Заря - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2024

Завершение 8-го тура чемпионата Украины ознаменуется поединком двух середняков. В частности, луганская "Заря" Младена Бартуловича сойдется в противостоянии с полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского. Номинальным хозяином этой пары выступит луганская команда.

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8-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 30-е сентября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Заброда Клим

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Заря": последние новости

"Заря" мощно начала эту кампанию, одержав две подряд победы: дома над "Ингульцом" Василия Кобина (2:1) и на выезде над одесским "Черноморцем" Александра Бабича (1:0). Однако, после этого последовали два поражения от лидеров. Речь идет о матчах с "Александрией" Руслана Ротаня (1:2) и львовским "Рухом" Виталия Пономарева (0:3).

Далее снова был добыт положительный результат - в матче с аутсайдером в лице киевской "Оболони" (2:0). На тот момент еще под руководством Валерия Иващенко. И снова фиаско - в гостях против киевского "Динамо" Александра Шовковского (0:2).

В общем, если бы не матч с "Колосом" в последнем туре, можно было констатировать, что "Заря" на данном этапе сезона добывает очки, где и должна это делать. И теряет лишь в матчах с более сильными командами. Однако, из этой тенденции абсолютно выбилась встреча с ковалевцами. То ли так Александр Поздеев сумел психологически накачать своих подопечных, то ли футболисты Младена Бартуловича так расслабились.

В любом случае, "Заря" выглядит как чистый представитель середины таблицы. В некотором смысле Робин Гуд УПЛ - отбирает очки у бедных, и дарит богатым.

"Конечно, настраивались только на победу. Нужно решать поставленные задачи. Победа была очень нам нужна. Мы расстроены таким результатом и игрой. Сделали много ошибок. Соперник нас наказал за это. Знали, что "Колос" неплохо играет на контратаках. Хорошо действует в обороне, организованно. Делаем много работы в недельном цикле. Работаем над определенными моментами, чтобы улучшиться. Надо дальше над ними работать, исправлять ситуацию. Хотим более агрессивной игры от футболистов, игры первым номером. Иногда на тренировках они слишком агрессивны, есть эмоции, а на игру это почему-то не переносится", - так прокомментировал поражение от "Колоса" коуч "Зари".

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Дрышлюк, Мичин, Супряга, Яцык, Кирюханцев, Антюх.

"Ворскла": последние новости

"Ворскла" тоже подзабыла вкус побед на поприще УПЛ. Последняя была зафиксирована еще в середине августа - в игре с той же киевской "Оболонью" (0:2). Из триумфов полтавчан еще можно вспомнить поединок с дебютантом украинского элитного дивизиона - "Левым Берегом" Виталия Первака (0:3).

Еще были два разгромных поражения от наших грандов: 0:5 на старте этой кампании с донецким "Шахтером" Марино Пушича и 1:3 с киевским "Динамо" СаШо. И еще две ничьи с представителями города Льва: 1:1 с "Карпатами" Владислава Лупашко и "нули" - против "Руха" Виталия Пономарева.

А в предыдущем туре "Ворскла" разошлась миром с бронзовым призером по итогам прошлого сезона - криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба (1:1). В общем, у "зеленых" та же картина, что и у "Зари". Полтавская команда обеспечивает стопроцентный результат с явно более слабыми коллективами, выгрызает очки у равных и закономерно уступает лидерам.

И пока, кажется, что запаса прочности данной версии ростера "Ворсклы" как раз хватает на подобный темп. Матч против "Зари" будет хрестоматийным в этом контексте, и должен подтвердить или опровергнуть данную тенденцию.

"Для нас это был третий матч за неделю, поэтому имели опасения относительно физического состояния футболистов в конце матча. Готовились к "Кривбассу" в обычном режиме, как и к любому другому поединку чемпионата. Знали силу этой команды, знали, как она играет. Мы хорошо подготовились, вышли и сыграли в свой футбол. Опять плохо вошли в игру. Первые пять минут, пока раскачивались, "Кривбасс" создал определенное давление на наши ворота. После тревоги вошли в игру уже хорошо. В целом первый тайм провели довольно неплохо. Имели моменты, которые могли бы использовать лучше", - рассказал Сергей Долганский после игры с криворожанами.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский, Скляр, Хрипчук, Челядин, Мякушко, Кане, Иеде.

"Заря" - "Ворскла" . Личные встречи

Во времена независимой Украины луганская и полтавская команды провели между собой 37 официальных поединков. Все они пришлись на выступления в УПЛ. Общая статистика на стороне "Зари".

Статистика очных поединков:

Победы: 15:10

15:10 Забитые мячи: 44:38

44:38 В среднем голов за матч: 1.19 - 1.02

1.19 - 1.02 Самая большая победа: 4:0

"Заря" - "Ворскла" . Последние официальные матчи

"Заря":

"Ворскла":

Турнирное положение команд

Чистокровные середняки. "Ворскла" и "Заря" в буквальном смысле делят турнирную таблицы пополам, имея в своем активе по 9 зачетных баллов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 7 6 1 0 13-5 19 2 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 3 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 6 3 2 1 13-3 11 7 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 8 2 2 4 10-14 8 11 Черноморец 8 2 1 5 4-9 7 12 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 13 Верес 8 1 3 4 7-12 6 14 Колос 7 1 3 3 5-7 6 15 Оболонь 8 1 2 5 4-19 5 16 Ингулец 8 0 4 4 6-14 4

"Заря" - "Ворскла" . Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Ворскла" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Хоть и букмекеры отдают небольшое преимущество луганчанам, однако явного фаворита в этой паре нет. Команды Коваля и Долганского по всем параметрам выглядят максимально ровно. Это и доказывают текущие результаты и место коллективов в таблице. Ожидаем тяжелую для обеих сторон игру. При таком раскладе сил, наиболее рациональным решением будет поставить на ничью.