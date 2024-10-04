Верес - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 05.10.2024

"Верес" одержал лишь одну победу в сезоне, и занимает тринадцатое место в чемпионате. Команда Шандрука не может достичь стабильности. Ничья с "Ингульцом" воспринимается как поражение, ничья с "Шахтером" – как победа. "Заря", наоборот, еще ни разу не делила очки, но имеет столько же побед, как и ничьих.
В сентябре "Верес" не выиграл ни одного матча. Ровенчане неожиданно проиграли "Левому берегу" (1:3), затем уступили "Полесью" (1:2), были в шаге от поражения в игре с "Ингульцом" (2:2), но спаслись на последних секундах благодаря спорному пенальти. Эти, в целом, негативные результаты были перечеркнуты ничьей с чемпионом. "Шахтер" создал немало моментов, но "Верес" пропустил лишь раз, а затем воспользовался своим шансом – 1:1.
Шандрук не стесняется выбранной тактики на игру с "Шахтером": "Понятно, что старались играть в низком блоке. Надеялись на быстрые атаки и это сработало – мы сыграли с "Шахтером" вничью. Мы терпели и заработали один пункт".
Однако тренер "Вереса" добавляет, что его команда еще далека от окончательных очертаний. "Я благодарен ребятам. Я знаю, как упорно и много они работают. Все хотят результата уже и сейчас. Но у нас в команде произошли определенные изменения. Есть легионеры, которые не то что на украинском – пока даже на английском не говорят. Есть определенные проблемы и нужно время".
К слову, на неделе к "Вересу" присоединился еще один легионер – 20-летний камерунский вингер Самуэль Нонго.
Новости Зари
Победа, победа, поражение, поражение, поражение, победа, поражение, поражение, поражение, победа. "Заря" – команда, которая не любит компромиссы. Более того – в последних пяти матчах "Зари" забивала только одна команда – в конце концов именно та, которая и выигрывала матч.
В позапрошлом туре "Заря" проиграла "Колосу", подарив ковалевцам первую победу в сезоне. Как рассказывают игроки и тренеры "Зари", результат этого матча вызвал бурю эмоций в раздевалке, в конце концов игроки, тренеры и работники клуба провели разговор "на повышенных тонах" – ситуация требовала решения.
И как показал матч следующего тура, такие шаги оказались действенными – в последний день сентября "Заря" провела сильный матч против "Ворсклы", и взяла три очка благодаря голам Будковского и Джордана (2:0).
Статистика команд, цифры и факты
"Верес" не может победить "Зарю" на протяжении пяти матчей в УПЛ: две ничьи и три поражения.
"Заря" не играет вничью в чемпионате в десяти матчах подряд: четыре победы и шесть поражений.
"Верес" не выигрывает на своем поле в УПЛ семь матчей подряд (четыре ничьи, три поражения).
"Заря" забила на один гол больше "Вереса" (восемь против семи), и пропустила на три меньше – девять против 12.
"Верес" забивал как минимум один гол в последних четырех матчах УПЛ.
От "Зари" можно ждать чего угодно, впрочем, как и "Вереса". Однако "Заря" все же способна сыграть качественнее чисто в футбольном плане. Если команда Бартуловича настроится на игру, то сможет получить три очка. Прогноз – победа "Зари" 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.