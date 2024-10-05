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Динамо - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.10.2024
Динамо - Кривбасс. Прогноз и анонс матча ⋉ 6.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Заключительное противостояние этого уикенда в родной УПЛ. Очередной тур очным поединком официально закроют серебряный и бронзовый призеры по итогам прошлой кампании. Однако, сейчас это встреча одного из лидеров турнирной таблицы и середняка - на данный момент. В любом случае, имеем дело с центральным поединком 9-го тура чемпионата Украины.
В частности, киевское "Динамо" Александра Шовковского на своем поле будет принимать криворожский "Кривбассс" Юрия Вернидуба.
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- "Динамо" 18:00 "Кривбасс"
- "Динамо": последние новости
- "Кривбасс": последние новости
- "Динамо" - "Кривбасс" . Личные встречи
- "Динамо" - "Кривбасс" . Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Динамо" - "Кривбасс" . Ставка и коэффициенты
- "Динамо" - "Кривбасс" . Прогноз на матч от UA-Футбол
9-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 6-е октября
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Балакин Николай
"Динамо" 18:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Динамо": последние новости
Если абстрагироваться от выступлений в Лиге Европы, и сконцентрировать свое внимание на УПЛ, то у "Динамо" все прекрасно. Практически идеально. Если бы не нулевая ничья с львовским "Рухом". Александр Шовковский умело тасует свой ростер, а его подопечные доминируют в каждой игре регулярного чемпионата.
Киевляне лидируют в турнирной таблице, при этом имеют еще матчи в запасе. Эту позицию для столичного коллектива обеспечили победы над ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:1), львовскими "Карпатами" Владислава Лупашко (3:1), черкасским ЛНЗ Каррило Карраско (1:0), луганской "Зарей" Младена Бартуловича (2:0) и полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского (3:1). А на прошлой неделе динамовцы в киевском дерби не заметили "Левый берег" Виталия Первака, переехав "аистов" полурезервным составом.
"Динамо" диктует свои условия каждому сопернику в УПЛ, навязывает собственный ритм и действует первым номером. Ожидаем, такой же сценарий игры и против банды Юрия Вернидуба. Тем более, встреча с криворожанами пройдет в домашних стенах для киевлян.
Очевидно, что после поражения от "Хоффенхайма" футболисты СаШо захотят реабилитироваться перед собственными болельщиками и отвести душу. Поэтому, "Кривбассу" будет очень сложно. Вопрос лишь в том, сколько физических сил осталось у "бело-синих" после выезда в Германию. Здесь и кроется по сути и по факту самая большая возможность для "Кривбасса", чтобы попытаться отобрать очки у вице-чемпиона.
"Контролировали ход встречи, забили гол, второй - не засчитали. И потом начали играть не в ту игру, о которой договаривались. Начали делать ошибки, давали сопернику переходить в контратаки. После перерыва сделали замечание, должны были играть спокойнее, но результат матча с "Лацио" наложил отпечаток. Понимали, что допускать ошибки сегодня не имеем права, сделали ротацию", - так Шовковский прокомментировал победу своей команды над "аистами" Виталия Первака.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Кабаев, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Ванат.
"Кривбасс": последние новости
Объективно, это уже не тот "Кривбасс", завоевавший в предыдущем сезоне историческую бронзу. После прошлогоднего оверперформанса криворожане вернулись на свои закономерные позиции и трансформировались в одного из претендентов на зону еврокубков. Самое главное, что исчезла и монолитность, и организованность, благодаря которым мы и идентифицировали ту версию криворожского клуба.
Вместе с этим и вернулась приславутая для команд средней руки нестабильность. Победы с определенной периодичностью чередуются с ничьими и поражениями. В частности, за 7 матчей команда Юрия Вернидуба сумела выиграть три поединка.
Речь идет о триумфах в матчах с одесским "Черноморцем" Александра Бабича (1:0), ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:0) и "Левым берегом" Виталия Первака (1:0). То есть, "Кривбасс" в настоящее время добывает положительный результат только с заведомо более слабыми коллективами.
А в последнем туре подопечные Вернидуба уступили "Александрии" Руслана Ротаня (0:1). Все же не хватает оригинальных идей и точности в завершающей стадии для криворожской команды - в поединках с более статусными оппонентами. И в игре с "Динамо" СаШо вряд ли эта тенденция изменится, будем откровенны. "Кривбасс" выглядит слабее киевлян по всем игровым параметрам. Разве что на тренерском мостике Вернидуб имеет ощутимо больше опыта.
"Неплохая игра и полное преимущество с нашей стороны. Единственное, что мы не сделали - не забили. В сравнение с игрой против "Ворсклы" моментов было достаточно. Только у Сосы было 4 стопроцентные возможности. Пропустили гол в компенсированное время к первому тайму. После перерыва начали снова играть в футбол, создавать моменты, но мяч не шел в ворота. Мы не заслуживали поражения.
Нужно время, у нас поменялся состав. Пришли новички, им нужно привыкнуть к нашей игре. Зато ушли несколько ключевых исполнителей. Да, есть молодые ребята из U-19. Есть три-четыре молодых игроков, которые могут вырасти в хороших футболистов. Но на все нужно время. Не все так просто. Всем трудно", - рассказал Вернидуб после поражения от "горожан".
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Аморозо, Жан По, Лунев, Микитишин, Соса.
"Динамо" - "Кривбасс" . Личные встречи
Ожидаемо, что киевляне и криворожане имеют невероятно насыщенную историю очных противостояний. Также ожидаемо, что тотальное преимущество в этом аспекте именно на стороне "бело-синих". Примечательно, что за 51 официальный поединок "Кривбассу" удалось лишь 2 (два!) раза обыграть динамовцев.
Статистика очных поединков:
"Динамо" - "Кривбасс" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Лидер по потерянным очкам и претендент на зону еврокубков. Разница между "Динамо" и "Кривбассом" сейчас составляет 9 зачетных баллов. При этом, и у команды Шовковского, и у коллектива Вернидуба есть по два матча в запасе.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|8
|6
|2
|0
|14-6
|20
|2
|Динамо
|7
|6
|1
|0
|14-3
|19
|3
|Полесье
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|4
|Шахтер
|7
|4
|1
|2
|19-8
|13
|5
|Рух
|8
|3
|4
|1
|14-4
|13
|6
|ЛНЗ
|8
|3
|3
|2
|9-8
|12
|7
|Заря
|9
|4
|0
|5
|9-11
|12
|8
|Кривбасс
|7
|3
|2
|2
|6-6
|11
|9
|Черноморец
|9
|3
|1
|5
|5-9
|10
|10
|Карпаты
|9
|2
|3
|4
|10-14
|9
|11
|Ворскла
|8
|2
|3
|3
|8-12
|9
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|9-13
|9
|13
|Колос
|8
|1
|4
|3
|5-7
|7
|14
|Левый Берег
|8
|2
|0
|6
|4-12
|6
|15
|Оболонь
|9
|1
|2
|6
|4-20
|5
|16
|Ингулец
|9
|0
|5
|4
|6-14
|5
"Динамо" - "Кривбасс" . Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Кривбасс" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:1. Поставим на уверенную победу киевлян. Однозначно, динамовцы будут голодными после поражения от немцев. Букмекеры также считают именно "бело-синих" явным фаворитом этой пары. Не можем не согласиться.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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