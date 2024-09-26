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Верес - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.09.2024
Ровенчане будут играть дома, поэтому мечтают об отборе очков
Фото: #FCVR57
Восьмой тур УПЛ откроет поединок "Вереса" против "Шахтера". В прошлом сезоне ривненчане смогли дома отобрать очки у чемпиона. В родных стенах "Верес" играет гораздо лучше, чем на выезде. Это факт. Сможет ли команда дать бой "Шахтеру" на этот раз?
УПЛ. 8 тур
27.09.2024. "Авангард", Ровно
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Верес - Шахтер. 18:00
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Верес
Сегодня "Верес" имеет самый дорогой состав команды в своей истории. Об этом недавно заявил президент клуба Иван Надеин. Но на результатах это пока не отражается. После 7-ми туров ровенчане находятся в своей "любимой" зоне переходных матчей.
Большой проблемой в этом сезоне являются провальные выступления в поединках с командами, которых "Верес" может побеждать. Мы понимаем, что команда уступает в квалификации футболистам "Динамо" или "Кривбасса"... Но проиграть дома "Левому Берегу" в 2 мяча и вырвать ничью с "Ингульцом" на последних секундах благодаря пенальти - это ситуации, которые требуют объяснений. Объяснений от представителей команды.
Если в прошлых играх "Верес" проводил неплохие первые таймы и проваливал вторые, то в матче с "Ингульцом" произошло наоборот. Ровенчане уступали после первого тайма со счетом 0:2, но после перерыва сумели вырвать ничью. Хотели перемен? Вот вам и перемены. Шутки-шутками, но одно понятно точно - усилившись, команда выглядит даже хуже, чем в прошлом сезоне. А дальше "Шахтер"...
"Мы должны оставлять сопернику минимум времени на принятие решений и как можно меньше просто для маневра - особенно перед собственными воротами. "Шахтер" очень хорошо играет в переходной фазе. Они быстро и качественно переходят из обороны в атаку. Очень хорошо работают с мячом и умеют использовать быстрые контратаки. Поэтому нам в этом матче будет очень тяжело", - сказал перед матчем полузащитник Владислав Шарай.
Шахтер
Конечно, у дончан дела лучше, но тоже есть над чем работать. В последнее время "Шахтер" получает немало критики - проиграли "Полесью" и "Александрии", еле сыграли нулевую вничью с "Болоньей" (при этом нереализовали пенальти). Некоторые даже недовольны, что новичку УПЛ "Левому Берегу" был забит всего один гол (1:0), а от "Карпат" вообще дважды пропустили (хоть и победили 5:2).
В последнем туре чемпионата "Шахтер" несколько успокоил болельщиков разгромом над "Оболонью" (4:0). Соперник ничего не противопоставил, поэтому удавалось "горнякам" многое. Думаем помните тот чудо-ассист от Тобиаса и красивое голевое завершение Бондаренко.
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич отмечает, что команда вошла в хороший ритм, прекрасно сыграла в последней игре, поэтому должна оставаться в такой атмосфере и в дальнейшем. Также анонсировал возвращение травмированных Кевина и Конопли.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Вереса:
22.09. Верес - Ингулец 2:2 (УПЛ)
15.09. Полесье - Верес 2:1 (УПЛ)
08.09. Карпаты - Верес 0:1 (Контрольный матч)
- Последние 3 встречи Шахтера:
23.09. Шахтер - Оболонь 4:0 (УПЛ)
18.09. Болонья - Шахтер 0:0 (Лига чемпионов)
14.09. Шахтер - Карпаты 5:2 (УПЛ)
- Последние 3 очные встречи:
2023. Шахтер - Верес 2:0 (УПЛ)
2023. Верес - Шахтер 0:3 (Кубок Украины)
2023. Верес - Шахтер 1:1 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|2
|ФК Александрия
|6
|5
|1
|0
|12-5
|16
|3
|Полесье
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|4
|Шахтер
|6
|4
|0
|2
|18-7
|12
|5
|ЛНЗ
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|6
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|6-5
|11
|7
|Рух
|6
|3
|2
|1
|13-3
|11
|8
|Ворскла
|7
|2
|3
|2
|8-10
|9
|9
|Заря
|7
|3
|0
|4
|6-9
|9
|10
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|9-11
|8
|11
|Левый Берег
|7
|2
|0
|5
|4-9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3-8
|6
|13
|Колос
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|15
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5-12
|4
|16
|Оболонь
|7
|0
|2
|5
|2-18
|2
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Верес - Шахтер от UA-Футбол
В этом сезоне ровенчане имеют проблемы со всеми соперниками, с которыми встречались в УПЛ. А что уж говорить о чемпионе Украины. Остается надеяться на помощь трибун и атмосферу родного "Авангарда". Прогнозируем, что обе команды будут неплохо защищать ворота, поэтому это не принесет нам много голов - ТМ 2,5.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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