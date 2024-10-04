Верес - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 05.10.2024



Украинская Премьер-лига 2024/25, девятый тур

5 октября 2024 года. Ровно, "Авангард"

"Верес" 13:00 "Заря"

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"Верес" одержал лишь одну победу в сезоне, и занимает тринадцатое место в чемпионате. Команда Шандрука не может достичь стабильности. Ничья с "Ингульцом" воспринимается как поражение, ничья с "Шахтером" – как победа. "Заря", наоборот, еще ни разу не делила очки, но имеет столько же побед, как и ничьих.

Новости Вереса

В сентябре "Верес" не выиграл ни одного матча. Ровенчане неожиданно проиграли "Левому берегу" (1:3), затем уступили "Полесью" (1:2), были в шаге от поражения в игре с "Ингульцом" (2:2), но спаслись на последних секундах благодаря спорному пенальти. Эти, в целом, негативные результаты были перечеркнуты ничьей с чемпионом. "Шахтер" создал немало моментов, но "Верес" пропустил лишь раз, а затем воспользовался своим шансом – 1:1.

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Шандрук не стесняется выбранной тактики на игру с "Шахтером": "Понятно, что старались играть в низком блоке. Надеялись на быстрые атаки и это сработало – мы сыграли с "Шахтером" вничью. Мы терпели и заработали один пункт".

Однако тренер "Вереса" добавляет, что его команда еще далека от окончательных очертаний. "Я благодарен ребятам. Я знаю, как упорно и много они работают. Все хотят результата уже и сейчас. Но у нас в команде произошли определенные изменения. Есть легионеры, которые не то что на украинском – пока даже на английском не говорят. Есть определенные проблемы и нужно время".

К слову, на неделе к "Вересу" присоединился еще один легионер – 20-летний камерунский вингер Самуэль Нонго.

Новости Зари

Победа, победа, поражение, поражение, поражение, победа, поражение, поражение, поражение, победа. "Заря" – команда, которая не любит компромиссы. Более того – в последних пяти матчах "Зари" забивала только одна команда – в конце концов именно та, которая и выигрывала матч.

В позапрошлом туре "Заря" проиграла "Колосу", подарив ковалевцам первую победу в сезоне. Как рассказывают игроки и тренеры "Зари", результат этого матча вызвал бурю эмоций в раздевалке, в конце концов игроки, тренеры и работники клуба провели разговор "на повышенных тонах" – ситуация требовала решения.

И как показал матч следующего тура, такие шаги оказались действенными – в последний день сентября "Заря" провела сильный матч против "Ворсклы", и взяла три очка благодаря голам Будковского и Джордана (2:0).

Статистика команд, цифры и факты

"Верес" не может победить "Зарю" на протяжении пяти матчей в УПЛ: две ничьи и три поражения.

"Заря" не играет вничью в чемпионате в десяти матчах подряд: четыре победы и шесть поражений.

"Верес" не выигрывает на своем поле в УПЛ семь матчей подряд (четыре ничьи, три поражения).

"Заря" забила на один гол больше "Вереса" (восемь против семи), и пропустила на три меньше – девять против 12.

"Верес" забивал как минимум один гол в последних четырех матчах УПЛ.

Последние матчи Вереса и Зари

Верес

27.09 "Шахтер" 1:1 (УПЛ)

22.09 "Ингулец" 2:2 (УПЛ)

15.09 "Полесье" 1:2 (УПЛ)

01.09 "Левый берег" 1:3 (УПЛ)

26.08 "Колос" 1:0 (УПЛ)

Заря

30.09 "Ворскла" 2:0 (УПЛ)

23.09 "Колос" 0:1 (УПЛ)

14.09 "Динамо" Киев (0:2)

30.08 "Оболонь" 2:0 (УПЛ)

25.08 "Рух" 0:3 (УПЛ)

Турнирная таблица УПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 2 ФК Александрия 7 6 1 0 13-5 19 3 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 7 3 3 1 13-3 12 7 Заря 8 4 0 4 8-9 12 8 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 12 Колос 8 1 4 3 5-7 7 13 Левый Берег 8 2 0 6 4-12 6 14 Верес 8 1 3 4 7-12 6 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Личные встречи

Всего "Верес" и "Заря" провели между собой 14 матчей. Обе команды победили по шесть раз и дважды сыграли вничью. В прошлом ноябре на поле "Вереса" команды сыграли вничью 2:2.

Ставки и Коэффициенты на матч Верес – Заря

Прогноз на матч Верес – Заря от UA-Football

От "Зари" можно ждать чего угодно, впрочем, как и "Вереса". Однако "Заря" все же способна сыграть качественнее чисто в футбольном плане. Если команда Бартуловича настроится на игру, то сможет получить три очка. Прогноз – победа "Зари" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.