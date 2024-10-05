Шахтер - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2024

"Шахтер" после болезненного поражение в Лиге чемпионов от "Аталанты" возвращается к нашим УПЛ-овским реалиям и в матче 9-го тура в воскресенье сыграет с ЛНЗ,

Матч ожидается интересный, потому что в отличии от ЛЧ, совершенно непонятно, какую игру с каким результатом выдадут "горняки" в чемпионате.

Смогут ли черкащане зацепиться за кризис донеччан, или "Шахтер" после еврокубков легко отыграется на ЛНЗ? Посмотрим.

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И пробуем разобраться с чем команды подходят к очному поединку.

"Шахтер" (Донецк) – ЛНЗ (Черкассы)

VBET Лига. 9-й тур

06 октября, Львов, стадион "Арена Львов", 15:30

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Шахтер", последние новости:

"Шахтер" в среду в рамках Лиги чемпионов разгромно проиграл итальянской "Аталанте" 0:3. И дело даже не в счете, а в том, что "горняки" не показали в этом поединке совершенно никакой игры.

И как бы результат этого матч а не казался ожидаем, от украинских болельщиков и СМИ на команду вылился просто океан критики. Откровенно говоря, так и не вспомнишь за последние годы, когда команду так критиковали. Естественно, больше всего досталось Марино Пушичу, голоса об отставке которого раздаются все громче и настойчивее. И если пресса еще как-то пытается сгладить углы в позиции с тренером, болельщики все активнее требуют от руководства клуба радикальных действий. Впрочем, спортивный директор "горняков" Дарио Срна уверяет, что кредит доверия к тренеру не изменился.

"Причина во всех. Каждый должен сделать анализ и сделать выводы – все вместе как команда. И все должны принимать ответственность. Первый – я, а потом – все остальные. Мы играли против очень сильной команды на выезде. Болельщики "Шахтера" не любят проигрывать. Я считаю, что нужно проигрывать по-мужски, играя по-шахтерски. Кредит доверия к тренеру не изменился - полное доверие и поддержка", - говорил Срна после матча с "Аталантой".

Но, слова – словами, а после таких ужасных поражений, как от "Аталанты", во внутреннем чемпионате "горнякам" нужно побеждать, причем делать это легко, весело и желательно разгромно, чтобы хоть как-то успокоить эту бурю негатива, которая нависла над командой. Понимает это и Пушич, понимают это и игроки (и игроки ЛНЗ в том числе). Поэтому можно смело предположить, что в этом матче "горняки" будут рвать и метать. Сможет ли пережить этот шторм команда Карраско – увидим в воскресенье.

Еще из негатива команды – в матче с "Аталантой" получил травму Тарас Степаненко, хотя отсутствие капитана в игре с ЛНЗ не будет критичным. Также продолжает залечивать перелом носа Сикан.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Винисиус Тобиас, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Невертон, Зубков, Траоре

ЛНЗ, последние новости:

У ЛНЗ после мощного старта сезона (команда взяла 9 очков в четырех матчах), наметился некоторый спад. Черкащане не выигрывают 4 поединка подряд, при этом три последних игры завершили со счетом 1:1. Отдельно стоит отметить, что команда пропускает какие-то глупые голы, как в прошлом матче с "Черноморцем", когда игроки попросту остановились, посчитав, что мяч вышел на угловой, в то время как свистка не последовало, чем и воспользовались одесситы.

Впрочем, как бы это странно не звучало, именно в матче с "Шахтером" ЛНЗ может поправить свое положение. В отличии от еврокубков, предугадать, какую игру выдаст нестабильный нынче "Шахтер" непросто, чем соперники "горняков" в УПЛ часто и пользуются. Несоизмеримо, как для УПЛ, часто. Трудно предположить, в каком состоянии (физическом и психологическом) находятся "горняки", так почему бы не воспользоваться кризисом чемпиона?

Если ЛНЗ проиграет, с команды и тренера никто не спросит, а если зацепится за очки – в глазах болельщиков будут героями.

Состав в целом у черкащан выглядит стабильным, ротацию на усмотрение Карраско можно, пожалуй, лишь ожидать в атакующей линии.

Также, судя по фото, восстановился после травмы и отправился на матч один из лидеров черкащан Тилль, но успели ли Оливье набрать форму и готов ли выйти выйти в основе – это вопрос.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Пасич, Путря, Бойко, Ноникашвили, Яшари, Топалов, Момо, Молло

Турнирная таблица

К 9-му туру команды соседствуют в турнирной таблице УПЛ.

"Шахтер" после 7 сыгранных матчей расположился на 4-м месте в таблице, имея в активе 13 набранных очков.

У ЛНЗ после 8 матчей 12 набранных пунктов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 2 ФК Александрия 7 6 1 0 13-5 19 3 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 7 3 3 1 13-3 12 7 Заря 8 4 0 4 8-9 12 8 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 12 Колос 8 1 4 3 5-7 7 13 Левый Берег 8 2 0 6 4-12 6 14 Верес 8 1 3 4 7-12 6 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Последние матчи

"Шахтер" в последних шести матчах добыл 3 победы, 2 раза сыграл вничью и 1 матч проиграл с разницей мячей 11:6.

"Кривбасс" - "Шахтер" 0:1 (матч не доигран)

"Шахтер" – "Карпаты" 5:2

"Болонья" - "Шахтер" 0:0

"Шахтер" – "Оболонь" 4:0

"Верес" - "Шахтер" 1:1

"Шахтер" – "Аталанта" 0:3

В шести последних матчах у ЛНЗ 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение, разницей мячей 8:6.

ЛНЗ – "Рух" 3:1

ЛНЗ – "Карпаты" 2:1

"Динамо" – ЛНЗ 1:0

"Колос" – ЛНЗ 1:1

"Полесье" – ЛНЗ 1:1

ЛНЗ – "Черноморец" 1:1

В прошлом сезоне УПЛ "Шахтер" дважды разгромил ЛНЗ с одинаковым счетом 3:0.

Всего между собой команды сыграли 2 матча – 2 победы "Шахтера" с разницей мячей 6:0.

ЛНЗ в чемпионате не выигрывает 4 матча, завершив три последних поединка вничью 1:1.

"Шахтер" - ЛНЗ: ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - ЛНЗ от UA-Футбол

Букмекеры видят явным фаворитом противостояние "Шахтер" и это можно принять – "горняки" будут очень злыми после "Аталанты" и какой-то расслабленности от команды Пушича ожидать не стоит.

Другое дело, насколько ЛНЗ будет готов сопротивляться чемпиону, насколько команда будет готова реализовывать свои моменты (а они, какжется будут) и через не могу отрабатывать в обороне.

И тем не менее, "Шахтер" должен обыгрывать черкащан. И обыгрывать уверенно. Иначе, тренерскому штабу можно и доиграться.

Наши прогнозы – победа "Шахтера" и тотал больше.

Также вариантом с хорошим коэффициентом выглядит пункт о том, что "Шахтер" откроет счетв матче еще в первом тайме.

Прогноз UA-Футбол: Шахтер забьет первый гол в матче в первом тайме за 1.77

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.