Карпаты - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.09.2024

Битва "львов" и "волков", середняка и одного из лидеров украинского чемпионата. Субботний игровой день очным поединком закроют львовские "Карпаты" Владислава Лупашко и житомирское "Полесье" Имада Ашура.

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8-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 28-е сентября

Львов, стадион "Украина"

Арбитр: Резников Денис

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Карпаты": последние новости

В прошлом туре "львов" наконец-то прорвало. В Одессе команда Владислава Лупашко обыграла таких же нестабильных "моряков" Александра Бабича.

Триумф "Карпатам" в той встрече принес красивый гол Тараса Сакива. Это была вторая победа львовского коллектива в этой кампании. Предыдущая была зафиксирована еще в начале августа. Тогда, львовяне достаточно сенцационно разбили на своем поле бронзового призера прошлой кампании в лице криворожского "Кривбасса" (3:0).

А между этим у "Карпат" прослеживался определенный парад хаоса. Классные игровые отрезки сменялись провалами и потерей концентрации. Хотя, и откровенно, соперники у подопечных Лупашко на старте этого сезона были, мягко говоря, непростые. Здесь конечно речь идет о фиаско во встречах с киевским "Динамо" (1:3), черкасским ЛНЗ (1:2) и донецким "Шахтером" (2:5). Два поражения от украинских грандов, и от более опытного бойца УПЛ. Поэтому, критиковать "львов" практически не за что.

Ну и была еще ничья с полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского - 1:1. В общем, нынешние "Карпаты" точно не выглядят как-то безнадежно и безыдейно. Команда на правильном пути. Да, "львам" часто не хватает той же стабильности и организованности. Однако, в то же время в атаке у "Карпат" все работает хорошо - команда Владислава Лупашко лишь однажды ушла с поля без забитого мяча. Это произошло на самом старте сезона - в "нулевой" игре против ровенского "Вереса" Олега Шандрука.

"Карпаты" могут навязать борьбу любому сопернику, не отходя от своей игровой парадигмы. Впрочем, не всегда это получается. Это подтверждает и сам Владислав Лупашко.

"Мы говорим о том, что мы стараемся строить игру, отталкиваясь от того, что наша игра не будет меняться в зависимости от соперника. Мы пытались играть против "Черноморца" так же как и в игре с "Шахтером" - первым номером, забирать мяч и пространство", - рассказал наставник "Карпат" после поединка с одесситами.

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Сакив, Векляк, Бабогло, Мирошниченко, Очеретько, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Стенио, Невес.

"Полесье": последние новости

В предыдущий уик-энд житомиряне во второй раз потеряли очки в текущей кампании украинского первенства. В домашней стенах подопечные Имада Ашура лишь в концовке вырвали ничью в противостоянии с черкасским ЛНЗ Каррило Карраско.

"Волки" начали ту встречу далеко не лучшим образом, хоть и с течением времени сумели перехватить инициативу. Это уже не первый подобный случай в этом сезоне, что в принципе доказывает наличие характера у этого "Полесья". Однако, команда Ашура все же бывает теряется в матчах против коллективов, которые действуют подобным ей образом - а именно контролируют мяч и тоже нацелены на ворота соперника.

Еще один ничейный результат был зафиксирован в поединке против "Ингульца" Василия Кобина (1:1). Во всех же остальных встречах непременно фиксировались победы в пользу "Полесья". В этом контексте речь идет о минимальном триумфе над донецким "Шахтером" Марино Пушича (1:0), погроме киевской "Оболони" (4:0 - на тот момент еще под руководством Валерия Иващенко), результативной победе над одесским "Черноморцем" Александра Бабича (4:1) и трех очках в игре с ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:1).

В любом случае 11-ти матчевая серия без поражений "Полесья" в УПЛ продолжается. Да и как уже было сказано выше, характер и бойцовские качества у этого ростера "волков" точно есть. "Волки" все еще проходят адаптацию под требования нового коуча. При этом добывая практически максимальный результат, что на самом деле является главным индикатором вектора команды. Житомиряне - на правильном пути.

"Я уже неоднократно говорил, что развитие, обучение, прогресс не могут быть линейными. Мы хотим взять и нарисовать график, где все будет идти вверх. Так не будет. Он ретропрогрессивный, то есть, мы делаем шаги вперед, потом мы должны в какой-то момент пережить стагнацию, а иногда и регресс. Желательно, чтобы регресса было минимум, но процессы стагнации, которые будут, являются важнейшим моментом и ему надо уделить большее внимание. В такие моменты мы потом сможем понять движемся ли мы в том направлении, в котором хотим", - поделился мыслями Имад Ашур после игры с ЛНЗ.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец, Майсурадзе, Виалле, Чоботенко, Михайличенко, Таллес Коста, Бабенко, Крушинский, Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.

"Карпаты" - "Полесье" . Личные встречи

Учитывая молодой возраст футбольного клуба "Полесья", во времена независимой Украины команды провели между собой лишь 6 поединков. Все они пришлись на выступления в Первой лиге. Общая статистика с минимальным преимуществом на стороне "львов".

Статистика очных поединков:

Победы: 5:4

5:4 Забитые мячи: 12:10

12:10 В среднем голов за матч: 1.20 - 1.00

1.20 - 1.00 Самая большая победа: 3:0

"Карпаты" - "Полесье" . Последние официальные матчи

"Карпаты":

"Полесье":

Турнирное положение команд

Сейчас "волки" идут среди лидеров УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных баллов. В свою очередь "львы" на данный момент располагаются в середине турнирной таблицы и заработали 8 очков.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16 3 Полесье 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтер 6 4 0 2 18-7 12 5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11 6 Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11 7 Рух 6 3 2 1 13-3 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 11 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Колос 7 1 3 3 5-7 6 14 Верес 7 1 2 4 6-11 5 15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

"Карпаты" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Карпаты" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Полесья" 1:2. "Волки" выглядят фаворитом этой пары, несмотря на гостевой статус встречи. Как на бумаге по подбору исполнителей, так и по текущей игровой форме. Такого же мнения и букмекеры. "Львы" точно дадут бой, вопрос лишь в том - насколько их хватит?