Рух - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.09.2024

В 8-м туре УПЛ, в воскресенье, 29 сентября, "Рух" примет "Колос". Львовяне в целом неплохо начали сезон, и хоть команда Пономарева в двух последних матчах дважды сыграла вничью, это не показатель черной полосы для руховцев.

У "Колоса" ситуация несколько иная – после провального старта ковалевцы начали брать очи и даже и даже в последнем туре одержали свою первую победу в сезоне. Таким образом, можно смело говорить, что обе команды к личной встрече подходят в хорошем тонусе.

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Что ж, разбираемся более детально, с чем команды подходят к поединку.

"Рух" (Львов) – "Колос" (Ковалевка)

VBET Лига. 8-й тур

29 сентября, Львов, стадион "Арена Львов", 15:30

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

"Рух", последние новости:

"Рух", в целом неплохо начав сезон, в последних двух турах несколько притормозил, дважды сыграв в нулевую ничью. Но эти ничьи – абсолютно не показатель спада команды, а даже наоборот. Выездная игра с "Ворсклой" на "убитом" газоне полтавчан более напоминала регби, а не футбол, где на забитые голы команды так и не наиграли. А вот матч прошлого тура с "Динамо" львовяне могут смело заносить себе в актив. "Рух" создал достойную конкуренцию киевлянам, игра была довольно равной, где вырвать победу могли обе стороны, но все закончилось ничьей.

Более того, именно Виталий Пономарев после игры с "Динамо" был признан УПЛ лучшим тренером 7-го тура.

Также из позитива для команды – еще перед матчем с "Динамо" вернулись в строй три игрока "Руха" - Сапуга, Плюман и Климчук что должно развязать руки Пономареву в плане вариативности.

Впрочем, не обошлось на неделе и без скандала с участием "Руха", который не столько связан с футболом, сколько с околофутбольными событиями. 21 октября в рамках 10-го тура на "Арене Львов" состоится львовское дерби, в котором "Рух" примет "Карпаты".

"Рух" уже начал реализовывать билеты на этот матч, но не для всех и по какой-то странной схеме. Некоторые болельщики пытались купить билеты, но они оказались недействительными, потому что пользователи отсутствует в неизвестной базе, поэтому заказ был аннулирован. Что это за база, и как ее составляли в "Рухе" - остается неизвестным. В клубе ж скандал попросту не комментируют.

В остальном же у львовян все стабильно, команда перед матчем с "Колосом" выглядит фаворитом, хотя Виталий Пономарев и призывает своих подопечных не расслабляться:

"Все считали, что ковалевцы могут и будут бороться за еврокубки, учитывая подбор и качество игроков в их составе. Поэтому надо очень серьезно настраиваться на эту игру. "Колос" это непростая команда тем более, что в последних двух матчах с сильными соперниками они набрали четыре очка. Мы ожидаем непростого матча, поэтому надо качественно подготовиться к этому поединку", - заявлял Пономарев.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Пидгурский, Притула, Федор, Карабин, Квасница, Краснопир

"Колос", последние новости:

"Колос" после провального старта сезона, бури и разборок внутри коллектива, кажется, постепенно начал приходить в себя.

Нет, игра команды все еще хромает, а иногда даже и на две ноги, но ковалевцы начали постепенно набирать очки. Ковалевцы не проигрывают два матча подряд, а в прошлом туре и вовсе добыли свою первую победу в сезоне, минимально обыграв "Зарю" и поднявшись на 14-е место в турнирной таблице.

Также Александр Поздеев после победы над луганчанами дал одному из СМИ большое интервью, в котором рассказывал о внутренней кухне, проблемах и целях команды, почитать которое было довольно интересно.

"Колос" зашел в стадию перестройки. Начали менять футболистов, и не только. Меняем ментальность игроков, саму игру. Я понимаю, что это тяжелый процесс. Но другого пути нет: или откатываться к тому, что было, или довести начатое до конца. Есть много примеров, когда клуб заходит в перестройку. Это всегда непросто. Ожидать от Колоса, что он будет находиться сейчас в топ-5, немножко наивно, потому что у нас бешеная конкуренция в УПЛ. Поэтому я сфокусирован на том, что есть сейчас. Делаю все от себя зависящее, чтобы ситуация улучшилась", - говорил тренер.

В целом же, "Рух" конечно остаётся уверенным фаворитом матча, но пробуждение ковалевцев в последних матчах дают надежду, что они так просто игру львовянам не отдадут.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Демченко, Красничи, Ориховский, Гусол, Третьяков, Боливар

Турнирная таблица

"Рух" после двух ничьих в последних турах расположился на 7-м месте, имея в активе 11 очков после 6 сыгранных матчей. Команда Пономарева в текущем сезоне остается одним из главных претендентов на еврокубковые места.

"Колос" в последних двух матчах взял 4 очка и поднялся из зоны прямого вылета на 14-е место. У ковалевцев 6 очков после 7 матчей.

Тем не менее, говорить о прорыве команды пока рано. Ковалевцы по крайней мере пока остаются с ярлыком "борца за выживание". А как будет дальше – посмотрим.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16 3 Полесье 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтер 6 4 0 2 18-7 12 5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11 6 Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11 7 Рух 6 3 2 1 13-3 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 11 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Колос 7 1 3 3 5-7 6 14 Верес 7 1 2 4 6-11 5 15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

Последние матчи

"Рух" в последних шести матчах добыл 3 победы, 2 раза сыграл вничью и 1 матч проиграл с разницей мячей 13:3.

"Оболонь" – "Рух" 0:4

ЛНЗ – "Рух" 3:1

"Рух" - "Заря" 3:0

"Рух" - "Ингулец" 5:0

"Ворскла" - "Рух" 0:0

"Динамо" – "Рух" 0:0

В шести последних матчах у "Колоса" 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения, разницей мячей 3:5.

"Черноморец" – "Колос" 1:0

"Колос" – "Оболонь" 0:0

"Колос" – "Верес" 0:1

"Александрия" – "Колос" 2:1

"Колос" – ЛНЗ 1:1

"Колос" – "Заря" 1:0

Это будет 12-я очная встреча команд в истории. До этого в 11 поединках 5 раз раз побеждал "Колос", четыре раза "Рух" и дважды была зафиксирована ничья. Разница мячей - 12:9 в пользу ковалевцев.

В прошлом сезоне в 4-м туре команды сыграли во Львове вничью 1:1, а в 19-м туре "Рух" выиграл в Ковалевке 1:0.

"Рух" - "Колос": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Колос" от UA-Футбол

Несмотря на некоторый прорыв "Колоса" в последних матчах, "Рух" остается главным фаворитом матча, о чем свидетельствуют и котировки букмекеров.

Команда Пономарева после ничьей с "Динамо" находится в отличном расположении духа, игроки возвращаются из лазарета, что еще нужно для победы над условным аутсайдером?

Тем более что букмекеры дают вполне неплохие коэффициенты на победу хозяев.

Прогноз UA-Футбол: Победа "Руха" (П1) за 1.84

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.