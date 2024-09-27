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Карпаты - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.09.2024
Карпаты - Полесье. Прогноз и анонс матча ⋉ 28.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Битва "львов" и "волков", середняка и одного из лидеров украинского чемпионата. Субботний игровой день очным поединком закроют львовские "Карпаты" Владислава Лупашко и житомирское "Полесье" Имада Ашура.
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8-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 28-е сентября
Львов, стадион "Украина"
Арбитр: Резников Денис
"Карпаты" 18:00 "Полесье"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Карпаты": последние новости
В прошлом туре "львов" наконец-то прорвало. В Одессе команда Владислава Лупашко обыграла таких же нестабильных "моряков" Александра Бабича.
Триумф "Карпатам" в той встрече принес красивый гол Тараса Сакива. Это была вторая победа львовского коллектива в этой кампании. Предыдущая была зафиксирована еще в начале августа. Тогда, львовяне достаточно сенцационно разбили на своем поле бронзового призера прошлой кампании в лице криворожского "Кривбасса" (3:0).
А между этим у "Карпат" прослеживался определенный парад хаоса. Классные игровые отрезки сменялись провалами и потерей концентрации. Хотя, и откровенно, соперники у подопечных Лупашко на старте этого сезона были, мягко говоря, непростые. Здесь конечно речь идет о фиаско во встречах с киевским "Динамо" (1:3), черкасским ЛНЗ (1:2) и донецким "Шахтером" (2:5). Два поражения от украинских грандов, и от более опытного бойца УПЛ. Поэтому, критиковать "львов" практически не за что.
Ну и была еще ничья с полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского - 1:1. В общем, нынешние "Карпаты" точно не выглядят как-то безнадежно и безыдейно. Команда на правильном пути. Да, "львам" часто не хватает той же стабильности и организованности. Однако, в то же время в атаке у "Карпат" все работает хорошо - команда Владислава Лупашко лишь однажды ушла с поля без забитого мяча. Это произошло на самом старте сезона - в "нулевой" игре против ровенского "Вереса" Олега Шандрука.
"Карпаты" могут навязать борьбу любому сопернику, не отходя от своей игровой парадигмы. Впрочем, не всегда это получается. Это подтверждает и сам Владислав Лупашко.
"Мы говорим о том, что мы стараемся строить игру, отталкиваясь от того, что наша игра не будет меняться в зависимости от соперника. Мы пытались играть против "Черноморца" так же как и в игре с "Шахтером" - первым номером, забирать мяч и пространство", - рассказал наставник "Карпат" после поединка с одесситами.
Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Сакив, Векляк, Бабогло, Мирошниченко, Очеретько, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Стенио, Невес.
"Полесье": последние новости
В предыдущий уик-энд житомиряне во второй раз потеряли очки в текущей кампании украинского первенства. В домашней стенах подопечные Имада Ашура лишь в концовке вырвали ничью в противостоянии с черкасским ЛНЗ Каррило Карраско.
"Волки" начали ту встречу далеко не лучшим образом, хоть и с течением времени сумели перехватить инициативу. Это уже не первый подобный случай в этом сезоне, что в принципе доказывает наличие характера у этого "Полесья". Однако, команда Ашура все же бывает теряется в матчах против коллективов, которые действуют подобным ей образом - а именно контролируют мяч и тоже нацелены на ворота соперника.
Еще один ничейный результат был зафиксирован в поединке против "Ингульца" Василия Кобина (1:1). Во всех же остальных встречах непременно фиксировались победы в пользу "Полесья". В этом контексте речь идет о минимальном триумфе над донецким "Шахтером" Марино Пушича (1:0), погроме киевской "Оболони" (4:0 - на тот момент еще под руководством Валерия Иващенко), результативной победе над одесским "Черноморцем" Александра Бабича (4:1) и трех очках в игре с ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:1).
В любом случае 11-ти матчевая серия без поражений "Полесья" в УПЛ продолжается. Да и как уже было сказано выше, характер и бойцовские качества у этого ростера "волков" точно есть. "Волки" все еще проходят адаптацию под требования нового коуча. При этом добывая практически максимальный результат, что на самом деле является главным индикатором вектора команды. Житомиряне - на правильном пути.
"Я уже неоднократно говорил, что развитие, обучение, прогресс не могут быть линейными. Мы хотим взять и нарисовать график, где все будет идти вверх. Так не будет. Он ретропрогрессивный, то есть, мы делаем шаги вперед, потом мы должны в какой-то момент пережить стагнацию, а иногда и регресс. Желательно, чтобы регресса было минимум, но процессы стагнации, которые будут, являются важнейшим моментом и ему надо уделить большее внимание. В такие моменты мы потом сможем понять движемся ли мы в том направлении, в котором хотим", - поделился мыслями Имад Ашур после игры с ЛНЗ.
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Майсурадзе, Виалле, Чоботенко, Михайличенко, Таллес Коста, Бабенко, Крушинский, Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.
"Карпаты" - "Полесье" . Личные встречи
Учитывая молодой возраст футбольного клуба "Полесья", во времена независимой Украины команды провели между собой лишь 6 поединков. Все они пришлись на выступления в Первой лиге. Общая статистика с минимальным преимуществом на стороне "львов".
Статистика очных поединков:
"Карпаты" - "Полесье" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Сейчас "волки" идут среди лидеров УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных баллов. В свою очередь "львы" на данный момент располагаются в середине турнирной таблицы и заработали 8 очков.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|2
|ФК Александрия
|6
|5
|1
|0
|12-5
|16
|3
|Полесье
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|4
|Шахтер
|6
|4
|0
|2
|18-7
|12
|5
|ЛНЗ
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|6
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|6-5
|11
|7
|Рух
|6
|3
|2
|1
|13-3
|11
|8
|Ворскла
|7
|2
|3
|2
|8-10
|9
|9
|Заря
|7
|3
|0
|4
|6-9
|9
|10
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|9-11
|8
|11
|Левый Берег
|7
|2
|0
|5
|4-9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3-8
|6
|13
|Колос
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|15
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5-12
|4
|16
|Оболонь
|7
|0
|2
|5
|2-18
|2
"Карпаты" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
"Карпаты" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Полесья" 1:2. "Волки" выглядят фаворитом этой пары, несмотря на гостевой статус встречи. Как на бумаге по подбору исполнителей, так и по текущей игровой форме. Такого же мнения и букмекеры. "Львы" точно дадут бой, вопрос лишь в том - насколько их хватит?
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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