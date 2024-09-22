Колос - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.09.2024

В 7-м туре УПЛ "Колос" будет принимать дома "Зарю". Ковалевцы никак не могут выйти на победный путь, чем попытаются воспользоваться крепкие луганчане. Опытные команды УПЛ рассудит София Причина, которая наоборот, только начинает свою карьеру в элитном дивизионе. Этот матч станет для нее вторым в рамках УПЛ.

УПЛ. 7 тур

23.09.2024. "Колос", Ковалевка

Главный арбитр: София Причина (Львовщина)

Колос - Заря. 15:30

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Колос

У "Колоса" продолжается черная полоса. Команда никак не выйдет на победный путь. Да что там путь. Вообще не получается получить положительный результат. В текущем сезоне, в рамках УПЛ, "Колос" имеет 3 ничьи и 3 поражения. Из Кубка Украины вылетел с первого же матча, пропустив в следующий раунд "Оболонь".

Поздеев никак не может поставить команде игру, которая приносила бы успех. Проблема была в прошлом сезоне - осталась и до сих пор. Долго ли можно таким образом продержаться на посту главного тренера?

Безвыигрышная домашняя клубная ковалевцев в УПЛ продолжается уже 10 игр: 5 ничьих и 5 поражений. Это рекорд для клуба. При Поздееве домашних побед в УПЛ еще не было (ничья и 3 поражения).

Интересно, что последний раз "Колос" побеждал во всех официальных матчах как раз в матче против "Зари" еще в прошлом сезоне.

Заря

У луганчан дела куда лучше соперника. Да, недавно сменили тренера. Теперь вместо Коваля руководит Бартулович. Но все равно критической ситуации не было никогда. За 6 стартовых туров "Заря" заработала 9 очков.

Команда в этом сезоне проигрывала лишь действительно крепким соперникам - "Александрии" (1:2), "Руху" (0:3) и "Динамо" (0:2). С остальными командами, ниже по уровню, "Заря" справилась. В Кубке тоже прошли.

Игра против "Колоса" может стать первой для Супряги в составе "Зари". Новичок пропускал матч с "Динамо" из-за условий аренды, но в понедельник, уверены, больше всего внимания будет именно к Владиславу.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Колоса:

16.09. Колос - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

06.09. Левый Берег - Колос 1:1 (Контрольный матч)

31.08. Александрия - Колос 2:1 (УПЛ)

Последние 3 встречи Зари:

14.09. Заря - Динамо 0:2 (УПЛ)

07.09. Полесье - Заря 1:2 (Контрольный матч)

30.08. Оболонь - Заря 0:2 (УПЛ)

Последние очные встречи:

25.05. Заря - Колос 0:1 (УПЛ)

09.05. Колос - Заря 0:1 (УПЛ)

2023. Колос - Заря 0:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16 3 Полесье 5 4 1 0 12-3 13 4 Рух 6 3 2 1 13-3 11 5 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 6 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 10 Ворскла 6 2 2 2 7-9 8 11 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Верес 7 1 2 4 6-11 5 14 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 15 Колос 6 0 3 3 4-7 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Колос - Заря от UA-Футбол

Эти команды в очных встречах обычно много не забивают. Можно хотя бы посмотреть последние 3 лобовые битвы - во всех случаях 0:1. Вполне вероятно, что на этот раз будет похожая "картина". Луганчане сейчас в лучшей форме, поэтому поставим на их минимальную победу.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша