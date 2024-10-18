Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.10.2024

Настоящее испытание ожидает предпоследнюю команду УПЛ в десятом туре. "Оболонь" в киевском дерби будет принимать "Динамо". Смогут ли подопечные Шищенко навязать борьбу?

"Оболонь" - "Динамо"

Украинская Премьер-лига 2024/25, десятый тур

19 октября 2024.15:30. Киев, "Оболонь Арена"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Оболонь": последние новости

Перед паузой на матчи сборных киевляне в Одессе минимально уступили "Черноморцу" – 0:1. В первой половине встречи подопечные Шищенко играли интереснее, но с конструктивом снова ощущались проблемы. Довести свои атаки до логического завершения "пивовары" не смогли. После перерыва пассивнее стали играть футболисты "Оболони" и в конце встречи все же пропустили. Таким образом, киевляне сейчас занимают предпоследнее место и имеют в своем активе всего пять очков. На выезде "Оболонь" продолжила свою неудачную серию – пять поражений подряд.

В субботу "пивовары" сыграли спарринг против "Зари". Игра завершилась вничью – 2:2. В составе киевлян отличились Лях и Ломницкий. После спарринга Шищенко похвалил своих игроков и рассказал, что они хорошо реагируют на требования тренерского штаба.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо – Витенчук – Близниченко, Черненко, Груша, Мединский – Суханов

"Динамо": последние новости

Киевляне занимают первое место и явно не собираются останавливаться на достигнутом. Подопечные Шовковского лишь однажды потеряли очки – нулевая ничья против "Руха". "Динамо" диктует свои условия каждому сопернику в УПЛ, навязывает собственный ритм и действует первым номером. Перед паузой на матче сборных киевляне обыграли "Кривбасс" - 2:1. Это был непростой матч, но подопечные Шовковского за счет класса победили. Это была 30-я победа "Динамо" под руководством Александра Шовковского.

"Динамо" всегда очень непросто играть после матчей сборных, но есть ряд игроков, которые в случае необходимости смогут заменить лидеров. "Динамо" заполнило паузу в чемпионате Украины, связанную с поединками сборных, тренировочным матчем против второй команды "Колоса", выступающей во Второй лиге. Матч завершился победой "Динамо" – 4:0.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Андриевский, Кабаев, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Ванат.

Последние матчи команд

"Динамо"

"Динамо" – "Колос-2" 4:0 (спарринг)

"Динамо" – "Кривбасс" 2:1 (УПЛ)

"Гоффенхайм" - "Динамо" 2:0 (ЛЕ)

"Левый Берег" – "Динамо" 0:3 (УПЛ)

"Динамо" – "Лацио" 0:3

"Оболонь"

12.10. "Заря" 2:2 (спарринг)

04.10. "Черноморец" 0:1 (УПЛ)

29.09. "Ингулец" 2:1 (УПЛ)

23.09. "Шахтер" 0:4 (УПЛ)

13.09. "Александрия" 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли четырнадцать матчей: одиннадцать побед "Динамо", одна победа "Оболони" и две ничьи. В прошлом сезоне "Оболонь" и "Динамо" трижды встречались между собой. В рамках УПЛ "оболонцам" не удалось взять зачетных баллов с "бело-синими", однако в Кубке Украины победа была именно за "пивоварами" - 1:0.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 8 7 1 0 16-4 22 2 Полесье 8 6 2 0 18-6 20 3 ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20 4 Шахтер 8 5 1 2 24-9 16 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 Заря 9 4 0 5 9-11 12 7 ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12 8 Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 9 2 3 4 9-14 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 9 1 5 3 5-7 8 14 Левый Берег 9 2 1 6 4-12 7 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Ставки и коэффициенты на матч Оболонь – Динамо

Прогноз на матч Оболонь – Динамо от UA-Football

Хозяевам очень сложно будет в этом матче рассчитывать даже на ничью. Можно не сомневаться, что "Динамо" будет контролировать ход событий на поле. Подопечные Шовковского за счет класса и командных действий постараются набрать три очка. Тем не менее, лидеру также не стоит ожидать легкой прогулки, ведь "пивовары" способны навязать борьбу фавориту. Прогноз – "Оболонь" с форой +2.5 (1.50).