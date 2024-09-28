Левый Берег - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.09.2024

Новичок УПЛ встретится с действующим вице-чемпионом страны. Очевидно, что турнирные задачи перед командами стоят разные, но как уже показал матч "Вереса" с "Шахтёром" в этом туре - сенсации возможны всегда.
Сможет ли "Левый Берег" что-то противопоставить "Динамо" в первой очной встрече в истории?
После 7 сыгранных матчей в УПЛ, подопечные Виталия Первака набрали 6 очков, обыграв находившиеся явно не в лучшей форме в то время "Верес" (1:3) и "Черноморец" (1:0). Причём, с ровенчанами ход поединка мог сложиться совсем иначе, реализуй соперник свои шансы забить второй гол в первом тайме.
В остальных матчах с ЛНЗ, "Ворсклой", "Шахтёром", "Кривбассом" и "Александрией" "Левый Берег" демонстрировал полную безидейность в атаке, но при этом и не устраивал проходного двора в обороне. Такой себе второй "Колос".
Глядя на старт сезона, почти нет сомнений, что "аисты" будут в числе главных кандидатов на вылет. Впрочем, с нынешним набором исполнителей сложно ожидать большего.
Не поможет "Левому Берегу" в игре с "Динамо" получивший красную карточку в прошлом туре нападающий Даниил Сухоручко.
Ориентировочный состав: Механив, Астахов, Акимов, Семенов, Шаповал, Банада, Дедух, М. Когут, Синица, И. Когут, Кобзарь.
"Динамо": последние новости
"Александрия" свой матч восьмого тура у "Кривбасса" выиграла, так что для возвращения на вершину турнирной таблицы "Динамо" не устроит никакой результат, кроме победы.
Первую осечку после пятиматчевой выигрышной серии в новом сезоне УПЛ киевляне допустили на прошлой неделе, сыграв в нулевую ничью с "Рухом".
После этого коллектив Александра Шовковского полетел в немецкий "Гамбург" на номинально домашнюю встречу с "Лацио" в Лиге Европы. Тест "бело-синие" явно не прошли, уступив итальянскому клубу со счётом 0:3. Все проблемы в обороне, которые были скрыты в чемпионате, выступили наружу против действительно серьёзного соперника.
Естественно, в связи с загружённым графиком и статусом "Левого Берега", в составе "Динамо" стоит ожидать большую ротацию.
Точно из-за травмы пропустит завтрашний поединок колумбиец Брайан Себальос. Также под вопросом участие Назара Волошина, Николая Михайленко, Владимира Шепелев и Матвея Пономаренко.
После двух неудачных результатов подряд "Динамо" наверняка приложит все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Ставим на то, что минимум три гола в поединке будет забито. Прогноз - тотал больше (3,0) с коэффициентом 2,03.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.