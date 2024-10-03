Черноморец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.10.2024

В Одессе на стадионе "Черноморец" встретятся команды, которые своей игрой и результатами не радуют болельщиков. С турнирной точки зрения это очень важный матч, поэтому ожидаем интригующего противостояния.

"Черноморец" - "Оболонь"

Украинская Премьер-лига 2024/25, девятый тур

4 октября 2024.15:30. Одесса, "Черноморец"

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"Черноморец": последние новости

Одесситы перед этим туром занимают одиннадцатое место. Четыре поражения, одна победа и ничья в последних турах – это не тот результат, на который надеялись в самой команде. Неделю назад "Черноморец" чудом спасся в матче с ЛНЗ. Подопечные Бабича уступали, но в конце встречи Янаков шикарным ударом принес своей команде ничью. В атаке одесситы снова почти ничего не создали. Существенных изменений в игре команды в заключительной части поля нет. Лишь после выхода Янакова начали создавать хоть что-то у ворот Кучеренко.

Следует отметить дебют двух легионеров одесситов. Речь идет о голкипере Аниагбосо и защитнике Жарже. Жаржу Мозес ничем особенным не запомнился, а вот нигерийский голкипер сыграл удачно. Пропускная гостевая серия "Черноморца" в УПЛ длится 17 игр (30 голов) и это повторение клубного рекорда.

Ориентировочный состав "Черноморца": Аниагбосо, Бутко, Скиба, Удод, Жаржу Мозес, Габелок, Лацабидзе, Билошевский, Кайо Гомес, Попов, Хобленко

"Оболонь": последние новости

В прошлом туре киевляне наконец-то победили. Для "Оболони" победа над Ингульцем" (2:1) стала действительно очень важной. Гол Виталия Груши прервал рекордную незабивную серию киевлян в УПЛ, которая длилась более 10 часов — 621 минута. К тому же, "пивовары" впервые за десять матчей выиграли .Для Сергея Шищенко этот выигрыш — десятый в тренерской карьере на уровне УПЛ у руля разных клубов.

Три очка позволили "Оболони" подняться на предпоследнее место, но турнирная ситуация требует набирать очки в каждом матче. Киевляне пропустили 19 (!!!) мячей, а забили всего четыре. Возможно, под руководством Шищенко команда достигнет прогресса. Основной акцент новый тренерский штаб делает, прежде всего, на игре в защите, но проблем хватает. В прошлом матче в "Оболони" было достаточно много угловых, хотя выдавить из этого компонента какое-либо преимущество никак не удавалось. Очень много работы еще у Сергея Шищенко, ведь пока киевляне не впечатляют своей игрой.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо – Витенчук – Близниченко, Черненко, Груша, Мединский – Суханов

Последние матчи команд

"Черноморец"

28.09. ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

21.09. "Карпаты" 0:1 (УПЛ)

14.09 "Ингулец" 1:0 (УПЛ)

31.08 "Полесье" 1:4 (УПЛ)

26.08 "Левый Берег" 0:1 (УПЛ)

"Оболонь"

29.09. "Ингулец" 2:1 (УПЛ)

23.09. "Шахтер" 0:4 (УПЛ)

13.09. "Александрия" 0:0 (УПЛ)

30.08. "Заря" 0:2 (УПЛ)

25.08. "Полесье" 0:4 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли 13 матчей: 8 побед "Оболони", две ничьи и 3 победы "Черноморца". В феврале 2024 года соперники в матче УПЛ сыграли вничью – 1:1.

Факты и цифры

Завершились клубные рекордные серии "Оболони" в УПЛ: безвыигрышная, длившаяся 10 игр: 3 ничьих и 7 поражений и безголевая — 621 минута;

В четвертом для себя клубе УПЛ в прошлом туре забил Денис Янаков;

Сергей Шищенко во главе разных клубов одержал 10 победу во всех турнирах на топ-уровне: 6 — в чемпионате и 4 — в Кубке.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 2 ФК Александрия 7 6 1 0 13-5 19 3 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 7 3 3 1 13-3 12 7 Заря 8 4 0 4 8-9 12 8 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 9 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 10 Карпаты 8 2 2 4 10-14 8 11 Черноморец 8 2 1 5 4-9 7 12 Колос 8 1 4 3 5-7 7 13 Левый Берег 8 2 0 6 4-12 6 14 Верес 8 1 3 4 7-12 6 15 Оболонь 8 1 2 5 4-19 5 16 Ингулец 8 0 4 4 6-14 4

Ставки и коэффициенты на матч Черноморец – Оболонь



Прогноз на матч Черноморец - Оболонь от UA-Football

От встречи этих соперников точно не стоит ждать большого количества забитых мячей. У "Оболони" и "Черноморца" существенные проблемы с конструктивом. Эти команды мало забивают и вообще мало создают моментов. Тем не менее, борьбы в Одессе будет точно хватать. Сложно отдать кому-то предпочтение, поэтому результат не стоит прогнозировать. Прогноз – тотал голов меньше 2.5 (1.53).