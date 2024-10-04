Колос - Левый берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.10.2024

Завершение субботнего игрового дня в родной УПЛ ознаменуется очным противостоянием ковалевцев и "аистов". Практически имеем дело с киевским дерби, так сказать. В 9-м туре чемпионата Украины "Колос" Александра Поздеева будет принимать "Левый берег" Виталия Первака.

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9-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 5-е октября

Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Шандор Александр

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Колос": последние новости

Кажется, "Колос" относительно начал отходить от ментального кризиса. Подтверждением этому служит первая победа в сезоне, которая была зафиксирована в позапрошлом туре против луганской "Зари" Младена Бартуловича (1:0). И две ничьи: "нули" в минувший уик-энд с львовским "Рухом" Виталия Пономарева и матч с черкасским ЛНЗ Каррило Карраско (1:1).

Хотя по игре в атаке "Колос" все еще не впечатляет. Скрипку сам себе носит Третьяков, и на ней же солирует. Именно Максим забил сначала ЛНЗ, а затем и "Заре". А вот в защите дела стали ощутимо лучше. Прежде всего с точки организации и структуры игры в оборонительной фазе. Ковалевцы стали меньше терять своих визави за своими же спинами и допускать большие разрывы на своей половине поля.

Однако, точно утверждать, это ли определенные наработки Поздеева, или просто сиюминутный психологический импульс его подопечных - еще рано рано. Все еще нужно работать над этим приславутым переходом из обороны в атаку.

Конечно, если этот ростер "Колоса" хочет бороться за что-то выше и статуснее, чем сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. Поскольку, только этого компонента мало. Это, непосредственно, доказывают наши аутсайдеры. Не будем конкретизировать имена этих команд, однако лишь одного характера катастрофически недостаточно. Даже, по мнению многих, для самой "слабой" версии УПЛ всех времен...

Поединок против дебютанта УПЛ в лице "Левого берега" - прекрасный индикатор выхода из кризиса. Но пройдет ли это испытание этот "Колос"?

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Демченко, Красничи, Ореховский, Алефиренко, Третьяков, Боливар.

"Левый берег": последние новости

В отличие от ковалевцев банда Первака уже успела одержать две победы в этой кампании. В частности, речь идет о триумфах "аистов" в матчах с одесским "Черноморцем" Александра Бабича (0:1) и ровенским "Вересом" Олега Шандрука (3:1). Однако, при этом во всех остальных поединках киевляне непременно проигрывали.

На своем поле: от полтавской "Ворсклы" (0:3), донецкого "Шахтера" (0:1) и криворожского "Кривбасса" (0:1). И от "Динамо" Александра Шовковского (0:3) в рамках киевского дерби в прошлом туре. В свою очередь на выезде дебютант УПЛ потерпел фиаско от черкасского ЛНЗ Каррило Карраско (0:1) и "Александрии" Руслана Ротаня (0:2).

В общем, можно констатировать, что "Левый берег" берет очки лишь с заведомо равными соперниками. Желания и азарта хоть отбавляй, а вот класса "аистам" ощутимо не хватает. Подопечные Виталия Первака умеют терпеть и страдать в хорошем смысле, однако оригинальных решений и идей от футболистов мало. И кажется, что именно этот фактор сыграет ключевую роль в успехах киевлян в своей первой кампании в УПЛ. Это и понимает сам наставник.

"По организации игры, самоотдаче претензий к подопечным нет. Другое дело, что мастерство у соперника оказалось выше, и это сказалось на результате. Пожалуй, среди команд, с которыми встречались в УПЛ, "Динамо" производит самое сильное впечатление", - поделился мыслями Первак после игры с динамовцами".

Ориентировочный состав "Левого берега": Механив, Соколов, Якимов, Самар, Шаповал, Приходько, Дедух, М. Когут, Синица, Галас, Кобзарь.

"Колос" - "Левый берег" . Личные встречи

Ковалевцы и "аисты" пересекались между собой на футбольном поле лишь дважды. И оба раза - в рамках товарищеских игр. Это будет первый официальный поединок между "Колосом" и "Левым берегом". До этого киевлянам еще ни разу не удавалось обыграть ковалевскую команду.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:0

1:0 Забитые мячи: 4:3

4:3 В среднем голов за матч: 2.00 - 1.50

2.00 - 1.50 Самая большая победа: 3:2

"Колос" - "Левый берег" . Последние официальные матчи

"Колос":

"Левый берег":

Турнирное положение команд

Имеем дело с командами из нижней части турнирной таблицы, да и при этом соседями. В активе ковалевцев лишь на одно очко больше. При этом, на данный момент, "Левый берег" залез в зону стыков.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 2 ФК Александрия 7 6 1 0 13-5 19 3 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 7 3 3 1 13-3 12 7 Заря 8 4 0 4 8-9 12 8 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 9 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 10 Карпаты 8 2 2 4 10-14 8 11 Черноморец 8 2 1 5 4-9 7 12 Колос 8 1 4 3 5-7 7 13 Левый Берег 8 2 0 6 4-12 6 14 Верес 8 1 3 4 7-12 6 15 Оболонь 8 1 2 5 4-19 5 16 Ингулец 8 0 4 4 6-14 4

"Колос" - "Левый берег" . Ставка и коэффициенты

"Колос" - "Левый берег" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Не согласны с букмекерами от слов совсем. На стороне "Колоса" играет разве что фактор домашних стен. Во всем остальном, пока, это максимально близкие по общему уровню коллективы. И ковалевцам в этом противостоянии точно не будет просто. Поэтому, поставим на волевую победу "аистов". Тем более, коэффициент на триумф гостей очень солидный. Смелый прогноз, бесспорно. Но кто же не рискует - тот не пьет шампанское!