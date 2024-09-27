ЛНЗ - Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 28.09.2024

В Ковалевке на стадионе "Колос" ЛНЗ в номинально домашнем матче будет принимать одесский "Черноморец". Игра пройдет в субботу и начнется в 15.30. Именно арена "Колос" - резервная для черкасского коллектива в нынешнем чемпионате.

ЛНЗ - "Черноморец"

Украинская Премьер-лига 2024/25, восьмой тур

28 сентября 2024.15:30. Ковалевка, "Колос"

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ЛНЗ: последние новости

Уже три матча черкасский коллектив подряд не может выиграть. Однако даже несмотря на последние результаты ЛНЗ находится на пятом месте. Андрес Карраско прививает своей команде атакующий футбол с большой интенсивностью. Пока коллективу из Черкасс не хватает стабильности, но за их игрой все же приятно наблюдать. Команда не отбивается, а пытается играть в комбинационный футбол.

В прошлом туре ЛНЗ на выезде сыграл вничью с "Полесьем" – 1:1. Команда испанского тренера могла даже выигрывать, но пропустила на 88-й минуте. Футболисты ЛНЗ меньше владели мячом, но больше пробивали по воротам. Футболисты черкасской команды вообще не нервничали и методично оборонялись. Однако удержать победу все же не смогли. ЛНЗ снова продемонстрировал солидный футбол, но на всю игру команды не хватило.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич – Бойко, Яшари, Ноникашвили – Топалов, Момо, Авагимян

"Черноморец": последние новости

Одесситы пока не впечатляют своей игрой и результатами. Четыре поражения и одна победа в последних турах - это не то, на что надеялись болельщики. Казалось, что после драматической победы в матче с "Ингульцем" подопечные Бабича начнут прогрессировать, но не так случилось, как предполагалось. В прошлом туре "Черноморец" дома минимально уступил "Карпатам". В игре футболистов одесской команды было много сумбура. Частые нарушения правил приводили к опасным штрафным. И именно после стандарта Саков решил судьбу матча. А что же с атакой у "Черноморца"? Здесь все очень сложно. Даже в большинстве "моряки" не смогли создать проблему львовянам.

По словам Александра Бабича, сейчас его команде, прежде всего, важно надежно играть в защите, а над атакой будут думать потом. Одесситы действительно мало пропускают (за исключением матча с "Полесьем"), но без забитых голов сложно рассчитывать даже на ничью.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько – Бутко, Удод, Лацабидзе, Скиба, Кисиль – Кайо, Габелок, Белошевский, Петряк – Хобленко

Последние матчи команд

"Черноморец"

21.09. "Карпаты" 0:1 (УПЛ)

14.09 "Ингулец" 1:0 (УПЛ)

31.08 "Полесье" 1:4 (УПЛ)

26.08 "Левый Берег" 0:1 (УПЛ)

21.08 "Карпаты" 0:3 (Кубок Украины)

ЛНЗ

22.09. "Полесье" 1:1 (УПЛ)

16.09. "Колос" 1:1 (УПЛ)

01.09. "Динамо" 0:1 (УПЛ)

26.08. "Карпаты" 2:1 (УПЛ)

18.08. "Рух" 3:1 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча: победа ЛНЗ, победа "Черноморца" и ничья. В прошлом чемпионате одесситы на выезде победили 2:0, а коллектив из Черкасс взял реванш тоже в гостях – 3:1.

Факты и цифры

Пропускная гостевая клубная рекордная серия ЛНЗ длится в УПЛ 9 игр – 9 голов;

ЛНЗ – наиболее недисциплинированная команда УПЛ – 19 предупреждений;

15-й гол в УПЛ может забить Геннадий Пасич (ЛНЗ);

Безничейная серия "Черноморца" длится в УПЛ 20 игр: 5 побед и 15 поражений;

25-й гол в УПЛ может забить Алексей Хобленко ("Черноморец").

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16 3 Полесье 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтер 6 4 0 2 18-7 12 5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11 6 Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11 7 Рух 6 3 2 1 13-3 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 11 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Колос 7 1 3 3 5-7 6 14 Верес 7 1 2 4 6-11 5 15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

Ставки и коэффициенты на матч ЛНЗ - Черноморец

Прогноз на матч ЛНЗ – Черноморец от UA-Football

Одесситы по-прежнему находятся в поиске своей игры. Большие проблемы с атакой у подопечных Бабича. ЛНЗ в нынешнем сезоне играет более качественно. Подопечные Карраско в большинстве матчей пытаются играть с позиции силы. У этой команды есть игроки, которые за счет индивидуальных действий могут решить судьбу противостояний. Футболисты "Черноморца" попытаются навязать борьбу, но больше шансов на победу все же в ЛНЗ. Прогноз – победа ЛНЗ (1.70).