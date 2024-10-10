Англия U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 11.10.2024

Молодежной сборной Украины осталось сыграть еще два матча в квалификации на Евро-2025, но свою основную задачу наши ребята уже выполнили. Подопечные Мельгосы досрочно квалифицировались на Чемпионат Европы, но судьба первого места в группе еще не решена.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

11.10.2024. 21:45. Борнмут. "Дин Корт"

Англия U-21. Украина U-21.

Видеотрансляция: Общественное Спорт

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Англия U-21: последние новости

Англичане от сборной Украины отстают на пять очков, но имеют отличную разницу забитых и пропущенных. Англичане забили 32 мяча, а пропустили всего пять. Безусловно, это очень серьезный соперник, но Англия умеет неприятно удивлять своих болельщиков. Например, в начале сентября Англия на выезде сыграла вничью с Северной Ирландией – 0:0. Они 80% игрового времени владели мячом и 16 раз пробивали по воротам, но забить так и не смогли. Таким образом, прервалась серия из четырех побед.

Также в сентябре Англия сыграла контрольный матч против Австрии – победа 4:1. Обращаем внимание на дубль нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса. Байно-Гиттенс, Мадуэке, Кванса – это уже футбольные звезды. Однако украинцы в первом круге доказали, что против этих звезд играть можно. Наша сборная выиграла 3:2.

Украина U-21: последние новости

В сентябрьских матчах квалификации подопечные Унаи Мельгосы одержали две победы над Сербией и Северной Ирландией и гарантировали себе досрочный выход на молодежное Евро-2025. Однако чтобы завершить квалификацию на первом месте украинцам стоит выиграть хотя бы одну игру в октябре. Напомним, что Украина выиграла все восемь матчей.

В составе нашей сборной три дебютанта команды — Дмитрий Ледвий, Владислав Крапивцов и Иван Ермачков. По сравнению с сентябрьским составом Украины вне списка оказались четыре игрока: вратари Яков Кинарейкин и Кирилл Фесюн, защитник Арсений Батагов, который должен был пропускать матч против Англии из-за дисквалификации, и полузащитник Ярослав Карабин. Также не сможет помочь сборный защитник Дидык, который травмировался.

Эта сборная Украины доказала, что может играть с позиции силы против любого соперника. Однако последний матч против Северной Ирландии был валидольным. Украинцы выигрывали 2:0, но пропустили с пенальти и в меньшинстве вынуждены были отбиваться.

Факты и цифры

Молодежная сборная Украины в предыдущие восемь матчей выиграла;

Украинцы пропустили всего четыре гола в квалификации;

Подопечные Мельгосы гарантировали себе выход на Евро-2025;

Англия в последний раз проигрывала еще год назад и как раз в матче с Украиной;

Сборная Англии в квалификации забила 32 гола.

Турнирное положение команд

1.Украина - 24 очка

2. Англия - 19

3. Сербия - 10

4. Люксембург - 7

5. Северная Ирландия - 7

6. Азербайджан — 3

Англия U-21 – Украина U-21. Ставка и коэффициенты

Англия U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Первая игра довольно неожиданно завершилась победой Украины – 3:2. Однако на этот раз нашей сборной сложно будет рассчитывать на три очка. Англия дома всегда играет с позиции силы и без Арсения Батагова сдерживать атаки соперника будет очень непросто. Однако забить украинцы имеют все шансы. Прогноз – обе команды забьют (1.83)