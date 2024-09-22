Шахтер - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.09.2024

Завершение 7-го тура чемпионата Украины ознаменуется очным поединком "горняков" и "пивоваров". В частности, во Львове донецкий "Шахтер" Марино Пушича будет принимать киевскую "Оболонь" под руководством нового коуча в лице Сергея Шищенко.

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7-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 23-е сентября

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Блавацкий Роман

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Шахтер": последние новости

Матч против аутсайдера - прекрасная возможность для действующего чемпиона пощупать мяч, отвести душу и покуражиться после тяжелого выезда в Болонью. Все же Лига чемпионов и родная УПЛ, особенно когда мы говорим о поединках с командами из нижней части турнирной таблицы - слишком разные материи.

Хотя и в регулярном чемпионате у "Шахтера" все не так очевидно. Стартовали в этой кампании подопечные Марино Пушича не слишком уверенно. Были достаточно спокойные гостевые победы над полтавской "Ворсклой" (5:0) и над дебютантом элитного дивизиона - "Левым Берегом" Виталия Первака (1:0). Но и одновременно случались откровенные провалы, как это были против житомирского "Полесья" и "Александрии". При чем и в матче против "волков", и во встрече с "горожанами", дончане привозили проблемы сами себе.

Однако, как показал поединок последнего тура против львовских "Карпат" Владислава Лупашко - на поприще УПЛ это все-таки тот самый старый добрый "Шахтер". Футболисты боснийского специалиста все еще без проблем могут вскрыть оборону любой украинской команды. Есть только, ну как есть, остались - перекочевавшие с прошлого сезона проблемы с концентрацией в обороне.

Но "Оболонь" - это даже не "Карпаты". "Пивовары" сейчас являются абсолютным аутсайдером и не должны ни при каких обстоятельствах создавать неразрешимые задачи для "горняков". Все зависит от самих игроков "Шахтера", точнее от их настроя и мотивации. Это и понимает сам коуч донецкого клуба.

"Самое важное сейчас - сделать выводы. Эта победа поможет команде с точки зрения ментальной подготовки и для нашей уверенности. Наша следующая игра - в Лиге чемпионов. Это самый высокий уровень соревнований, там не бывает простых игр", - рассказал Марино Пушич после разгромной победы над "Карпатами".

Ориентировочный состав "Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Марлон Гомес, Крыськив, Степаненко, Эгиналду, Траоре, Зубков.

"Оболонь": последние новости

Глобально в "Оболони" все очень печально. В локальном смысле - вроде бы неплохо и есть определенная надежда на лучшее, после первого матча во главе клуба Сергея Шищенко.

Под руководством своего уже бывшего наставника в лице Валерия Иващенко киевляне стартовали в этом сезоне УПЛ с результативной ничьей с кризисным ковалевским "Колосом" - 2:2. А дальше последовало 4 поражения подряд: на выезде от полтавской "Ворсклы" Сергея Долганского (0:2) и от житомирского "Полесья" Имада Ашура (0:4), а на своем поле "пивовары" разгромно уступили львовскому "Руху" Виталия Пономарева (0:4) и проиграли луганской "Заре" (0:2) Юрия Коваля. Общая разница мячей в этих играх: 0:12. Катастрофа...

Во времена экс-наставника дела шли ужасно, а новый специалист еще толком не успел поработать в команде. Поэтому, что-то здесь анализировать максимально сложно. Старое не забылось, новое - еще не пришло.

Впрочем, свет в конце тоннеля все же есть. В игре не против кого-нибудь Шищенко сумел психологически накачать своих новых подопечных и вырвать ничью в матче с самим лидером украинского первенства - "Александрией" Руслана Ротаня. "Пивовары" даже были близки, чтобы забрать победу у "горожан". Но опять таки, пока, мы увидели все тот же приславутый характер и нацеленность на борьбу. Нужно что-то еще конкретное в плане игры, видения и общей концепции. Хотя, объективно, вряд ли это нам продемонстрирует противостояние с "Шахтером... Все мы понимаем сценарий предстоящего поединка против "горняков"...

"Чего ждать от нас в игре против "Шахтера"? Ну, я понимаю, какой соперник будет против нас играть. Будем готовиться, проанализируем последние матчи "Шахтера". Будем готовиться под "Шахтер". Возможно, поменяем тактическую схему. Что ждать? Будем ждать хорошего результата. Это очень важно для нас. Тем более, что это "Шахтер". Я уже обыгрывал "Шахтер", попробуем еще раз их обыграть", - поделился мыслями Сергей Шищенко перед поединком с донецкой командой.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоровский, Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк, Витенчук, Мединский, Слободян, Черненко, Суханов, Бычек.

"Шахтер" - "Оболонь" . Личные встречи

Никаких сюрпризов. Тотальное преимущество "Шахтеря" в этом аспекте. "Горняки" и "пивовары" провели между собой 5 поединков на разных уровнях, и во всех них непременно торжествовала донецкая команда.

Статистика очных поединков:

Победы: 5:0

5:0 Забитые мячи: 14:0

14:0 В среднем голов за матч: 2.80 - 0.00

2.80 - 0.00 Самая большая победа: 5:0

"Шахтер" - "Оболонь" . Последние официальные матчи

"Шахтер":

"Оболонь":

Турнирное положение команд

Как бы это ни звучало, на данном этапе мы имеем дело с середняком и аутсайдером. Однако, конечно, у "горняков" еще есть поединки в запасе. Сейчас донецкий "Шахтер" занес в свой актив 9 зачетных баллов, а киевская "Оболонь" - лишь 2 очка.

# КОМАНДА I П Н П З-П Бали 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 ФК Олександрія 6 5 1 0 12-5 16 3 Шахтер 5 4 1 0 12-3 13 4 Рух 6 3 2 1 13-3 11 5 "Оболонь" 6 3 1 2 7-6 10 6 Кривбас 5 3 1 1 5-4 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Зоря 6 3 0 3 6-8 9 9 Карпати 7 2 2 3 9-11 8 10 Ворскла 6 2 2 2 7-9 8 11 Лівий Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Чорноморець 7 2 0 5 3-8 6 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Колос 6 0 3 3 4-7 3 15 Інгулець 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

"Шахтер" - "Оболонь" . Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Оболонь" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтеря" 4:1. Если быть откровенными, то "пивоварам" может помочь лишь чудо. Абсолютно все показатели и индикаторы говорят в пользу действующего чемпиона. Даже, несмотря на то, что "горняков" немного штормит в начале этой кампании. Поставим на то, что подопечные Марино Пушича отведут душу после "нулей" в итальянской Болонье и покуражатся с киевлянами.