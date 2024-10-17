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Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.10.2024
Колос - Шахтер. Прогноз и анонс матча ⋉ 18.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Возвращаемся в родную УПЛ после перерыва на матчи сборных. Очередной тур чемпионата Украины ознаменуется очным противостоянием ковалевцев под руководством Александра Поздеева и "горняков" Марино Пушича. В частности, хозяином этого противостояния выступит именно "Колос".
Обе команды штормит в этом сезоне - конечно, по собственным меркам. Очки нужны позарез обоим. Подопечным Поздеева - для выхода из кризиса, а действующему чемпиону - для полноценного возвращения в битву за лидирующую позицию в таблице.
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10-й тур УПЛ сезона 2024/25
Пятница, 18-е октября
Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр: Романов Виталий
"Колос" 18:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Колос": последние новости
В активе "Колоса" пока только одна победа. Этот триумф был зафиксирован в домашнем матче в конце сентября. Тогда, команда Александр Поздеева на своем поле минимально обыграла луганскую "Зарю" Младена Бартуловича. Однако, после этого ковалевцы вернулись в свое привычное, для нынешнего сезона, русло. "Колос" расписал две ничьи, при этом, что показательно - нулевые.
Речь, конечно, идет о поединках с львовским "Рухом" Виталия Пономарева и "Левым берегом" Виталия Первака. Хотя, справедливости ради необходимо также отмечать, что в том же поединке с "аистами" ковалевцы тотально доминировали по игре и ударам. Но, мяч банально не шел в заколдованные ворота подопечных Первака...
В атаке у "Колоса" все так же чрезвычайно примитивно и скудно. Так как одно лицо для себя скрипку таскает Третьяков, на ней же и играет по факту сам Максим. Тем не менее, в обороне у ковалевцев все стало ощутимо лучше не только по игре, но и статистически. Появилась определенная структура и монолитность. Точнее вернулась, поскольку в прошлой кампании "Колос" как раз этим и запомнился - "сами не будем играть, но и вам не дадим".
Этот прилив собранности может как раз пригодиться против донецкого "Шахтера". По сути, нас ожидает поединок между обороной и атакой, как бы это банально не звучало.
В целом же, как будто "Колос" понемногу начал выбираться из ментального и безыдейного кризиса. Хотя, в то же время, только одна победа тоже особо не добавляет позитива. Очки и голы подопечным Поздеева все еще даются слишком тяжело. А тут, сам действующий чемпион.
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Козик, Ореховский, Демченко, Криворучко, Великан, Третьяков, Боливар.
"Шахтер": последние новости
"Шахтер" не знает проблем на просторах УПЛ. Когда сам их себе не привозит... Ну а что, так и есть. Когда "горняки" еще перед матчем расслабляются и еле ходят по полю, все сводится к далеко необязательным результатам. Как вот это было в матче позапрошлого тура против ровенского "Вереса" Олега Шандрука - 1:1.
А вот когда подопечные Марино Пушича вспоминают о футболе, и им нужно реаблитироваться после еврокубков на родной арене. Тогда, конечно, феерия, желание и большое количество забитых мячей. Кто-то скажет, что это футболисты черкасского ЛНЗ просто провалили подготовку к матчу прошлого тура. Или что, катастрофическая серия травм подкосила команду Каррило Карраско. Ну, не без того. Однако, поверьте, это именно "горняки" вышли заведенными и переехали своего оппонента, что и вылилось в первый в карьере покер для Георгия Судакова.
Кроме встречи с "Вересом" донецкая команда теряла очки в этой кампании еще в двух противостояниях. И примечательно, что именно с лидерами: подопечные боснийского специалиста минимально уступили житомирскому "Полесью" Имада Ашура (0:1) и проиграли сами себе в поединке с "Александрией" Руслана Ротаня (3:4). Напомним, по ходу поединка с "горожанами" Шахтер уже к экватору первого тайма имел двойное преимущество в счете, но потом банально бросил играть.
Поэтому, если абстрагироваться от еврокубков и матчей сборных, и сконцентрироваться только на УПЛ. То проблемы, как и было уже сказано выше, "Шахтер" со своим то ростером по меркам украинского первенства может создать только сам себе.
В центре внимания вся та же халатность и недооценка соперника. Ну и эпизодами, конечно, не без "нюансов" в переходах от обороны в атаку, и обратно. Однако, давайте будем откровенны - вряд ли этот "Колос" сумеет чем-то удивить "горняков" именно в разрезе атаки.
Ориентировочный состав "Шахтера": Фесюн, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.
"Колос" - "Шахтер" . Личные встречи
11 официальных матчей и 2 товарищеских игры. И тотальное преимущество "горняков". А что, кто-то ожидал здесь увидеть другую статистику? Ковалевцам еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть дончан. А отобрать очки у "Шахтера" ковалевская команда сумела лишь однажды - еще в прошлой жизни, в сезоне УПЛ образца 2020/21 годов (0:0).
Статистика очных поединков:
"Колос" - "Шахтер" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Встреча аутсайдера и одного из лидеров. У "Шахтера" ровно в два раза больше очков, по сравнению с "Колосом". При этом, у подопечных Марино Пушича еще есть матч в запасе.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|8
|7
|1
|0
|16-4
|22
|2
|Полесье
|8
|6
|2
|0
|18-6
|20
|3
|ФК Александрия
|8
|6
|2
|0
|14-6
|20
|4
|Шахтер
|8
|5
|1
|2
|24-9
|16
|5
|Рух
|8
|3
|4
|1
|14-4
|13
|6
|Заря
|9
|4
|0
|5
|9-11
|12
|7
|ЛНЗ
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|8
|Кривбасс
|8
|3
|2
|3
|7-8
|11
|9
|Черноморец
|9
|3
|1
|5
|5-9
|10
|10
|Карпаты
|9
|2
|3
|4
|10-14
|9
|11
|Ворскла
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|9-13
|9
|13
|Колос
|9
|1
|5
|3
|5-7
|8
|14
|Левый Берег
|9
|2
|1
|6
|4-12
|7
|15
|Оболонь
|9
|1
|2
|6
|4-20
|5
|16
|Ингулец
|9
|0
|5
|4
|6-14
|5
"Колос" - "Шахтер" . Ставка и коэффициенты
"Колос" - "Шахтер" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа действующего чемпиона 0:3. Абсолютно ожидаемо, что несмотря даже на гостевой статус поединка, именно "горняки" являются явным фаворитом этой пары. Единственным фактором, который может сыграть против "Шахтера", и в пользу "Колоса" - является лишь возможный неправильный настрой футболистов этого же самого "Шахтера".
Если этого не будет, объективно, "no chanches" для банды Александра Поздеева. Просто посмотрите на число в графе на победу "Колоса", и вы все поймете...
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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