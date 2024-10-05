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Шахтер - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2024
Шахтер после провала в ЛЧ намерен отыгрываться в УПЛ
Фото: УПЛ
"Шахтер" после болезненного поражение в Лиге чемпионов от "Аталанты" возвращается к нашим УПЛ-овским реалиям и в матче 9-го тура в воскресенье сыграет с ЛНЗ,
Матч ожидается интересный, потому что в отличии от ЛЧ, совершенно непонятно, какую игру с каким результатом выдадут "горняки" в чемпионате.
Смогут ли черкащане зацепиться за кризис донеччан, или "Шахтер" после еврокубков легко отыграется на ЛНЗ? Посмотрим.
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И пробуем разобраться с чем команды подходят к очному поединку.
"Шахтер" (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы)
VBET Лига. 9-й тур
06 октября, Львов, стадион "Арена Львов", 15:30
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Шахтер", последние новости:
"Шахтер" в среду в рамках Лиги чемпионов разгромно проиграл итальянской "Аталанте" 0:3. И дело даже не в счете, а в том, что "горняки" не показали в этом поединке совершенно никакой игры.
И как бы результат этого матч а не казался ожидаем, от украинских болельщиков и СМИ на команду вылился просто океан критики. Откровенно говоря, так и не вспомнишь за последние годы, когда команду так критиковали. Естественно, больше всего досталось Марино Пушичу, голоса об отставке которого раздаются все громче и настойчивее. И если пресса еще как-то пытается сгладить углы в позиции с тренером, болельщики все активнее требуют от руководства клуба радикальных действий. Впрочем, спортивный директор "горняков" Дарио Срна уверяет, что кредит доверия к тренеру не изменился.
"Причина во всех. Каждый должен сделать анализ и сделать выводы – все вместе как команда. И все должны принимать ответственность. Первый – я, а потом – все остальные.
Мы играли против очень сильной команды на выезде. Болельщики "Шахтера" не любят проигрывать. Я считаю, что нужно проигрывать по-мужски, играя по-шахтерски.
Кредит доверия к тренеру не изменился - полное доверие и поддержка", - говорил Срна после матча с "Аталантой".
Но, слова – словами, а после таких ужасных поражений, как от "Аталанты", во внутреннем чемпионате "горнякам" нужно побеждать, причем делать это легко, весело и желательно разгромно, чтобы хоть как-то успокоить эту бурю негатива, которая нависла над командой. Понимает это и Пушич, понимают это и игроки (и игроки ЛНЗ в том числе). Поэтому можно смело предположить, что в этом матче "горняки" будут рвать и метать. Сможет ли пережить этот шторм команда Карраско – увидим в воскресенье.
Еще из негатива команды – в матче с "Аталантой" получил травму Тарас Степаненко, хотя отсутствие капитана в игре с ЛНЗ не будет критичным. Также продолжает залечивать перелом носа Сикан.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Винисиус Тобиас, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Невертон, Зубков, Траоре
ЛНЗ, последние новости:
У ЛНЗ после мощного старта сезона (команда взяла 9 очков в четырех матчах), наметился некоторый спад. Черкащане не выигрывают 4 поединка подряд, при этом три последних игры завершили со счетом 1:1. Отдельно стоит отметить, что команда пропускает какие-то глупые голы, как в прошлом матче с "Черноморцем", когда игроки попросту остановились, посчитав, что мяч вышел на угловой, в то время как свистка не последовало, чем и воспользовались одесситы.
Впрочем, как бы это странно не звучало, именно в матче с "Шахтером" ЛНЗ может поправить свое положение. В отличии от еврокубков, предугадать, какую игру выдаст нестабильный нынче "Шахтер" непросто, чем соперники "горняков" в УПЛ часто и пользуются. Несоизмеримо, как для УПЛ, часто. Трудно предположить, в каком состоянии (физическом и психологическом) находятся "горняки", так почему бы не воспользоваться кризисом чемпиона?
Если ЛНЗ проиграет, с команды и тренера никто не спросит, а если зацепится за очки – в глазах болельщиков будут героями.
