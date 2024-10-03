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Черноморец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.10.2024
Черноморец - Оболонь. Прогноз и анонс матча ⋉ 04.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Оболонь
В Одессе на стадионе "Черноморец" встретятся команды, которые своей игрой и результатами не радуют болельщиков. С турнирной точки зрения это очень важный матч, поэтому ожидаем интригующего противостояния.
"Черноморец" - "Оболонь"
Украинская Премьер-лига 2024/25, девятый тур
4 октября 2024.15:30. Одесса, "Черноморец"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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"Черноморец": последние новости
Одесситы перед этим туром занимают одиннадцатое место. Четыре поражения, одна победа и ничья в последних турах – это не тот результат, на который надеялись в самой команде. Неделю назад "Черноморец" чудом спасся в матче с ЛНЗ. Подопечные Бабича уступали, но в конце встречи Янаков шикарным ударом принес своей команде ничью. В атаке одесситы снова почти ничего не создали. Существенных изменений в игре команды в заключительной части поля нет. Лишь после выхода Янакова начали создавать хоть что-то у ворот Кучеренко.
Следует отметить дебют двух легионеров одесситов. Речь идет о голкипере Аниагбосо и защитнике Жарже. Жаржу Мозес ничем особенным не запомнился, а вот нигерийский голкипер сыграл удачно. Пропускная гостевая серия "Черноморца" в УПЛ длится 17 игр (30 голов) и это повторение клубного рекорда.
Ориентировочный состав "Черноморца": Аниагбосо, Бутко, Скиба, Удод, Жаржу Мозес, Габелок, Лацабидзе, Билошевский, Кайо Гомес, Попов, Хобленко
"Оболонь": последние новости
В прошлом туре киевляне наконец-то победили. Для "Оболони" победа над Ингульцем" (2:1) стала действительно очень важной. Гол Виталия Груши прервал рекордную незабивную серию киевлян в УПЛ, которая длилась более 10 часов — 621 минута. К тому же, "пивовары" впервые за десять матчей выиграли .Для Сергея Шищенко этот выигрыш — десятый в тренерской карьере на уровне УПЛ у руля разных клубов.
Три очка позволили "Оболони" подняться на предпоследнее место, но турнирная ситуация требует набирать очки в каждом матче. Киевляне пропустили 19 (!!!) мячей, а забили всего четыре. Возможно, под руководством Шищенко команда достигнет прогресса. Основной акцент новый тренерский штаб делает, прежде всего, на игре в защите, но проблем хватает. В прошлом матче в "Оболони" было достаточно много угловых, хотя выдавить из этого компонента какое-либо преимущество никак не удавалось. Очень много работы еще у Сергея Шищенко, ведь пока киевляне не впечатляют своей игрой.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо – Витенчук – Близниченко, Черненко, Груша, Мединский – Суханов
Последние матчи команд
"Черноморец"
28.09. ЛНЗ 1:1 (УПЛ)
21.09. "Карпаты" 0:1 (УПЛ)
14.09 "Ингулец" 1:0 (УПЛ)
31.08 "Полесье" 1:4 (УПЛ)
26.08 "Левый Берег" 0:1 (УПЛ)
"Оболонь"
29.09. "Ингулец" 2:1 (УПЛ)
23.09. "Шахтер" 0:4 (УПЛ)
13.09. "Александрия" 0:0 (УПЛ)
30.08. "Заря" 0:2 (УПЛ)
25.08. "Полесье" 0:4 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой сыграли 13 матчей: 8 побед "Оболони", две ничьи и 3 победы "Черноморца". В феврале 2024 года соперники в матче УПЛ сыграли вничью – 1:1.
Факты и цифры
Завершились клубные рекордные серии "Оболони" в УПЛ: безвыигрышная, длившаяся 10 игр: 3 ничьих и 7 поражений и безголевая — 621 минута;
В четвертом для себя клубе УПЛ в прошлом туре забил Денис Янаков;
Сергей Шищенко во главе разных клубов одержал 10 победу во всех турнирах на топ-уровне: 6 — в чемпионате и 4 — в Кубке.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|7
|6
|1
|0
|14-3
|19
|2
|ФК Александрия
|7
|6
|1
|0
|13-5
|19
|3
|Полесье
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|4
|Шахтер
|7
|4
|1
|2
|19-8
|13
|5
|ЛНЗ
|8
|3
|3
|2
|9-8
|12
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|13-3
|12
|7
|Заря
|8
|4
|0
|4
|8-9
|12
|8
|Кривбасс
|7
|3
|2
|2
|6-6
|11
|9
|Ворскла
|8
|2
|3
|3
|8-12
|9
|10
|Карпаты
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|11
|Черноморец
|8
|2
|1
|5
|4-9
|7
|12
|Колос
|8
|1
|4
|3
|5-7
|7
|13
|Левый Берег
|8
|2
|0
|6
|4-12
|6
|14
|Верес
|8
|1
|3
|4
|7-12
|6
|15
|Оболонь
|8
|1
|2
|5
|4-19
|5
|16
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|6-14
|4
Ставки и коэффициенты на матч Черноморец – Оболонь
Прогноз на матч Черноморец - Оболонь от UA-Football
От встречи этих соперников точно не стоит ждать большого количества забитых мячей. У "Оболони" и "Черноморца" существенные проблемы с конструктивом. Эти команды мало забивают и вообще мало создают моментов. Тем не менее, борьбы в Одессе будет точно хватать. Сложно отдать кому-то предпочтение, поэтому результат не стоит прогнозировать. Прогноз – тотал голов меньше 2.5 (1.53).
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