Оболонь - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.09.2024

Битва абсолютных аутсайдеров, или же две худшие команды украинского чемпионата на данный момент. Воскресный игровой день ознаменуется противостоянием "Ингульца" Василия Кобина и киевской "Оболони" Сергея Шищенко.

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9-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 29-е сентября

Киев, "Оболонь Арена"

Арбитр: Райда Михаил

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Оболонь": последние новости

Давайте будем откровенны, катастрофический старт! "Пивовары" начали эту кампанию УПЛ абсолютно худшим образом. Всего два зачетных балла и последнее место в турнирной таблице.

В этом сезоне "Оболонь" добыла очки лишь на старте этой кампании, расписав результативную ничью с кризисным "Колосом" Александра Поздеева - 2:2. И еще была была одна ничья на волне прихода Сергея Шищенко на пост наставника - с одним из лидеров украинского первенства в лице "Александрии" Руслана Ротаня (0:0). Тем не менее, выстоять на "ноль" в одном матче - это, конечно, замечательно. Но кто же забивать будет?! У киевлян мало того, что худшая оборона - 18 пропущенных! Так еще и худший показатель голов - 2... Общая разница мячей -16! Ужас.

Многие были приятно удивлены первым матчем Шищенко во главе "Оболони". Речь о противостоянии с той же "Александрией". Да, киевляне забегали, но в глобальном смысле, что изменилось? Вопрос открытый. Опять же, в прогнозах на матчи этого сезона УПЛ уже не раз было сказано, что несмотря на низкий уровень нашего чемпионата (как многие считают), одного характера уже недостаточно.

Да и этого приславутого "характера" и бойцовских качеств как-то в "пивоваров" пока не очень видно. Честно, какая-то ментальная безысходность. Что и доказал матч с донецким "Шахтером" в прошлом туре (0:4). Безусловно, статус соперника говорит сам за себя. Но, ну как-то слишком быстро представители столичного коллектива в игре с подопечными Марино Пушича смирились со своим участием. Где же тот характер?

С другой стороны, ну что ты изменишь здесь. До открытия трансферного окна еще очень далеко. В любом случае встреча с "Ингульцом" Василия Кобина станет показательной во всех смыслах. Однако, наставник "Оболони" смотрит в будущее с оптимизмом.

"Я горжусь своими игроками, потому что верю в то, что та ситуация, в которой мы есть, с тем отношением и в тренировке, и в играх, думаю, мы обязательно исправим эту ситуацию и будем подниматься в таблице. Есть очень много, над чем надо работать", - сказал Сергей Шищенко после поединка с "горняками".

Ориентировочный состав "Оболони": Федоровский, Мединский, Карась, Дубко, Стасюк, Мороз, Приймак, Груша, Черненко, Суханов, Тарануха.

"Ингулец": последние новости

У "Ингульца" дела немного лучше. Совсем немного. В глобальном смысле все аналогично - все плохо. Коллектив Василия Кобина также еще не знал вкус побед в этой кампании. Хоть и при этом представитель поселка Петрово расписал сразу 4 ничьих.

Речь идет о матчах с ковалевским "Колосом" Александра Поздеева (0:0), житомирским "Полесьем" Имада Ашура (1:1), криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба (1:1) и ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:2). Список соперников, с которыми добывались очки, в принципе серьезный. Отобрать зачетные баллы у команд из зоны еврокубков стоит много, но при этом, это же под собой подразумевает триумфы над равными по статусу командами... И тут как раз у "Ингульца" беда.

Хрестоматийным в этом контексте как раз и является поединок в минувший уик-энд - против того же "Вереса". Футболисты "Ингульца" выглядели лучше своих визави, но в итоге так и не сумели дожать нужный результат.

Вроде Василий Кобин и его подопечные все делают правильно, однако все время очень не хватает стабильности. Матч с тотальным аутсайдером в лице "Оболони" - прекрасная возможность, чтобы вернуть веру в собственные силы и оттолкнуться от дна. Если не побеждать этих "пивоваров", то тогда кого..?

Однако, правды ради, футбольный клуб "Ингулец" штормит не только на футбольных полях... Как тут сконцентрироваться в этом всем новостном хаосе.

"Хорошая качественная команда с такого счета соперника никогда не отпустит. К сожалению, мы снова ошибаемся на последних минутах. Это говорит о концентрации игроков. Или об отсутствии опыта выступлений на высоком уровне", - так прокомментировал упущенную победу над "Вересом" коуч "Ингульца".

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Дубилей, Шершень, Виливальд, Малыш, Белоцерковец, Пятов, Волохатый, Козак, Кисленко, Сад.

"Оболонь" - "Ингулец" . Личные встречи

Восемь официальных поединков, и все в рамках Первой лиги Украины. Минимальное преимущество в очных противостояниях именно на стороне киевской команды. Последний раз "Оболонь" и "Ингулец" пересекались на футбольном поле еще в прошлой жизни - летом 2020-го года.

Статистика очных поединков:

Победы: 3:2

3:2 Забитые мячи: 10:8

10:8 В среднем голов за матч: 1.25 - 1.00

1.25 - 1.00 Самая большая победа: 4:1

"Оболонь" - "Ингулец" . Последние официальные матчи

"Оболонь":

"Ингулец":

Турнирное положение команд

Две худшие команды УПЛ на данный момент. Скромные 2 и 4 очка, соответственно...

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16 3 Полесье 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11 6 Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11 7 Рух 6 3 2 1 13-3 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 11 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Верес 8 1 3 4 7-12 6 14 Колос 7 1 3 3 5-7 6 15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

"Оболонь" - "Ингулец" . Ставка и коэффициенты

"Оболонь" - "Ингулец" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Ни фаворита, ни ясности. В очном поединке двух равных команд, и двух аутсайдеров может произойти что угодно. В матче, где обоим коллективам кровь из носу нужны очки, рациональнее будет поставить как раз на ничью. Все будет зависеть от желания и мотивации сторон.