Состав в целом у черкащан выглядит стабильным, ротацию на усмотрение Карраско можно, пожалуй, лишь ожидать в атакующей линии.
Также, судя по фото, восстановился после травмы и отправился на матч один из лидеров черкащан Тилль, но успели ли Оливье набрать форму и готов ли выйти выйти в основе – это вопрос.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Пасич, Путря, Бойко, Ноникашвили, Яшари, Топалов, Момо, Молло
Турнирная таблица
К 9-му туру команды соседствуют в турнирной таблице УПЛ.
"Шахтер" после 7 сыгранных матчей расположился на 4-м месте в таблице, имея в активе 13 набранных очков.
У ЛНЗ после 8 матчей 12 набранных пунктов.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|7
|6
|1
|0
|14-3
|19
|2
|ФК Александрия
|7
|6
|1
|0
|13-5
|19
|3
|Полесье
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|4
|Шахтер
|7
|4
|1
|2
|19-8
|13
|5
|ЛНЗ
|8
|3
|3
|2
|9-8
|12
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|13-3
|12
|7
|Заря
|8
|4
|0
|4
|8-9
|12
|8
|Кривбасс
|7
|3
|2
|2
|6-6
|11
|9
|Черноморец
|9
|3
|1
|5
|5-9
|10
|10
|Карпаты
|9
|2
|3
|4
|10-14
|9
|11
|Ворскла
|8
|2
|3
|3
|8-12
|9
|12
|Колос
|8
|1
|4
|3
|5-7
|7
|13
|Левый Берег
|8
|2
|0
|6
|4-12
|6
|14
|Верес
|8
|1
|3
|4
|7-12
|6
|15
|Оболонь
|9
|1
|2
|6
|4-20
|5
|16
|Ингулец
|9
|0
|5
|4
|6-14
|5
Последние матчи
"Шахтер" в последних шести матчах добыл 3 победы, 2 раза сыграл вничью и 1 матч проиграл с разницей мячей 11:6.
- "Кривбасс" - "Шахтер" 0:1 (матч не доигран)
- "Шахтер" – "Карпаты" 5:2
- "Болонья" - "Шахтер" 0:0
- "Шахтер" – "Оболонь" 4:0
- "Верес" - "Шахтер" 1:1
- "Шахтер" – "Аталанта" 0:3
В шести последних матчах у ЛНЗ 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение, разницей мячей 8:6.
- ЛНЗ – "Рух" 3:1
- ЛНЗ – "Карпаты" 2:1
- "Динамо" – ЛНЗ 1:0
- "Колос" – ЛНЗ 1:1
- "Полесье" – ЛНЗ 1:1
- ЛНЗ – "Черноморец" 1:1
В прошлом сезоне УПЛ "Шахтер" дважды разгромил ЛНЗ с одинаковым счетом 3:0.
Всего между собой команды сыграли 2 матча – 2 победы "Шахтера" с разницей мячей 6:0.
ЛНЗ в чемпионате не выигрывает 4 матча, завершив три последних поединка вничью 1:1.
"Шахтер" - ЛНЗ: ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - ЛНЗ от UA-Футбол
Букмекеры видят явным фаворитом противостояние "Шахтер" и это можно принять – "горняки" будут очень злыми после "Аталанты" и какой-то расслабленности от команды Пушича ожидать не стоит.
Другое дело, насколько ЛНЗ будет готов сопротивляться чемпиону, насколько команда будет готова реализовывать свои моменты (а они, какжется будут) и через не могу отрабатывать в обороне.
И тем не менее, "Шахтер" должен обыгрывать черкащан. И обыгрывать уверенно. Иначе, тренерскому штабу можно и доиграться.
Наши прогнозы – победа "Шахтера" и тотал больше.
Также вариантом с хорошим коэффициентом выглядит пункт о том, что "Шахтер" откроет счетв матче еще в первом тайме.
Прогноз UA-Футбол: Шахтер забьет первый гол в матче в первом тайме за 1.77
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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