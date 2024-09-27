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Кривбасс - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 28.09.2024

Украина

Лидер едет в Кривой Рог

Кривбасс - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 28.09.2024

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига 2024/25, восьмой тур

28 сентября 2024. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 13:00 Александрия"

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, Volia TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Александрия" лишь однажды в сезоне 2024/25 потеряла очки, и сейчас в УПЛ находится в группе лидеров. Зато "Кривбасс" уже в трех матчах терял баллы. Кроме того, показательно, что "Александрия" забила в сезоне вдвое больше голов, чем "Кривбасс" (12 против шести). Кого в таком случае считать фаворитом матча?

Содержание

Новости Кривбасса

"Кривбасс" будет проводить второй домашний матч подряд. На прошлых выходных криворожская команда играла в 15:30, а на этой неделе вообще будет начинать свою игру в 13:00.

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Впрочем, в матче с "Ворсклой" все равно дважды были тревоги, и это повлияло на команды, и на уровень интенсивности в матче. Первый тайм был более-менее интересным, но после перерыва зрелищного футбола было мало. И именно в первой половине игре были забиты два гола – сначала "Ворскла" усилиями Иеде вышла вперед, но еще до свистка к перерыву Соса сравнял счет. Так матч и завершился – ничьей 1:1.

"Что мы, что Полтава – не наиграли на победу. Было очень мало голевых моментов. Но мы забили по голу. Пропустили, потом сравняли. Проанализируем, сделаем выводы и будем готовиться к "Александрии", – рассказал после игры Вернидуб.

"Кривбасс" продолжает играть без травмированного Дибанго, и это большая потеря для команды.

Новости Александрии

"Александрия" остается лидером чемпионата. Ничья с "Оболонью" в предпоследнем туре не порадовала Ротаня, но на прошлых выходных "Александрия" вернулась к победам, взяв три очка в игре с новичком лиги "Левым берегом" (2:0).

"Александрии" было непросто. "Левый берег" пытался играть дисциплинированно у своих ворот, и новичок лиги мало ошибался. Команде Ротаня откровенно трудно было найти пути к воротам Механива. Однако помогло другое обстоятельство – в конце первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления Сухоручко, и "Александрия" реализовала численное большинство – две верховые подачи, и два гола от Кампуша и Шабанова.

Эта победа стала для "Александрии" пятой в чемпионате. Столько же побед имеет в чемпионате только одна команда – "Динамо" Киев.

Статистика команд, цифры и факты

  • В матчах между "Кривбассом" и "Александрией" уже долго нет ничьих: "Кривбасс" выиграл последние два поединка, "Александрия" – три.
  • "Кривбасс" забивает и пропускает голы во всех домашних матчах с "Александрией" в УПЛ.
  • Беспроигрышная домашняя серия "Кривбасса" длится в чемпионате четыре матча: две победы и две ничьи.
  • Беспроигрышная серия Александрии длится в УПЛ 11 игр: семь побед и четыре ничьи.
  • "Кривбасс" и "Александрия" пропустили в УПЛ одинаковое количество голов – пять.
  • "Шахтер" остается единственной командой, которая забила "Александрии" больше одного гола за 90 минут (три).

Последние матчи Кривбасса и Александрии

Кривбасс

  • 22.09 "Ворскла" 1:1 (УПЛ)
  • 15.09 "Левый берег" 1:0 (УПЛ)
  • 29.08 "Бетис" 0:3 (Лига конференций)
  • 25.08 "Ингулец" 1:1 (УПЛ)
  • 22:08 "Бетис" 0:2 (Лига конференций)

Александрия

  • 21.09 "Левый берег" 2:0 (УПЛ)
  • 13.09 "Оболонь" 0:0 (УПЛ)
  • 31.08 "Колос" 2:1 (УПЛ)
  • 24.08 "Шахтер" 4:3 (УПЛ)
  • 17.08 "Заря" 2:1 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 6 5 1 0 11-3 16
2 ФК Александрия ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16
3 Полесье Полесье 6 4 2 0 13-4 14
4 Шахтер Шахтер 7 4 1 2 19-8 13
5 ЛНЗ ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11
6 Кривбасс Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11
7 Рух Рух 6 3 2 1 13-3 11
8 Ворскла Ворскла 7 2 3 2 8-10 9
9 Заря Заря 7 3 0 4 6-9 9
10 Карпаты Карпаты 7 2 2 3 9-11 8
11 Левый Берег Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6
12 Черноморец Черноморец 7 2 0 5 3-8 6
13 Верес Верес 8 1 3 4 7-12 6
14 Колос Колос 7 1 3 3 5-7 6
15 Ингулец Ингулец 7 0 4 3 5-12 4
16 Оболонь Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

Личные встречи

В прошлом чемпионате команды победили в домашних матчах – 1:0 в Александрии и 2:1 в Кривом Роге. Всего команды встречались 11 раз: "Кривбасс" выиграл четыре раза, трижды победила "Александрия", четыре раза команды играли вничью.

Ставки и Коэффициенты на матч Кривбасс – Александрия

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2.83
3.25
2.71
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Прогноз на матч Кривбасс – Александрия от UA-Football

"Александрия" по игре выглядит симпатичнее в этом сезоне, Руслану Ротаню наконец удалось найти ключи к успешной реализации своих идей. Тем не менее "Кривбасс", каким бы он ни был невыразительным в этом сезоне, все равно остается сложным и грозным соперником. Вероятно, команды обменяются одним голом. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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