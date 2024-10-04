Александрия – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.10.2024

Интересное противостояние ожидает болельщиков в "Александрии", где местная команда будет принимать "Рух". Подопечные Ротаня занимают высокое второе место и не собираются останавливаться на достигнутом.

Украинская Премьер-лига, девятый тур

5 октября, 15:30. Александрия. КСК "Ника"

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

"Александрия": последние новости

"Александрия" только однажды в сезоне 2024/25 потеряла очки, и сейчас в УПЛ находится на втором месте. Такого от подопечных Ротаня никто не ожидал, но они удивляют всю футбольную Украину. В прошлом туре "Александрия" одержала свою шестую в сезоне победу. Победить "Кривбасс" на выезде помог гол Филиппова на последних секундах первой половины встречи. Во втором тайме "Кривбасс" давил очень активно, у Ермакова было достаточно работы, но подопечные Ротаня выдержали и добились желаемого результата.

Следует отметить, что в последних матчах "Александрия" начала играть более прагматично и это помогает команде набирать очки. Безусловно, без везения тоже не обходится, но фортуна улыбается смелым. Беспроигрышная серия "Александрии" проходит в УПЛ 12 игр: 8 побед и 4 ничьи. На этом вторая команда нынешнего сезона УПЛ не собирается останавливаться.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжный – Джевани, Смирный, Ковалец, Безерра – Филиппов

"Рух": последние новости

Львовяне не могут выиграть три матча подряд. Все три предыдущих встречи завершились вничью 0:0. "Рух" не пропускает уже 450 минут, но вряд ли ничьи устраивают подопечных Пономарева. Кадровых проблем у команды пока нет. Вернулись из лазарета Сапуга, Плюман и Климчук и это придает тренерскому штабу еще больше возможностей для ротации.

Перед матчем с "Колосом" львовян считали фаворитами, но добиться желаемого результата они не смогли - 0:0. Замены Пономарева на атаку (вышли Климчук и Клайвер) не сработали. Львовяне больше контролировали мяч, но опять же пробиться через насыщенную оборону гостей не получалось. Может, уже в субботу наконец-то футболисты львовской команды смогут забить? Шестое место – это точно не предел амбиции команды Пономарева.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир

Последние матчи команд

"Александрия"

28.09. "Кривбасс" 1:0 (УПЛ)

21.09 "Левый берег" 2:0 (УПЛ)

13.09 "Оболонь" 0:0 (УПЛ)

31.08 "Колос" 2:1 (УПЛ)

24.08 "Шахтер" 4:3 (УПЛ)

"Рух"

"Рух" - "Заря" 3:0

"Рух" - "Ингулец" 5:0

"Ворскла" - "Рух" 0:0

"Динамо" - "Рух" 0:0

"Колос" - "Рух" 0:0

Личные встречи

Команды встречались между собой восемь раз: одна победа "Руха", одна победа "Александрии" и сразу шесть ничьих. В прошлом сезоне оба матча завершились вничью (0:0 и 2:2).

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 2 ФК Александрия 7 6 1 0 13-5 19 3 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 7 3 3 1 13-3 12 7 Заря 8 4 0 4 8-9 12 8 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 9 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 10 Карпаты 8 2 2 4 10-14 8 11 Черноморец 8 2 1 5 4-9 7 12 Колос 8 1 4 3 5-7 7 13 Левый Берег 8 2 0 6 4-12 6 14 Верес 8 1 3 4 7-12 6 15 Оболонь 8 1 2 5 4-19 5 16 Ингулец 8 0 4 4 6-14 4

Ставка и коэффициенты на матч "Александрия" - "Рух"



Прогноз на матч "Александрия" – "Рух" от UA-Football

Букмекеры считают фаворитом этого матча хозяев. Учитывая турнирную таблицу, это логично, но точно не стоит недооценивать "Рух", который уже пять матчей подряд не пропускает. У гостей есть все шансы зацепиться за результат в Александрии. Прогноз – "Руха" не проигрывает (1.70).