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Оболонь - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.09.2024
Оболонь - Ингулец. Прогноз и анонс матча ⋉ 29.09.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Битва абсолютных аутсайдеров, или же две худшие команды украинского чемпионата на данный момент. Воскресный игровой день ознаменуется противостоянием "Ингульца" Василия Кобина и киевской "Оболони" Сергея Шищенко.
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- "Оболонь" 13:00 "Ингулец"
- "Оболонь": последние новости
- "Ингулец": последние новости
- "Оболонь" - "Ингулец" . Личные встречи
- "Оболонь" - "Ингулец" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Оболонь" - "Ингулец" . Ставка и коэффициенты
- "Оболонь" - "Ингулец" . Прогноз на матч от UA-Футбол
9-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 29-е сентября
Киев, "Оболонь Арена"
Арбитр: Райда Михаил
"Оболонь" 13:00 "Ингулец"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Оболонь": последние новости
Давайте будем откровенны, катастрофический старт! "Пивовары" начали эту кампанию УПЛ абсолютно худшим образом. Всего два зачетных балла и последнее место в турнирной таблице.
В этом сезоне "Оболонь" добыла очки лишь на старте этой кампании, расписав результативную ничью с кризисным "Колосом" Александра Поздеева - 2:2. И еще была была одна ничья на волне прихода Сергея Шищенко на пост наставника - с одним из лидеров украинского первенства в лице "Александрии" Руслана Ротаня (0:0). Тем не менее, выстоять на "ноль" в одном матче - это, конечно, замечательно. Но кто же забивать будет?! У киевлян мало того, что худшая оборона - 18 пропущенных! Так еще и худший показатель голов - 2... Общая разница мячей -16! Ужас.
Многие были приятно удивлены первым матчем Шищенко во главе "Оболони". Речь о противостоянии с той же "Александрией". Да, киевляне забегали, но в глобальном смысле, что изменилось? Вопрос открытый. Опять же, в прогнозах на матчи этого сезона УПЛ уже не раз было сказано, что несмотря на низкий уровень нашего чемпионата (как многие считают), одного характера уже недостаточно.
Да и этого приславутого "характера" и бойцовских качеств как-то в "пивоваров" пока не очень видно. Честно, какая-то ментальная безысходность. Что и доказал матч с донецким "Шахтером" в прошлом туре (0:4). Безусловно, статус соперника говорит сам за себя. Но, ну как-то слишком быстро представители столичного коллектива в игре с подопечными Марино Пушича смирились со своим участием. Где же тот характер?
С другой стороны, ну что ты изменишь здесь. До открытия трансферного окна еще очень далеко. В любом случае встреча с "Ингульцом" Василия Кобина станет показательной во всех смыслах. Однако, наставник "Оболони" смотрит в будущее с оптимизмом.
"Я горжусь своими игроками, потому что верю в то, что та ситуация, в которой мы есть, с тем отношением и в тренировке, и в играх, думаю, мы обязательно исправим эту ситуацию и будем подниматься в таблице. Есть очень много, над чем надо работать", - сказал Сергей Шищенко после поединка с "горняками".
Ориентировочный состав "Оболони": Федоровский, Мединский, Карась, Дубко, Стасюк, Мороз, Приймак, Груша, Черненко, Суханов, Тарануха.
"Ингулец": последние новости
У "Ингульца" дела немного лучше. Совсем немного. В глобальном смысле все аналогично - все плохо. Коллектив Василия Кобина также еще не знал вкус побед в этой кампании. Хоть и при этом представитель поселка Петрово расписал сразу 4 ничьих.
Речь идет о матчах с ковалевским "Колосом" Александра Поздеева (0:0), житомирским "Полесьем" Имада Ашура (1:1), криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба (1:1) и ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:2). Список соперников, с которыми добывались очки, в принципе серьезный. Отобрать зачетные баллы у команд из зоны еврокубков стоит много, но при этом, это же под собой подразумевает триумфы над равными по статусу командами... И тут как раз у "Ингульца" беда.
Хрестоматийным в этом контексте как раз и является поединок в минувший уик-энд - против того же "Вереса". Футболисты "Ингульца" выглядели лучше своих визави, но в итоге так и не сумели дожать нужный результат.
Вроде Василий Кобин и его подопечные все делают правильно, однако все время очень не хватает стабильности. Матч с тотальным аутсайдером в лице "Оболони" - прекрасная возможность, чтобы вернуть веру в собственные силы и оттолкнуться от дна. Если не побеждать этих "пивоваров", то тогда кого..?
Однако, правды ради, футбольный клуб "Ингулец" штормит не только на футбольных полях... Как тут сконцентрироваться в этом всем новостном хаосе.
"Хорошая качественная команда с такого счета соперника никогда не отпустит. К сожалению, мы снова ошибаемся на последних минутах. Это говорит о концентрации игроков. Или об отсутствии опыта выступлений на высоком уровне", - так прокомментировал упущенную победу над "Вересом" коуч "Ингульца".
Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Дубилей, Шершень, Виливальд, Малыш, Белоцерковец, Пятов, Волохатый, Козак, Кисленко, Сад.
"Оболонь" - "Ингулец" . Личные встречи
Восемь официальных поединков, и все в рамках Первой лиги Украины. Минимальное преимущество в очных противостояниях именно на стороне киевской команды. Последний раз "Оболонь" и "Ингулец" пересекались на футбольном поле еще в прошлой жизни - летом 2020-го года.
Статистика очных поединков:
"Оболонь" - "Ингулец" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Две худшие команды УПЛ на данный момент. Скромные 2 и 4 очка, соответственно...
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|2
|ФК Александрия
|6
|5
|1
|0
|12-5
|16
|3
|Полесье
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|4
|Шахтер
|7
|4
|1
|2
|19-8
|13
|5
|ЛНЗ
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|6
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|6-5
|11
|7
|Рух
|6
|3
|2
|1
|13-3
|11
|8
|Ворскла
|7
|2
|3
|2
|8-10
|9
|9
|Заря
|7
|3
|0
|4
|6-9
|9
|10
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|9-11
|8
|11
|Левый Берег
|7
|2
|0
|5
|4-9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3-8
|6
|13
|Верес
|8
|1
|3
|4
|7-12
|6
|14
|Колос
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|15
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5-12
|4
|16
|Оболонь
|7
|0
|2
|5
|2-18
|2
"Оболонь" - "Ингулец" . Ставка и коэффициенты
"Оболонь" - "Ингулец" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Ни фаворита, ни ясности. В очном поединке двух равных команд, и двух аутсайдеров может произойти что угодно. В матче, где обоим коллективам кровь из носу нужны очки, рациональнее будет поставить как раз на ничью. Все будет зависеть от желания и мотивации сторон.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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