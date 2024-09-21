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Полесье - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2024
Полесье - ЛНЗ. Прогноз и анонс матча ⋉ 22.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Битва одних из лидеров турнирной таблицы, на данный момент. Воскресный игровой день очным противостоянием закроют житомирское "Полесье" Имада Ашура и черкасский ЛНЗ Каррило Карраско. Хозяином встречи выступят "волки".
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7-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 22-е сентября
Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
Арбитр: Панчишин Дмитрий
"Полесье" 18:00 ЛНЗ
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"Полесье": последние новости
Пока житомиряне дали осечку лишь однажды - в домашней игре 3-го тура против "Ингульца" Василия Кобина. "Волки" первыми пропустили, сравняли счет, но в итоге не сумели дожать соперника - 1:1.
В других же поединках, с участием "Полесье", фиксировались только победы. В частности, подопечные Имада Ашура на старте этого сезона на выезде минимально одолели самого действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера" Марино Пушича (1:0) и в гостях разгромили одесский "Черноморец" Александра Бабича (4:1). А на своем поле житомирские "волки" не заметили киевскую "Оболонь" (4:0), на тот момент еще под руководством Валерия Иващенко.
Что касается последнего тура, то в минувший уик-энд "Полесье" принимало ровенский "Верес". Подопечные Олега Шандрука первыми размочили счет в том матче, но после этого житомирская команда собралась - и усилиями Гуцуляка и Назаренко оформила камбэк. Это в принципе доказало, что данный ростер житомирян не только способен действовать первым номером в "тепличных" условиях, но и может продемонстрировать гибкость и адаптивность, когда это нужно.
Футболисты "Полесье" все лучше понимают требования и видение нового наставника, а длина скамейки запасных позволяет тому же Имаду Ашуру нивелировать определенные проблемы по ходу матчей. Хотя, и эти проблемы все еще есть. Это и подтверждает сам наставник житомирского коллектива.
"Ребята во втором тайме провели период достаточно интенсивный, на хорошем и качественном импульсе, который дал возможность цепляться за эпизоды ближе к воротам соперника и отвести угрозу подальше от наших. Даже если бы игра была близкой к идельной, я бы все равно не был доволен. Это был еще один шаг и двигаемся дальше. Соперник нам дал возможность задуматься над теми моментами, которые надо улучшать", - поделился мыслями после игры с "Вересом" 36-летний коуч "Полесье".
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Смоляков, Чоботенко, Далстелла Виале, Михайличенко, Бабенко, Таллес, Крушинский, Назаренко, Луифер, Гуцуляк.
ЛНЗ: последние новости
В ЛНЗ ситуация довольно похожа. Новый главный тренер, атакующая концепция и нацеленность на ворота, несмотря на соперника. Однако, у черкащан все же ощутимо больше прослеживается тенденция нестабильности.
Команда испанского специалиста ударно начала этот сезон. В четырех домашних матчах ЛНЗ потерпел лишь одно поражение - от "Александрии" Руслана Ротаня (0:2). В остальных же играх, сначала был обыгран дебютант УПЛ в лице "Левого Берега" Виталия Первака (1:0). А также два представителя Львова: "Рух" Виталия Пономарева (3:1) и "Карпаты" Владислава Лупашко (2:1).
Тем не менее, дальше черкасская команда забуксовала. И если минимальное гостевое поражение от киевского "Динамо" Александра Шовковского абсолютно выходило из прогнозов и соотношения сил. То, в предыдущем туре регулярного чемпионата подопечные Каррило Карраско не досчитались двух баллов, не сумев переиграть кризисный "Колос" Александра Поздеева (1:1). Ковалевцам в той встрече, откровенно, повезло.
"Учитывая состав нашего оппонента, мы должны были выигрывать эту игру и мы не можем быть довольны этим результатом. Но с другой стороны, если ты пропускаешь в дебюте, теряешь одного игрока и должен делать замену - тогда мы можем быть наполовину довольны этим результатом, потому что они также могли выиграть", - рассказал Карраско после игры с "Колосом".
Впрочем, в целом у ЛНЗ все в порядке. Два поражения от лидеров и ничья из-за невезения - это точно, не катастрофа. Поскольку, по игре у черкащан все хорошо. Команда действует целостно и структурированно, знает свои сильные стороны, и что самое главное в этом аспекте - находит свои моменты против любого оппонента. А вот с травмами в ЛНЗ действительно беда. В поединке против вышеупомянутого "Колоса" лазарет черкащан пополнил лидер защиты Салиху...
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Норенков, Муравский, Г. Пасич, Бойко, Яшари, Ноникашвили, Топалов, Молло, Момо.
"Полесье" - ЛНЗ. Личные встречи
Дважды житомиряне и черкащане пересекались в рамках УПЛ, два поединка команды провели на поприще Первой лиги и еще однажды коллективы провели между собой товарищескую игру. Общая статистика противостояний на стороне "волков". В прошлой же кампании чемпионата Украины у "Полесья" и ЛНЗ паритет - по одной победе.
Статистика очных поединков:
"Полесье" - ЛНЗ. Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Сейчас житомирская и черкасская команды идут в четверке лучших в УПЛ. В частности, после 5 туров национального первенства "волки" занесли в свой актив 13 очков, а футболисты Каррило Карраско - 10 зачетных баллов.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|5
|5
|0
|0
|11-3
|15
|2
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|12-3
|13
|3
|ФК Александрия
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|4
|ЛНЗ
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|5
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5-4
|10
|6
|Рух
|5
|3
|1
|1
|13-3
|10
|7
|Шахтер
|5
|3
|0
|2
|14-7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6-8
|9
|9
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|9-11
|8
|10
|Ворскла
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|11
|Левый Берег
|6
|2
|0
|4
|4-7
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3-8
|6
|13
|Верес
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|14
|Колос
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|15
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3-10
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
"Полесье" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты
"Полесье" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Полесья" 2:1. Интересно, что несмотря на домашний статус поединка для житомирян, букмекеры явного фаворита не выделяют в этой паре. Да, преимущество все же, закономерно, на стороне именно "волков", но какого-то тотального разрыва в коэффициентах нет. Команды Ашура и Карраско исповедуют очень похожий стиль футбола, поэтому просто не будет ни одной стороне.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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