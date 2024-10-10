Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024

Сакральная и краеугольная встреча для этого ростера "сине-желтых". В своем третьем поединке Лиги наций команда Сергея Реброва встретится с сильнейшим представителем квартета - национальной командой Грузии. Мы, откровенно говоря, провалили старт этой кампании, потерпев два поражения. Грузины же выступили с точностью наоборот - две из двух побед.

К тому же, наставник украинской сборной не досчитался в своей обойме перед этим поединком сразу нескольких ведущих исполнителей. У нашего соперника, опять же, все замечательно. На стороне "сине-желтых" разве что говорит история очных встреч - за всю историю на взрослом уровне Грузии еще ни разу не удавалось одолеть наших ребят в очном поединке.

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Третий тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Пятница, 11-е октября

Польша, Познань. Городской стадион.

Арбитр: Юлиан Вайнбергер (Австрия)

Украина 21:45 Грузия

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Украина: последние новости

Все слова были уже сказаны, вся критика была вылита. Добавить в этом контексте что-то сложно. Негатив ушел, но и осадок конкретный от сентябрьских матчей остался. В то же время, и верится в триумф первой команды страны с огромным трудом. Тем более, когда в соперниках фаворит и лидер квартера. Тем более, на фоне многочисленных потерь в нашем составе.

В частности, Сергей Ребров в матче с грузинами не сможет рассчитывать сразу на девятерых (9!) далеко не последних (!) футболистов. Конечно, речь идет о Викторе Цыганкове, Виталии Миколенко, Владимире Бражко, Александре Пихаленоке, Руслане Малиновском, Андрее Лунине, Александре Зинченко, Тарасе Степаненко и Андрее Ярмоленко. Большинство из них пропустит встречу с подопечными Саньоля из-за травм и повреждений различного характера. Катастрофа, мягко говоря. Прежде всего, учитывая то, какие изменения в общей формации эти потери несут.

На замену им коуч "сине-желтых" и его тренерский штаб довызвали Дмитрия Ризныка ("Шахтер"), Ивана Калюжного ("Александрия") и Александра Назаренко ("Полесье"). К тому же вспомнили и о существовании одного динамовца - Виталия Буяльского. И вроде бы, на бумаге более-менее релевантная замена. На секунду лучший бомбардир чемпионата Украины и в настоящее время основные исполнители в стане лидеров той же УПЛ. Но-но.

Разница и суть всегда кроется в деталях. Против Грузии мы не можем себе позволить спокойные наигрывания "чего-то" и какие-то экспериментальные "стратегии". Нам нужен результат здесь и сейчас, кровь из носу. Три очка нам нужны как воздух! Чтобы снова поверить в нашу национальную сборную и полететь...

Отступать уже просто некуда. И в принципе, по большому счету, уже мало кого будет интересовать игра и содержание этой самой игры от украинских сборников. На весах лишь результат. Запас терпения, тактических маневров и размышлений прошел. Хочется наконец конкретики. Способна ли на что-то реальное "сильнейшая сборная Украины всех времен" на бумаге, или это все-таки тотальный провал... Тут дело уже достоинства и чести. Однако, как было сказано уже выше, веры и сил на безусловную веру уже не осталось от слова совсем.

Сам же Сергей Ребров все еще верит в успех своих подопечных. Что же увидим в Познани.

"Очень приятно снова увидеть всех в лагере сборной. Впереди две важные встречи в рамках Лиги Наций и возможность исправить неутешительное сентябрьское начало", - так прокомментировал начало подготовки к матчу с Грузией Сергей Станиславович.

В сухом остатке имеем серьезные кадровые потери, ужасную статистику, моральный упадок и мощного оппонента. Оппонента, который как раз умеет бить в наши самые слабые места. Конечно, речь о структуре и организации.

Возможно, новая форма от Adidas поможет перевернуть эту страницу безнадежности? Однако, это уже для романтиков, которые верят в символизм. Хотя, эта новая форма и вправду значительно стильнее, хех.

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Михайличенко, Крыськив, Шапаренко, Судаков, Зубков, Мудрик, Довбик.

Грузия: последние новости

Грузины на коне и на моральном подъеме. У команды Вилли Саньоля, в отличие от нас, все прекрасно. И старт в этой кампании Лиги наций является только прямым подтверждением этого тезиса. В частности, того что феерическое выступление Грузии на дебютном для них Евро не было чем-то из ряда исключений, а вполне имеет тенденциозный характер.

Начали подопечные французского специалиста этот групповой этап с разгрома над чехами (4:1) Ивана Гашека, а закончили сентябрьский цикл методичной победой над албанцами Сильвиньо (1:0).

И с кадрами у "крестоносцев" также все в порядке. Все лидеры во главе с Кварацхелией готовы к противостоянию с "сине-желтыми". Также этот поединок станет знаковым и особенным для нашего старого знакомого - Гио Цитаишвили, который в составе нашей молодежки становился чемпионом мира.

В общем, подытоживая, можно утверждать, что у этих грузин есть все то, чего нам так не хватает. С эмоциональной точки зрения это прежде всего боевой настрой и задор в глазах. В физическом смысле - динамика и скорость. А с тактической стороны - четкая структура и организация при переходе из обороны в атаку. У нас это все тоже вроде бы есть. С одним маленьким "но" - есть только на бумаге.

Банда Саньоля выглядит безусловным фаворитом. На концептуальном уровне так точно. Как бы это не было обидно слышать. Однако, на данном этапе своего развития, грузины максимально близки, чтобы нанести нам первое поражение от них же в истории. Все рассудит мяч и поле в Польше.

Ориентировочный состав сборной Грузии: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали, Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Цитаишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

Украина - Грузия. Личные встречи

Общая статистка противостояний абсолютно и полностью на стороне "сине-желтых". Однако, нам разве от этого особым образом легче..? Кого это интересует. Это было давно и вообще "неправда".

Последний раз эти сборные пересекались на футбольном поле в далеком 2015-м году, еще в прошлой жизни. Тогда, в рамках подготовительных сборов в Австрии победу со счетом 2:1 одержала именно наша сборная. На тот момент еще под руководством ныне покойного Михаила Фоменко.

Статистика очных поединков:

Победы: 6:0

Забитые мячи: 16:6

В среднем голов за матч: 1.78 - 0.67

Самая большая победа: 4:0

Украина - Грузия. Последние официальные матчи

Украина:

Грузия:

Турнирное положение команд

Грузины - лидеры квартета, мы - тотальные аутсайдеры. У команды Саньоля стопроцентный результат, у подопечных Реброва - нулевой. Выводы о положении этих сборных в группе, как говорится, делайте сами.

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Грузия 2 2 0 0 5-1 6 2 Албания 2 1 0 1 2-2 3 3 Чехия 2 1 0 1 4-6 3 4 Украина 2 0 0 2 3-5 0

Украина - Грузия. Ставка и коэффициенты

Украина - Грузия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Поражение Украины 1:2. Учитывая номинально домашний статус поединка для украинской сборной, букмекеры отдают минимальное преимущество в разрезе коэффициентов именно нашей команде. Однако, если честно, довольно уже оптимистичных прогнозов.

Будем реалистами, нынешняя версия Грузии под руководством Вилли Саньоля выглядит значительно убедительнее. Последние результаты служат этому лучшим подтверждением. Однако, мы всегда будем рады ошибиться. Тем более, в контексте главной команды страны... В любом случае, даже ничья в этой паре для нас будет отличным итоговым результат. А что вы хотели? Таковы реалии нынче.