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Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.10.2024

Украина
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Колос - Шахтер. Прогноз и анонс матча ⋉ 18.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.10.2024

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Возвращаемся в родную УПЛ после перерыва на матчи сборных. Очередной тур чемпионата Украины ознаменуется очным противостоянием ковалевцев под руководством Александра Поздеева и "горняков" Марино Пушича. В частности, хозяином этого противостояния выступит именно "Колос".

Обе команды штормит в этом сезоне - конечно, по собственным меркам. Очки нужны позарез обоим. Подопечным Поздеева - для выхода из кризиса, а действующему чемпиону - для полноценного возвращения в битву за лидирующую позицию в таблице.

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СОДЕРЖАНИЕ

10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 18-е октября

Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Романов Виталий

Колос "Колос" 18:00 "Шахтер" Шахтар

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Колос "Колос": последние новости

В активе "Колоса" пока только одна победа. Этот триумф был зафиксирован в домашнем матче в конце сентября. Тогда, команда Александр Поздеева на своем поле минимально обыграла луганскую "Зарю" Младена Бартуловича. Однако, после этого ковалевцы вернулись в свое привычное, для нынешнего сезона, русло. "Колос" расписал две ничьи, при этом, что показательно - нулевые.

Речь, конечно, идет о поединках с львовским "Рухом" Виталия Пономарева и "Левым берегом" Виталия Первака. Хотя, справедливости ради необходимо также отмечать, что в том же поединке с "аистами" ковалевцы тотально доминировали по игре и ударам. Но, мяч банально не шел в заколдованные ворота подопечных Первака...

В атаке у "Колоса" все так же чрезвычайно примитивно и скудно. Так как одно лицо для себя скрипку таскает Третьяков, на ней же и играет по факту сам Максим. Тем не менее, в обороне у ковалевцев все стало ощутимо лучше не только по игре, но и статистически. Появилась определенная структура и монолитность. Точнее вернулась, поскольку в прошлой кампании "Колос" как раз этим и запомнился - "сами не будем играть, но и вам не дадим".

Этот прилив собранности может как раз пригодиться против донецкого "Шахтера". По сути, нас ожидает поединок между обороной и атакой, как бы это банально не звучало.

В целом же, как будто "Колос" понемногу начал выбираться из ментального и безыдейного кризиса. Хотя, в то же время, только одна победа тоже особо не добавляет позитива. Очки и голы подопечным Поздеева все еще даются слишком тяжело. А тут, сам действующий чемпион.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Козик, Ореховский, Демченко, Криворучко, Великан, Третьяков, Боливар.

Шахтар "Шахтер": последние новости

"Шахтер" не знает проблем на просторах УПЛ. Когда сам их себе не привозит... Ну а что, так и есть. Когда "горняки" еще перед матчем расслабляются и еле ходят по полю, все сводится к далеко необязательным результатам. Как вот это было в матче позапрошлого тура против ровенского "Вереса" Олега Шандрука - 1:1.

А вот когда подопечные Марино Пушича вспоминают о футболе, и им нужно реаблитироваться после еврокубков на родной арене. Тогда, конечно, феерия, желание и большое количество забитых мячей. Кто-то скажет, что это футболисты черкасского ЛНЗ просто провалили подготовку к матчу прошлого тура. Или что, катастрофическая серия травм подкосила команду Каррило Карраско. Ну, не без того. Однако, поверьте, это именно "горняки" вышли заведенными и переехали своего оппонента, что и вылилось в первый в карьере покер для Георгия Судакова.

Кроме встречи с "Вересом" донецкая команда теряла очки в этой кампании еще в двух противостояниях. И примечательно, что именно с лидерами: подопечные боснийского специалиста минимально уступили житомирскому "Полесью" Имада Ашура (0:1) и проиграли сами себе в поединке с "Александрией" Руслана Ротаня (3:4). Напомним, по ходу поединка с "горожанами" Шахтер уже к экватору первого тайма имел двойное преимущество в счете, но потом банально бросил играть.

Поэтому, если абстрагироваться от еврокубков и матчей сборных, и сконцентрироваться только на УПЛ. То проблемы, как и было уже сказано выше, "Шахтер" со своим то ростером по меркам украинского первенства может создать только сам себе.

В центре внимания вся та же халатность и недооценка соперника. Ну и эпизодами, конечно, не без "нюансов" в переходах от обороны в атаку, и обратно. Однако, давайте будем откровенны - вряд ли этот "Колос" сумеет чем-то удивить "горняков" именно в разрезе атаки.

Ориентировочный состав "Шахтера": Фесюн, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Колос"Колос" - "Шахтер" Шахтар. Личные встречи

11 официальных матчей и 2 товарищеских игры. И тотальное преимущество "горняков". А что, кто-то ожидал здесь увидеть другую статистику? Ковалевцам еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть дончан. А отобрать очки у "Шахтера" ковалевская команда сумела лишь однажды - еще в прошлой жизни, в сезоне УПЛ образца 2020/21 годов (0:0).

Статистика очных поединков:

  • Победы: Колос 0:11 Шахтар
  • Забитые мячи: Колос 9:33 Шахтар
  • В среднем голов за матч: Колос 0.69 - 2.54 Шахтар
  • Самая большая победа: Колос 0:6 Шахтар

Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.10.2024 - изображение 15

Колос "Колос" - "Шахтер" Шахтар. Последние официальные матчи

Колос "Колос":

Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.10.2024 - изображение 19

Шахтар "Шахтер":

Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.10.2024 - изображение 21

Турнирное положение команд

Встреча аутсайдера и одного из лидеров. У "Шахтера" ровно в два раза больше очков, по сравнению с "Колосом". При этом, у подопечных Марино Пушича еще есть матч в запасе.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 8 7 1 0 16-4 22
2 Полесье Полесье 8 6 2 0 18-6 20
3 ФК Александрия ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20
4 Шахтер Шахтер 8 5 1 2 24-9 16
5 Рух Рух 8 3 4 1 14-4 13
6 Заря Заря 9 4 0 5 9-11 12
7 ЛНЗ ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12
8 Кривбасс Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11
9 Черноморец Черноморец 9 3 1 5 5-9 10
10 Карпаты Карпаты 9 2 3 4 10-14 9
11 Ворскла Ворскла 9 2 3 4 9-14 9
12 Верес Верес 9 2 3 4 9-13 9
13 Колос Колос 9 1 5 3 5-7 8
14 Левый Берег Левый Берег 9 2 1 6 4-12 7
15 Оболонь Оболонь 9 1 2 6 4-20 5
16 Ингулец Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Колос "Колос" - "Шахтер" Шахтар. Ставка и коэффициенты

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21.00
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Колос "Колос" - "Шахтер" Шахтар. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа действующего чемпиона 0:3. Абсолютно ожидаемо, что несмотря даже на гостевой статус поединка, именно "горняки" являются явным фаворитом этой пары. Единственным фактором, который может сыграть против "Шахтера", и в пользу "Колоса" - является лишь возможный неправильный настрой футболистов этого же самого "Шахтера".

Если этого не будет, объективно, "no chanches" для банды Александра Поздеева. Просто посмотрите на число в графе на победу "Колоса", и вы все поймете...

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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