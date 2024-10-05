Полесье - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2024

Обидный вылет из квалификации Лиги конференций от словенской "Олимпии" разжёг большое количество разговоров относительно правильности назначения главным тренером "Полесья" Имада Ашура.
Впрочем, старт сезона УПЛ быстро положил им конец. В 7 матчах "волки" одержали 5 побед и дважды сыграли вничью. Отдельно из этих результатов стоит выделить разгромы "Оболони" (4:0) и "Черноморца" (4:1), а также неожиданный триумф над "Шахтёром" (1:0).
На данный момент у "Полесья" лучшие показатели результативности в чемпионате: житомирский клуб отличился уже 16 раз. Огромная заслуга в этом принадлежит Алексею Гуцуляку и Александру Назаренко. Первый забивает в УПЛ уже 5 игр подряд, второй является лучшим бомбардиром национального первенства с 7 голами.
Не помогут "Полесью" завтра травмированные Руслан Бабенко и Данил Бескоровайный.
У "Ворсклы", в отличие от своего будущего соперника, дела идут явно не так хорошо.
После унизительного поражения от "Шахтера" (0:5) подопечные Сергея Долганского сумели реабилитироваться перед болельщиками благодаря победам над "Левым Берегом" (3:0) и "Оболонью" (2:0). Однако, датировались они ещё в августе - с тех пор полтавский клуб не выигрывает.
Видно, что физически "Ворсклу" на все 90 минут пока не хватает. Последний матч с "Зарёй" (0:2) стал этому лишним подтверждением. В начале встречи "зелёно-белые" завладели инициативой, могли открывать счёт, но затем подсели и, как итог, дважды пропустили со стандартов (ещё одна проблема команды).
Тем не менее, обнадёживающим фактором для "Ворсклы" может стать более благоприятный календарь в УПЛ и скорое возвращение на родной стадион.
"Полесье" в последнее время очень хорош в атаке, а "Ворскла" 5 игр подряд забивает на выезде. Ожидаем, что обе команды покажут открытый футбол (тотал матча больше 2,0 за 1,75), а победа останется за хозяевами (победа "Полесья" за 1,94).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.