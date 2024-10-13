Украина - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024

Для нас это шанс снова полноценно вернуться в игру и завершить кризисный период. Более того, для "сине-желтых" - это возможность реабилитироваться за поражение от команды Ивана Гашека во втором туре.

В польском Вроцлаве национальная сборная Украины Сергея Реброва в качестве хозяина поля встретится с Чехией. Поражение в этом противостоянии по сути похоронит наши шансы на повышение в классе, а чехов наоборот - закрепит среди лидеров.

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Четвертый тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Понедельник, 14-е октября

Польша, Вроцлав. Городской стадион.

Арбитр: Гильермо Квадра (Испания)

Украина 21:45 Чехия

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Украина: последние новости

Ну что, долгожданная первая победа в этой кампании Лиги наций есть. На самом деле, если без иронии, то наконец-то у этой версии сборной Украины под руководством Сергея Реброва появилась более-менее четкая структура и организация игры между линиями. Эффект Калюжного, не иначе!

Однако, если снова говорить серьезно, то радоваться пока слишком рано. Мы все еще полируем последнюю строчку в своем квартете. И если говорить еще откровеннее, то грузины были максимально близкими, чтобы свести тот поединок вничью. Тем не менее, эти три очка нам нужны были как кислород. Особенно, для хрупкого положения Сергея Реброва. Да и вообще футболистов, в ментальном плане. Потому что, в случае очередного поражения, можно было бы упасть в такую моральную яму, что даже страшно...

Примечательно, что положительный результат с Грузией Вилле Саньолю удалось добыть по сути и по факту не основным и достаточно экспериментальным составом. Виной всему катастрофическая серия травм. Во время этого октябрьского цикла Ребров не может рассчитывать сразу на девять исполнителей.

Речь, конечно, идет о Викторе Цыганкове, Виталии Миколенко, Владимире Бражко, Александре Пихаленоке, Руслане Малиновском, Андрее Лунине, Александре Зинченко, Тарасе Степаненко и Андрее Ярмоленко. Может лишь сыграть против "локомотива" Степаненко. По словам украинского тренера, опорный хавбек "Шахтера" готовился к этому матчу в общей группе. Впрочем, такое впечатление, что такие вынужденные изменения только сыграли на руку первой команде страны.

Что нужно делать украинцам в поединке с чехами, чтобы и здесь забрать три очка? Да все то же самое. Свои моменты мы найдем, главное - выдержать давление и не посыпаться. Опять же в углу стоит приславутая организация и структура. Нужно обеспечить минимум провалов и свободных зон за собственными силами. Как раз за это мы и поплатились в первой игре с подопечными Ивана Гашека.

Сам же Сергей Ребров также настроен решительно, и верит в собственных футболистов.

"Свою предыдущую игру они проводили почти тем же составом. У этой команды уже много лет практически не меняется состав. Да, после проигранной первой игры они сменили очень много игроков. У них очень хороший состав, есть по несколько игроков высокого уровня на каждую позицию. Готовимся очень серьезно. Мы должны уважать соперника, но думать о своей игре. Я никогда не говорил, что мы рассматриваем данный турнир исключительно как подготовку. Через него мы можем попасть на чемпионат мира, поэтому каждая игра важна. Но мы должны давать шанс молодым игрокам, тем, кто показывает себя в украинском и европейских чемпионатах. Мы вызвали достаточного футболистов, которые проявляют себя в чемпионате. Любая игра сборной Украины - праздник, событие для всей страны. Поэтому мы настраиваемся на победу завтра, будем все делать для этого", - поделился мыслями Сергей Станиславович перед игрой с Чехией.

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко, Судаков, Калюжный, Шапаренко, Зубков, Довбик, Мудрик.

Чехия: последние новости

Банда Ивана Гашека, как и мы, провально стартовала в этой кампании Лиги наций. В частности, чехи на выезде разгромно уступили сборной Грузии (1:4). Однако, после этого чехи исправились и одержали две победы подряд. Одна была зафиксирована в сентябрьской игре с нами (3:2), другая - в эту пятницу с албанцами Сильвиньо (2:0).

Чехия - крепкий орешек и опытный боец. Команда Гашека очень умело наказывает своих оппонентов за свободные зоны. А мы в последнее время как раз и очень "любим" дарить это пространство для соперников. Что и показал в принципе первый матч с Чехией в этом сезоне.

Победа над украинцами позволит "народной команде" закрепиться в качестве лидера. Поэтому, об отсутствии мотивации у чехов говорить точно не приходится. Чешские футболисты точно выйдут заряженными против нас и захотят выгрызть любой ценой эти три зачетных балла.

Да и недооценки, опять же в нашем стиле, у чехов точно не будет. Иван Гашек с уважением относится к сборной Сергея Реброва и соответствующим образом настраивает своих подопечных.

"Я рад, что нам удалось провести этот матч. Он был непростым, соперник качественный. Мы выиграли благодаря интенсивности. Прессинговали, были на высоте, забирали мячи, действовали активно. Нам бы хотелось продолжать проводить такие матчи. Через три дня мы должны быть готовы и повторить такую игру против Украины. Держали в голове предстоящий матч с Украиной. Важно, чтобы мы были готовы через два дня и смогли повторить то, что нам удалось сегодня. Времени на восстановление будет немного. В зависимости от состояния ребят примем решение о том, какие изменения нужно внести в наш стартовый состав на матч с Украиной", - рассказал наставник сборной Чехии после победы над Албанией.

Ориентировочный состав сборной Чехии: Коварж, Витик, Голеш, Боржил, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод, Черны, Хори, Шульц.

Украина - Чехия. Личные встречи

На официальном уровне эти сборные провели между собой 3 очных поединка. И еще три раза Украина и Чехия сыграли между собой товарищеские игры. В официальных матчах статистическое преимущество на нашей стороне, однако в целом - по победам паритет. Последний раз нам удавалось переиграть "народную команду" еще в далеком 2018-м году. На тот момент еще под руководством нынешнего главы УАФ - Андрея Шевченко.

Статистика очных поединков:

Победы: 2:2

Забитые мячи: 6:9

В среднем голов за матч: 1.00 - 1.50

Самая большая победа: 4:0

Украина - Чехия. Последние официальные матчи

Украина:

Чехия:

Турнирное положение команд

После трех туров "сине-желтые" имеют в своем активе лишь 3 зачетных балла, а чехи - 6, соответственно. Чтобы возвращаться в борьбу нам просто жизненно необходимо переигрывать Чехию Ивана Гашека.

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Грузия 3 2 0 1 5-2 6 2 Чехия 3 2 0 1 6-6 6 3 Албания 3 1 0 2 2-4 3 4 Украина 3 1 0 2 4-5 3

Украина - Чехия. Ставка и коэффициенты

Украина - Чехия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Букмекеры не выделяют явного фаворита в этой паре, оценивая шансы команд на триумф как практически равные. И мы не будем. Учитывая все факторы, логичнее всего будет поставить именно на ничью. Чехи находятся в лучшей игровой форме, что и показал первый очный поединок в этой кампании.

В свою очередь, судить наше положение только по одной победе также не стоит. Только в случае победы наших ребят над Чехией Ивана Гашека можно будет более-менее конструктивно говорить о полноценном выходе из кризиса.