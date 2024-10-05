Динамо - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.10.2024

Заключительное противостояние этого уикенда в родной УПЛ. Очередной тур очным поединком официально закроют серебряный и бронзовый призеры по итогам прошлой кампании. Однако, сейчас это встреча одного из лидеров турнирной таблицы и середняка - на данный момент. В любом случае, имеем дело с центральным поединком 9-го тура чемпионата Украины.

В частности, киевское "Динамо" Александра Шовковского на своем поле будет принимать криворожский "Кривбассс" Юрия Вернидуба.

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9-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 6-е октября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Балакин Николай

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Динамо": последние новости

Если абстрагироваться от выступлений в Лиге Европы, и сконцентрировать свое внимание на УПЛ, то у "Динамо" все прекрасно. Практически идеально. Если бы не нулевая ничья с львовским "Рухом". Александр Шовковский умело тасует свой ростер, а его подопечные доминируют в каждой игре регулярного чемпионата.

Киевляне лидируют в турнирной таблице, при этом имеют еще матчи в запасе. Эту позицию для столичного коллектива обеспечили победы над ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:1), львовскими "Карпатами" Владислава Лупашко (3:1), черкасским ЛНЗ Каррило Карраско (1:0), луганской "Зарей" Младена Бартуловича (2:0) и полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского (3:1). А на прошлой неделе динамовцы в киевском дерби не заметили "Левый берег" Виталия Первака, переехав "аистов" полурезервным составом.

"Динамо" диктует свои условия каждому сопернику в УПЛ, навязывает собственный ритм и действует первым номером. Ожидаем, такой же сценарий игры и против банды Юрия Вернидуба. Тем более, встреча с криворожанами пройдет в домашних стенах для киевлян.

Очевидно, что после поражения от "Хоффенхайма" футболисты СаШо захотят реабилитироваться перед собственными болельщиками и отвести душу. Поэтому, "Кривбассу" будет очень сложно. Вопрос лишь в том, сколько физических сил осталось у "бело-синих" после выезда в Германию. Здесь и кроется по сути и по факту самая большая возможность для "Кривбасса", чтобы попытаться отобрать очки у вице-чемпиона.

"Контролировали ход встречи, забили гол, второй - не засчитали. И потом начали играть не в ту игру, о которой договаривались. Начали делать ошибки, давали сопернику переходить в контратаки. После перерыва сделали замечание, должны были играть спокойнее, но результат матча с "Лацио" наложил отпечаток. Понимали, что допускать ошибки сегодня не имеем права, сделали ротацию", - так Шовковский прокомментировал победу своей команды над "аистами" Виталия Первака.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Кабаев, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Ванат.

"Кривбасс": последние новости

Объективно, это уже не тот "Кривбасс", завоевавший в предыдущем сезоне историческую бронзу. После прошлогоднего оверперформанса криворожане вернулись на свои закономерные позиции и трансформировались в одного из претендентов на зону еврокубков. Самое главное, что исчезла и монолитность, и организованность, благодаря которым мы и идентифицировали ту версию криворожского клуба.

Вместе с этим и вернулась приславутая для команд средней руки нестабильность. Победы с определенной периодичностью чередуются с ничьими и поражениями. В частности, за 7 матчей команда Юрия Вернидуба сумела выиграть три поединка.

Речь идет о триумфах в матчах с одесским "Черноморцем" Александра Бабича (1:0), ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:0) и "Левым берегом" Виталия Первака (1:0). То есть, "Кривбасс" в настоящее время добывает положительный результат только с заведомо более слабыми коллективами.

А в последнем туре подопечные Вернидуба уступили "Александрии" Руслана Ротаня (0:1). Все же не хватает оригинальных идей и точности в завершающей стадии для криворожской команды - в поединках с более статусными оппонентами. И в игре с "Динамо" СаШо вряд ли эта тенденция изменится, будем откровенны. "Кривбасс" выглядит слабее киевлян по всем игровым параметрам. Разве что на тренерском мостике Вернидуб имеет ощутимо больше опыта.

"Неплохая игра и полное преимущество с нашей стороны. Единственное, что мы не сделали - не забили. В сравнение с игрой против "Ворсклы" моментов было достаточно. Только у Сосы было 4 стопроцентные возможности. Пропустили гол в компенсированное время к первому тайму. После перерыва начали снова играть в футбол, создавать моменты, но мяч не шел в ворота. Мы не заслуживали поражения. Нужно время, у нас поменялся состав. Пришли новички, им нужно привыкнуть к нашей игре. Зато ушли несколько ключевых исполнителей. Да, есть молодые ребята из U-19. Есть три-четыре молодых игроков, которые могут вырасти в хороших футболистов. Но на все нужно время. Не все так просто. Всем трудно", - рассказал Вернидуб после поражения от "горожан".

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Аморозо, Жан По, Лунев, Микитишин, Соса.

"Динамо" - "Кривбасс" . Личные встречи

Ожидаемо, что киевляне и криворожане имеют невероятно насыщенную историю очных противостояний. Также ожидаемо, что тотальное преимущество в этом аспекте именно на стороне "бело-синих". Примечательно, что за 51 официальный поединок "Кривбассу" удалось лишь 2 (два!) раза обыграть динамовцев.

Статистика очных поединков:

Победы: 39:2

39:2 Забитые мячи: 100:21

100:21 В среднем голов за матч: 1.96 - 0.41

1.96 - 0.41 Самая большая победа: 7:0

"Динамо" - "Кривбасс" . Последние официальные матчи

"Динамо":

"Кривбасс":

Турнирное положение команд

Лидер по потерянным очкам и претендент на зону еврокубков. Разница между "Динамо" и "Кривбассом" сейчас составляет 9 зачетных баллов. При этом, и у команды Шовковского, и у коллектива Вернидуба есть по два матча в запасе.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20 2 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 3 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 7 Заря 9 4 0 5 9-11 12 8 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 8 1 4 3 5-7 7 14 Левый Берег 8 2 0 6 4-12 6 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

"Динамо" - "Кривбасс" . Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Кривбасс" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:1. Поставим на уверенную победу киевлян. Однозначно, динамовцы будут голодными после поражения от немцев. Букмекеры также считают именно "бело-синих" явным фаворитом этой пары. Не можем не согласиться.