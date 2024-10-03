Карпаты - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.10.2024

Для одних это шанс подняться выше и закрепиться в середине таблицы, для других - возможность в конце концов оттолкнуться от дна. В эту пятницу, в рамках 9-го тура родной УПЛ львовские "Карпаты" Владислава Лупашко встретятся с "Ингульцом" Василия Кобина. Встреча пройдет на домашней арене "львов", во Львове.

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9-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 4-е октября

Львов, стадион "Украина"

Арбитр: Задиран Сергей

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"Карпаты": последние новости

С уверенностью можно утверждать очевидное: "Карпаты" все еще проходят адаптацию под элитный украинский дивизион. Победы сменяются ничьими, а ничейный результат - поражениями. Хоть и триумфов, закономерно у "львов" пока меньше всего. По три зачетных балла команда Владислава Лупашко добыла в спаррингах с бронзовым призером прошлой кампании в лице криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба (3:0) и в выездном матче с одесским "Черноморцем" Александра Бабича (1:0).

Однако, в целом, если смотреть на игру львовян, то откровенных провалов нет. Этим "Карпатам" банально не хватает стабильности. "Львы" начинают каждый поединок активно и агрессивно, но с течением времени просто в определенном смысле "сгорают". И чем статуснее соперник, тем этот период "сгорания" короче. Условно, подопечные Лупашко проигрывают только объективно сильнее себя коллективам. Здесь, конечно, речь о поражениях от наших грандов: киевского "Динамо" СаШо (1:3) и донецкого "Шахтера" Марино Пушича (2:5). И в последнем туре от одного из лидеров украинского первенства - житомирского "Полесья" Имада Ашура (1:3).

И вот как раз, вышеупомянутые встречи с "горняками" и "волками" являются максимально показательными в этом аспекте. "Львы" здорово стартуют, даже забивают фаворитам, однако дальше пустота... А вот ничьи команда Владислава Лупашко как раз расписывает с себе равными: "нули" с ровенским "Вересом" Олега Шандрука и 1:1 - с полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского.

Вот здесь и кроется наиболее смысловой вопрос. Лупашко не отходит от концепции атакующего футбола, несмотря на результат и оппонента. И это, безусловно, похвально. Но если подойти к этому контексту с хладнокровной точки зрения. Возможно, все же стоит львовянам добавить немного прагматизма? Ключевое, что сам наставник "Карпат" это прекрасно понимает.

"Сегодня мы уступили команде, которая, наверное, после "Шахтера" и "Динамо" является лучшей. Мастерство решает ключевые моменты. Старались играть 1-м номером. Большинство времени это удавалось, но очень много в 1-м тайме было брака в тех моментах, где "Полесье" проводило контратаки после потерь". "Нам нужно добавлять уверенности, понимать, что мы уже являемся командой УПЛ, набираться опыта, нужно больше мастерства, спокойствия. "Полесье" - очень интенсивная команда. Она очень хорошо играет против мяча, не закрываясь низко. Она хороша во всех составляющих - стандартах, аутах, игре без мяча, высоком прессинге, игре на мяче", - сказал Лупашко после игры с житомирянами.

В любом случае, соперника уровня "Ингульца", а то есть абслютного аутсайдера, "Карпаты" могут и должны обыгрывать. Без всяких отмазок. Тем более, в родных стенах.

Ориентировочный состав "Карпат": Кемкин, Сакив, Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Пидлепенец, Игорь Невес.

"Ингулец": последние новости

У представителя поселка Петрово все плохо. И негативный информационный шум вокруг клуба никак не помогает результатам команды на футбольном поле, а дает совершенно противоположный эффект.

Сейчас "Ингулец" - последняя и худшая команда украинского первенства. Это и непосредственно в прошлом туре доказало дерби аутсайдеров - с киевской "Оболонью" Сергея Шищенко (1:2). И наиболее показательным в этом контексте является то, что до поединка с подопечными Василия Кобина "пивовары" более 10 (десяти!) часов игрового времени не могли забить в УПЛ. А в воротах "Ингульца" расписались сразу дважды Но при этом, не сказать, что киевляне как-то надорвались в той игре.

