Верес - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.09.2024

Восьмой тур УПЛ откроет поединок "Вереса" против "Шахтера". В прошлом сезоне ривненчане смогли дома отобрать очки у чемпиона. В родных стенах "Верес" играет гораздо лучше, чем на выезде. Это факт. Сможет ли команда дать бой "Шахтеру" на этот раз?

УПЛ. 8 тур

27.09.2024. "Авангард", Ровно

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Верес - Шахтер. 18:00

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Верес

Сегодня "Верес" имеет самый дорогой состав команды в своей истории. Об этом недавно заявил президент клуба Иван Надеин. Но на результатах это пока не отражается. После 7-ми туров ровенчане находятся в своей "любимой" зоне переходных матчей.

Большой проблемой в этом сезоне являются провальные выступления в поединках с командами, которых "Верес" может побеждать. Мы понимаем, что команда уступает в квалификации футболистам "Динамо" или "Кривбасса"... Но проиграть дома "Левому Берегу" в 2 мяча и вырвать ничью с "Ингульцом" на последних секундах благодаря пенальти - это ситуации, которые требуют объяснений. Объяснений от представителей команды.

Если в прошлых играх "Верес" проводил неплохие первые таймы и проваливал вторые, то в матче с "Ингульцом" произошло наоборот. Ровенчане уступали после первого тайма со счетом 0:2, но после перерыва сумели вырвать ничью. Хотели перемен? Вот вам и перемены. Шутки-шутками, но одно понятно точно - усилившись, команда выглядит даже хуже, чем в прошлом сезоне. А дальше "Шахтер"...

"Мы должны оставлять сопернику минимум времени на принятие решений и как можно меньше просто для маневра - особенно перед собственными воротами. "Шахтер" очень хорошо играет в переходной фазе. Они быстро и качественно переходят из обороны в атаку. Очень хорошо работают с мячом и умеют использовать быстрые контратаки. Поэтому нам в этом матче будет очень тяжело", - сказал перед матчем полузащитник Владислав Шарай.

Шахтер

Конечно, у дончан дела лучше, но тоже есть над чем работать. В последнее время "Шахтер" получает немало критики - проиграли "Полесью" и "Александрии", еле сыграли нулевую вничью с "Болоньей" (при этом нереализовали пенальти). Некоторые даже недовольны, что новичку УПЛ "Левому Берегу" был забит всего один гол (1:0), а от "Карпат" вообще дважды пропустили (хоть и победили 5:2).

В последнем туре чемпионата "Шахтер" несколько успокоил болельщиков разгромом над "Оболонью" (4:0). Соперник ничего не противопоставил, поэтому удавалось "горнякам" многое. Думаем помните тот чудо-ассист от Тобиаса и красивое голевое завершение Бондаренко.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич отмечает, что команда вошла в хороший ритм, прекрасно сыграла в последней игре, поэтому должна оставаться в такой атмосфере и в дальнейшем. Также анонсировал возвращение травмированных Кевина и Конопли.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Вереса:

22.09. Верес - Ингулец 2:2 (УПЛ)

15.09. Полесье - Верес 2:1 (УПЛ)

08.09. Карпаты - Верес 0:1 (Контрольный матч)

Последние 3 встречи Шахтера:

23.09. Шахтер - Оболонь 4:0 (УПЛ)

18.09. Болонья - Шахтер 0:0 (Лига чемпионов)

14.09. Шахтер - Карпаты 5:2 (УПЛ)

Последние 3 очные встречи:

2023. Шахтер - Верес 2:0 (УПЛ)

2023. Верес - Шахтер 0:3 (Кубок Украины)

2023. Верес - Шахтер 1:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16 3 Полесье 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтер 6 4 0 2 18-7 12 5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11 6 Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11 7 Рух 6 3 2 1 13-3 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 11 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Колос 7 1 3 3 5-7 6 14 Верес 7 1 2 4 6-11 5 15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Верес - Шахтер от UA-Футбол

В этом сезоне ровенчане имеют проблемы со всеми соперниками, с которыми встречались в УПЛ. А что уж говорить о чемпионе Украины. Остается надеяться на помощь трибун и атмосферу родного "Авангарда". Прогнозируем, что обе команды будут неплохо защищать ворота, поэтому это не принесет нам много голов - ТМ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша