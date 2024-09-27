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ЛНЗ - Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 28.09.2024
ЛНЗ - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 сентября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК ЛНЗ
В Ковалевке на стадионе "Колос" ЛНЗ в номинально домашнем матче будет принимать одесский "Черноморец". Игра пройдет в субботу и начнется в 15.30. Именно арена "Колос" - резервная для черкасского коллектива в нынешнем чемпионате.
ЛНЗ - "Черноморец"
Украинская Премьер-лига 2024/25, восьмой тур
28 сентября 2024.15:30. Ковалевка, "Колос"
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ЛНЗ: последние новости
Уже три матча черкасский коллектив подряд не может выиграть. Однако даже несмотря на последние результаты ЛНЗ находится на пятом месте. Андрес Карраско прививает своей команде атакующий футбол с большой интенсивностью. Пока коллективу из Черкасс не хватает стабильности, но за их игрой все же приятно наблюдать. Команда не отбивается, а пытается играть в комбинационный футбол.
В прошлом туре ЛНЗ на выезде сыграл вничью с "Полесьем" – 1:1. Команда испанского тренера могла даже выигрывать, но пропустила на 88-й минуте. Футболисты ЛНЗ меньше владели мячом, но больше пробивали по воротам. Футболисты черкасской команды вообще не нервничали и методично оборонялись. Однако удержать победу все же не смогли. ЛНЗ снова продемонстрировал солидный футбол, но на всю игру команды не хватило.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич – Бойко, Яшари, Ноникашвили – Топалов, Момо, Авагимян
"Черноморец": последние новости
Одесситы пока не впечатляют своей игрой и результатами. Четыре поражения и одна победа в последних турах - это не то, на что надеялись болельщики. Казалось, что после драматической победы в матче с "Ингульцем" подопечные Бабича начнут прогрессировать, но не так случилось, как предполагалось. В прошлом туре "Черноморец" дома минимально уступил "Карпатам". В игре футболистов одесской команды было много сумбура. Частые нарушения правил приводили к опасным штрафным. И именно после стандарта Саков решил судьбу матча. А что же с атакой у "Черноморца"? Здесь все очень сложно. Даже в большинстве "моряки" не смогли создать проблему львовянам.
По словам Александра Бабича, сейчас его команде, прежде всего, важно надежно играть в защите, а над атакой будут думать потом. Одесситы действительно мало пропускают (за исключением матча с "Полесьем"), но без забитых голов сложно рассчитывать даже на ничью.
Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько – Бутко, Удод, Лацабидзе, Скиба, Кисиль – Кайо, Габелок, Белошевский, Петряк – Хобленко
Последние матчи команд
"Черноморец"
21.09. "Карпаты" 0:1 (УПЛ)
14.09 "Ингулец" 1:0 (УПЛ)
31.08 "Полесье" 1:4 (УПЛ)
26.08 "Левый Берег" 0:1 (УПЛ)
21.08 "Карпаты" 0:3 (Кубок Украины)
ЛНЗ
22.09. "Полесье" 1:1 (УПЛ)
16.09. "Колос" 1:1 (УПЛ)
01.09. "Динамо" 0:1 (УПЛ)
26.08. "Карпаты" 2:1 (УПЛ)
18.08. "Рух" 3:1 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой сыграли три матча: победа ЛНЗ, победа "Черноморца" и ничья. В прошлом чемпионате одесситы на выезде победили 2:0, а коллектив из Черкасс взял реванш тоже в гостях – 3:1.
Факты и цифры
Пропускная гостевая клубная рекордная серия ЛНЗ длится в УПЛ 9 игр – 9 голов;
ЛНЗ – наиболее недисциплинированная команда УПЛ – 19 предупреждений;
15-й гол в УПЛ может забить Геннадий Пасич (ЛНЗ);
Безничейная серия "Черноморца" длится в УПЛ 20 игр: 5 побед и 15 поражений;
25-й гол в УПЛ может забить Алексей Хобленко ("Черноморец").
Турнирная таблица УПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|2
|ФК Александрия
|6
|5
|1
|0
|12-5
|16
|3
|Полесье
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|4
|Шахтер
|6
|4
|0
|2
|18-7
|12
|5
|ЛНЗ
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|6
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|6-5
|11
|7
|Рух
|6
|3
|2
|1
|13-3
|11
|8
|Ворскла
|7
|2
|3
|2
|8-10
|9
|9
|Заря
|7
|3
|0
|4
|6-9
|9
|10
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|9-11
|8
|11
|Левый Берег
|7
|2
|0
|5
|4-9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3-8
|6
|13
|Колос
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|15
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5-12
|4
|16
|Оболонь
|7
|0
|2
|5
|2-18
|2
Ставки и коэффициенты на матч ЛНЗ - Черноморец
Прогноз на матч ЛНЗ – Черноморец от UA-Football
Одесситы по-прежнему находятся в поиске своей игры. Большие проблемы с атакой у подопечных Бабича. ЛНЗ в нынешнем сезоне играет более качественно. Подопечные Карраско в большинстве матчей пытаются играть с позиции силы. У этой команды есть игроки, которые за счет индивидуальных действий могут решить судьбу противостояний. Футболисты "Черноморца" попытаются навязать борьбу, но больше шансов на победу все же в ЛНЗ. Прогноз – победа ЛНЗ (1.70).
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