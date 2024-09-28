Левый Берег - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.09.2024

Новичок УПЛ встретится с действующим вице-чемпионом страны. Очевидно, что турнирные задачи перед командами стоят разные, но как уже показал матч "Вереса" с "Шахтёром" в этом туре - сенсации возможны всегда.

Сможет ли "Левый Берег" что-то противопоставить "Динамо" в первой очной встрече в истории?

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"Левый Берег" - "Динамо" 18:00

VBET Лига. 8-й тур

29 сентября. Киевская область. "Арена Левый Берег"

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Левый Берег": последние новости

После 7 сыгранных матчей в УПЛ, подопечные Виталия Первака набрали 6 очков, обыграв находившиеся явно не в лучшей форме в то время "Верес" (1:3) и "Черноморец" (1:0). Причём, с ровенчанами ход поединка мог сложиться совсем иначе, реализуй соперник свои шансы забить второй гол в первом тайме.

В остальных матчах с ЛНЗ, "Ворсклой", "Шахтёром", "Кривбассом" и "Александрией" "Левый Берег" демонстрировал полную безидейность в атаке, но при этом и не устраивал проходного двора в обороне. Такой себе второй "Колос".

Глядя на старт сезона, почти нет сомнений, что "аисты" будут в числе главных кандидатов на вылет. Впрочем, с нынешним набором исполнителей сложно ожидать большего.

Не поможет "Левому Берегу" в игре с "Динамо" получивший красную карточку в прошлом туре нападающий Даниил Сухоручко.

Ориентировочный состав: Механив, Астахов, Акимов, Семенов, Шаповал, Банада, Дедух, М. Когут, Синица, И. Когут, Кобзарь.

"Динамо": последние новости

"Александрия" свой матч восьмого тура у "Кривбасса" выиграла, так что для возвращения на вершину турнирной таблицы "Динамо" не устроит никакой результат, кроме победы.

Первую осечку после пятиматчевой выигрышной серии в новом сезоне УПЛ киевляне допустили на прошлой неделе, сыграв в нулевую ничью с "Рухом".

После этого коллектив Александра Шовковского полетел в немецкий "Гамбург" на номинально домашнюю встречу с "Лацио" в Лиге Европы. Тест "бело-синие" явно не прошли, уступив итальянскому клубу со счётом 0:3. Все проблемы в обороне, которые были скрыты в чемпионате, выступили наружу против действительно серьёзного соперника.

Естественно, в связи с загружённым графиком и статусом "Левого Берега", в составе "Динамо" стоит ожидать большую ротацию.

Точно из-за травмы пропустит завтрашний поединок колумбиец Брайан Себальос. Также под вопросом участие Назара Волошина, Николая Михайленко, Владимира Шепелев и Матвея Пономаренко.

Ориентировочный состав: Нещерет, Караваев, Попов, Биловар, Вивчаренко, Андриевский, Рубчинский, Шапаренко, Буяльский, Брагару, Герреро.

"Левый Берег" - "Динамо". Последние матчи

"Левый Берег":

21.09 "Александрия" - "Левый Берег" 2:0 (УПЛ)

15.09 "Левый Берег" - "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

07.09 "Левый Берег" - "Колос" 1:1 (товарищеский матч)

01.09 "Верес" - "Левый Берег" 1:3 (УПЛ)

26.08 "Левый Берег" - "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

"Динамо":

25.09 "Динамо" - "Лацио" 0:3 (ЛЧ)

21.09 "Динамо" - "Рух" 0:0 (УПЛ)

18.09 "Динамо" - "Ворскла" 3:1 (УПЛ)

14.09 "Заря" - "Динамо" 0:2 (УПЛ)

01.09. Динамо - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 7 6 1 0 13-5 19 2 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 3 Полесье 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 6 3 2 1 13-3 11 7 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 11 Черноморец 8 2 1 5 4-9 7 12 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 13 Верес 8 1 3 4 7-12 6 14 Колос 7 1 3 3 5-7 6 15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

Ставки и коэффициенты

"Левый Берег" - "Динамо". Прогноз от UA-Футбол

После двух неудачных результатов подряд "Динамо" наверняка приложит все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Ставим на то, что минимум три гола в поединке будет забито. Прогноз - тотал больше (3,0) с коэффициентом 2,03.