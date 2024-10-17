Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.10.2024

Возвращаемся в родную УПЛ после перерыва на матчи сборных. Очередной тур чемпионата Украины ознаменуется очным противостоянием ковалевцев под руководством Александра Поздеева и "горняков" Марино Пушича. В частности, хозяином этого противостояния выступит именно "Колос".

Обе команды штормит в этом сезоне - конечно, по собственным меркам. Очки нужны позарез обоим. Подопечным Поздеева - для выхода из кризиса, а действующему чемпиону - для полноценного возвращения в битву за лидирующую позицию в таблице.

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10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 18-е октября

Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Романов Виталий

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Колос": последние новости

В активе "Колоса" пока только одна победа. Этот триумф был зафиксирован в домашнем матче в конце сентября. Тогда, команда Александр Поздеева на своем поле минимально обыграла луганскую "Зарю" Младена Бартуловича. Однако, после этого ковалевцы вернулись в свое привычное, для нынешнего сезона, русло. "Колос" расписал две ничьи, при этом, что показательно - нулевые.

Речь, конечно, идет о поединках с львовским "Рухом" Виталия Пономарева и "Левым берегом" Виталия Первака. Хотя, справедливости ради необходимо также отмечать, что в том же поединке с "аистами" ковалевцы тотально доминировали по игре и ударам. Но, мяч банально не шел в заколдованные ворота подопечных Первака...

В атаке у "Колоса" все так же чрезвычайно примитивно и скудно. Так как одно лицо для себя скрипку таскает Третьяков, на ней же и играет по факту сам Максим. Тем не менее, в обороне у ковалевцев все стало ощутимо лучше не только по игре, но и статистически. Появилась определенная структура и монолитность. Точнее вернулась, поскольку в прошлой кампании "Колос" как раз этим и запомнился - "сами не будем играть, но и вам не дадим".

Этот прилив собранности может как раз пригодиться против донецкого "Шахтера". По сути, нас ожидает поединок между обороной и атакой, как бы это банально не звучало.

В целом же, как будто "Колос" понемногу начал выбираться из ментального и безыдейного кризиса. Хотя, в то же время, только одна победа тоже особо не добавляет позитива. Очки и голы подопечным Поздеева все еще даются слишком тяжело. А тут, сам действующий чемпион.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Козик, Ореховский, Демченко, Криворучко, Великан, Третьяков, Боливар.

"Шахтер": последние новости

"Шахтер" не знает проблем на просторах УПЛ. Когда сам их себе не привозит... Ну а что, так и есть. Когда "горняки" еще перед матчем расслабляются и еле ходят по полю, все сводится к далеко необязательным результатам. Как вот это было в матче позапрошлого тура против ровенского "Вереса" Олега Шандрука - 1:1.

А вот когда подопечные Марино Пушича вспоминают о футболе, и им нужно реаблитироваться после еврокубков на родной арене. Тогда, конечно, феерия, желание и большое количество забитых мячей. Кто-то скажет, что это футболисты черкасского ЛНЗ просто провалили подготовку к матчу прошлого тура. Или что, катастрофическая серия травм подкосила команду Каррило Карраско. Ну, не без того. Однако, поверьте, это именно "горняки" вышли заведенными и переехали своего оппонента, что и вылилось в первый в карьере покер для Георгия Судакова.

Кроме встречи с "Вересом" донецкая команда теряла очки в этой кампании еще в двух противостояниях. И примечательно, что именно с лидерами: подопечные боснийского специалиста минимально уступили житомирскому "Полесью" Имада Ашура (0:1) и проиграли сами себе в поединке с "Александрией" Руслана Ротаня (3:4). Напомним, по ходу поединка с "горожанами" Шахтер уже к экватору первого тайма имел двойное преимущество в счете, но потом банально бросил играть.

Поэтому, если абстрагироваться от еврокубков и матчей сборных, и сконцентрироваться только на УПЛ. То проблемы, как и было уже сказано выше, "Шахтер" со своим то ростером по меркам украинского первенства может создать только сам себе.

В центре внимания вся та же халатность и недооценка соперника. Ну и эпизодами, конечно, не без "нюансов" в переходах от обороны в атаку, и обратно. Однако, давайте будем откровенны - вряд ли этот "Колос" сумеет чем-то удивить "горняков" именно в разрезе атаки.

Ориентировочный состав "Шахтера": Фесюн, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

"Колос" - "Шахтер" . Личные встречи

11 официальных матчей и 2 товарищеских игры. И тотальное преимущество "горняков". А что, кто-то ожидал здесь увидеть другую статистику? Ковалевцам еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть дончан. А отобрать очки у "Шахтера" ковалевская команда сумела лишь однажды - еще в прошлой жизни, в сезоне УПЛ образца 2020/21 годов (0:0).

Статистика очных поединков:

Победы: 0:11

0:11 Забитые мячи: 9:33

9:33 В среднем голов за матч: 0.69 - 2.54

0.69 - 2.54 Самая большая победа: 0:6

"Колос" - "Шахтер" . Последние официальные матчи

"Колос":

"Шахтер":

Турнирное положение команд

Встреча аутсайдера и одного из лидеров. У "Шахтера" ровно в два раза больше очков, по сравнению с "Колосом". При этом, у подопечных Марино Пушича еще есть матч в запасе.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 8 7 1 0 16-4 22 2 Полесье 8 6 2 0 18-6 20 3 ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20 4 Шахтер 8 5 1 2 24-9 16 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 Заря 9 4 0 5 9-11 12 7 ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12 8 Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11 9 Черноморец 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпаты 9 2 3 4 10-14 9 11 Ворскла 9 2 3 4 9-14 9 12 Верес 9 2 3 4 9-13 9 13 Колос 9 1 5 3 5-7 8 14 Левый Берег 9 2 1 6 4-12 7 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

"Колос" - "Шахтер" . Ставка и коэффициенты

"Колос" - "Шахтер" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа действующего чемпиона 0:3. Абсолютно ожидаемо, что несмотря даже на гостевой статус поединка, именно "горняки" являются явным фаворитом этой пары. Единственным фактором, который может сыграть против "Шахтера", и в пользу "Колоса" - является лишь возможный неправильный настрой футболистов этого же самого "Шахтера".

Если этого не будет, объективно, "no chanches" для банды Александра Поздеева. Просто посмотрите на число в графе на победу "Колоса", и вы все поймете...