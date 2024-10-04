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Александрия – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.10.2024
Александрия – Рух: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
Интересное противостояние ожидает болельщиков в "Александрии", где местная команда будет принимать "Рух". Подопечные Ротаня занимают высокое второе место и не собираются останавливаться на достигнутом.
Украинская Премьер-лига, девятый тур
5 октября, 15:30. Александрия. КСК "Ника"
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
"Александрия": последние новости
"Александрия" только однажды в сезоне 2024/25 потеряла очки, и сейчас в УПЛ находится на втором месте. Такого от подопечных Ротаня никто не ожидал, но они удивляют всю футбольную Украину. В прошлом туре "Александрия" одержала свою шестую в сезоне победу. Победить "Кривбасс" на выезде помог гол Филиппова на последних секундах первой половины встречи. Во втором тайме "Кривбасс" давил очень активно, у Ермакова было достаточно работы, но подопечные Ротаня выдержали и добились желаемого результата.
Следует отметить, что в последних матчах "Александрия" начала играть более прагматично и это помогает команде набирать очки. Безусловно, без везения тоже не обходится, но фортуна улыбается смелым. Беспроигрышная серия "Александрии" проходит в УПЛ 12 игр: 8 побед и 4 ничьи. На этом вторая команда нынешнего сезона УПЛ не собирается останавливаться.
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжный – Джевани, Смирный, Ковалец, Безерра – Филиппов
"Рух": последние новости
Львовяне не могут выиграть три матча подряд. Все три предыдущих встречи завершились вничью 0:0. "Рух" не пропускает уже 450 минут, но вряд ли ничьи устраивают подопечных Пономарева. Кадровых проблем у команды пока нет. Вернулись из лазарета Сапуга, Плюман и Климчук и это придает тренерскому штабу еще больше возможностей для ротации.
Перед матчем с "Колосом" львовян считали фаворитами, но добиться желаемого результата они не смогли - 0:0. Замены Пономарева на атаку (вышли Климчук и Клайвер) не сработали. Львовяне больше контролировали мяч, но опять же пробиться через насыщенную оборону гостей не получалось. Может, уже в субботу наконец-то футболисты львовской команды смогут забить? Шестое место – это точно не предел амбиции команды Пономарева.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир
Последние матчи команд
"Александрия"
28.09. "Кривбасс" 1:0 (УПЛ)
21.09 "Левый берег" 2:0 (УПЛ)
13.09 "Оболонь" 0:0 (УПЛ)
31.08 "Колос" 2:1 (УПЛ)
24.08 "Шахтер" 4:3 (УПЛ)
"Рух"
"Рух" - "Заря" 3:0
"Рух" - "Ингулец" 5:0
"Ворскла" - "Рух" 0:0
"Динамо" - "Рух" 0:0
"Колос" - "Рух" 0:0
Личные встречи
Команды встречались между собой восемь раз: одна победа "Руха", одна победа "Александрии" и сразу шесть ничьих. В прошлом сезоне оба матча завершились вничью (0:0 и 2:2).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|7
|6
|1
|0
|14-3
|19
|2
|ФК Александрия
|7
|6
|1
|0
|13-5
|19
|3
|Полесье
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|4
|Шахтер
|7
|4
|1
|2
|19-8
|13
|5
|ЛНЗ
|8
|3
|3
|2
|9-8
|12
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|13-3
|12
|7
|Заря
|8
|4
|0
|4
|8-9
|12
|8
|Кривбасс
|7
|3
|2
|2
|6-6
|11
|9
|Ворскла
|8
|2
|3
|3
|8-12
|9
|10
|Карпаты
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|11
|Черноморец
|8
|2
|1
|5
|4-9
|7
|12
|Колос
|8
|1
|4
|3
|5-7
|7
|13
|Левый Берег
|8
|2
|0
|6
|4-12
|6
|14
|Верес
|8
|1
|3
|4
|7-12
|6
|15
|Оболонь
|8
|1
|2
|5
|4-19
|5
|16
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|6-14
|4
Ставка и коэффициенты на матч "Александрия" - "Рух"
Прогноз на матч "Александрия" – "Рух" от UA-Football
Букмекеры считают фаворитом этого матча хозяев. Учитывая турнирную таблицу, это логично, но точно не стоит недооценивать "Рух", который уже пять матчей подряд не пропускает. У гостей есть все шансы зацепиться за результат в Александрии. Прогноз – "Руха" не проигрывает (1.70).
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