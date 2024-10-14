Сербия U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 15.10.2024

В пятницу сборная Украины U-21 потерпела первое поражение в квалификации на Евро-2025. К сожалению, серия побед подопечных Мельгосы завершилась, но главное, что нашей сборной удалось квалифицироваться на Евро. В Сербии решится судьба первого места в группе.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

15.10.2024. 21:30

Сербия U-21. Украина U-21.

Видеотрансляция: Общественное Спорт

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Украина U-21: последние новости

У нашей сборной были все шансы выиграть девятый матч подряд, но пропустили дважды против Англии и уступили – 1:2. Однако если оценивать игру, то на победу украинцы все же не наиграли. В первой половине встречи англичане доминировали, и только надежная игра Нещерета спасла нашу сборную от существенных проблем. После перерыва украинцы явно прибавили в атаке, и моменты начали возникать уже у ворот обеих команд. Подопечным Мельгосы после розыгрыша углового даже удалось выйти вперед, но дубль Джеймса Макейти принес три очка хозяевам. Слишком прижались к своим воротам украинцы и позволили сопернику все же дожать.

Следует отметить игру пары центральных защитников Михавко-Мельниченко. Следует отдать должное этим игрокам, которые в течение большей части матча играли надежно. Безусловно, ошибки были, но они точно не проваливались. Чтобы занять первое место в группе Украины, стоит побеждать или надеяться на потерю очков Англии в матче с Азербайджаном.

Ориентировочный состав Украины: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Мельниченко, Брагару, Ярмолюк, Федор, Очеретько, Смоляков, Краснопир, Волошин

Сербия U-21: последние новости

Сборная Сербии в последних матчах турнирных задач уже не решает. Сербия гарантированно завершит эту квалификацию не выше третьего места в группе. Тренерский штаб сейчас проверяет ряд игроков и готовится к следующей квалификации. Десятого сентября прервалась серия из трех матчей без побед этой сборной. Подопечные Друловича на выезде обыграли Азербайджан – 2:0. В этом матче забивали Джурджевич и Миятович. В октябре сборная Сербия еще не играла.

Напомним, что в сентябре эти сборные уже встречались. Тогда сборная Сербии открыла счет, но украинцы смогли одержать волевую победу – 2:1.

Факты и цифры

Молодежная сборная Украины прервала свою победную серию;

Сербия за четыре предыдущих матча выиграла всего один;

Украина уже гарантировала квалификацию на Евро-2025;

Победа позволит подопечным Мельгосы завершить группу на первом месте.

Турнирное положение команд

1.Украина - 24 очка

2.Англия - 22

3.Сербия - 13

4.Северная Ирландия - 10

5.Люксембург - 7

6.Азербайджан — 3

Сербия U-21 – Украина U-21. Ставка и коэффициенты

Сербия U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитами этого противостояния украинцев, и с этим можно согласиться. Подопечные Мельгосы во втором тайме против Англии сыграли достаточно качественно, но потеря концентрации в конце встречи привела к поражению. Сербия в этом отборе играет нестабильно, хотя дома это всегда грозный соперник. Нашей сборной, чтобы занять первое место, надо побеждать. Прогноз – победа Украины (2.07).