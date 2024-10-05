Полесье - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2024

Беспроигрышная серия "Полесья" в УПЛ длится уже 12 матчей. В то же время, "Ворскла" не побеждает в чемпионате уже на протяжении 5 игр. Казалось бы, фаворит очевиден, но всё ли так однозначно?

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"Полесье" - "Ворскла" 13:00

VBET Лига. 9-й тур

6 октября. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Полесье": последние новости

Обидный вылет из квалификации Лиги конференций от словенской "Олимпии" разжёг большое количество разговоров относительно правильности назначения главным тренером "Полесья" Имада Ашура.

Впрочем, старт сезона УПЛ быстро положил им конец. В 7 матчах "волки" одержали 5 побед и дважды сыграли вничью. Отдельно из этих результатов стоит выделить разгромы "Оболони" (4:0) и "Черноморца" (4:1), а также неожиданный триумф над "Шахтёром" (1:0).

На данный момент у "Полесья" лучшие показатели результативности в чемпионате: житомирский клуб отличился уже 16 раз. Огромная заслуга в этом принадлежит Алексею Гуцуляку и Александру Назаренко. Первый забивает в УПЛ уже 5 игр подряд, второй является лучшим бомбардиром национального первенства с 7 голами.

Не помогут "Полесью" завтра травмированные Руслан Бабенко и Данил Бескоровайный.

Ориентировочный состав: Волынец, Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков, Таллес Коста, Мельниченко, Крушинский, Гуцуляк, Назаренко, Пайшао.

"Ворскла": последние новости

У "Ворсклы", в отличие от своего будущего соперника, дела идут явно не так хорошо.

После унизительного поражения от "Шахтера" (0:5) подопечные Сергея Долганского сумели реабилитироваться перед болельщиками благодаря победам над "Левым Берегом" (3:0) и "Оболонью" (2:0). Однако, датировались они ещё в августе - с тех пор полтавский клуб не выигрывает.

Видно, что физически "Ворсклу" на все 90 минут пока не хватает. Последний матч с "Зарёй" (0:2) стал этому лишним подтверждением. В начале встречи "зелёно-белые" завладели инициативой, могли открывать счёт, но затем подсели и, как итог, дважды пропустили со стандартов (ещё одна проблема команды).

Тем не менее, обнадёживающим фактором для "Ворсклы" может стать более благоприятный календарь в УПЛ и скорое возвращение на родной стадион.

Ориентировочный состав: Исенко, Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута, Скляр, Хрипчук, Нестеренко, Кане, Мякушко, Иеде.

"Полесье" - "Ворскла". Последние матчи

"Полесье":

28.09 "Карпаты" - "Полесье" 1:3 (УПЛ)

22.09 "Полесье" - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

15.09 "Полесье" - "Верес" 2:1 (УПЛ)

31.08 "Черноморец" - "Полесье" 1:4 (УПЛ)

25.08 "Полесье" - "Оболонь" 4:0 (УПЛ)

"Ворскла":

30.09 "Заря" - "Ворскла" 2:0 (УПЛ)

22.09 "Кривбасс" - "Ворскла" 1:1 (УПЛ)

18.09 "Динамо" – "Ворскла" 3:1 (УПЛ)

15.09 "Ворскла" – "Рух" 0:0 (УПЛ)

31.08 "Карпаты" – "Ворскла" 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

За многолетнюю историю противостояния (с 1959 года) "Полесье" записал на свой счёт 9 побед, "Ворскла" - 7, и ещё 5 матчей завершились вничью.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20 2 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 3 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 7 Заря 9 4 0 5 9-11 12 8 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 8 1 4 3 5-7 7 14 Левый Берег 8 2 0 6 4-12 6 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Ставки и коэффициенты

"Полесье" - "Ворскла". Прогноз от UA-Футбол

"Полесье" в последнее время очень хорош в атаке, а "Ворскла" 5 игр подряд забивает на выезде. Ожидаем, что обе команды покажут открытый футбол (тотал матча больше 2,0 за 1,75), а победа останется за хозяевами (победа "Полесья" за 1,94).