Примечательно, что на данный момент у "Ингульца" паритет по количеству ничьих и поражений - по 4. И ни одной победы, логично. Кроме "Оболони", проигрывала команда Кобина для луганской "Зари" (1:2 - на тот момент еще под руководство Юрия Коваля), одесскому "Черноморцу" Александра Бабича (0:1) и была уничтожена львовским "Рухом" Виталия Пономарева - сразу 0:5 во Львове.

Ну а ничьи были зафиксированы в играх с ковалевским "Колосом" Александра Поздеева (0:0), житомирским "Полесьем" Имада Ашура (1:1), криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба (1:1) и ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:2). И самое интересное, складывается четкое впечатление, что этому "Ингульцу" значительно проще героически обороняться против заведомо более сильных коллективов, чем играть на равных против команд примерно одного уровня. Это факт.

Не сказать, что у "Ингульца" по игре все безнадежно. Подопечные Кобина, да и сам тренер, пытаются что-то придумать. Но, в то же время, прослеживается какая-то определенная безнадежность и апатия. И пока, назвать причины, почему эта тенденция изменится именно в противостоянии с "Карпатами" Владислава Лупашко - чрезвычайно сложно.

Условно, после игры с теми же "пивоварами" Шищенко наставнику "Ингульца" оставалось только критиковать арбитров...

"В первом тайме не понравилось судейство. Было много моментов с фолами соперника, а их просто не давали. Нам было трудно бороться против соперника и судей. Есть игроки, которым я доверился, но они себя повели достаточно некорректно к команде, так что будут приняты меры. Плохая реакция на контпрессинг. Мы это видим и над этим работаем. Это проблема не только этой игры. Не все игроки переключаются на отбор мяча. Либо это определенный уровень наших защитников, либо эти ошибки более индивидуального плана. Очень малыми темпами это меняется", - прокомментировал Кобин поражение от "Оболони".

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук, Дубилей, Шершень, Виливальд, Малыш, Белоцерковец, Пятов, Волохатый, Козак, Кисленко, Сад.

"Карпаты" - "Ингулец" . Личные встречи

На официальном уровне команды провели между собой 4 игры: две в рамках Первой лиги, и еще две - в национальном Кубке. Примечательно, что "Карпатам" еще ни разу не удавалось обыграть "Ингулец".

Статистика очных поединков:

Победы: 0:2

0:2 Забитые мячи: 3:5

3:5 В среднем голов за матч: 0.75 - 1.25

0.75 - 1.25 Самая большая победа: 1:2

"Карпаты" - "Ингулец" . Последние официальные матчи

"Карпаты":

"Ингулец":

Турнирное положение команд

Имеем дело с абсолютным аутсайдером и середняком чемпионата Украины, на данный момент. При этом, разница между коллективами Лупашко и Кобина составляет всего 4 пункта.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 2 ФК Александрия 7 6 1 0 13-5 19 3 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 7 3 3 1 13-3 12 7 Заря 8 4 0 4 8-9 12 8 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 9 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 10 Карпаты 8 2 2 4 10-14 8 11 Черноморец 8 2 1 5 4-9 7 12 Колос 8 1 4 3 5-7 7 13 Левый Берег 8 2 0 6 4-12 6 14 Верес 8 1 3 4 7-12 6 15 Оболонь 8 1 2 5 4-19 5 16 Ингулец 8 0 4 4 6-14 4

"Карпаты" - "Ингулец" . Ставка и коэффициенты

"Карпаты" - "Ингулец" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Откровенно говоря, кажется, что команде Василия Кобина ловить здесь нечего. Хоть и разрыв в коэффициентах от букмекеров не такой большой. "Львы" все же убедительнее выглядят на бумаге, да и в целом по структуре своей игры. "Ингулец" точно даст бой, однако не думаем, что его футболистов хватит больше чем на одно взятие ворот.