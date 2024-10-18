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Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.10.2024
Оболонь - Динамо. Прогноз и анонс матча ⋉ 19.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Настоящее испытание ожидает предпоследнюю команду УПЛ в десятом туре. "Оболонь" в киевском дерби будет принимать "Динамо". Смогут ли подопечные Шищенко навязать борьбу?
"Оболонь" - "Динамо"
Украинская Премьер-лига 2024/25, десятый тур
19 октября 2024.15:30. Киев, "Оболонь Арена"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Оболонь": последние новости
Перед паузой на матчи сборных киевляне в Одессе минимально уступили "Черноморцу" – 0:1. В первой половине встречи подопечные Шищенко играли интереснее, но с конструктивом снова ощущались проблемы. Довести свои атаки до логического завершения "пивовары" не смогли. После перерыва пассивнее стали играть футболисты "Оболони" и в конце встречи все же пропустили. Таким образом, киевляне сейчас занимают предпоследнее место и имеют в своем активе всего пять очков. На выезде "Оболонь" продолжила свою неудачную серию – пять поражений подряд.
В субботу "пивовары" сыграли спарринг против "Зари". Игра завершилась вничью – 2:2. В составе киевлян отличились Лях и Ломницкий. После спарринга Шищенко похвалил своих игроков и рассказал, что они хорошо реагируют на требования тренерского штаба.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо – Витенчук – Близниченко, Черненко, Груша, Мединский – Суханов
"Динамо": последние новости
Киевляне занимают первое место и явно не собираются останавливаться на достигнутом. Подопечные Шовковского лишь однажды потеряли очки – нулевая ничья против "Руха". "Динамо" диктует свои условия каждому сопернику в УПЛ, навязывает собственный ритм и действует первым номером. Перед паузой на матче сборных киевляне обыграли "Кривбасс" - 2:1. Это был непростой матч, но подопечные Шовковского за счет класса победили. Это была 30-я победа "Динамо" под руководством Александра Шовковского.
"Динамо" всегда очень непросто играть после матчей сборных, но есть ряд игроков, которые в случае необходимости смогут заменить лидеров. "Динамо" заполнило паузу в чемпионате Украины, связанную с поединками сборных, тренировочным матчем против второй команды "Колоса", выступающей во Второй лиге. Матч завершился победой "Динамо" – 4:0.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Андриевский, Кабаев, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Ванат.
Последние матчи команд
"Динамо"
"Динамо" – "Колос-2" 4:0 (спарринг)
"Динамо" – "Кривбасс" 2:1 (УПЛ)
"Гоффенхайм" - "Динамо" 2:0 (ЛЕ)
"Левый Берег" – "Динамо" 0:3 (УПЛ)
"Динамо" – "Лацио" 0:3
"Оболонь"
12.10. "Заря" 2:2 (спарринг)
04.10. "Черноморец" 0:1 (УПЛ)
29.09. "Ингулец" 2:1 (УПЛ)
23.09. "Шахтер" 0:4 (УПЛ)
13.09. "Александрия" 0:0 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой сыграли четырнадцать матчей: одиннадцать побед "Динамо", одна победа "Оболони" и две ничьи. В прошлом сезоне "Оболонь" и "Динамо" трижды встречались между собой. В рамках УПЛ "оболонцам" не удалось взять зачетных баллов с "бело-синими", однако в Кубке Украины победа была именно за "пивоварами" - 1:0.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|8
|7
|1
|0
|16-4
|22
|2
|Полесье
|8
|6
|2
|0
|18-6
|20
|3
|ФК Александрия
|8
|6
|2
|0
|14-6
|20
|4
|Шахтер
|8
|5
|1
|2
|24-9
|16
|5
|Рух
|8
|3
|4
|1
|14-4
|13
|6
|Заря
|9
|4
|0
|5
|9-11
|12
|7
|ЛНЗ
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|8
|Кривбасс
|8
|3
|2
|3
|7-8
|11
|9
|Черноморец
|9
|3
|1
|5
|5-9
|10
|10
|Карпаты
|9
|2
|3
|4
|10-14
|9
|11
|Ворскла
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|9-13
|9
|13
|Колос
|9
|1
|5
|3
|5-7
|8
|14
|Левый Берег
|9
|2
|1
|6
|4-12
|7
|15
|Оболонь
|9
|1
|2
|6
|4-20
|5
|16
|Ингулец
|9
|0
|5
|4
|6-14
|5
Ставки и коэффициенты на матч Оболонь – Динамо
Прогноз на матч Оболонь – Динамо от UA-Football
Хозяевам очень сложно будет в этом матче рассчитывать даже на ничью. Можно не сомневаться, что "Динамо" будет контролировать ход событий на поле. Подопечные Шовковского за счет класса и командных действий постараются набрать три очка. Тем не менее, лидеру также не стоит ожидать легкой прогулки, ведь "пивовары" способны навязать борьбу фавориту. Прогноз – "Оболонь" с форой +2.5 (1.50).
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