась - и усилиями Гуцуляка и Назаренко оформила камбэк. Это в принципе доказало, что данный ростер житомирян не только способен действовать первым номером в "тепличных" условиях, но и может продемонстрировать гибкость и адаптивность, когда это нужно.

Футболисты "Полесье" все лучше понимают требования и видение нового наставника, а длина скамейки запасных позволяет тому же Имаду Ашуру нивелировать определенные проблемы по ходу матчей. Хотя, и эти проблемы все еще есть. Это и подтверждает сам наставник житомирского коллектива.

"Ребята во втором тайме провели период достаточно интенсивный, на хорошем и качественном импульсе, который дал возможность цепляться за эпизоды ближе к воротам соперника и отвести угрозу подальше от наших. Даже если бы игра была близкой к идельной, я бы все равно не был доволен. Это был еще один шаг и двигаемся дальше. Соперник нам дал возможность задуматься над теми моментами, которые надо улучшать", - поделился мыслями после игры с "Вересом" 36-летний коуч "Полесье".

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Смоляков, Чоботенко, Далстелла Виале, Михайличенко, Бабенко, Таллес, Крушинский, Назаренко, Луифер, Гуцуляк.

ЛНЗ: последние новости

В ЛНЗ ситуация довольно похожа. Новый главный тренер, атакующая концепция и нацеленность на ворота, несмотря на соперника. Однако, у черкащан все же ощутимо больше прослеживается тенденция нестабильности.

Команда испанского специалиста ударно начала этот сезон. В четырех домашних матчах ЛНЗ потерпел лишь одно поражение - от "Александрии" Руслана Ротаня (0:2). В остальных же играх, сначала был обыгран дебютант УПЛ в лице "Левого Берега" Виталия Первака (1:0). А также два представителя Львова: "Рух" Виталия Пономарева (3:1) и "Карпаты" Владислава Лупашко (2:1).

Тем не менее, дальше черкасская команда забуксовала. И если минимальное гостевое поражение от киевского "Динамо" Александра Шовковского абсолютно выходило из прогнозов и соотношения сил. То, в предыдущем туре регулярного чемпионата подопечные Каррило Карраско не досчитались двух баллов, не сумев переиграть кризисный "Колос" Александра Поздеева (1:1). Ковалевцам в той встрече, откровенно, повезло.

"Учитывая состав нашего оппонента, мы должны были выигрывать эту игру и мы не можем быть довольны этим результатом. Но с другой стороны, если ты пропускаешь в дебюте, теряешь одного игрока и должен делать замену - тогда мы можем быть наполовину довольны этим результатом, потому что они также могли выиграть", - рассказал Карраско после игры с "Колосом".

Впрочем, в целом у ЛНЗ все в порядке. Два поражения от лидеров и ничья из-за невезения - это точно, не катастрофа. Поскольку, по игре у черкащан все хорошо. Команда действует целостно и структурированно, знает свои сильные стороны, и что самое главное в этом аспекте - находит свои моменты против любого оппонента. А вот с травмами в ЛНЗ действительно беда. В поединке против вышеупомянутого "Колоса" лазарет черкащан пополнил лидер защиты Салиху...

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Норенков, Муравский, Г. Пасич, Бойко, Яшари, Ноникашвили, Топалов, Молло, Момо.

"Полесье" - ЛНЗ . Личные встречи

Дважды житомиряне и черкащане пересекались в рамках УПЛ, два поединка команды провели на поприще Первой лиги и еще однажды коллективы провели между собой товарищескую игру. Общая статистика противостояний на стороне "волков". В прошлой же кампании чемпионата Украины у "Полесья" и ЛНЗ паритет - по одной победе.

Статистика очных поединков:

Победы: 4:1

4:1 Забитые мячи: 7:4

7:4 В среднем голов за матч: 1.40 - 0.80

1.40 - 0.80 Самая большая победа: 2:1

"Полесье" - ЛНЗ . Последние официальные матчи

"Полесье":

ЛНЗ:

Турнирное положение команд

Сейчас житомирская и черкасская команды идут в четверке лучших в УПЛ. В частности, после 5 туров национального первенства "волки" занесли в свой актив 13 очков, а футболисты Каррило Карраско - 10 зачетных баллов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 5 5 0 0 11-3 15 2 Полесье 5 4 1 0 12-3 13 3 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Рух 5 3 1 1 13-3 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 10 Ворскла 6 2 2 2 7-9 8 11 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Колос 6 0 3 3 4-7 3 15 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

"Полесье" - ЛНЗ . Ставка и коэффициенты

"Полесье" - ЛНЗ . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Полесья" 2:1. Интересно, что несмотря на домашний статус поединка для житомирян, букмекеры явного фаворита не выделяют в этой паре. Да, преимущество все же, закономерно, на стороне именно "волков", но какого-то тотального разрыва в коэффициентах нет. Команды Ашура и Карраско исповедуют очень похожий стиль футбола, поэтому просто не будет ни одной стороне.