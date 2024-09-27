Кривбасс - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 28.09.2024

"Александрия" лишь однажды в сезоне 2024/25 потеряла очки, и сейчас в УПЛ находится в группе лидеров. Зато "Кривбасс" уже в трех матчах терял баллы. Кроме того, показательно, что "Александрия" забила в сезоне вдвое больше голов, чем "Кривбасс" (12 против шести). Кого в таком случае считать фаворитом матча?
Впрочем, в матче с "Ворсклой" все равно дважды были тревоги, и это повлияло на команды, и на уровень интенсивности в матче. Первый тайм был более-менее интересным, но после перерыва зрелищного футбола было мало. И именно в первой половине игре были забиты два гола – сначала "Ворскла" усилиями Иеде вышла вперед, но еще до свистка к перерыву Соса сравнял счет. Так матч и завершился – ничьей 1:1.
"Что мы, что Полтава – не наиграли на победу. Было очень мало голевых моментов. Но мы забили по голу. Пропустили, потом сравняли. Проанализируем, сделаем выводы и будем готовиться к "Александрии", – рассказал после игры Вернидуб.
"Кривбасс" продолжает играть без травмированного Дибанго, и это большая потеря для команды.
Новости Александрии
"Александрия" остается лидером чемпионата. Ничья с "Оболонью" в предпоследнем туре не порадовала Ротаня, но на прошлых выходных "Александрия" вернулась к победам, взяв три очка в игре с новичком лиги "Левым берегом" (2:0).
"Александрии" было непросто. "Левый берег" пытался играть дисциплинированно у своих ворот, и новичок лиги мало ошибался. Команде Ротаня откровенно трудно было найти пути к воротам Механива. Однако помогло другое обстоятельство – в конце первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления Сухоручко, и "Александрия" реализовала численное большинство – две верховые подачи, и два гола от Кампуша и Шабанова.
Эта победа стала для "Александрии" пятой в чемпионате. Столько же побед имеет в чемпионате только одна команда – "Динамо" Киев.
Статистика команд, цифры и факты
В матчах между "Кривбассом" и "Александрией" уже долго нет ничьих: "Кривбасс" выиграл последние два поединка, "Александрия" – три.
"Кривбасс" забивает и пропускает голы во всех домашних матчах с "Александрией" в УПЛ.
Беспроигрышная домашняя серия "Кривбасса" длится в чемпионате четыре матча: две победы и две ничьи.
Беспроигрышная серия Александрии длится в УПЛ 11 игр: семь побед и четыре ничьи.
"Кривбасс" и "Александрия" пропустили в УПЛ одинаковое количество голов – пять.
"Шахтер" остается единственной командой, которая забила "Александрии" больше одного гола за 90 минут (три).
В прошлом чемпионате команды победили в домашних матчах – 1:0 в Александрии и 2:1 в Кривом Роге. Всего команды встречались 11 раз: "Кривбасс" выиграл четыре раза, трижды победила "Александрия", четыре раза команды играли вничью.
Ставки и Коэффициенты на матч Кривбасс – Александрия
Прогноз на матч Кривбасс – Александрия от UA-Football
"Александрия" по игре выглядит симпатичнее в этом сезоне, Руслану Ротаню наконец удалось найти ключи к успешной реализации своих идей. Тем не менее "Кривбасс", каким бы он ни был невыразительным в этом сезоне, все равно остается сложным и грозным соперником. Вероятно, команды обменяются одним голом. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.